09:24 27 июля

Хиллари Клинтон и Украина: обнаружены порочащие связи

Информационная бомба взорвалась в США: сенаторы-республиканцы заинтересовались «связями» предвыборного штаба Хиллари Клинтон и вообще демократов… с Украиной. Есть подозрения, что американские демократы не очень-то любят свою демократическую и либеральную родину: они якобы обсуждали с украинцами «компромат на Трампа».


Хиллари Клинтон


Как сообщает телеканал «Fox News» , Сенат США в лице его республиканской части «заинтересовался» связями предвыборного штаба Хиллари Клинтон с украинцами.


Чак Грассли, возглавляющий юридический комитет сената, послал в Минюст письмо. Сенатор требует расследования по поводу возможного нарушения Национальным комитетом Демократической партии закона. Персонажем, обозначенным в письме, оказалась советница демократов Александра Чалупа. Есть подозрения, что эта особа встречалась с украинским послом в Вашингтоне для обсуждения информации, дискредитирующей предвыборную команду мистера Трампа. Грассли считает, что Чалупе есть что инкриминировать и интересуется, не ведёт ли Минюст уже расследования.

Вопрос ушёл в министерство не просто так: его инициатором, по сути, стал сам Трамп. Пытаясь положить конец спорам о якобы имеющейся «координации с русскими», он в ярости набросился на демократов: а почему им не задают таких же вопросов? Во вторник он пожаловался в «Твиттере» на отсутствие расследования попыток Киева «саботировать» его предвыборную кампанию.

В своём письме заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну мистер Грассли указал на «недостаточное применение» закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и спросил, почему Минюст не потребовал регистрации Чалупы. «Действия Чалупы, похоже, указывают на её одновременную работу от имени иностранного правительства, Украины, и от имени кампании Национального комитета Демпартии и лично Клинтон в попытке повлиять не только на граждан США, но и на представителей правительства США», — написал Грассли.

Грассли ждёт ответа от Розенстайна не позднее 3 августа.

Что касается Минюста, то там отказались прокомментировать этот вопрос журналистам «Фокс ньюс».

Адвокат Чалупы обвинил республиканцев в «атаке» на деятельность подзащитной и даже в «антииммигрантской риторике».

Демократы тоже высказались. Адрианна Ватсон, замдиректора по связям с общественностью Национального комитета Демпартии, заявила «Фокс ньюс», что обвинения в адрес Хиллари Клинтон имеют цель отвлечь внимание от связей Трампа с русскими.

Паззл, добавим, сложился: демократы обвиняют Трампа в сговоре с русскими, а республиканцы обвиняют Клинтон в сговоре с украинцами. Всё это не мешает и демократам, и республиканцам проводить единую антироссийскую политику и голосовать единогласно по вопросу новых санкций против Москвы.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. maxim947 Сегодня, 07:24
    Вся эта возня смахивает на Дом 2, так же долго, глупо и куча иди.отов
    maxim947
    1. Алексей7777777 Сегодня, 07:35
      Простите,но не мог удержаться,дабы не написать-с языка сняли!
      Алексей7777777
      1. Чёрный Сегодня, 07:50
        Хиллари Клинтон и Украина: обнаружены порочащие связи
        ....или шо делал Петя под столом у Клинтон wassat
        Чёрный
        1. влад66 Сегодня, 08:12
          Цитата: Чёрный
          ...или шо делал Петя под столом у Клинтон

          Да уж. what
          влад66
        2. хрыч Сегодня, 08:59
          Цитата: Чёрный
          шо делал Петя

          Вы прекрасно в курсе, что семейка Байдена, решила стать сланцевыми магнатами, брать сланец на Донбассе, делать завод СПГ в Одессе, где все забрали под себя и пр. Поэтому одесская карательная акция, АТО и назначение в Одессе своего шестого номера Мишико. Всё это звенья одной цепи, а именно проект Байдена с отстегиванием Обаме и демпартии. Провал полнейший, но если кого за эти злодеяния нужно наказать, так это мерзкий род Байдена, Петро и компания здесь жалкие исполнители. Также Рекс намекнул на отчет по средствам, выделенным для Украины, понятно, что хитрыми схемами - эти государственные деньги пошли Обаме и его команде, конечно тут виртуальная стена Яценюка и пр. Видимо сейчас все это всплывет.
          хрыч
    2. Злой543 Сегодня, 08:02
      Ну так, шоу должно продолжаться, закон жанра.
      Злой543
  2. злой партизан Сегодня, 07:24
    Но вна Украине не сдаются:

    yes
    злой партизан
    1. сибиралт Сегодня, 07:54
      Украина передала на избрание Клинтон 50 миллионов баксов из кармана государства. Неужто Трамп об этом не ведает? winked
      сибиралт
  3. DEZINTO Сегодня, 07:25
    Что за сверхдержава такая в которой в её выборы вмешиваются все кому не лень?
    DEZINTO
  4. Банкир Сегодня, 07:25
    Блин, судя по картинке и названию статьи, я думал там петька сзади пристроился...
    Банкир
  5. Logall Сегодня, 07:27
    [/quote]Персонажем, обозначенным в письме, оказалась советница демократов Александра Чалупа. [quote]

    Порося не на того поставил. Ввела в заблуждение его Чалупа.
    Трамп теперь такую Чалупу поросе покажет...
    Logall
  6. kuznec Сегодня, 07:27
    Хит месяца - Хиллари и украинская Чалупа! Гы:-)
    kuznec
  7. aybolyt678 Сегодня, 07:28
    Трамп сдал уже многие свои предвыборные позиции, придет время залюбит и Украину
    aybolyt678
  8. AID.S Сегодня, 07:29
    Чалупа какая-то вмешалась в выборы, украинская..
    AID.S
  9. DonGrand Сегодня, 07:37
    Хиларюга инфицированы "киевской лихорадкой". Этот факт примечательный, но давно уже не новый. Говорят (я подчёркиваю, говорят) это заболевание излечимо. Методы лечения, впрочем, достаточно болезненны.
    DonGrand
  10. злой партизан Сегодня, 07:41
    Чалупу - на з...! am
    feel
    злой партизан
  11. rotmistr60 Сегодня, 07:42
    демократы обвиняют Трампа в сговоре с русскими, а республиканцы обвиняют Клинтон в сговоре с украинцам

    Игра в пинг-понг, которая идет во вред только Сша. А Украину правильно вспомнили, а то они на объявлении новых санкций России от радости аж голос терять начали на ток-шоу.
    rotmistr60
    1. ser-pov Сегодня, 09:16
      Цитата: rotmistr60
      демократы обвиняют Трампа в сговоре с русскими, а республиканцы обвиняют Клинтон в сговоре с украинцам

      Игра в пинг-понг, которая идет во вред только Сша. А Украину правильно вспомнили, а то они на объявлении новых санкций России от радости аж голос терять начали на ток-шоу.

      Эти иди.оты надеются, что если "Северный поток-2" не построят, то труба с газом у них и после 2019 года будет наполнена... Хрен им в рисовой шляпе... Доктор сказал -в морг, значит в морг... laughing
      ser-pov
  12. Толстоевский Сегодня, 08:32
    хиллари, как всякая старая, уродливая и невостребованная кобыла, просто ревнует
    Толстоевский
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