При поддержке ВКС РФ армия Сирии с боями вошла в цитадель ИГИЛ Сегодня, 09:17 Армия Сирии и ВКС РФ начали штурм города Эс-Сухнэ, расположенного на востоке провинции Хомс и являющегося своеобразными воротами в провинцию Дейр эз-Зор. 0 Штурм Грозного 1995 года - план молниеносного захвата ИГИЛ не позволяет сирийской армии провести бросок на Дейр-эз-Зор Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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