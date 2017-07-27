Т-80У в Южной Корее
Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », в Южной Корее замечены основные боевые танки Т-80У, состоящие на вооружении местной армии. Они были задействованы на учениях с боевой стрельбой.
Журналисты запечатлели эпизод учений 3-й танковой бригады, в ходе которых экипажи бронемашин отрабатывали маневрирование и стрельбу из 125-мм гладкоствольной пушки и 12,7-мм зенитного пулемета. При этом стояла аномальная жара, не повлиявшая на реализацию поставленных перед военнослужащими задач.
Т-80У были поставлены в Южную Корею в 1990-е годы в количестве 80 единиц. На текущий момент они состоят на вооружении двух батальонов 30-й танковой бригады.
Журналисты запечатлели эпизод учений 3-й танковой бригады, в ходе которых экипажи бронемашин отрабатывали маневрирование и стрельбу из 125-мм гладкоствольной пушки и 12,7-мм зенитного пулемета. При этом стояла аномальная жара, не повлиявшая на реализацию поставленных перед военнослужащими задач.
Т-80У были поставлены в Южную Корею в 1990-е годы в количестве 80 единиц. На текущий момент они состоят на вооружении двух батальонов 30-й танковой бригады.
Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20765.htm
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