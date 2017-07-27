12:51 27 июля

Уклонисты не смогут занимать государственные должности в течение 10 лет

Президент РФ ввел 10-летний запрет на замещение должностей государственной и муниципальной службы для граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных оснований, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правовой информации.



«Ранее регламент действовал без ограничения срока его действия, однако такой, бессрочный, характер запрета постановлением Конституционного суда РФ от 30 октября 2014 года № 26-П был признан не соответствующим Конституции РФ», – напоминает агентство.


Закон регламентирует «порядок уведомления руководителей соответствующих органов и организаций о вынесении заключения призывной комиссии о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований», и «порядок уведомления ими военного комиссариата о принятых мерах об увольнении такого гражданина».

Также в нормативном акте прописан порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с начала 2014 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:31
    Лучше-пожизненно.Иначе новые "навальники" появятся.
    ВЕРЕСК
    1. сибиралт Сегодня, 09:43
      У кого есть деньги, купит справку и будут у него "законные основания". Кто проверять то будет? laughing
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 09:46
        Цитата: сибиралт
        У кого есть деньги купит справку и будут у него "законные основания. Кто проверять то будет? laughing

        а может человек учится - бакалавриат, магистратура, аспирантура smile ( это примерно 9 лет...18+9...и держи военник)
        Чёрный
        1. KUOLEMA Сегодня, 11:58
          то есть стукнуло 37 и можно в министры))))?
          KUOLEMA
  2. bouncyhunter Сегодня, 09:32
    Президент РФ ввел 10-летний запрет на замещение должностей государственной и муниципальной службы для граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных оснований

    Это правильно ! В СССР в деревнях за не служившего девку замуж не отдавали . yes Вот только вопрос имеется : кто будет определять степень законности оснований ? what
    bouncyhunter
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:35
      в деревнях за не служившего девку замуж не отдавали Такие изгоями были.У нас в Сибири(Байкал) и сейчас так-не служил,значит не мужик. hi
      ВЕРЕСК
      1. Чёрный Сегодня, 09:41
        Лучше-пожизненно.Иначе новые "навальники" появятся.

        Это правильно ! В СССР в деревнях за не служившего девку замуж не отдавали . yes Вот только вопрос имеется : кто будет определять степень законности оснований ?
        hi Парни, вообще то новость о том, что Путин СМЯГЧИЛ закон...раньше было ПОЖИЗНЕННО smile
        кто будет определять степень законности оснований ?
        Есть в УК РФ статья 328 - уклонение от прохождения военной и альтернативной службы... smile .... в общем, если человек не служил в армии по законным основаниям, то это никак на нём не отразится
        Чёрный
        1. weksha50 Сегодня, 10:22
          Цитата: Чёрный
          Парни, вообще то новость о том, что Путин СМЯГЧИЛ закон...раньше было ПОЖИЗНЕННО


          Вот это и было правильным...
          А так... "10 лет"... Это с какого срока отсчитывать, и главное - кто - будет ?
          Цифра, скорее всего, взята с потолка, чтобы "и нашим, и вашим", то есть КС признал неконституционным "пожизненно", сделаем - временно... И зачем, спрашивается ?
          weksha50
          1. Чёрный Сегодня, 10:23
            Цитата: weksha50
            Вот это и было правильным..

            Да я тоже так считаю, но...факт остаётся фактом....
            И зачем, спрашивается ?

            вопросы не ко мне....я точно не Путин smile
            Чёрный
    2. 3officer Сегодня, 09:40
      Цитата: bouncyhunter

      Это правильно ! В СССР в деревнях за не служившего девку замуж не отдавали .

      Одинокие, холостые "неслуживцы" угрюмо бродили по деревне,тайком подглядывая за девками wassat
      3officer
      1. Алексей7777777 Сегодня, 09:53
        Позвольте мне сейчас с Вами,Уважаемые,скромно не согласиться.У нас на работе электрик НЕслуживший есть(заикается и зрение не ахти у него),Так я его(как и все мы в бригаде,гораздо более уважаю служивших многих).Служил,не служил-это не критерий оценки Человека.
        Алексей7777777
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:05
          Критерий -по здоровью,это понятно. Разговор о здоровых парнях.Точнее уже их "парнями" и не назвать.У нас на работе парней не призывают.Ради службы в Армии они увольняются и идут в военкомат.После службы-большые проблемы снова устроиться.Сейчас двое с границы пришли.Подключили профсоюз.На днях начнут работать.Есть "тела" а есть-действительно Парни с большой буквы.И это-далеко не единичные случаи.Меня обучали ребята,ещё в конце 70-х уволились,ради службы в Армии.Отслужили-вернулись.Они и сейчас работают.Отличные спецы.
          ВЕРЕСК
        2. neri73-r Сегодня, 11:36
          Цитата: Алексей7777777
          Позвольте мне сейчас с Вами,Уважаемые,скромно не согласиться.У нас на работе электрик НЕслуживший есть(заикается и зрение не ахти у него),Так я его(как и все мы в бригаде,гораздо более уважаю служивших многих).Служил,не служил-это не критерий оценки Человека.

          К таким электрикам вопросов нет, там речь идёт о госслужбе! Вот с такими у нас проблемы - за деньги школу хорошо закончил, от армии откупили, в институте прочислился и по блату или за деньги в госслужбу пошёл.......смотришь, продвигается по должностям, как буд-то Карлсон с пропеллером, а сам ЧиМО - ни знаний, ни морали,в коллективе общаться не умеет, нет чувства локтя, взаимопомощи, всё только для сэбе и т.д.. Смотришь через несколько лет - бОльшой начальник, а какой из него вообще начальник....всем пох! Вот таких и надо в армию на перевоспитание или в народное хозяйство ..... электриком! hi
          neri73-r
          1. sabakina Сегодня, 12:50
            neri73-r, Вы перечислили все качества моего насральника. laughing
            sabakina
      2. Roma-1977 Сегодня, 10:09
        Или скучающие девки подглядывали за угрюмыми холостыми неслуживцами.
        Roma-1977
    3. Диванный воин Сегодня, 09:45
      Нет уже СССР, больше 25 лет. И девки сейчас поумнее.
      Диванный воин
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:48
        Вы , видимо , хотели сказать "по-хитрее" ? Раз не служил , значит есть деньги откупиться - за такого и нужно замуж выходить ? Я Вас правильно понял ?
        bouncyhunter
        1. Чёрный Сегодня, 09:49
          Цитата: bouncyhunter
          Раз не служил , значит есть деньги откупиться

          ...или мозги учиться smile
          Чёрный
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
            Я не в курсе как с этим обстоит в России , но в Беларуси даже с вышкой идут на год на срочку , если в ВУЗе военной кафедры не было .
            bouncyhunter
            1. Чёрный Сегодня, 10:01
              Цитата: bouncyhunter
              Я не в курсе как с этим обстоит в России , но в Беларуси даже с вышкой идут на год на срочку , если в ВУЗе военной кафедры не было .
              Ну в РФ тоже так, но при условии, что ты не продолжаешь учёбу..будешь учиться до 27 лет -получишь военник без службы в армии...
              Чёрный
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:08
                Цитата: Чёрный
                будешь учиться до 27 лет -получишь военник без службы в армии...

                Вот это - действительно уважительная причина . good
                bouncyhunter
        2. Диванный воин Сегодня, 09:59
          В какой-то степени и так, но чаще им просто до лампочки служил парень или нет, главное чтобы по жизни её устраивал.
          Диванный воин
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:02
            Вы в этом смысле . Да , теперешняя молодёжь не чета СССРовской . Другие ценности и приоритеты .
            bouncyhunter
            1. Диванный воин Сегодня, 10:13
              Изменилось государство - изменились приоритеты.
              Диванный воин
      2. 3officer Сегодня, 11:08
        Цитата: Диванный воин
        И девки сейчас поумнее.

        Мнение существ (девки) поведение которых диктуется в основном гормонами и чувствами личной выгоды,вообще сомнительное мерило чего бы то ни было. request
        3officer
    4. ghby Сегодня, 10:07
      Цитата: bouncyhunter
      Вот только вопрос имеется : кто будет определять степень законности оснований ?

      Все будет так же как и сейчас.
      ghby
    5. pvv113 Сегодня, 10:28
      Паша, это хорошо показано в фильме "Максим Перепелица" - не служить в армии считалось позором хуже некуда
      pvv113
  3. DEZINTO Сегодня, 09:34
    Вот такой диалог на этот счёт:

    - Немного не понятно. По закону N79 О госслужбе, уклонистам и так нельзя было работать на госслужбе. При поступлении в госорган, второй отдел (он же ГО и ЧС) и кадры проверяют есть у тебя военник или нет. Так к чему было сейчас дублировать?

    - к тому, что у нас любят плодить костыли, вместо решений, заставляющих работать уже имеющиеся механизмы.
    DEZINTO
    1. Комментарий был удален.
    2. Чёрный Сегодня, 09:59
      Цитата: DEZINTO
      - Немного не понятно. По закону N79 О госслужбе, уклонистам и так нельзя было работать на госслужбе.

      Ты немного путаешь...уклонист в данном случае это человек осужденный по ст.УК.
      кадры проверяют есть у тебя военник или нет.
      они проверяют только у тех, кому нет 27...даже в мвд берут без службы в армии( если челу больше 27)
      Чёрный
  4. Maximillian von Adelheid Сегодня, 09:46
    Все мои служившие друзья в один голос сказали мне - "Ты не пошёл в армию, и правильно сделал!"
    P.S. Это была середина 90-х... я не бегал, не косил.
    Maximillian von Adelheid
    1. Чёрный Сегодня, 09:51
      Цитата: Maximillian von Adelheid
      Все мои служившие друзья в один голос сказали мне - "Ты не пошёл в армию, и правильно сделал!"P.S. Это была середина 90-х

      Возможно про 90-е они и правы....
      Чёрный
      1. ссс Сегодня, 10:32
        в 90-е было правильно. Я вернулся из армии в конце 80-х. Все было нормально. А уже в начале 90-х, солдаты нищенствовали на улицах, как цыгане. Просили сигареты, деньги, продукты. Не говоря уже обо всем остальном. Как - то странно получилось: за 2 - 3 года наступила полнейшая деградация.
        ссс
  5. samarin1969 Сегодня, 09:48
    Очередная "маленькая сладкая пилюля" для "элиты", которая раздражена нарастающими санкциями и намёками на "перетрахивание" кадров...10 лет - это не критично для чиновников.
    samarin1969
    1. Чёрный Сегодня, 10:04
      Цитата: samarin1969
      10 лет - это не критично для чиновников.

      ну как сказать...судимость то висеть будет( даже если погашеная)...а это уже определённые ограничения при выборе работы....
      Чёрный
  6. vladimirvn Сегодня, 09:57
    Поздновато проснулись. Об уже сколько было говорено. Видать паузу держали, пока сынки из призывного возраста выйдут. А у нас сейчас не то что на гос. службу но в ЧОПы без армии не берут. laughing
    vladimirvn
    1. Чёрный Сегодня, 10:08
      Цитата: vladimirvn
      А у нас сейчас не то что на гос. службу но в ЧОПы без армии не берут.

      Нет таких оснований...отказывают, указывая другие причины( хотя в реальности причина может быть и в этом)...В общем, если говорить проще, то челу без армии в целом труднее устроиться на работу в госорганы( как правило в силовые структуры) , но при желании начальства его взять - его возьмут не нарушив закон....и в полицию , и в ФСБ , и куда угодно...даже, как ни странно, в АРМИЮ smile ( повторюсь - для тех , кто не злужил на законных основаниях)
      Чёрный
  7. Roma-1977 Сегодня, 10:07
    Это всего-то и означает, что должности будут заняты патентованными косоглазниками, энурезниками и плоскостопами. Со всеми печатями.
    Roma-1977
    1. hohkn Сегодня, 12:14
      Цитата: Roma-1977
      Это всего-то и означает, что должности будут заняты патентованными косоглазниками, энурезниками и плоскостопами. Со всеми печатями.

      Все перечисленные годны к нестроевой службе. В армии тоже нужны электрики и сантехники.
      hohkn
  8. ссс Сегодня, 10:12
    Я бы еще запретил регистрацию в ЗАГСе лет на 10 - 15. И создал сайт "ОНИ не служили в Армии". (шутка)
    ссс
    1. Чёрный Сегодня, 10:18
      Цитата: ссс
      Я бы еще запретил регистрацию в ЗАГСе лет на 10 - 15. И создал сайт "ОНИ не служили в Армии". (шутка)

      Лучше сразу кастрировать, что бы уклонистов не плодил wassat (шутка)
      Чёрный
    2. Roma-1977 Сегодня, 12:33
      И назвать этот сайт - "Миротворец". Эврика.
      Roma-1977
  9. кедр Сегодня, 10:20
    Цитата: Диванный воин
    Нет уже СССР, больше 25 лет. И девки сейчас поумнее.


    Умные да продвинутые и на западне задвинутые...Курево, алкоголь, порево. Поэтому-то и девок-девиц днём с огнём надо искать. Эта деградация и парней поразила, поэтому и закон приняли, хотя по факту он , что мёртвому припарка, пока западные СМИ в России себя вольготно чувствуют , а цензура отдыхает...
    кедр
    1. Чёрный Сегодня, 10:25
      Цитата: кедр
      поэтому и закон приняли,

      закон не приняли...его смягчили wink
      Чёрный
  10. Ejik86 Сегодня, 10:33
    Пожизненно это не справедливо и а вот 10лет самый раз.
    1-есть такой класс людей как учёные - мозги общества (после армии даже восстанавливаются единици а ещё меньше заканчивают вуз и продолжают научную карьеру)
    2 - лет 10 достаточно что бы получить знания и умения в управлении или иметь общие черты
    3 - те кто отслужил год расскажите чему научились в армии. За год можно научить элементарным профессиям уровень ПТУ И чуть пострелять и побегать мужики те кто служил год вам не стыдно это то же самое что и военная кафедра.

    А следовательно для людей науки нужно максимум что сделать это военную кафедру.
    Ejik86
  11. KUOLEMA Сегодня, 12:00
    Цитата: ВЕРЕСК
    Такие изгоями были.У нас в Сибири(Байкал) и сейчас так-не служил,значит не мужик. hi

    Как вариант не сидел значит не мужик))
    KUOLEMA
  12. Шурале Сегодня, 12:07
    А никто из них первые 10 лет скорее всего туда и не прорвется, а вот потом , когда они станут старыми матерями либералами - добро пожаловать?
    Шурале
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