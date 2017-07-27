Франция намерена подарить Индии 31 истребитель-бомбардировщик Jaguar
Как сообщает французское интернет-издание « Le Point », в настоящее время ведутся переговоры между Парижем и Нью-Дели на предмет безвозмездной передачи Индии истребителей-бомбардировщиков SEPECAT Jaguar.
Как ранее указывало американское издание «Defense News», речь идет о 31 машине, находящейся на консервации (видимо, в плохом состоянии) на базе хранения и утилизации Шатодан. Их остаточная стоимость на текущий момент составляет менее 300 тыс. евро.
Jaguar на сегодняшний день эксплуатируются только в Индии. Их парк насчитывает 105 единиц, французский дар позволит поддерживать машины в исправном состоянии за счет каннибализации. Париж же сможет избавиться от самолетов, которые не могут долго храниться в упаковке.
Указанный самолет был разработан совместно Великобританией в 1960-х годах в рамках совместного предприятия SEPECAT и выведен из боевого состава французских ВВС в 2005 году. К этому времени истребитель успел поучаствовать в боевых операциях в ходе войны в Персидском заливе и в Боснийском конфликте.
Как ранее указывало американское издание «Defense News», речь идет о 31 машине, находящейся на консервации (видимо, в плохом состоянии) на базе хранения и утилизации Шатодан. Их остаточная стоимость на текущий момент составляет менее 300 тыс. евро.
Jaguar на сегодняшний день эксплуатируются только в Индии. Их парк насчитывает 105 единиц, французский дар позволит поддерживать машины в исправном состоянии за счет каннибализации. Париж же сможет избавиться от самолетов, которые не могут долго храниться в упаковке.
Указанный самолет был разработан совместно Великобританией в 1960-х годах в рамках совместного предприятия SEPECAT и выведен из боевого состава французских ВВС в 2005 году. К этому времени истребитель успел поучаствовать в боевых операциях в ходе войны в Персидском заливе и в Боснийском конфликте.
Использованы фотографии: http://www.lepoint.fr/monde/la-france-pourrait-donner-31-avions-jaguar-a-l-inde-19-07-2017-2144251_24.php#section-commentaires
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