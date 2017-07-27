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Цирк и драма ВСУ

Цирк и драма ВСУ


Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести служебную проверку в связи со скандалом, возникшим вокруг командования 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ. Напомним, ранее инструктор группы ВДВ, член «Правого сектора» Маруся Зверобой на своей странице в Facebook подвергла резкой критике состояние дел в этом соединении, отметив, что действия руководства вынуждают многих военнослужащих либо переводиться в другие подразделения, либо вовсе оставлять службу. По ее словам, речь идет о запугивании офицерами подчиненных с целью недопущения разглашения информации о происходящем в бригаде.

Фактически украинская общественность в очередной раз заполучила наглядное свидетельство крайне низкого уровня «боевого духа» в рядах той самой армии, которой официальный Киев приписывает сдерживание превосходящих сил противника – разумеется, России – на Донбассе. Объявленные публично случаи муштры солдат в самом плохом смысле этого слова, с одной стороны, и нарушения дисциплины, с другой, позволяют сразу отмести предположение о том, что эти происшествия носят несистематический характер, как по меньшей мере наивное. В условиях продолжения так называемой «антитеррористической операции» существует контингент военнослужащих, успевших поменять несколько мест службы. Поэтому 95 десантно-штурмовая бригада ни в коем случае не изолирована от других воинских частей в кадровом отношении, а описанные выше пагубные явления наверняка имеют место и за ее пределами.


Одно можно сказать с абсолютной уверенностью – Маруся Зверобой, которую никак нельзя заподозрить в пророссийской ориентации или «бытовом сепаратизме», будучи представителем крайне правого движения «Правый сектор», осознает, какой удар по и без того не слишком блестящему имиджу украинской армии нанесет раскрытие скандалов, происходящих в «прославленной» бригаде. Тем ценнее ее свидетельство, на которое вынужден был отреагировать министр обороны Украины Степан Полторак. Может быть, даже случится показательное увольнение особо «отличившихся» военачальников, хотя вряд ли оно будет иметь массовый характер. Скорее, дело ограничится формальным расследованием с не менее формальной отпиской: «нарушения устранены, виновные наказаны». Иначе говоря, киевские власти попытаются изобразить красивую картинку, свидетельствующую о реальном владении ими обстановкой в стране. Правда, учитывая происходящее, возникает резонный вопрос – контролируют ли они хотя бы вооруженных людей, официально находящихся в их подчинении?
Автор: Аркадий Нойман


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Комментарии 6

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  1. rotmistr60 Сегодня, 07:23
    свидетельство крайне низкого уровня «боевого духа»

    Зато какой высокий "боевой" дух у политиков национал-патриотов. Этот дух так прет из них, что размечтались о параде на Красной площади. Чем ниже боевой дух в ВСУ, тем лучше бойцам ДНЛНР.
    rotmistr60
    1. сибиралт Сегодня, 09:12
      Украинские национал - патриоты все больше митингуют в Куеве да в Раде. А самые отвязанные грабят людей на переходах в АТО.
      сибиралт
  2. aybolyt678 Сегодня, 07:44
    Если бы мы быстро наладили производство, подняли бы экономику, меньше было бы проблем, глядишь и общая валюта появилась бы с Таможенным союзом
    aybolyt678
  3. parusnik Сегодня, 07:47
    Ну да, кто в цирк ходил, тот в ВСУ не смеется...
    parusnik
  4. prior Сегодня, 08:20
    Гороховый суп на обед - вот и весь боевой дух национал-патриотов.
    prior
  5. solzh Сегодня, 09:14
    Маруся Зверобой, прямо последняя из могикан. Интересно что она инструктирует? Политическую благонадежность?
    solzh
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