Хиллари Клинтон и Украина: обнаружены порочащие связи
Информационная бомба взорвалась в США: сенаторы-республиканцы заинтересовались «связями» предвыборного штаба Хиллари Клинтон и вообще демократов… с Украиной. Есть подозрения, что американские демократы не очень-то любят свою демократическую и либеральную родину: они якобы обсуждали с украинцами «компромат на Трампа».
Как сообщает телеканал «Fox News» , Сенат США в лице его республиканской части «заинтересовался» связями предвыборного штаба Хиллари Клинтон с украинцами.
Чак Грассли, возглавляющий юридический комитет сената, послал в Минюст письмо. Сенатор требует расследования по поводу возможного нарушения Национальным комитетом Демократической партии закона. Персонажем, обозначенным в письме, оказалась советница демократов Александра Чалупа. Есть подозрения, что эта особа встречалась с украинским послом в Вашингтоне для обсуждения информации, дискредитирующей предвыборную команду мистера Трампа. Грассли считает, что Чалупе есть что инкриминировать и интересуется, не ведёт ли Минюст уже расследования.
Вопрос ушёл в министерство не просто так: его инициатором, по сути, стал сам Трамп. Пытаясь положить конец спорам о якобы имеющейся «координации с русскими», он в ярости набросился на демократов: а почему им не задают таких же вопросов? Во вторник он пожаловался в «Твиттере» на отсутствие расследования попыток Киева «саботировать» его предвыборную кампанию.
В своём письме заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну мистер Грассли указал на «недостаточное применение» закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и спросил, почему Минюст не потребовал регистрации Чалупы. «Действия Чалупы, похоже, указывают на её одновременную работу от имени иностранного правительства, Украины, и от имени кампании Национального комитета Демпартии и лично Клинтон в попытке повлиять не только на граждан США, но и на представителей правительства США», — написал Грассли.
Грассли ждёт ответа от Розенстайна не позднее 3 августа.
Что касается Минюста, то там отказались прокомментировать этот вопрос журналистам «Фокс ньюс».
Адвокат Чалупы обвинил республиканцев в «атаке» на деятельность подзащитной и даже в «антииммигрантской риторике».
Демократы тоже высказались. Адрианна Ватсон, замдиректора по связям с общественностью Национального комитета Демпартии, заявила «Фокс ньюс», что обвинения в адрес Хиллари Клинтон имеют цель отвлечь внимание от связей Трампа с русскими.
Паззл, добавим, сложился: демократы обвиняют Трампа в сговоре с русскими, а республиканцы обвиняют Клинтон в сговоре с украинцами. Всё это не мешает и демократам, и республиканцам проводить единую антироссийскую политику и голосовать единогласно по вопросу новых санкций против Москвы.
Хиллари Клинтон
Как сообщает телеканал «Fox News» , Сенат США в лице его республиканской части «заинтересовался» связями предвыборного штаба Хиллари Клинтон с украинцами.
Чак Грассли, возглавляющий юридический комитет сената, послал в Минюст письмо. Сенатор требует расследования по поводу возможного нарушения Национальным комитетом Демократической партии закона. Персонажем, обозначенным в письме, оказалась советница демократов Александра Чалупа. Есть подозрения, что эта особа встречалась с украинским послом в Вашингтоне для обсуждения информации, дискредитирующей предвыборную команду мистера Трампа. Грассли считает, что Чалупе есть что инкриминировать и интересуется, не ведёт ли Минюст уже расследования.
Вопрос ушёл в министерство не просто так: его инициатором, по сути, стал сам Трамп. Пытаясь положить конец спорам о якобы имеющейся «координации с русскими», он в ярости набросился на демократов: а почему им не задают таких же вопросов? Во вторник он пожаловался в «Твиттере» на отсутствие расследования попыток Киева «саботировать» его предвыборную кампанию.
В своём письме заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну мистер Грассли указал на «недостаточное применение» закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и спросил, почему Минюст не потребовал регистрации Чалупы. «Действия Чалупы, похоже, указывают на её одновременную работу от имени иностранного правительства, Украины, и от имени кампании Национального комитета Демпартии и лично Клинтон в попытке повлиять не только на граждан США, но и на представителей правительства США», — написал Грассли.
Грассли ждёт ответа от Розенстайна не позднее 3 августа.
Что касается Минюста, то там отказались прокомментировать этот вопрос журналистам «Фокс ньюс».
Адвокат Чалупы обвинил республиканцев в «атаке» на деятельность подзащитной и даже в «антииммигрантской риторике».
Демократы тоже высказались. Адрианна Ватсон, замдиректора по связям с общественностью Национального комитета Демпартии, заявила «Фокс ньюс», что обвинения в адрес Хиллари Клинтон имеют цель отвлечь внимание от связей Трампа с русскими.
Паззл, добавим, сложился: демократы обвиняют Трампа в сговоре с русскими, а республиканцы обвиняют Клинтон в сговоре с украинцами. Всё это не мешает и демократам, и республиканцам проводить единую антироссийскую политику и голосовать единогласно по вопросу новых санкций против Москвы.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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