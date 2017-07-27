События на Украине часто сравнивают с событиями распада Югославии. Действительно, есть параллели. Важнейшая в том, что западным агрессорам удалось в Югославии осуществить политику "Хорватия — Анти-Сербия", и разделить некогда единый и самый большой на Балканах народ по территориальному и религиозному признакам, чтобы властвовать над всеми югославскими народами. Но этот процесс шёл на протяжении многих веков.После крушения России-СССР западные "гуманисты" воспользовались старыми трещинами и развалили Югославию по ним ещё раз. Это уже была простая череда путчей и госпереворотов в югославских республиках при прямом вмешательстве США и Европы, в том числе военном. На Украине же операция «Украина — Анти-Россия» началась с госпереворота, и приняла характер наци-бандеровской «революции гидности».Госпереворот и революция — это существенно разные вещи, если госпереворот полностью управляем его кукловодами, то революция — это стихийный неуправляемый процесс, поскольку в него вовлекаются большие самодеятельные массы народа. Госпереворот даёт только первоначальный толчок, будит эту стихию, а дальше она развивается по своей логике, куда кривая вывезет, и кукловоды могут только ограниченно влиять на неё, и до поры до времени. Поэтому в 1917 году Февральская революция в России продолжилась Октябрьской: русскую стихию смогли возглавить большевики, благодаря политическому гению Ленина. Всякой успешной революции нужен свой Ленин, Кромвель или Наполеон…По этой революционной причине события на Украине не могут пойти по югославскому сценарию, самодеятельность масс уже сильно повлияла на первоначальный план госпереворотчиков, их западных хозяев: на Юго-Востоке Украины всё пошло «не так». Имеет значение, конечно, и то, что Россия побольше Сербии, и оказывает моральную, материальную и военную помощь своим сторонникам в революционных событиях на Украине.Но есть ещё одна причина, по которой бандеровская верхушка в этой революция не может победить. Революция всегда должна дойти до логического конца — до диктатуры, чтобы устранить хаос, стихию и анархию, и навести свой революционный порядок, хоть какой-нибудь порядок, потому что иначе катастрофа будет продолжаться «до земли», как пророчески говорит мэр Киева В.Кличко.Но Бандера всё никак не может навести свой порядок, не может родить диктатуру, потому что основной кукловод госпереворота — Вашингтон не даёт этого сделать, по своим геополитическим причинам. В результате получилась недоделанная «революция гидности», и Бандера истекает кровью на своём родовом ложе. Невиданный рост коррупции, воровства и разгильдяйства в стране — по этой же причине «недоделанности» революции.Кстати, идеологи бандеровской «интегральной» революции это понимают, Дмитро Ярош, например, филолог по образованию, и автор труда «Украинская революция: XXI век». Теоретики наци-революции давно говорят о необходимости второго этапа своей революции, когда они освободятся от режима «внутренней оккупации» Петра Порошенко, как Петро ни старается доказать им своей русофобией обратное.По этой же причине, вмешательства «вашингтонской руки», не оправдываются прогнозы Ростислава Ищенко и других политологов, и мои тоже, о революционном конце бандеровского режима: он никак не может наступить, и киевский хаос с бардаком и абсурдом, с Порошенко во главе, продолжаются до сих пор.Однако, экономическая база бандеровского режима сужается, и прекращение газового транзита в 2019 году может иметь судьбоносное значение, поэтому не только Киев, но и Вашингтон забеспокоился: его «рука» без российских денег за транзит газа может не удержать за шиворот Порошенко, и произойдёт дестабилизация режима.Это понимают все, и Дмитро Ярош сотоварищи особенно. Они должны или немедленно доделывать свою революцию, или их сметёт новым стихийным катаклизмом, который неизвестно каким вообще будет. Проблема наци-революционеров в том, что они должны выступить против своего куратора — Вашингтона, который превратился в тормоз на их пути к Бандере.О том, что такой поворот возможен, говорит Дмитрий Фирташ, олигарх родом с Западной Украины, скрывающийся сейчас от Вашингтона в Вене. Свидомые массы видят разгром и ограбление страны Западом, вместо обещанных благ евроассоциации, и копят гнев. «Не будет у Европы врага, страшнее Украины», — пророчествует Фирташ, когда этот гнев выйдет наружу. Для наци-революционеров это шанс завершить свою революцию, снести режим «внутренней оккупации» Порошенко.Вновь назначенный спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не только дипломат, и сотрудник Института сенатора Джона Маккейна, но имеет опыт работы в ЦРУ, а сотрудники ЦРУ «бывшими» не бывают. Что бы ни говорил Волкер, о Минских соглашениях или «российской агрессии», всё это может быть прикрытием его задания как сотрудника ЦРУ. Who is Волкер? Чистильщик или новый кукловод? — этого пока не знает даже Порошенко, хотя для него это особенно важно.…Бандеровская наци-революция дала нам важный опыт: она показала, что радикальный либерализм, бандеровский нацизм и западный гуманизм вполне уживаются на Украине, заседают в Верховной раде, находят общий язык по всем вопросам. Главная их «ценность» — это борьба с общим врагом, которым они назначили Россию. Мы видим на Украине лицо нового европейского нацизма, без Гитлера…