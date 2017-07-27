09:25 27 июля

Русские снова «наращивают мощь»: Запад наблюдает за Крымом

Русских солдат в Крыму становится всё больше, отмечают с тревогой некоторые европейские издания. В Киеве весьма взволнованы «наращиванием вооружений» на полуострове и предупреждают: могут быть серьёзные последствия.


Путин и робот. Фото: kremlin.ru


Об этом рассказывается в датской газете «Jyllands-Posten» . По мнению автора материала, точные данные найти едва ли возможно, однако ясно, что российских солдат в Крыму «стало значительно больше», чем было в 2014 году. Главную роль в наращивании военной мощи на Чёрном море играет Севастополь, как и прежде было в истории России. Мэр этого города подчинён самому Путину, указывает издание.


Россия «аннексировала Крым» в 2014 году, вспоминает «Jyllands-Posten», и в те дни полуостров «опять вписал своё имя в историю Европы». По мнению корреспондента, тот, кто надумает прогуляться по Севастополю, сам убедится: военное присутствие России на полуострове — «не только история». Доказательств сколько угодно: в городе и на шоссе постоянно встречается военная техника и люди в военной форме. На стрельбищах палят очередями из автоматов морские пехотинцы. А вот и военный городок. Очевидно, резюмирует издание, русские «наращивают вооружения на земле, на море и в небе».

По данным аналитического центра «Внешнеполитический форум» (Украина), которые приводит автор материала, на территории полуострова сейчас находится почти шестьдесят тысяч российских солдат. Правда, подтвердить эти данные нелегко. Нелегко и опровергнуть.

А вот другие данные: в отчёте Центра по изучению проблем безопасности при Университете Цюриха сообщается, что Черноморский флот с 2014 года получил 6 новых подлодок, 3 фрегата и более мелкие корабли. Это означает «увеличение военных сил» на полуострове.

Далее в статье сообщается и об «усилении ВВС». К примеру, аэродром Бельбек уже полностью закрыли для гражданских самолётов. И два военных аэродрома поменьше, которые были законсервированы после распада Советского Союза, сейчас опять принимают военные самолёты.

Наконец, как пишет «Рейтер», Россия намерена восстановить советские радиолокационные станции в горах Крыма. Оттуда русские будут наблюдать за Чёрным морем и государствами НАТО: Турцией, Болгарией, Румынией.

И вишенка на торте: «некоторые источники» пишут о русских ядерных арсеналах, «спрятанных глубоко в горах». Военные источники, чьи имена не называются, уверяют, будто на полуострове размещены «новейшие русские ракетные системы», которые могут нести ядерные заряды.

Вот поэтому-то в Киеве и беспокоятся. Тамошние эксперты предупреждают, что эскалация может иметь последствия, поскольку «ударная сила» русских является «серьёзной угрозой как для Украины, так и для Черноморского региона».

Очевидно, заметим, датские журналисты, собрав догадки анонимов и конспирологов со всего света, сделали вывод: русские готовы начать третью мировую войну. Ядерную, разумеется. И старт такой войне будет дан не в Сирии, а в Крыму. Русские понаблюдают немного — и ударят. С моря, с неба и с земли.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 35

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  1. Logall Сегодня, 07:50
    [/quote]в те дни полуостров «опять вписал своё имя в историю Европы».[quote]

    Реванш за крымскую войну! За русско– японскую курилами реваншировались. Сегодня ещё что-нибудь вспомним...
    Logall
    1. Алексей7777777 Сегодня, 07:56
      Простите,Уважаемый,я не был бы столь оптимистичен-скученность войск ни к чему хорошему не приводит(Порт-Артур достаточно вспомнить)...И потому,глядя на то,как мы,простите за выражение"трамбуем"войсками Крым и Калининградскую область..........Целесообразно надо всё делать,исходя из обстановки и многих других факторов...
      Алексей7777777
      1. Logall Сегодня, 08:04
        Цитата: Алексей7777777
        ''трамбуем"войсками Крым и Калининградскую область

        Не утрируйте! Не ногой же ''мусор в ведро'' заталкиваем! Формируются части отвечающие обстановке на сегодня...
        Не дети же в МО сидят? Иначе не был бы #крымнаш...
        Logall
      2. Б.Т.В. Сегодня, 08:06
        Цитата: Алексей7777777
        Целесообразно надо всё делать,исходя из обстановки и многих других факторов...


        Вам, с дивана, видно всё?!
        Б.Т.В.
        1. Алексей7777777 Сегодня, 08:18
          Да,Татиана,мне с дивана видно всё,ибо рядом,на кресле,много книг по истории,вот читаю,анализирую,сравниваю с современностью,и,простите,прихожу к неутешительным для себя выводам-что-то не так делают люди,служебным своим положением ЛЮДЬМИ властвовать наделёнными...А ЛЮДЯМ потом геройски помирать,а эти умники,которые на смерть их глупо отправили,в мемуарах своих напишут-ну...война ведь...
          Алексей7777777
          1. влад66 Сегодня, 08:30
            Цитата: Алексей7777777
            Да,Татиана,мне с дивана видно всё

            Да Леша МПК 105,245 боевой у вас диван,вы такой умница,деваться некуда,а остальные,особенно в ГенШтабе РФ
            Цитата: Алексей7777777
            а эти умники,которые на смерть их глупо отправили,в мемуарах своих напишут-ну...война ведь.

            И Татьяна,не Татиана. yes
            влад66
            1. Алексей7777777 Сегодня, 08:35
              Вы меня с кем-то путаете,господин Влад66...И ТАТИАНА,позволю себе именно так это красивое имя произнести,а не Татьяна,с Вашего на то позволения,...
              Алексей7777777
              1. влад66 Сегодня, 08:40
                Цитата: Алексей7777777
                а не Татьяна,с Вашего на то позволения,...

                Не моего позволения,а Татьяны на то позволения. yes
                Цитата: Алексей7777777
                Вы меня с кем-то путаете,господин Влад66.

                Может быть,может быть,прошу прощения,но больно уж вы однотипны,не обижайтесь.
                влад66
      3. rotmistr60 Сегодня, 08:13
        глядя на то,как мы,простите за выражение"трамбуем"войсками Крым и Калининградскую область..........

        Вы наверное считаете, что в Генштабе сидят не совсем профессиональные люди? И, что значит "трамбуем"? Мы, что на один кв. км дивизию утрамбовали?
        rotmistr60
      4. Чёрный Сегодня, 08:28
        Датские журналисты, собрав догадки анонимов и конспирологов со всего света, сделали вывод: русские готовы начать третью мировую войну. Ядерную, разумеется.

        Итак, на этой неделе, приз "маразматичная моська" получают датские журналисты! laughing
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:01
          hi Почитал я сей опус и вот что хотелось бы сказать датским журналюгам : садитесь , двойка - тема не раскрыта : почему ни слова о водке , балалайках и медведях ? Про пьяных казаков , собирающих клюкву в самовары даже не намекнули ! lol
          bouncyhunter
      5. Serg65 Сегодня, 08:35
        Цитата: Алексей7777777
        И потому,глядя на то,как мы,простите за выражение"трамбуем"войсками Крым и Калининградскую область..........Целесообразно надо всё делать,исходя из обстановки и многих других факторов...

        Вот и приведите целесообразность вашего мнения фактами!!!! Сколько, чего и почему, по вашему мнению должно быть в Крыму и Калининграде????
        Serg65
        1. Алексей7777777 Сегодня, 08:45
          Столько,сколько надобно для обороны данного ТВД,а не для похода к Ла-Маншу,что сразу думается,глядя на всю эту мощь,собранную в одном месте(мы же не собираемся на НАТО нападать,или у Вас другие сведения)-касаемо Калининградской области.
          Алексей7777777
          1. Serg65 Сегодня, 09:01
            Цитата: Алексей7777777
            Столько,сколько надобно для обороны данного ТВД

            what Ну давайте поговорим касаемо Калининградской области. Нападать на НАТО мы не хотим, в этом вы правы, а вот НАТО хочет ли напасть? Вот рассмотрим вариант нападения НАТО на российский анклав. Как и за какое время вы, как Главком, сможете помочь войскам первой линии боеприпасами и живой силой с техникой?
            Serg65
            1. Алексей7777777 Сегодня, 09:10
              Я,как Главком,помочь им смогу лишь извне,а не складируя там боеприпасы на десятилетия и не размещая дивизии войск(немцам это не помогло,давайте учтём опыт ВОВ).Боеприпасов и войск там надо ровно столько,что бы они смогли продержаться
              до прихода войск с "материка".
              Алексей7777777
    2. сибиралт Сегодня, 08:08
      Как-то порошенковская хунта бесцеремонно ассоциирует себя со всем украинским народом. Уходить придется однозначно, и чем быстрее, тем лучше.
      сибиралт
    3. влад66 Сегодня, 08:19
      В Киеве весьма взволнованы «наращиванием вооружений» на полуострове и предупреждают: могут быть серьёзные последствия.

      Ну и дальше то что?Где хотим,там и размещаем свои войска,на СВОЕЙ территории.Волнуйтесь сколько вашей салоедной душе угодно. fellow
      влад66
    4. ПалСаныч Сегодня, 08:53
      не несите бред...
      ПалСаныч
    5. Roma-1977 Сегодня, 09:23
      Ещё зв Столетнюю войну Россия реванш должна взять в виде города-героя Кале.
      Roma-1977
  2. Pivot Сегодня, 07:52
    Эти у соседей Шведов паранойи научились, тем тоже везде наши подлодки мерещатся.
    Pivot
  3. ИмПерц Сегодня, 08:05
    Вот поэтому-то в Киеве и беспокоятся. Тамошние эксперты предупреждают, что эскалация может иметь последствия, поскольку «ударная сила» русских является «серьёзной угрозой как для Украины,

    Пусть не беспокоятся, их стережёт самая сильная армия в Европе. Так кондитер сказал, а он в курсе...
    ИмПерц
  4. Приговор Сегодня, 08:07
    Тошнит уже от их бессовестного вранья.
    Приговор
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:07
    Сколько надо, столько и будет НАШИХ войск в НАШЕМ Крыму. Об чем хай? wassat
    Чтоб им крепче спалось, скоро еще "Звезду смерти" в Балаклаве припаркуем tongue
    Горный стрелок
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:10
    В Киеве весьма взволнованы «наращиванием вооружений» на полуострове и предупреждают: могут быть серьёзные последствия.

    Обязательно, особенно для Украины, которая наконец-то заткнется о возвращении Крыма. Западные "партнеры" наверное считали, что мы оставим Крым в том состоянии в каком он был при Украине - в разрухе и оголенным? Зря. Поэтому все идет по российскому плану.
    rotmistr60
  7. Балу Сегодня, 08:13
    датские журналисты, собрав догадки анонимов и конспирологов со всего света, сделали вывод: русские готовы начать третью мировую войну. Ядерную, разумеется. И старт такой войне будет дан не в Сирии, а в Крыму. Русские понаблюдают немного — и ударят. С моря, с неба и с земли.

    А пусть боятся. Не будите спящего медведя, не лезьте в его лес и живите спокойно.
    А датчане знают песню "Хотят ли русские войны"? Пусть выучат наизусть.
    Балу
  8. Ююка Сегодня, 08:15
    Особенно восхищает "прозорливость" Киева в возможности нанесения ядерного удара по Украине fool Учили бы историю! Москву сожгли чтоб не досталась французам, так что следуя "логике" превентивный ядерный удар из Крыма будет нанесен по Москве, чтоб враг не захватил! belay
    Ююка
  9. Masya Masya Сегодня, 08:16
    По мнению корреспондента, тот, кто надумает прогуляться по Севастополю, сам убедится: военное присутствие России на полуострове — «не только история»


    Мы вернулись домой
    В Севастополь родной.
    Вновь, как прежде, каштаны в цвету... love
    Masya Masya
  10. Дирижер Сегодня, 08:19
    А у Дании отобрать Борнхольм . Вообще , куда эта сявка, Дания, лезет то?
    Дирижер
  11. Стальнов И.П. Сегодня, 08:22
    Как хорошо, просто приятно читать такие статьи, правда дания не та страна про которую стоит говорить и в политическом и в военном плане это маленький, маленький ПШИК, который можно и не заметить, зато они входят в НАТО и все натовцы такие бесстрашные и мужественные, аж жуть. Пусть БОЯТСЯ, ТРИ раза были в Берлине, были в Париже, надо будет и до Копенгагена дойдем, а может и там были, надо историю почитать, что то там было. Зашуршали западные подвывалы - ЗНАЧИТ ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁМ ТОВАРИЩИ.
    Стальнов И.П.
  12. prior Сегодня, 08:24
    Именно поэтому Крым российский, что позволяет контролировать ситуацию от Лиссабона до Эр-Рияда и Дохи.
    А вы как хотели ?!
    prior
  13. Дирижер Сегодня, 08:30
    Да, Модератору, не в обиду. Толковый Словарь Ожегова содержит слово С-ка. Слово Су-ок, имеет уменьшительно ласкательный суффикс . Ожегов, все таки, Русский язык знал поболее .
    Дирижер
  14. vladimirvn Сегодня, 08:32
    Важно: "Уклонисты от армии 10 лет не смогут работать на госслужбе". https://www.kuban.kp.ru/daily/26710.4/3735045/
    vladimirvn
  15. 72jora72 Сегодня, 08:58
    сделали вывод: русские готовы начать третью мировую войну. Ядерную, разумеется. И старт такой войне будет дан не в Сирии, а в Крыму.
    — Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!… Но потом.(с)
    72jora72
  16. komrad buh Сегодня, 09:06
    Бойтесь и дрожите!!! На своей земле что хотим, то и наращиваем.
    komrad buh
  17. ВЕРЕСК Сегодня, 09:18
    Страшно.Кто их знает это ЛГБТ.Придёться острелливаться.
    ВЕРЕСК
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