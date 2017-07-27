09:25 27 июля

При поддержке ВКС РФ армия Сирии с боями вошла в цитадель ИГИЛ

Армия Сирии и ВКС РФ начали штурм города Эс-Сухнэ, расположенного на востоке провинции Хомс и являющегося своеобразными воротами в провинцию Дейр эз-Зор.




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