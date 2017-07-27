09:24 27 июля

Ситуация в Сирии

ВКС РФ нанесли значительный урон укреплениям ИГ (группировка запрещена в РФ) к востоку от Хомса. Боевики ИГ теряют позиции в восточной части Хамы и Хомса. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Сирийская арабская армия (САА) поставила боевикам организаций «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» ультиматум: исламисты должны покинуть занимаемые районы в Восточной Гуте в течение суток. На северо-востоке Дамаска начал работу российско-сирийский контрольно-пропускной пункт. В ходе досмотра одного из автомобилей был обнаружен груз с боеприпасами, предназначавшийся для боевиков «Тахрир Аш-Шам».


Не прекращаются бои в районе горной гряды Западный Каламун. Под контролем боевиков «Тахрир Аш-Шам» осталось всего лишь десять процентов занимаемых ранее территорий. Недалеко от города Арсал на границе с Ливаном подразделения «Хезболлы» и САА продолжали атаковать укрепрайоны ИГ. В результате вооруженных столкновений союзные войска отбили у террористов десять холмов близ высоты Таль Буркан.

Значительную поддержку наступлению САА и ее союзников в провинции Хомс оказали российские военные самолеты, нанесшие оборонительным сооружениям боевиков серьезный урон. Сообщается о вооруженных стычках в окрестностях ключевого города Ас-Сухна и неподалеку от месторождения Аль-Хейль, однако сведений о потерях сторон еще не поступало.

Опорные пункты курдских подразделений подверглись неожиданной атаке со стороны боевиков ИГ в северной части провинции Дейр эз-Зор недалеко о населенного пункта Абу Хашаб. В ходе ожесточенных столкновений погибли пять солдат Сирийских демократических сил (SDF). В пригороде Абу Кемаля близ сирийско-иракской границы произошел мощный взрыв, был ликвидирован один из командиров ИГ. Кто заложил взрывное устройство, неизвестно.

Турецкие военные, действующие совместно с боевиками Сирийской свободной армии (ССА), за прошедшие сутки несколько раз обстреливали север и северо-запад провинции Идлиб. Сначала обстрелам подвергся город Хирбет Аль-Джауз, затем населенный пункт Азмарин. Под огнем исламистов погибли два местных жителя, один из них – ребенок. Очевидно, что целью боевиков были укрепленные пункты коалиции «Тахрир Аш-Шам».

Элитные подразделение САА «Тигры» при помощи проасадовских ополченческих отрядов и ВКС РФ продолжают вести бои с террористами ИГ на юго-востоке провинции Ракка. Союзники отбили у террористов населенный пункт Хувайджат Шинан и нефтяное поле Аль-Джарайх. В результате вооруженных стычек были нейтрализованы более 30 исламистов и военная техника ИГ. В столице региона продолжаются бои между силами SDF и группировкой ИГ. В ходе противостояния погиб один из курдских командиров. Гуманитарная ситуация в городе близка к катастрофической. Мирное население предпринимает попытки бегства, однако большинству это не удается – боевики ведут огонь по беженцам.

Национальные силы обороны (NDF) вместе с сирийскими войсками возобновили наступление в северо-восточной части провинции Хама. Радикалы утратили несколько стратегических позиций южнее города Итрия. Сирийская и российская авиация провели серию воздушных атак укрепленных пунктов террористов недалеко от города Акербат.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6

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  1. Чёрный Сегодня, 08:55
    До окончания войны в САР ещё очень далеко, но ситуация медленно меняется к лучшему...
    Чёрный
    1. сибиралт Сегодня, 08:59
      В столице ИГ начинается ад.
      сибиралт
      1. Logall Сегодня, 09:04
        Цитата: сибиралт
        В столице ИГ начинается ад.

        Столица игил и есть ад! И черти бородатые бегают.
        ''Праведный меч''— ВКС России ...
        Logall
      2. Чёрный Сегодня, 09:06
        Цитата: сибиралт
        В столице ИГ начинается ад.
        ..праздник у гурий , у чертей - маскарад
        Чёрный
        1. Logall Сегодня, 09:13
          Цитата: Чёрный
          Цитата: сибиралт
          В столице ИГ начинается ад.
          ..праздник у гурий , у чертей - маскарад

          Хватит уже эту ''нечесть'' терпеть!
          Ад? Значит ад! Будут попы гореть...
          Logall
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:22
            Цитата: сибиралт
            В столице ИГ начинается ад.

            Цитата: Чёрный
            ..праздник у гурий , у чертей - маскарад

            Цитата: Logall
            Хватит уже эту ''нечесть'' терпеть!
            Ад? Значит ад! Будут попы гореть...

            Не оскудела земля русская поэтами ! good drinks Позвольте от себя 5 копеек вставить : Расстрелять ! Не в рифму , зато - правда . yes
            bouncyhunter
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