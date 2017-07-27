12:51 27 июля

Франция намерена подарить Индии 31 истребитель-бомбардировщик Jaguar

Как сообщает французское интернет-издание « Le Point », в настоящее время ведутся переговоры между Парижем и Нью-Дели на предмет безвозмездной передачи Индии истребителей-бомбардировщиков SEPECAT Jaguar.



Как ранее указывало американское издание «Defense News», речь идет о 31 машине, находящейся на консервации (видимо, в плохом состоянии) на базе хранения и утилизации Шатодан. Их остаточная стоимость на текущий момент составляет менее 300 тыс. евро.
Jaguar на сегодняшний день эксплуатируются только в Индии. Их парк насчитывает 105 единиц, французский дар позволит поддерживать машины в исправном состоянии за счет каннибализации. Париж же сможет избавиться от самолетов, которые не могут долго храниться в упаковке.


Указанный самолет был разработан совместно Великобританией в 1960-х годах в рамках совместного предприятия SEPECAT и выведен из боевого состава французских ВВС в 2005 году. К этому времени истребитель успел поучаствовать в боевых операциях в ходе войны в Персидском заливе и в Боснийском конфликте.

Использованы фотографии: http://www.lepoint.fr/monde/la-france-pourrait-donner-31-avions-jaguar-a-l-inde-19-07-2017-2144251_24.php#section-commentaires
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. soroKING Сегодня, 09:45
    на те боже, что нам не гоже crying
    soroKING
    1. xetai9977 Сегодня, 12:06
      "и Рафали пропихнули"
      Вообще-то " Рафаль" отличный самолёт и обошёл МиГ по всем пунктам.
      xetai9977
      1. Roma-1977 Сегодня, 12:31
        "Рафаль" обошёл МиГ только в одном пункте: "сделан во Франции", что подразумевалось и перед началом тендера, и особо не скрывалось индусами, которым нужен был нероссийский самолёт и доступ к нероссийской авиационной технологии, чисто для общего развития.
        Roma-1977
  2. nizhegorodec Сегодня, 09:46
    Рафали не пропихнули, так хоть утиль сбагрить...
    nizhegorodec
    1. Logall Сегодня, 09:52
      Почему Украине не отдали? Они же просят. Не хотят в сале измазаться?
      Не доверяют...
      Logall
      1. soroKING Сегодня, 10:06
        у индусов такие есть на вооружении, пойдут на запчасти, а Уркаине их куда?
        soroKING
        1. роман66 Сегодня, 10:34
          гордо рядами стоять на аэродромах и являть собой могущество, да какая разница зачем - это же ХАЛЯВА! и мимо них
          роман66
    2. Walanin Сегодня, 10:41
      Цитата: nizhegorodec
      Рафали не пропихнули, так хоть утиль сбагрить...

      и Рафали пропихнули. 36 самолетов
      Walanin
      1. nizhegorodec Сегодня, 10:49
        Цитата: Walanin
        Цитата: nizhegorodec
        Рафали не пропихнули, так хоть утиль сбагрить...

        и Рафали пропихнули. 36 самолетов

        вот именно, что только 36, а я имел в виду:
        Соглашение о поставках 36 истребителей Rafale было подписано в январе 2016 года. Данная сделка является паллиативным решением, призванным частично компенсировать срыв тендера MMRCA, предусматривавшего закупку 126 истребителей на сумму в 10 миллиардов долларов.
        nizhegorodec
        1. Walanin Сегодня, 12:00
          36 Рафалей все равно куда как лучше, чем 0 Миг-35
          Walanin
          1. nizhegorodec Сегодня, 12:39
            Цитата: Walanin
            36 Рафалей все равно куда как лучше, чем 0 Миг-35

            это да...
            nizhegorodec
  3. Logall Сегодня, 09:47
    ''Бойся данайцев, дары приносящих''!
    Чего это они расщедрились? Утилизация дорогая? Или политический подтекст?
    Сыр то бесплатный?
    Logall
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 10:19
      Утилизация дорогая
      Чёрный Полковник
    2. роман66 Сегодня, 10:35
      да и место занимают - будет куда мигрантов загнать
      роман66
  4. inkass_98 Сегодня, 09:48
    Содержать машины, видимо, обходится дороже, чем подарить. Теперь это будет забота Индии. Их еще надо будет восстановить и пытаться эксплуатировать (зачем?). При существующей аварийности в индийских ВВС это просто песня, статистика явно ухудшится.
    inkass_98
    1. soroKING Сегодня, 09:50
      так сказано-на запчасти hi
      soroKING
    2. Pivot Сегодня, 09:51
      Зачем восстановить, разобрать на запчасти.
      Pivot
  5. DEZINTO Сегодня, 09:51
    Индия и так глобальная мировая свалка. Конечно куда ж ещё самолёты выбрасывать.




    Там их быстренько "заканнибалят".
    DEZINTO
    1. nizhegorodec Сегодня, 09:59
      Цитата: DEZINTO
      Индия и так глобальная мировая свалка.

      похоже на балкон моего соседа )))
      nizhegorodec
      1. Roma-1977 Сегодня, 10:11
        У соседа фамилия не Шойгу?
        Roma-1977
        1. nizhegorodec Сегодня, 10:14
          Цитата: Roma-1977
          У соседа фамилия не Шойгу?

          за что ж Вы так Кожугетыча, у того всё новенькое, вон вчерась на приёмку новейших образцов вооружений ездил, тоже поди отжал себе пару пахнущих краской образцов ))))
          nizhegorodec
          1. Roma-1977 Сегодня, 12:28
            А старое-то складирует у себя на балконе, наверное, куркуль.
            Roma-1977
            1. nizhegorodec Сегодня, 12:46
              Цитата: Roma-1977
              складирует у себя на балконе, наверное, куркуль.

              я отказываюсь обсуждать с Вами первых лиц государства, а то, по словам моих знакомых с Украины, у нас страшная цензура и завтра за мной придут )))))
              nizhegorodec
    2. Комментарий был удален.
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 09:55
    Возми,боже,что нам негоже. wassat
    ВЕРЕСК
  7. Толстоевский Сегодня, 10:06
    чтобы втянуть Индию в войнушку с Китаем общечеловекам ничего не жалко
    Толстоевский
  8. Старый26 Сегодня, 10:11
    Цитата: inkass_98
    Содержать машины, видимо, обходится дороже, чем подарить. Теперь это будет забота Индии. Их еще надо будет восстановить и пытаться эксплуатировать (зачем?). При существующей аварийности в индийских ВВС это просто песня, статистика явно ухудшится.

    Ведь черным по белому написано, для чего эти машины Индии. Для каннибализма. Чтобы поддерживать в летной годности те 105 "Ягуаров". которые у них есть. И вполне возможно сделка взаимовыгодна для обеих сторон. Плюс это даст на будущее определенные преференции Франции. При случаи всегда можно намекнуть о "даре"....
    Старый26
  9. Stas157 Сегодня, 10:11
    А у нас сколько самолетов сгноили на консервации под открытым небом? Лучше бы тоже вот так вот подарили, той же Сирии хотя бы! И нам ничего не стоит, и союзнику поддержка. (Я про действительно старые самолеты Миг-21, Миг-27, например.)
    Stas157
  10. Симон Сегодня, 10:28
    Ага! Всучат Индии неисправное и устаревшее борохло, а потом за ремонт цену хорошую загнут! lol
    Симон
    1. Walanin Сегодня, 10:46
      Вам лишь бы в лужу.. На запчасти отдали. Там русским по белому написано.
      Walanin
  11. pvv113 Сегодня, 10:37
    выведен из боевого состава французских ВВС в 2005 году

    Получается, что у самых новые из них к 2005 истек срок службы. И через 12 лет гниения решили избавиться, спихнув их Индии. Щедрый подарок
    pvv113
Картина дня