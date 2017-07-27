09:25 27 июля

Американский Сенат готов проголосовать по санкциям против РФ

Согласно информации РИА Новости , агентство Рейтер, ссылаясь на председателя комитета сената по иностранным делам Боба Коркера, сообщает о достижении сенаторами соглашения по законопроекту о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

Как он заявил, сенаторы готовы провести голосование по законопроекту уже на текущей неделе.




25 июля палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. После этого, согласно принятым процедурам, документ ожидает рассмотрение в сенате и утверждение президентом. Закон, в числе прочего, предусматривает уменьшение максимального срока рыночного финансирования российских банков, подпавших под санкции.

Евросоюз высказал беспокойство стремлением США ввести новые санкции против РФ, которые, в частности, предполагают ограничительные меры в сфере энергетики, ущемляющие европейские интересы.

Использованы фотографии: http://www.agefotostock.com/311ujvhrwx/ru/Stock-Images/Low-Budget-Royalty-Free/ESY-015154530
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Комментарии 12

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  1. Zibelew Сегодня, 07:45
    Если на эти санкции со стороны России не будет достойного ответа, значит эвакуация с сытого запада деток, имущества и нажитого непосильным трудом капитала занимает большое время и она крайне нежелательна. Иначе бы амерам давным-давно вломили по самые помидоры.
    Zibelew
    1. samarin1969 Сегодня, 07:53
      Цитата: Zibelew
      Если на эти санкции со стороны России не будет достойного ответа, значит эвакуация с сытого запада деток, имущества и нажитого непосильным трудом капитала занимает большое время и она крайне нежелательна. ...


      Если был бы адекватный "ответ" (запрет на финансовые операции с долларом, перевод кор.счетов в Китай, продажа трэшериз,...) то "эвакуация" шла бы в обратном порядке. Элита "РФ" ломанулась бы из "РФ" к детям и вкладам. wink
      samarin1969
      1. сибиралт Сегодня, 08:00
        Конституцию РФ менять надо, вот и будет достойный ответ американцам. Пока она под них заточена, они будут нас пинать, как плюшевую игрушку. hi
        сибиралт
      2. Zibelew Сегодня, 08:11
        Цитата: samarin1969
        Элита "РФ" ломанулась бы из "РФ" к детям и вкладам

        Для этого они и скирдуют деньги из российских фондов в американской юрисдикции. Учли опыт белых эмигрантов, которые в уехали после первой мировой войны и гражданской войны жить на Запад и быстро промотали накопления.
        Zibelew
    2. Logall Сегодня, 07:55
      Должен бить Русский ответ. И за санкции, и за дипсобственность...
      Logall
  2. профессор Сегодня, 07:55
    Санкции? Не смешите. Финансирование станет короче... Вот уж санкции. Спрашивается, какого вообще брать в займы у буржуинов. Надо жить по средствам.
    профессор
    1. сибиралт Сегодня, 08:03
      Все верно, Олег. А по средствам ли нам закупать на сотни миллиардов американских долгов, выводя финансы из собственной экономики? bully
      сибиралт
    2. Дирижер Сегодня, 08:08
      Деньги то держим в трежериз потенциального противника!!!!
      Дирижер
  3. ИмПерц Сегодня, 08:03
    Пущай принимают...
    Может действительно банкиры аппетиты поумерят...
    ИмПерц
    1. samarin1969 Сегодня, 08:22
      "Второе лицо в государстве" ещё до новых санкций в ГД очень нервно воскликнуло: "Да вы хоть понимаете, что мы живём в условиях финансовой блокады!" ...Ну не умеют банкиры, корпорации (не только "наши" работать на "свои". "Бешенный Сезам" ФРС подсадил всех на почти дармовые деньги 1,25-3%... Более того, работать на свои все финансовые "гуру" считают дурным тоном....
      samarin1969
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:03
    То, что Сенат готов проголосовать ни удивления. ни сомнений не вызывает. Американские санкции против России - такая тягомотина, которая будет тянуться пока существуют Сша. Жили под санкциями и дальше придется жить. Поэтому это необходимо принять как закономерность и наконец-то ответить от всей души. Высылка дипломатов, арест имущества, не забыть про ракетные двигатели и доставку американских астронавтов, перекрыть хотя бы немного кислород американским компаниям работающим в России и т.д.
    rotmistr60
  5. komrad buh Сегодня, 09:12
    Введите уже санкции вообще на все и на весь мир и угомонитесь, убогие
    komrad buh
Картина дня