База ВМС КНР в Джибути имеет подземные сооружения

Подземные конструкции позволяют вести ненаблюдаемую деятельность, а также предоставляют защиту для транспортных средств или аппаратуры, имеющей решающее значение для китайской миссии в Джибути.



Согласно информации РИА Новости , аналитический центр Stratfor заявляет о фиксировании спутником наличия обширных подземных сооружений на базе ВМС Китая в Джибути на Африканском роге.Официально военно-морской логистический центр Народно-освободительной армии Китая был открыт в июле текущего года. Он предназначен для поддержки военных кораблей Китая в данном регионе.Как утверждает Stratfor, площадь подземной части базы составляет около 23 тысячи квадратных метров и имеет три уровня безопасности.