09:25 27 июля

Макрон ничего не знает о «формуле Макрона», оглашенной Порошенко

Как сообщает интернет-издание « Взгляд », спецпосланник США на Украине Курт Волкер заявил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не осведомлен о содержании «формулы Макрона», о которой говорил глава Украины Петр Порошенко во время своего визита в Париж.

Я тоже слышал – может быть, я ошибаюсь – что после этого [встречи с Петром Порошенко] президент Макрон спросил: «Что это за формула Макрона?».


Макрон ничего не знает о «формуле Макрона», оглашенной Порошенко



Волкер предположил, что за данной формулой скрывается комплекс мер, направленных на обеспечение суверенитета и безопасности Украины.

Если мы все с этим согласны, то возникает вопрос: как этого добиться? Минские соглашения – это ключевая часть плана. Но для его воплощения мы должны выйти на более высокий уровень стратегического планирования.

– пояснил американский дипломат.


6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 86

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  1. Teberii Сегодня, 05:57
    Формула Макрона, быть не хуже Саркози, вот он и лезет везде.Сверх державность проявляет.
    Teberii
    1. Seaman77 Сегодня, 06:04
      У него память отшибло напрочь, при виде своей жены. laughing (см. фото)
      Редакция ВО умеет поднять настроение с утра... hi
      Seaman77
      1. demo Сегодня, 06:49
        Тут у кого хочешь отшибёт.
        Я аж вздрогнул.
        Хотя...........
        Нет некрасивых женщин.
        Есть мало водки.
        Хотя.........
        Наверное столько не выпить.
        demo
        1. хрыч Сегодня, 08:34
          Цитата: demo
          Нет некрасивых женщин.
          Есть мало водки.

          Только чистый спирт
          хрыч
      2. Чёрный Сегодня, 06:58
        А шо там на фото за чучело позади Макарона? Его ночной кошшмар?...Смелый мужик однако. Такую морду ночью во сне увидеть- можно и не проснуться wassat
        Чёрный
      3. Jovanni Сегодня, 07:26
        На фотке на евойную маму похожа. Лахудра...
        Jovanni
        1. nizhegorodec Сегодня, 07:36
          Цитата: Jovanni
          На фотке на евойную маму похожа

          fool а если про вашу маму так? Или такой смелый, потому что Макрон достать не может? Тоже жертва советского образования?
          nizhegorodec
          1. insular Сегодня, 07:41
            Цитата: nizhegorodec
            а если про вашу маму так?

            Фильтруй что пишешь.
            Его жена на 25 лет его старше и вполнепое годится ему в матери. Её дети от первого брака ровестники Макрона. Что не так то?
            insular
            1. nizhegorodec Сегодня, 07:49
              Цитата: insular
              Что не так то?

              Вот жертва советского воспитания! "не так то" подчёркивать возраст женщины, особенно, преклонный, не учили?
              Цитата: Jovanni
              Лахудра...

              по-вашему, тоже приличное слово?
              nizhegorodec
              1. insular Сегодня, 07:55
                Цитата: nizhegorodec
                Вот жертва советского воспитания! "не так то" подчёркивать возраст женщины, особенно, преклонный, не учили?

                Тебя куда несет? Твоя матушка тоже жертва того же воспитания и отец, и отец отца, если конечно они из СССР... Ты про свою мать так же вякните, а про отца?? Вот и фильтруй я тебе говорю. Оскарблять пользуясь безнаказанностью интернета - не очень мужественные поступки.
                Цитата: nizhegorodec
                по-вашему, тоже приличное слово?

                И какое отношение к этому слову имею я, что ты еще и в мою цитату это вклепал?
                Врать не хорошо. Врёшь и выкручиваешься как уж. laughing
                insular
                1. nizhegorodec Сегодня, 08:19
                  Цитата: insular
                  И какое отношение к этому слову имею я,

                  если внимательно читать всё, о чём идёт речь, то связь слова "лахудра" с предыдущим постом замечательно просматривается, а если выдирать из контекста, как это делаете вы, то нечего лезть в чужие диалоги.
                  Цитата: insular
                  Твоя матушка тоже жертва того же воспитания

                  моя матушка училась у бабушки, а деды и прадеды жили при другой власти, так что не в тему.
                  Цитата: insular
                  Врать не хорошо.
                  самокритично!! good
                  nizhegorodec
                  1. insular Сегодня, 08:41
                    Цитата: nizhegorodec
                    , а если выдирать из контекста, как это делаете вы,

                    Ты акцентировал в цитате, к твоим словам и вопрос.
                    Любуйся:
                    Цитата: nizhegorodec
                    Цитата: Jovanni
                    На фотке на евойную маму похожа

                    fool а если про вашу маму так? Или такой смелый, потому что Макрон достать не может? Тоже жертва советского образования?

                    Цитата: nizhegorodec
                    моя матушка училась у бабушки, а деды и прадеды жили при другой власти, так что не в тему.

                    Т.е. о советском воспитании, ты только где то слышал, но мнение сформулировал... Вот какой молодец.
                    Цитата: nizhegorodec
                    самокритично!!
                    Не ври и не выдерай из контекста. Эти слова о тебе.
                    insular
                    1. nizhegorodec Сегодня, 08:48
                      Цитата: insular
                      Ты акцентировал в цитате, к твоим словам и вопрос.

                      ключевое слово "акцентировал", то есть это не вся цитата, я и пишу, если бы вы читали весь диалог, то многое поняли, а так из контекста рвёте. Может хватит уж выкручиваться тут?
                      Цитата: insular
                      Т.е. о советском воспитании, ты только где то слышал

                      не только слышал, но и убеждаюсь каждый раз, читая такие перлы о женщинах
                      nizhegorodec
                      1. insular Сегодня, 08:53
                        Цитата: nizhegorodec
                        ключевое слово "акцентировал", то есть это не вся цитата,

                        ну во-первых:
                        я тебе написал конкретно к твоей цитате и ты ответил о возрасте (кстати не в тему).
                        во-вторых:
                        про лахудру ты дополнил сообщение много позже, уже после моего ответа тебе, после чего я был вынужден дополнить свое сообщение.
                        При том, в цитете про лохудру была ссылка на мой ник, о чем я тебе написал, но ты опять же исправил свое сообщение после моего ответа тебе...
                        Цитата: nizhegorodec
                        Может хватит уж выкручиваться тут?
                        Измеяешь свои сообщения, меняя текст и смысл, а я выкручиваюсь? Не ври, еще раз тебе об этом пишу.
                        Цитата: nizhegorodec
                        но и убеждаюсь каждый раз, читая такие перлы о женщинах
                        что ты там читаешь? Педофилка соблазнила 15 летнего пацана, а этот герантофил-альфонсик и приударил за дамочкой старше себя в 2,5 раза, но весьма обеспеченной. Отличная парочка.
                        В РФ бы ей грозил тюремный срок. Ты это понимаешь? Со своими евроценностями советское воспитание не порочь.
                        insular
      4. Макс Отто Сегодня, 08:38
        он бесстрашен :)
        Макс Отто
    2. 210окв Сегодня, 06:04
      Стойкий мужик....Если посмотреть на его вторую половину..
      210окв
      1. Смог Сегодня, 06:11
        Цитата: 210окв
        Стойкий мужик.

        Да уж. Пора ему памятник отливать, в бронзе. Это ж такое рядом видеть....., причем каждый день......Брррр...
        Смог
        1. Алексей7777777 Сегодня, 06:16
          Вы не мужчины,если так позволяете себе говорить о Женщине.
          Алексей7777777
          1. Смог Сегодня, 06:34
            Аааааа, то есть нет некрасивых женщин, есть мало водки? Поэтому будем в дальнейшем говорить о водке,
            Смог
            1. Алексей7777777 Сегодня, 06:40
              Это не концептуально(красивая,некрасивая-с лица воду не пить),есть такое понятие-ЖЕНЩИНА.Хотя Вам,Смог,и таким как вы этого не понять-ну не привили с детства Родители уважительного отношения к Женщине,к Матери...
              Алексей7777777
              1. Смог Сегодня, 06:48
                Цитата: Алексей7777777
                Это не концептуально

                Вы таки хотите с утра поговорить о концептуальности?
                Сын спрашивает у отца: – Что такое “реально” и что такое “концептуально”? – Сынок, как бы тебе объяснить, давай лучше разберем на примере. – Хорошо. – Иди к маме и спроси, переспала бы она за 1млн. баксов с негром. Мальчик возвращается: – Говорит, что переспала бы. – Вот, а теперь спроси это у сестры. – Она тоже согласна. – А теперь у деда спроси, переспит ли он с негром за миллион долларов. – Дед тоже согласен. – Вот видишь, концептуально у нас есть 3 миллиона баксов, а реально – две женщины с пониженной социальной ответственностью и один гей.....

                Так что я все более о реальности.....
                Смог
                1. Алексей7777777 Сегодня, 06:54
                  Если Вы правда думаете,что все Семьи такие,как в приведённом Вами глупом анекдоте-то мне Вас искренне жаль...Всего доброго.
                  Алексей7777777
                  1. Смог Сегодня, 07:10
                    Некий философ доказывал всем, что мир нереален. Он спорил об этом на каждом шагу, и слухи о философе докатились до царского дворца. Царь велел привести философа к себе и сказал ему: — Ты и впрямь думаешь, что мир нереален? Прежде чем ответить, подумай хорошенько! Я человек дела, а не слов, и докажу тебе, что мир реален. — Я концептуальная личность, ибо думал над этим вопросом долгие годы, и теперь у меня нет сомнений в том, что мир нереален, — ответил философ.

                    Тогда царь велел привести философа в закрытый двор и запустить туда слона, который отличался большой злобностью. Слон просился на философа, тот пытался спасаться бегством, и когда слон настиг его, взмолился: — О, мой господин! Спаси меня! Я отказываюсь от своего мнения, теперь я вижу, что мир реален! Царь велел привести философа к себе и снова задал ему вопрос, реален ли мир. — Мир нереален, — ответил упрямый философ. — Ты ведь только что, когда слон хотел убить тебя, утверждал совсем другое! — возмутился царь. — Слон, злобность слона, человек, которого ты видишь перед собой, человек, который утверждал, что мир реален, — всё это нереально. — А если я снова прикажу привести слона? — Тогда я снова скажу, что мир реален, — пожал плечами философ.
                    Смог
                    1. RUSOIVAN Сегодня, 07:30
                      пришли мыши к сове и говорят: "сова нас все обижают, мы маленькие, а ты такая умная, скажи, как нам быть?" Сова: "вон ежики тоже маленькие, но их не обижают, потому что у них иголки, надо и вам иголки вырастить!". Ну пошли мыши "растить иголки", а они не растут, хоть ты тресни. Мыши опять к сове: "сова, такая фигня, не растут иголки то!!!" Сова: "ничего не знаю, идите и растите, мое дело-КОНЦЕПЦИЯ!"
                      RUSOIVAN
              2. nizhegorodec Сегодня, 06:57
                Цитата: Алексей7777777
                таким как вы этого не понять-ну не привили с детства Родители уважительного отношения к Женщине,к Матери

                Вы правы, это всё погоня за плюсиками. Но на фото вид у первой леди напоминает известный анекдот про лошадь, которая человеческим голосом сказала: "А я чего, я сама ох...ла (удивилась)" Это не о внешности, а о степени удивления.
                nizhegorodec
                1. Смог Сегодня, 07:27
                  Цитата: nizhegorodec
                  Вы правы, это всё погоня за плюсиками

                  Какие плюсики. О чем Вы? Просто привык называть вещи своими именами., а не быть ханжой.Или Вы считаете половинку Макрона идеалом красоты?
                  Смог
                  1. nizhegorodec Сегодня, 07:39
                    Цитата: Смог
                    Или Вы считаете половинку Макрона идеалом красоты?

                    Если человек воспитан, то он держит свои мысли при себе. Вот если на улице про вашу мать, или избранницу. или дочь будут говорить подобное, ваше поведение какое? Тоже будете угодливо ржать и поддерживать этих "шутников"??
                    nizhegorodec
                    1. Смог Сегодня, 07:48
                      А Вам не кажется, что Вы уводите разговор в другую плоскость.?
                      Или Вы действительно считаете что человек женившись на женщине годящейся ему в матери нормален или не имеет каких либо меркантильных интересов.?
                      Ну, вот хоть убейте не понимаю я таких ценностей жизни. и в Большую Любовь почему то в таких браках не верю. И при чем здесь воспитанность?
                      Это же реалии.
                      Смог
                      1. nizhegorodec Сегодня, 08:23
                        Цитата: Смог
                        А Вам не кажется,

                        нет
                        Цитата: Смог
                        Или Вы действительно считаете что человек женившись на женщине годящейся ему в матери нормален или не имеет каких либо меркантильных интересов.?

                        нет. Какой интерес? Она - учительша, вышедшая на пенсию, он - начинающий политик. Реакция большинства "пЕсателей" на ВО отрицательная, думаете - во Франции нет таких же? Очень рискованный шаг для престижа.
                        Цитата: Смог
                        Ну, вот хоть убейте не понимаю я таких ценностей жизни.

                        так это ваши проблемы hi
                        Цитата: Смог
                        И при чем здесь воспитанность?
                        Это же реалии.

                        реалии получить в пятак за подобное высказывание на улице от спутника женщины в адрес которой Вы выскажетесь в подобном ключе, не так ли?
                        nizhegorodec
                2. Ююка Сегодня, 08:05
                  Цитата: nizhegorodec
                  Цитата: Алексей7777777
                  таким как вы этого не понять-ну не привили с детства Родители уважительного отношения к Женщине,к Матери

                  Вы правы, это всё погоня за плюсиками. Но на фото вид у первой леди напоминает известный анекдот про лошадь, которая человеческим голосом сказала: "А я чего, я сама ох...ла (удивилась)" Это не о внешности, а о степени удивления.


                  Просто подпись к фото должно быть

                  «Что это за формула Макрона?». wassat
                  Ююка
              3. insular Сегодня, 07:02
                Цитата: Алексей7777777
                не привили с детства Родители уважительного отношения к Женщине,к Матери...

                Привили стойкое неприятие к извращенцам, которые женятся на женщинах годящихся в матери,и к извращенкам, выходящим за муж за пацанов на черверь века младше себя.
                insular
                1. Алексей7777777 Сегодня, 07:05
                  Уважаемый,если Вы не ухватили нить беседы-мы сейчас не о Макроне,а о Женщинах...При чём тут Макрон...?
                  Алексей7777777
                  1. insular Сегодня, 07:07
                    Цитата: Алексей7777777
                    если Вы не ухватили нить беседы-мы сейчас не о Макроне,а о Женщинах..

                    Не о женщинах, а о конкретной извращенке и о мужике-извращенце, не спрыгивайте с темы.
                    Нормальные люди недоумевают как можно просыпаться с этим чудом? И это нормальный вопрос.
                    Цитата: Алексей7777777
                    При чём тут Макрон...?

                    Подумай. Полезно
                    insular
                    1. Алексей7777777 Сегодня, 07:16
                      Уважаемый,я что-то не припомню,чтобы я помогал Вам свиней пасти,потому и запамятывал-когда это мы до такой степени сблизились,дабы на ты перейти?Если Вам ближе тема извращенств всяких разных-то это не мне пишите,а себе подобным.Я лично о Женщинах писал(заметьте-во множественном числе),а не о извращенцах,о ком,судя по-всему,Вы очень любите порассуждать...
                      Алексей7777777
                      1. insular Сегодня, 07:19
                        Цитата: Алексей7777777
                        ,чтобы я помогал Вам свиней

                        Мы сейчас не о твоем круге общения. Не путай.
                        Цитата: Алексей7777777
                        Если Вам ближе тема извращенств всяких разных-то это не мне пишите
                        Дурака не включай. Ты взял на себя смелось ляпнуть о НЕмужчинах, так вот давай впрягайся и отвечай за ту, кого защищаешь.
                        Цитата: Алексей7777777
                        Я лично о Женщинах писал

                        Конкретно ты вписался за жену Макрона. Будь мужиком и не крути задом, когда понял, что лишнего хватанул.
                        Цитата: Алексей7777777
                        дабы на ты перейти

                        Вы - это уважитльное отношение. Не вижу повода уважать того, кто вписывается за извращенцев и оскарбляет не знакомых ему людей. При этом вукручивается и пытается соскочить с собстенных слов.
                        Цитата: Алексей7777777
                        Я лично о Женщинах писал(заметьте-во множественном числе),
                        Лично ты сейчас нагло врёшь. Ты хоть крутани вверх по тексту, где ты писал о женщине (в единственном числе).
                        insular
                    2. nizhegorodec Сегодня, 07:40
                      Цитата: insular
                      И это нормальный вопрос.
                      Нормальный???? Нормальный для ненормальных
                      nizhegorodec
                      1. insular Сегодня, 07:48
                        Цитата: nizhegorodec
                        Нормальный???? Нормальный для ненормальных

                        Геронтофилия — расстройство полового влечения, которое характеризуется болезненной половой тягой к лицам пожилого возраста. Для геронтофилии характерна большая разница в возрасте между партнёрами...
                        insular
                  2. Смог Сегодня, 07:25
                    Цитата: Алексей7777777
                    если Вы не ухватили нить беседы-

                    А о чем нить то?????
                    Цитата: Алексей7777777
                    мы сейчас не о Макроне

                    Пардон, сударь, а я все о нем и его второй половине.
                    Цитата: Алексей7777777
                    а о Женщинах...

                    Статья о Макроне. У нас здесь не дворянское собрание, что бы о возвышенном говорить. Давайте об этом в другое время и в другом месте. А то Вы уже на Женщину, на Мать переметнулись. То есть уводите разговор в другую плоскость.
                    Смог
                    1. Банкир Сегодня, 07:31
                      Цитата: Смог
                      то есть нет некрасивых женщин, есть мало водки?

                      Цитата: Смог
                      Не о женщинах, а о конкретной извращенке

                      вертится, как уж на сковородке
                      Цитата: Смог
                      У нас здесь не дворянское собрание

                      а по-вашему здесь бьiдлo собралось? так вам на другой сайт, к гопникам куда-нить
                      Банкир
                      1. Смог Сегодня, 07:39
                        Цитата: Банкир
                        Цитата: Смог
                        Не о женщинах, а о конкретной извращенке
                        вертится, как уж на сковородке

                        Уважаемый! А зачем Вы приписываете мне то, что я не выкладывал.? В запале? Покрутите ветку, и впредь будьте внимательней."Передергиваете" сударь, а сие есть не хорошо........
                        Смог
                2. nizhegorodec Сегодня, 07:23
                  Цитата: insular
                  Привили стойкое неприятие к извращенцам, которые женятся

                  ключевое слово "женятся", вы не путайте мягкое с тёплым. Сердцу не прикажешь, а возраст не помеха, другое дело - обычные плотские утехи, понятие жиголо и лолита, вам, надеюсь, известно? Лучше бы вам родители вежливость привили.
                  nizhegorodec
                  1. insular Сегодня, 07:25
                    Цитата: nizhegorodec
                    Сердцу не прикажешь, а возраст не помеха, другое дело - обычные плотские утехи

                    Ну гомосятине местами браки разрешили, это конечно же тоже не извращенцы... Если по любви и в браке то уже и не п... как бы?
                    Цитата: nizhegorodec
                    Лучше бы вам родители вежливость привили.
                    Вам то моя вежливость чем не угодила?
                    insular
                    1. nizhegorodec Сегодня, 07:43
                      Цитата: insular
                      Ну гомосятине местами браки разрешили,

                      ключевое слово "разрешили", подобные браки были запрещены церковью, законами некоторых стран, да и противоестественны самой природе человека, про разность в возрасте нигде не сказано. Подумать, прежде чем писать, сложно? Или от фуражки одна извилина осталась и та по кругу?
                      nizhegorodec
                      1. insular Сегодня, 07:50
                        Цитата: nizhegorodec
                        Подумать, прежде чем писать, сложно?

                        Я тебе не грубил.
                        Цитата: nizhegorodec
                        про разность в возрасте нигде не сказано
                        Это ты так думаешь...
                        insular
                    2. nizhegorodec Сегодня, 07:46
                      Цитата: insular
                      Вам то моя вежливость чем не угодила?

                      вежливость? Скорее её отсутствие...
                      nizhegorodec
                      1. insular Сегодня, 07:49
                        Цитата: nizhegorodec
                        вежливость? Скорее её отсутствие...

                        Конкретные примеры?
                        insular
                  2. Алексей7777777 Сегодня, 07:30
                    Да не обращайте на подобное внимания,Нижегородец-диалог с подобными вести...Это как...Ну я не знаю-как с пробковым деревом-ты ему в дупло пытаешься что-то мудрое,доброе,а оттуда лишь одни оскорбления и хамство...Вам ОНО надо?
                    Алексей7777777
                    1. insular Сегодня, 07:34
                      Ты смотри какой нежный. Обратился на "ты" и за это, ты себе позволил всё, что написал? )) И в свинопасы записал и далее по тексту?
                      insular
                      1. nizhegorodec Сегодня, 07:44
                        Цитата: insular
                        И в свинопасы записал и далее по тексту?

                        а, так всё таки в свинопасы, ну да так оно и есть laughing
                        nizhegorodec
                    2. nizhegorodec Сегодня, 07:44
                      Цитата: Алексей7777777
                      как с пробковым деревом

                      от дерева пользы больше laughing
                      nizhegorodec
          2. Logall Сегодня, 07:14
            Цитата: Алексей7777777
            Вы не мужчины,если так позволяете себе говорить о Женщине.

            Это не женщина! Это Лёха Панин переоделся. По-моему это очевидно. Наверное ГРУ и ему примирение нашли...
            Logall
      2. nizhegorodec Сегодня, 06:19
        Цитата: 210окв
        Если посмотреть на его вторую половину..

        судя по фото, вторая половина удивлена заявлением порошенки ещё больше
        nizhegorodec
      3. soroKING Сегодня, 06:28
        если посмотреть с утра, то "кондрат микарда" может случиться...
        но у Макарошки привычка с детства bully
        soroKING
      4. dzvero Сегодня, 08:00
        С такой второй половиной внутренний мир должен быть очччень занятным. Интересно, как еще не спился?
        dzvero
        1. Dym71 Сегодня, 09:24
          Цитата: dzvero
          как еще не спился?

          Или не спелся! laughing
          Dym71
    3. Зяблицев Сегодня, 06:19
      Какой активный новый гаулейтер Украины, что не день, то с новым заявлением выступает... laughing
      Зяблицев
    4. сибиралт Сегодня, 07:47
      Пусть теперь Макрон с Порошенко разбираются, чья эта формула. laughing
      сибиралт
  2. Банкир Сегодня, 05:57
    Волкер предположил, что за данной формулой скрывается комплекс мер, направленных на обеспечение суверенитета и безопасности Украины.
    Влажные мечты Порося, "весьмирснами"
    Банкир
  3. ИмПерц Сегодня, 06:04
    Вот оно как, Михалыч...
    ИмПерц
  4. 1536 Сегодня, 06:10
    Словосочетание "американский дипломат" звучит смешно!
    1536
    1. 210окв Сегодня, 06:20
      Чем оно смешно?Или "дипломат"(портфель)Вы имеете в виду?Высказывания американских дипломатов или лиц от политики зачастую смешны..Однако та самая "американская дипломатия" зачастую нагибала ещё таких "несгибаемых"...Так что погодим смеяться..
      Цитата: 1536
      Словосочетание "американский дипломат" звучит смешно!
      210окв
  5. Kot3713 Сегодня, 06:10
    Я так понимаю вот его формула
    Kot3713
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:10
    пецьке-алкашу наврать - дорого не возьмёт... wassat
    a.s.zzz888
  7. Смог Сегодня, 06:15
    Вот что алкогольная зависимость с людьми творит. Еще Макрон не знает формулы Макрона. А Петька уже с белочкой посоветовался и знает.эту самую формулу Макрона, которую Макрон не знает.Во как.
    Смог
    1. роман66 Сегодня, 08:58
      а вот интересно - пеця достаточно выпивает. чтоб на макроншу смотреть с вожделением?
      роман66
  8. Александр 3 Сегодня, 06:17
    по порошенски так формула понимается-(деньги давай нам на более высоком уровне)
    Александр 3
  9. Masya Masya Сегодня, 06:41
    «формулы порошенко»
    laughing
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 08:59
      приветик love - анекдот вспомнил " смотрю написано ОН, попробовал - точно ОН!!"
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 09:11
        Роман, приветик! love
        Цитата: роман66
        попробовал

        Что его пробовать...

        пить надо... laughing
        Masya Masya
  10. 3vs Сегодня, 06:42
    Больше всех, похоже, удивлена жена Макрона! laughing
    3vs
    1. роман66 Сегодня, 09:04
      а мне кажется, ей кто-то под юбку залез - и удивление и радость
      роман66
  11. Толстоевский Сегодня, 06:47
    фрпмула макрона: скрываешь, что гомик - женись на старушонке
    Толстоевский
  12. moskowit Сегодня, 06:49
    "...А беззубые старухи их разносят по умам..." В.Высоцкий
    moskowit
  13. rotmistr60 Сегодня, 06:51
    Что взять с Порошенко? Он всегда старается бежать впереди паровоза, чтобы показать свою значимость и приверженность запада в поддержке Украины. А спецпосланник в итоге все же отмазал Порошенко.
    за данной формулой скрывается комплекс мер, направленных на обеспечение суверенитета и безопасности Украины.
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 07:15
      Цитата: rotmistr60
      Что взять с Порошенко?

      так себе человечишка а надо героя, так "герой"! wink
      Masya Masya
      1. роман66 Сегодня, 09:03
        но пронырливый! интереснее всего - успеет смыться до цугундера, или увидим его тушку освежеванной?
        роман66
  14. Комментарий был удален.
  15. кедр Сегодня, 07:06
    Хорошо, что таких женчин, как эта эмансипированная мадама, в 1812 году у городу Парижу не было, а то бы наших казаков не за какие коврижки брать столицу Хранции не заставили и не родилось... бы известное всему слово "бистро".
    кедр
  16. Аморфис Сегодня, 07:18
    Цитата: 1536
    Словосочетание "американский дипломат" звучит смешно!

    Это оксюморон, как "Честный вор", "Благородный душегуб" и т.д. wink
    Аморфис
  17. uav80 Сегодня, 07:43
    Недавно на пост наткнулся...
    uav80
  18. nizhegorodec Сегодня, 07:58
    Цитата: Смог
    А зачем Вы приписываете мне то, что я не выкладывал.?

    а чёрт его знает, почему Ваш ник привязался к цитате. То что приписал беру взад и извиняюсь, но не удаляется почему то.
    nizhegorodec
  19. nizhegorodec Сегодня, 08:26
    Цитата: insular
    Я тебе не грубил.
    а это что? Просьба подумать разве относится к грубости или "подумать" для вас неприемлемое понятие?
    nizhegorodec
  20. nizhegorodec Сегодня, 08:29
    Цитата: insular
    Конкретные примеры?

    Цитата: insular
    Это ты так думаешь...
    я понимаю, что для воспитания некоторых, как бы это помягче выразиться... индивидуумов слово "Вы" в отношении незнакомых людей и, к тому же, старших по возрасту и воинскому званию непривычно и грубостью не считается hi
    nizhegorodec
  21. nizhegorodec Сегодня, 08:40
    Цитата: insular
    Геронтофилия — расстройство полового влечения, которое характеризуется болезненной половой тягой к лицам пожилого возраста. Для геронтофилии характерна большая разница в возрасте между партнёрами...

    опять путаете мягкое и тёплое? Если у вас отношение к женщине сводится только к половому влечению, то вам к врачу с вашими психическими расстройствами и болезненными фантазиями. Или у вас есть данные, что у Макрона уже не первая избранница преклонного возраста? Скорее всего - нет, а это уже относится к разряду бабских сплетен, совершенно не красящих вас как сурового мужика, каким вы себя тут рисуете.
    nizhegorodec
    1. insular Сегодня, 09:23
      Цитата: nizhegorodec
      Если у вас отношение к женщине сводится только к половому влечению,

      Ага, женились они одуванчики по ночам нюхать... Сам понял что ляпнул? Дальнейший бред - это совсем уж бред. Комментить не буду.
      insular
  22. nizhegorodec Сегодня, 09:07
    Цитата: insular
    я тебе написал конкретно к твоей цитате и ты ответил о возрасте (кстати не в тему).
    во-вторых:
    про лахудру ты дополнил сообщение много позже

    У, сущеглупый холоп…
    (к/ф Иван васильевич меняет профессию)
    А посмотреть откуда цитата и к чему она вообще, не судьба? Не понял суть не лезь в разговор - основное правило в диалогах, что бы не сесть в лужу вам не известно? Учите матчасть, утомили вы меня hi
    nizhegorodec
    1. insular Сегодня, 09:18
      Цитата: nizhegorodec
      А посмотреть откуда цитата и к чему она вообще, не судьба?

      Шах и мат.
      Цитата: nizhegorodec
      На фотке на евойную маму похожа а если про вашу маму так? Или такой смелый, потому что Макрон достать не может? Тоже жертва советского образования?

      Что ты лепишь то? К чему ты тогда вообще мать приплел, если смысл был не в матреи, а о жене, которую назвали лахудрой? Не спрыгивай со своих слов тебе говорят.
      Я тебе именно про твоё срамление чужей матери и написал. Мать не трожь! О воспитании еще что то вякнул подлец.
      Изыди тролина laughing
      insular
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