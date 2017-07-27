09:25 27 июля

Т-80У в Южной Корее

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », в Южной Корее замечены основные боевые танки Т-80У, состоящие на вооружении местной армии. Они были задействованы на учениях с боевой стрельбой.

Т-80У в Южной Корее


Журналисты запечатлели эпизод учений 3-й танковой бригады, в ходе которых экипажи бронемашин отрабатывали маневрирование и стрельбу из 125-мм гладкоствольной пушки и 12,7-мм зенитного пулемета. При этом стояла аномальная жара, не повлиявшая на реализацию поставленных перед военнослужащими задач.




Т-80У были поставлены в Южную Корею в 1990-е годы в количестве 80 единиц. На текущий момент они состоят на вооружении двух батальонов 30-й танковой бригады.


Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20765.htm
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 3officer Сегодня, 08:10
    Ходили слухи о возврате части этих танков в Россию и дальнейшую модернизацию для нужд МО.
    3officer
  2. Oleg L. Сегодня, 08:15
    Новости уже 20 лет. Т 80У были переданы Корее за долги. в 90тых. Их используют на учениях как противников для корейской армии. То что они находятся в идеальном состоянии, делает честь корейским военным
    Oleg L.
    1. сибиралт Сегодня, 08:31
      В 90-х танки могли уйти в Южную Корею за приличный "откат" в обмен на женские прокладки. laughing
      сибиралт
      1. пехотинец2020 Сегодня, 09:01
        Ты (недалекий), что-ли?
        пехотинец2020
    2. Лопатов Сегодня, 08:36
      Цитата: Oleg L.
      Их используют на учениях как противников для корейской армии

      А смысл?
      Испугать собственных танкистов?
      У северокорейцев, пожалуй, до сих пор нет аналогов.
      У них они в линейных подразделениях на вооружении состоят. И постепенно заменяются, так как уже сыграли свою роль "переходного танка" от старых американских "Паттонов" к машинам национальной разработки.
      Лопатов
  3. voyaka uh Сегодня, 08:15
    Т-80 - отличный танк, но корейцы в последние 10 лет
    производят свои, и очень неплохие.
    voyaka uh
    1. Алексей7777777 Сегодня, 08:24
      Вы о "Чёрной пантере"?А как Вы думаете,положа руку на сердце,как говорится,всё-таки-какой танк на сегодняшний день лучший?
      Алексей7777777
      1. voyaka uh Сегодня, 08:32
        Однозначно лучшего, на мой взгляд, нет.
        По "категориям":
        Для поддержки пехоты на открытой местности - Т-90, Т-80 и Лео-2.
        Для боя танк-против-танка - Абрамс.
        Для городского боя - Меркава-4
        voyaka uh
        1. Fei_Wong Сегодня, 08:44
          Цитата: voyaka uh
          Для боя танк-против-танка - Абрамс.

          С нигра-лоадером, огромным "заманом" и без возможности стрельбы ракетами?
          Чувствуется "взвешенный" подход. ^_^
          Fei_Wong
          1. voyaka uh Сегодня, 08:51
            Лобовая броня Амрамс с урановыми пластинами однозначно
            мощнее, чем у любого из конкурентов. Отличая СУО компенсирует
            более медленное ручное заряжение. ОБПСы Абрамса - до 85 см длины уранового стержня - самые сильные из существующих.
            В перестрелке "лоб-в-лоб" Абрамс с большой вероятностью победит конкурентов.
            Широко известный недостаток Абрамса - откровенно слабое бронирование боков корпуса.
            Уязвима кормовая корзина со снарядами, поражение которой сразу оставляет танк без боезапаса.
            voyaka uh
            1. Fei_Wong Сегодня, 09:03
              Ещё раз повторяю про огромнейший "заман". Его наличие во многом обесценивает толстолобость Абраши. И про ракеты - тот же Т-90 или Меркава могут выбить его с дистанции, на которой Абраша ещё даже не в состоянии начать вести огонь.
              Fei_Wong
    2. Strashila Сегодня, 08:26
      Так чтоб сделать свое... брали лучшее на тот момент времени.
      Strashila
    3. утютюлькин Сегодня, 08:34
      Цитата: voyaka uh
      Т-80 - отличный танк, но корейцы в последние 10 лет
      производят свои, и очень неплохие.

      меня терзают смутные сомнения :) вспоминается эпическая атака ну просто очень не плохих и дорогих леопёрдов. которая закончилась появлением известных снимков подбитой техники. страна не имеющая истории и школы танкостроения вряд ли создаст что то стоящее в этой сфере.
      утютюлькин
      1. voyaka uh Сегодня, 08:40
        "ну просто очень не плохих и дорогих леопёрдов. которая закончилась
        появлением известных снимков подбитой техники"////

        Турок подвела тактика. Танки не маневрировали, стояли. Да еще, подставив
        бока. Почти все пробития - в бока башни. Хотя одно, похоже, лба башни.
        Но и Лео-2 (как и всех других) надо оснащать КАЗом - нет сомнений.
        voyaka uh
    4. Fei_Wong Сегодня, 08:40
      Цитата: voyaka uh
      производят свои, и очень неплохие.

      И очень дорогие. Очень.
      Fei_Wong
  4. Pivot Сегодня, 08:15
    Интересно они под себя их модернизировали? Танкист бодро рассказывал так, кондер сто процентов там стоит.
    Pivot
  5. Nix1986 Сегодня, 08:24
    Танки неплохие, побегают еще. Я так понял, что черная пантера оказалась дорогой и первоначальное количество к закупке порезали. Вероятно поступят как и мы, будут разрабатывать программы модернизации К1.
    Nix1986
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 09:13
    Отличное видео в конце статьи.А о чём они там чирикают?Хоть-бы текстовый перевод присобачили.Или я один корейский непонимаю? request
    ВЕРЕСК
Картина дня