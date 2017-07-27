Макрон ничего не знает о «формуле Макрона», оглашенной Порошенко
Как сообщает интернет-издание « Взгляд », спецпосланник США на Украине Курт Волкер заявил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не осведомлен о содержании «формулы Макрона», о которой говорил глава Украины Петр Порошенко во время своего визита в Париж.
Волкер предположил, что за данной формулой скрывается комплекс мер, направленных на обеспечение суверенитета и безопасности Украины.
– пояснил американский дипломат.
Я тоже слышал – может быть, я ошибаюсь – что после этого [встречи с Петром Порошенко] президент Макрон спросил: «Что это за формула Макрона?».
Волкер предположил, что за данной формулой скрывается комплекс мер, направленных на обеспечение суверенитета и безопасности Украины.
Если мы все с этим согласны, то возникает вопрос: как этого добиться? Минские соглашения – это ключевая часть плана. Но для его воплощения мы должны выйти на более высокий уровень стратегического планирования.
– пояснил американский дипломат.
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