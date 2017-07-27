05:28 27 июля

База ВМС КНР в Джибути имеет подземные сооружения

Согласно информации РИА Новости , аналитический центр Stratfor заявляет о фиксировании спутником наличия обширных подземных сооружений на базе ВМС Китая в Джибути на Африканском роге.

Официально военно-морской логистический центр Народно-освободительной армии Китая был открыт в июле текущего года. Он предназначен для поддержки военных кораблей Китая в данном регионе.




Как утверждает Stratfor, площадь подземной части базы составляет около 23 тысячи квадратных метров и имеет три уровня безопасности.

Подземные конструкции позволяют вести ненаблюдаемую деятельность, а также предоставляют защиту для транспортных средств или аппаратуры, имеющей решающее значение для китайской миссии в Джибути.


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