Макрон ничего не знает о «формуле Макрона», оглашенной Порошенко

Я тоже слышал – может быть, я ошибаюсь – что после этого [встречи с Петром Порошенко] президент Макрон спросил: «Что это за формула Макрона?».

Если мы все с этим согласны, то возникает вопрос: как этого добиться? Минские соглашения – это ключевая часть плана. Но для его воплощения мы должны выйти на более высокий уровень стратегического планирования.