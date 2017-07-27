09:25 27 июля

Операция «Украина — Анти-Россия»

События на Украине часто сравнивают с событиями распада Югославии. Действительно, есть параллели. Важнейшая в том, что западным агрессорам удалось в Югославии осуществить политику "Хорватия — Анти-Сербия", и разделить некогда единый и самый большой на Балканах народ по территориальному и религиозному признакам, чтобы властвовать над всеми югославскими народами. Но этот процесс шёл на протяжении многих веков.

Операция «Украина — Анти-Россия»


После крушения России-СССР западные "гуманисты" воспользовались старыми трещинами и развалили Югославию по ним ещё раз. Это уже была простая череда путчей и госпереворотов в югославских республиках при прямом вмешательстве США и Европы, в том числе военном. На Украине же операция «Украина — Анти-Россия» началась с госпереворота, и приняла характер наци-бандеровской «революции гидности».


Госпереворот и революция — это существенно разные вещи, если госпереворот полностью управляем его кукловодами, то революция — это стихийный неуправляемый процесс, поскольку в него вовлекаются большие самодеятельные массы народа. Госпереворот даёт только первоначальный толчок, будит эту стихию, а дальше она развивается по своей логике, куда кривая вывезет, и кукловоды могут только ограниченно влиять на неё, и до поры до времени. Поэтому в 1917 году Февральская революция в России продолжилась Октябрьской: русскую стихию смогли возглавить большевики, благодаря политическому гению Ленина. Всякой успешной революции нужен свой Ленин, Кромвель или Наполеон…

По этой революционной причине события на Украине не могут пойти по югославскому сценарию, самодеятельность масс уже сильно повлияла на первоначальный план госпереворотчиков, их западных хозяев: на Юго-Востоке Украины всё пошло «не так». Имеет значение, конечно, и то, что Россия побольше Сербии, и оказывает моральную, материальную и военную помощь своим сторонникам в революционных событиях на Украине.

Но есть ещё одна причина, по которой бандеровская верхушка в этой революция не может победить. Революция всегда должна дойти до логического конца — до диктатуры, чтобы устранить хаос, стихию и анархию, и навести свой революционный порядок, хоть какой-нибудь порядок, потому что иначе катастрофа будет продолжаться «до земли», как пророчески говорит мэр Киева В.Кличко.

Но Бандера всё никак не может навести свой порядок, не может родить диктатуру, потому что основной кукловод госпереворота — Вашингтон не даёт этого сделать, по своим геополитическим причинам. В результате получилась недоделанная «революция гидности», и Бандера истекает кровью на своём родовом ложе. Невиданный рост коррупции, воровства и разгильдяйства в стране — по этой же причине «недоделанности» революции.

Кстати, идеологи бандеровской «интегральной» революции это понимают, Дмитро Ярош, например, филолог по образованию, и автор труда «Украинская революция: XXI век». Теоретики наци-революции давно говорят о необходимости второго этапа своей революции, когда они освободятся от режима «внутренней оккупации» Петра Порошенко, как Петро ни старается доказать им своей русофобией обратное.

По этой же причине, вмешательства «вашингтонской руки», не оправдываются прогнозы Ростислава Ищенко и других политологов, и мои тоже, о революционном конце бандеровского режима: он никак не может наступить, и киевский хаос с бардаком и абсурдом, с Порошенко во главе, продолжаются до сих пор.

Однако, экономическая база бандеровского режима сужается, и прекращение газового транзита в 2019 году может иметь судьбоносное значение, поэтому не только Киев, но и Вашингтон забеспокоился: его «рука» без российских денег за транзит газа может не удержать за шиворот Порошенко, и произойдёт дестабилизация режима.

Это понимают все, и Дмитро Ярош сотоварищи особенно. Они должны или немедленно доделывать свою революцию, или их сметёт новым стихийным катаклизмом, который неизвестно каким вообще будет. Проблема наци-революционеров в том, что они должны выступить против своего куратора — Вашингтона, который превратился в тормоз на их пути к Бандере.

О том, что такой поворот возможен, говорит Дмитрий Фирташ, олигарх родом с Западной Украины, скрывающийся сейчас от Вашингтона в Вене. Свидомые массы видят разгром и ограбление страны Западом, вместо обещанных благ евроассоциации, и копят гнев. «Не будет у Европы врага, страшнее Украины», — пророчествует Фирташ, когда этот гнев выйдет наружу. Для наци-революционеров это шанс завершить свою революцию, снести режим «внутренней оккупации» Порошенко.

Вновь назначенный спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не только дипломат, и сотрудник Института сенатора Джона Маккейна, но имеет опыт работы в ЦРУ, а сотрудники ЦРУ «бывшими» не бывают. Что бы ни говорил Волкер, о Минских соглашениях или «российской агрессии», всё это может быть прикрытием его задания как сотрудника ЦРУ. Who is Волкер? Чистильщик или новый кукловод? — этого пока не знает даже Порошенко, хотя для него это особенно важно.

…Бандеровская наци-революция дала нам важный опыт: она показала, что радикальный либерализм, бандеровский нацизм и западный гуманизм вполне уживаются на Украине, заседают в Верховной раде, находят общий язык по всем вопросам. Главная их «ценность» — это борьба с общим врагом, которым они назначили Россию. Мы видим на Украине лицо нового европейского нацизма, без Гитлера…
Автор: Виктор Каменев

Использованы фотографии: http://russia-insider.com
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Комментарии 9

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  1. кедр Сегодня, 07:49
    "...Госпереворот и революция – это существенно разные вещи, если госпереворот полностью управляем его кукловодами, то революция – это стихийный неуправляемый процесс, поскольку в него вовлекаются большие самодеятельные массы народа..."

    Ошибка в понимании значения слов приводит к неправильному анализу.
    Революция (от позднелат. revolutio — поворот, переворот)
    Превращение Украины в Вукрайну, как и "крушение "СССР от начала до конца спланированный, профинансированный госпереворот, операция спецслужб нагло-саксов. Самодеятельности НОЛЬ. Злонамеренный, холодный расчёт и план - 100%.
    кедр
    1. сибиралт Сегодня, 08:18
      Как - то автор вывел свое понимание социальной революции. Браво! Маркс плакаль. Революция, прежде всего, скачкообразный переход от одного государственно уклада к другому, в основе которого лежат отношения к средствам производства. И, пока нигде собственники этих средств, их добровольно не передавали новым хозяевам без государственного переворота. Тут неважно посредством народного бунта или "дворцового". Но лучше почитать В.И. Ленина "Государство и революция", как классический учебник по данной теме, в котором помимо марксистской теории, излагается и практика.
      сибиралт
  2. ИмПерц Сегодня, 07:54
    Бьёт набат, бьёт набат Интернационала,
    Пламя Октября в глазах бойца.
    Есть у Революции начало,
    Нет у Революции конца!
    З.Ы. А оказались пророческими слова...
    ИмПерц
  3. Ураган70 Сегодня, 08:11
    Цитата: ИмПерц
    Бьёт набат, бьёт набат Интернационала,
    Пламя Октября в глазах бойца.
    Есть у Революции начало,
    Нет у Революции конца!
    З.Ы. А оказались пророческими слова...

    Особенно если дровишек постоянно подкидывать...
    Ураган70
  4. СКАД Сегодня, 08:13
    На остановке разговорился со старушкой.Русскоговорящяя,рожденная в Запорожье.Сильно возмущена переименованием улиц в Киеве на Бандеру и Шухевича,почти дословно: этож сколько денег потратили на таблички,документы и т.д.
    Довольно много,прости господи,моих землячков,причем рожденных в после войны стало ту.пым быд.лячим перегноем.Не имея никаких трезвых,убедительных аргументов,тут-же переходят в истерику,с перекошенным от лютой ненависти таблоидом,проклинают и потрошенка и сепаров с Россией.
    Деби.лодность ,нас хохлов идет наперегонки с повальной смертностью.
    СКАД
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:23
    Мы видим на Украине лицо нового европейского нацизма, без Гитлера…

    Это лицо просматривалось и в Европе, только не так массово, ярко и показательно. На примере Украины европейцы могут видеть к чему может привести заигрывание с нациками, "невинные" (по мнению европейцев) факельные шествия, героизация пособников фашизма и т.д. И если у них (европейцев) хватит ума и инстинкта самосохранения, то они могут сделать доброе для себя же дело - осудить поднимающий голову нацизм в Прибалтике и на Украине. Прекратить помощь украинским бандеро-фашистам.
    rotmistr60
  6. Вал31rus Сегодня, 08:25
    Рассказ одного украинца из Харькова.
    Вечером, в ресторане харькова такая история.
    Вбегают в разгар гуляния два нацика, один кричит ''сала украине'', один из отдыхающих достал ствол и завалил одного второй убежал.
    После стрелявший спокойно доел и покинул кабак.
    Вал31rus
    1. stalkerwalker Сегодня, 08:31
      Цитата: Вал31rus
      После стрелявший спокойно доел и покинул кабак.

      После того, как СБУ сотоварищи весной-летом 2014-го утопили заживо в Печенежском водохранилище не менее 15 человек, связанных с "антимайданом" (это только те, чьи тела смогли найти), у нациков в Харькове и области появилось много кровников.
      stalkerwalker
  7. komrad buh Сегодня, 08:38
    Украина еще умоется своей-же кровью. За дурость придется расплачиваться
    komrad buh
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