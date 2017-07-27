Русские снова «наращивают мощь»: Запад наблюдает за Крымом
Русских солдат в Крыму становится всё больше, отмечают с тревогой некоторые европейские издания. В Киеве весьма взволнованы «наращиванием вооружений» на полуострове и предупреждают: могут быть серьёзные последствия.
Об этом рассказывается в датской газете «Jyllands-Posten» . По мнению автора материала, точные данные найти едва ли возможно, однако ясно, что российских солдат в Крыму «стало значительно больше», чем было в 2014 году. Главную роль в наращивании военной мощи на Чёрном море играет Севастополь, как и прежде было в истории России. Мэр этого города подчинён самому Путину, указывает издание.
Россия «аннексировала Крым» в 2014 году, вспоминает «Jyllands-Posten», и в те дни полуостров «опять вписал своё имя в историю Европы». По мнению корреспондента, тот, кто надумает прогуляться по Севастополю, сам убедится: военное присутствие России на полуострове — «не только история». Доказательств сколько угодно: в городе и на шоссе постоянно встречается военная техника и люди в военной форме. На стрельбищах палят очередями из автоматов морские пехотинцы. А вот и военный городок. Очевидно, резюмирует издание, русские «наращивают вооружения на земле, на море и в небе».
По данным аналитического центра «Внешнеполитический форум» (Украина), которые приводит автор материала, на территории полуострова сейчас находится почти шестьдесят тысяч российских солдат. Правда, подтвердить эти данные нелегко. Нелегко и опровергнуть.
А вот другие данные: в отчёте Центра по изучению проблем безопасности при Университете Цюриха сообщается, что Черноморский флот с 2014 года получил 6 новых подлодок, 3 фрегата и более мелкие корабли. Это означает «увеличение военных сил» на полуострове.
Далее в статье сообщается и об «усилении ВВС». К примеру, аэродром Бельбек уже полностью закрыли для гражданских самолётов. И два военных аэродрома поменьше, которые были законсервированы после распада Советского Союза, сейчас опять принимают военные самолёты.
Наконец, как пишет «Рейтер», Россия намерена восстановить советские радиолокационные станции в горах Крыма. Оттуда русские будут наблюдать за Чёрным морем и государствами НАТО: Турцией, Болгарией, Румынией.
И вишенка на торте: «некоторые источники» пишут о русских ядерных арсеналах, «спрятанных глубоко в горах». Военные источники, чьи имена не называются, уверяют, будто на полуострове размещены «новейшие русские ракетные системы», которые могут нести ядерные заряды.
Вот поэтому-то в Киеве и беспокоятся. Тамошние эксперты предупреждают, что эскалация может иметь последствия, поскольку «ударная сила» русских является «серьёзной угрозой как для Украины, так и для Черноморского региона».
Очевидно, заметим, датские журналисты, собрав догадки анонимов и конспирологов со всего света, сделали вывод: русские готовы начать третью мировую войну. Ядерную, разумеется. И старт такой войне будет дан не в Сирии, а в Крыму. Русские понаблюдают немного — и ударят. С моря, с неба и с земли.
Путин и робот. Фото: kremlin.ru
Об этом рассказывается в датской газете «Jyllands-Posten» . По мнению автора материала, точные данные найти едва ли возможно, однако ясно, что российских солдат в Крыму «стало значительно больше», чем было в 2014 году. Главную роль в наращивании военной мощи на Чёрном море играет Севастополь, как и прежде было в истории России. Мэр этого города подчинён самому Путину, указывает издание.
Россия «аннексировала Крым» в 2014 году, вспоминает «Jyllands-Posten», и в те дни полуостров «опять вписал своё имя в историю Европы». По мнению корреспондента, тот, кто надумает прогуляться по Севастополю, сам убедится: военное присутствие России на полуострове — «не только история». Доказательств сколько угодно: в городе и на шоссе постоянно встречается военная техника и люди в военной форме. На стрельбищах палят очередями из автоматов морские пехотинцы. А вот и военный городок. Очевидно, резюмирует издание, русские «наращивают вооружения на земле, на море и в небе».
По данным аналитического центра «Внешнеполитический форум» (Украина), которые приводит автор материала, на территории полуострова сейчас находится почти шестьдесят тысяч российских солдат. Правда, подтвердить эти данные нелегко. Нелегко и опровергнуть.
А вот другие данные: в отчёте Центра по изучению проблем безопасности при Университете Цюриха сообщается, что Черноморский флот с 2014 года получил 6 новых подлодок, 3 фрегата и более мелкие корабли. Это означает «увеличение военных сил» на полуострове.
Далее в статье сообщается и об «усилении ВВС». К примеру, аэродром Бельбек уже полностью закрыли для гражданских самолётов. И два военных аэродрома поменьше, которые были законсервированы после распада Советского Союза, сейчас опять принимают военные самолёты.
Наконец, как пишет «Рейтер», Россия намерена восстановить советские радиолокационные станции в горах Крыма. Оттуда русские будут наблюдать за Чёрным морем и государствами НАТО: Турцией, Болгарией, Румынией.
И вишенка на торте: «некоторые источники» пишут о русских ядерных арсеналах, «спрятанных глубоко в горах». Военные источники, чьи имена не называются, уверяют, будто на полуострове размещены «новейшие русские ракетные системы», которые могут нести ядерные заряды.
Вот поэтому-то в Киеве и беспокоятся. Тамошние эксперты предупреждают, что эскалация может иметь последствия, поскольку «ударная сила» русских является «серьёзной угрозой как для Украины, так и для Черноморского региона».
Очевидно, заметим, датские журналисты, собрав догадки анонимов и конспирологов со всего света, сделали вывод: русские готовы начать третью мировую войну. Ядерную, разумеется. И старт такой войне будет дан не в Сирии, а в Крыму. Русские понаблюдают немного — и ударят. С моря, с неба и с земли.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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