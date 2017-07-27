Уклонисты не смогут занимать государственные должности в течение 10 лет
Президент РФ ввел 10-летний запрет на замещение должностей государственной и муниципальной службы для граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных оснований, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правовой информации.
«Ранее регламент действовал без ограничения срока его действия, однако такой, бессрочный, характер запрета постановлением Конституционного суда РФ от 30 октября 2014 года № 26-П был признан не соответствующим Конституции РФ», – напоминает агентство.
Закон регламентирует «порядок уведомления руководителей соответствующих органов и организаций о вынесении заключения призывной комиссии о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований», и «порядок уведомления ими военного комиссариата о принятых мерах об увольнении такого гражданина».
Также в нормативном акте прописан порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.
Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с начала 2014 года.
«Ранее регламент действовал без ограничения срока его действия, однако такой, бессрочный, характер запрета постановлением Конституционного суда РФ от 30 октября 2014 года № 26-П был признан не соответствующим Конституции РФ», – напоминает агентство.
Закон регламентирует «порядок уведомления руководителей соответствующих органов и организаций о вынесении заключения призывной комиссии о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований», и «порядок уведомления ими военного комиссариата о принятых мерах об увольнении такого гражданина».
Также в нормативном акте прописан порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.
Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с начала 2014 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти