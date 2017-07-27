Американский Сенат готов проголосовать по санкциям против РФ
Согласно информации РИА Новости , агентство Рейтер, ссылаясь на председателя комитета сената по иностранным делам Боба Коркера, сообщает о достижении сенаторами соглашения по законопроекту о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи.
Как он заявил, сенаторы готовы провести голосование по законопроекту уже на текущей неделе.
25 июля палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. После этого, согласно принятым процедурам, документ ожидает рассмотрение в сенате и утверждение президентом. Закон, в числе прочего, предусматривает уменьшение максимального срока рыночного финансирования российских банков, подпавших под санкции.
Евросоюз высказал беспокойство стремлением США ввести новые санкции против РФ, которые, в частности, предполагают ограничительные меры в сфере энергетики, ущемляющие европейские интересы.
Как он заявил, сенаторы готовы провести голосование по законопроекту уже на текущей неделе.
25 июля палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. После этого, согласно принятым процедурам, документ ожидает рассмотрение в сенате и утверждение президентом. Закон, в числе прочего, предусматривает уменьшение максимального срока рыночного финансирования российских банков, подпавших под санкции.
Евросоюз высказал беспокойство стремлением США ввести новые санкции против РФ, которые, в частности, предполагают ограничительные меры в сфере энергетики, ущемляющие европейские интересы.
Использованы фотографии: http://www.agefotostock.com/311ujvhrwx/ru/Stock-Images/Low-Budget-Royalty-Free/ESY-015154530
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