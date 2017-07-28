Одного поля ягоды?
Есть два противоположных мнения. Согласно первому, Путин и Трамп возвысились одним путём, и в их возвышении виновата западная финансовая система, десятилетиями закрывавшая глаза на сомнительную деятельность. Второе мнение утверждает, что Трамп является полной противоположностью Путину: кремлёвский кукловод, используя ловкость рук и навыки КГБ, манипулирует простачком американцем.
Журналистка Энн Эпплбаум (Anne Applebaum), колумнистка «Вашингтон Пост» , считает, что Путин и Трамп возвысились одними «кривыми путями».
9 июня 2016 года два члена семьи Трампов и руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа встретились с российским юристом и её командой в расширенном составе в Трамп-Тауэре. Всего в комнате собралось 8 человек. Одним из них был некто Кавеладзе (Ike Kaveladze). Энн Эпплбаум не знает, что «он действительно там делал». Зато она может поразмыслить над тем, что представляет собой «специфическая финансовая культура, как американская, так и русская». Именно последнюю культуру и представляет названный человек.
Кавеладзе — вовсе не знаменитость, однако «в некоторых кругах» он известен очень даже широко, причём знают его там «более двух десятилетий». С 1990-х годов его компания «Euro-American Corporate Services, Inc.» создала более 2000 корпораций в Делавэре «от имени неизвестных, в основном российских клиентов». Компании использовались «для открытия банковских счетов».
Согласно отчёту Government Accountability Office (Государственная счётная палата, ГСП) под названием «Подозрительная банковская деятельность», опубликованному в 2000 году, эти банковские счета позднее использовались для получения и перевода весьма крупных сумм денег. ГСП обнаружили, что два банка «содействовали переводу примерно 1 млрд. долл. из Восточной Европы через банки США и обратно в Восточную Европу корпорациями, созданными для российских брокеров».
Кавеладзе заявляет, что его действия были законными — и «он прав», признаёт Эпплбаум. Законы штата Делавэр действительно настолько слабы, что позволяют анонимным россиянам переводить деньги в Соединённые Штаты и обратно без сомнений.
Подобная деятельность «была частью бизнес-модели, которая привела Владимира Путина к власти», указывает колумнистка. Как это задокументировано в многочисленных книгах, лучшей из которых, по мнению Эпплбаум, является «Клептократия Путина» (автор Карен Давиша, Karen Dawisha), Путин был одним из группы чиновников, многие из которых были связаны со старым КГБ и «систематически разграбляли российское государство». По мнению Давиши, эти чиновники брали государственные деньги, используя те или иные методы, вывозили деньги из страны через компании-пустышки, а затем возвращали капиталы в Россию, используя их для скупки компаний и имущества. Они стали богатыми, а многие разбогатели просто сказочно. Позднее они «использовали своё богатство для завоевания власти», резюмирует Эпплбаум.
В этой системе важную роль сыграли бизнесмены типа Кавеладзе, обосновавшиеся в США и Европе. Однако в деле участвовали не только они — активно участвовала и западная сторона. Целый ряд американских и европейских банкиров, бухгалтеров и юристов немало сделали для преуспеяния своих клиентов. В течение двух десятилетий, отмечает журналистка, западные рынки недвижимости (Нью-Йорк, Майами, Лондон) предоставили множество возможностей для российских олигархов (и многих других). Те могли тратить деньги «с полной анонимностью». В 2016 году расследование американского Казначейства по компаниям-пустышкам, прикупившим роскошные дома за наличные в нескольких городских районах США, показало: более четверти таких сделок на Манхэттене и в Майами характеризуются участием в сделках личностей, занимавшихся «подозрительной деятельностью».
Такого рода «организация» устраивала всех: американских магнатов недвижимости, российских олигархов, строительную индустрию и т. д. Рынок элитарной недвижимости Нью-Йорка за последние два десятилетия был накачан деньгами под завязку. Но то «были деньги, которые изначально были выкачаны из российского государства», полагает журналистка. Это были «деньги, которые следовало использовать на строительство больниц, школ и дорог». Однако вместо этого финансовые средства пошли на обогащение «чиновников вроде Путина и миллиардеров, которые его окружали».
Таков же и Трамп. В своё время русские обогатили Трампа и его семью, указывает Энн Эпплбаум. Как заметил почти десять лет тому назад, в 2008 году, Дональд Трамп-младший, русские вложились «непропорционально» во многие активы семьи.
В этом смысле подъём Трампа и подъём Путина взаимосвязаны, убеждена колумнистка. И неудивительно, что Трамп «ощущает такую близость к президенту России». «Неудивительно, что он ищет встречи с ним на международных саммитах», — иронизирует она.
Но неудивительно и то, что расследование специального адвоката Роберта С. Мюллера III, как сообщает пресса, уже занимается былыми семейными сделками семейства Трампов.
Энн Эпплбаум уверена, что в конце концов правда восторжествует и будет много чего сказано о деталях финансовых отношений Трампа с русскими. Однако, по её мнению, следует подумать и о более важных вещах. Одновременный подъём Трампа и Путина, возможно, остановился бы, действуй западные правительства и финансовые институты в последние два десятилетия как полагается, определяя сделки как неправомерные. Законы не соблюдались или не работали, считает журналистка. Все как ослепли.
Но даже и сегодня многое можно сделать. Американцы могли бы «прекратить регистрацию всех анонимных компаний в таких штатах, как Вайоминг, Делавэр и Невада». Все собственники были бы обязаны «разместить свои настоящие имена в публичных реестрах». «Мы могли бы выслушать Global Witness и другие группы активистов, которые постоянно указывают на связь между финансовыми сделками в Нью-Йорке и нарушениями прав человека и бедностью в далёких странах», — пишет Эпплбаум, указывая не только на США, но и на Великобританию и страны Европы.
Совсем другое мнение о Трампе и Путине приводится в газете «Le Figaro» .
По мнению аналитика Эммануэля Гриншпана, Дональд Трамп рассматривается русскими как противоположность Путину. Трамп считается в России слабаком и клоуном.
Журналист приводит мнение экспертов, считающих, что Трамп воспринимается Москвой как слабый президент, у которого нет возможности свободно действовать. Свободу эту отняли у него конгресс и пресса. Москва не готова теперь как-то помогать Трампу, поскольку этот президент не способен «соблюдать заключённые соглашения».
Трамп выглядит кем-то вроде злого клоуна, над которым принято смеяться соответствующим образом. «Я соглашусь с американскими лидерами, когда они говорят, что Россия вредит Америке. Да, вредим и будем вредить…» — цитирует издание депутата от «Единой России» В. Никонова. (Полная цитата: «Я соглашусь с американскими лидерами, когда они говорят, что Россия вредит Америке. Да, вредим и будем вредить — осмелюсь сделать такое ответственное и парадоксальное утверждение. Вредим и будем вредить — своей огромностью, своей военной силой, своей экономической мощью…», источник .)
И всё же Россия, отмечает издание, в некотором смысле удовлетворена: теперь у неё «развязаны руки». Кремль даже вырвал у Трампа уступку: США решили прекратить поставлять вооружения «умеренным повстанцам» в Сирии.
Становится ясно: Владимир Путин будет применять по отношению к Трампу «методы КГБ». Уже применяет — это показала недавняя встреча двух лидеров в Гамбурге. После встречи стало ясно: мистером Трампом можно манипулировать, взяв его в «разработку», построенную на холодном расчёте. Если Трамп симпатизирует Путину, то Путин будет Трампом крутить и вертеть.
Если вспомнить о материале Энн Эпплбаум и добавить к нему чуток конспирологии, то станет ясно: мистер Трамп и его семья давно взяты не только в «разработку», но и в «оборот». В сущности, удивительно: совсем недавно многие мировые СМИ высмеивали Барака Обаму, считая его слабаком. Теперь те же издания рассматривают в лупу ничтожного Трампа, который пляшет то под дудку конгрессменов, то под гармошку Путина. А в промежутках трясётся от страха перед телеканалом «Фокс Ньюс» и газетой «Вашингтон Пост».
Лучше уж быть простым миллиардером, чем миллиардером и президентом, да, мистер Трамп?
Журналистка Энн Эпплбаум (Anne Applebaum), колумнистка «Вашингтон Пост» , считает, что Путин и Трамп возвысились одними «кривыми путями».
Путин и Трамп. Фото: kremlin.ru
9 июня 2016 года два члена семьи Трампов и руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа встретились с российским юристом и её командой в расширенном составе в Трамп-Тауэре. Всего в комнате собралось 8 человек. Одним из них был некто Кавеладзе (Ike Kaveladze). Энн Эпплбаум не знает, что «он действительно там делал». Зато она может поразмыслить над тем, что представляет собой «специфическая финансовая культура, как американская, так и русская». Именно последнюю культуру и представляет названный человек.
Кавеладзе — вовсе не знаменитость, однако «в некоторых кругах» он известен очень даже широко, причём знают его там «более двух десятилетий». С 1990-х годов его компания «Euro-American Corporate Services, Inc.» создала более 2000 корпораций в Делавэре «от имени неизвестных, в основном российских клиентов». Компании использовались «для открытия банковских счетов».
Согласно отчёту Government Accountability Office (Государственная счётная палата, ГСП) под названием «Подозрительная банковская деятельность», опубликованному в 2000 году, эти банковские счета позднее использовались для получения и перевода весьма крупных сумм денег. ГСП обнаружили, что два банка «содействовали переводу примерно 1 млрд. долл. из Восточной Европы через банки США и обратно в Восточную Европу корпорациями, созданными для российских брокеров».
Кавеладзе заявляет, что его действия были законными — и «он прав», признаёт Эпплбаум. Законы штата Делавэр действительно настолько слабы, что позволяют анонимным россиянам переводить деньги в Соединённые Штаты и обратно без сомнений.
Подобная деятельность «была частью бизнес-модели, которая привела Владимира Путина к власти», указывает колумнистка. Как это задокументировано в многочисленных книгах, лучшей из которых, по мнению Эпплбаум, является «Клептократия Путина» (автор Карен Давиша, Karen Dawisha), Путин был одним из группы чиновников, многие из которых были связаны со старым КГБ и «систематически разграбляли российское государство». По мнению Давиши, эти чиновники брали государственные деньги, используя те или иные методы, вывозили деньги из страны через компании-пустышки, а затем возвращали капиталы в Россию, используя их для скупки компаний и имущества. Они стали богатыми, а многие разбогатели просто сказочно. Позднее они «использовали своё богатство для завоевания власти», резюмирует Эпплбаум.
В этой системе важную роль сыграли бизнесмены типа Кавеладзе, обосновавшиеся в США и Европе. Однако в деле участвовали не только они — активно участвовала и западная сторона. Целый ряд американских и европейских банкиров, бухгалтеров и юристов немало сделали для преуспеяния своих клиентов. В течение двух десятилетий, отмечает журналистка, западные рынки недвижимости (Нью-Йорк, Майами, Лондон) предоставили множество возможностей для российских олигархов (и многих других). Те могли тратить деньги «с полной анонимностью». В 2016 году расследование американского Казначейства по компаниям-пустышкам, прикупившим роскошные дома за наличные в нескольких городских районах США, показало: более четверти таких сделок на Манхэттене и в Майами характеризуются участием в сделках личностей, занимавшихся «подозрительной деятельностью».
Такого рода «организация» устраивала всех: американских магнатов недвижимости, российских олигархов, строительную индустрию и т. д. Рынок элитарной недвижимости Нью-Йорка за последние два десятилетия был накачан деньгами под завязку. Но то «были деньги, которые изначально были выкачаны из российского государства», полагает журналистка. Это были «деньги, которые следовало использовать на строительство больниц, школ и дорог». Однако вместо этого финансовые средства пошли на обогащение «чиновников вроде Путина и миллиардеров, которые его окружали».
Таков же и Трамп. В своё время русские обогатили Трампа и его семью, указывает Энн Эпплбаум. Как заметил почти десять лет тому назад, в 2008 году, Дональд Трамп-младший, русские вложились «непропорционально» во многие активы семьи.
В этом смысле подъём Трампа и подъём Путина взаимосвязаны, убеждена колумнистка. И неудивительно, что Трамп «ощущает такую близость к президенту России». «Неудивительно, что он ищет встречи с ним на международных саммитах», — иронизирует она.
Но неудивительно и то, что расследование специального адвоката Роберта С. Мюллера III, как сообщает пресса, уже занимается былыми семейными сделками семейства Трампов.
Энн Эпплбаум уверена, что в конце концов правда восторжествует и будет много чего сказано о деталях финансовых отношений Трампа с русскими. Однако, по её мнению, следует подумать и о более важных вещах. Одновременный подъём Трампа и Путина, возможно, остановился бы, действуй западные правительства и финансовые институты в последние два десятилетия как полагается, определяя сделки как неправомерные. Законы не соблюдались или не работали, считает журналистка. Все как ослепли.
Но даже и сегодня многое можно сделать. Американцы могли бы «прекратить регистрацию всех анонимных компаний в таких штатах, как Вайоминг, Делавэр и Невада». Все собственники были бы обязаны «разместить свои настоящие имена в публичных реестрах». «Мы могли бы выслушать Global Witness и другие группы активистов, которые постоянно указывают на связь между финансовыми сделками в Нью-Йорке и нарушениями прав человека и бедностью в далёких странах», — пишет Эпплбаум, указывая не только на США, но и на Великобританию и страны Европы.
Совсем другое мнение о Трампе и Путине приводится в газете «Le Figaro» .
По мнению аналитика Эммануэля Гриншпана, Дональд Трамп рассматривается русскими как противоположность Путину. Трамп считается в России слабаком и клоуном.
Журналист приводит мнение экспертов, считающих, что Трамп воспринимается Москвой как слабый президент, у которого нет возможности свободно действовать. Свободу эту отняли у него конгресс и пресса. Москва не готова теперь как-то помогать Трампу, поскольку этот президент не способен «соблюдать заключённые соглашения».
Трамп выглядит кем-то вроде злого клоуна, над которым принято смеяться соответствующим образом. «Я соглашусь с американскими лидерами, когда они говорят, что Россия вредит Америке. Да, вредим и будем вредить…» — цитирует издание депутата от «Единой России» В. Никонова. (Полная цитата: «Я соглашусь с американскими лидерами, когда они говорят, что Россия вредит Америке. Да, вредим и будем вредить — осмелюсь сделать такое ответственное и парадоксальное утверждение. Вредим и будем вредить — своей огромностью, своей военной силой, своей экономической мощью…», источник .)
И всё же Россия, отмечает издание, в некотором смысле удовлетворена: теперь у неё «развязаны руки». Кремль даже вырвал у Трампа уступку: США решили прекратить поставлять вооружения «умеренным повстанцам» в Сирии.
Становится ясно: Владимир Путин будет применять по отношению к Трампу «методы КГБ». Уже применяет — это показала недавняя встреча двух лидеров в Гамбурге. После встречи стало ясно: мистером Трампом можно манипулировать, взяв его в «разработку», построенную на холодном расчёте. Если Трамп симпатизирует Путину, то Путин будет Трампом крутить и вертеть.
Если вспомнить о материале Энн Эпплбаум и добавить к нему чуток конспирологии, то станет ясно: мистер Трамп и его семья давно взяты не только в «разработку», но и в «оборот». В сущности, удивительно: совсем недавно многие мировые СМИ высмеивали Барака Обаму, считая его слабаком. Теперь те же издания рассматривают в лупу ничтожного Трампа, который пляшет то под дудку конгрессменов, то под гармошку Путина. А в промежутках трясётся от страха перед телеканалом «Фокс Ньюс» и газетой «Вашингтон Пост».
Лучше уж быть простым миллиардером, чем миллиардером и президентом, да, мистер Трамп?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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