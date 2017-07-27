12:51 27 июля

СМИ узнали о возможном ответе России на новые санкции США

Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД, в ответ на новые санкции Россия может выслать из страны 35 американских дипломатов, а также арестовать недвижимость посольства США.

По данным "Коммерсанта", ответные меры Москвы будут учитывать и дипломатический скандал конца прошлого года, когда американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов и арестовали два объекта дипсобственности.

СМИ узнали о возможном ответе России на новые санкции США



Поскольку документ делает фактически невозможным возврат России ее дипломатической недвижимости в США, арестованной еще при прежней администрации, власти России могут наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения
- говорится в материале.

Также Россия может выслать 35 американских дипломатов. Кроме того, власти обсуждают "возможность ограничить максимальное количество сотрудников американской дипмиссии в Москве".

Накануне палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. В ближайшее время документ рассмотрит сенат, после чего он поступит на подпись президенту. В случае окончательного утверждения новый пакет санкций может стать самым масштабным с начала 2014 года. Ограничения в основном касаются энергетики.

В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, который подрывает российско-американские отношения. В МИД отметили, что Вашингтон вредит в первую очередь самой Америке, негативно влияя на авторитет страны и доверие к ней. Текущий вариант санкций раскритиковали и в ЕС, поскольку документ предполагает ограничения против российских энергетических проектов в Европе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 57

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  1. Толстоевский Сегодня, 10:10
    разве ж это симметричный ответ? за все то зло, что нам наши западные и ближневосточные партнёры сотворили?
    Толстоевский
    1. annodomene Сегодня, 10:13
      Мое мнение совпадает с Вашим. Что остается - "Тополиный" пуххх??? А впрочем, это риторический вопрос...
      annodomene
      1. ГРАНАТ-19 Сегодня, 12:26
        Цитата: annodomene
        - "Тополиный" пуххх???

        Он должен пойти в понедельник на Пенсильвания авеню!
        И тогда все вопросы будут решены...
        ГРАНАТ-19
    2. maxim947 Сегодня, 10:22
      жидковато как-то....
      maxim947
      1. yuriy55 Сегодня, 10:27
        Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД, в ответ на новые санкции Россия может ...
        laughing
        Мочь -то, может быть, и может, да Сможет ли? belay Для нас америкосовское знамя превыше собственного. Как же это кто-то не Сталин осмелится плюнуть на звёзды, разбросанные по матрасу?
        yuriy55
      2. BerBer Сегодня, 10:32
        Знают, что мы не можем прикрыть их машиностроение у нас. Поэтому и жидковато. Не в наших интересах развивать конфликт.
        BerBer
        1. Удав КАА Сегодня, 10:55
          Цитата: BerBer
          Знают, что мы не можем прикрыть их машиностроение у нас.

          Сдуру можно все...Только зачем? если это в наших же интересах...
          И потом, чем виноваты бизнесмены, вложившиеся в нашу промышленность. Они же не против взаимовыгодного сотрудничества. Это все мутит полит тусовка, задавшаяся целью *умикробить*(с) Трампа. yes
          Удав КАА
          1. maxim947 Сегодня, 11:10
            Дело не в производстве, здесь все понятно - нам же больней будет. Необходимо не просто сократить посольство мерикосов, а приравнять к нашему количеству там, это выглядело бы более справедливым. Можно еще и обналичить ихние облигации или хотя бы перестать покупать и т.п.
            maxim947
            1. НасРать Сегодня, 11:37
              Санкциями Россию не удивить, а вот ЕС пнули из Капитолия как следует.
              Сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер планирует на встрече с чиновниками ЕС обсудить американские санкции и возможные ответные меры на них европейцев. Уже предлагалось несколько вариантов ответа – от блокирования действия новых американских санкций на территории ЕС до введения ответных мер экономического давления на США – к примеру, ограничить американским компаниям доступ к кредитам в европейских банках.
              Проблема Европы в том, что она разобщена, и выработать единую позицию вряд ли удастся быстро. В санкционной политике голоса всей участников ЕС равны – при голосовании решение Германии и какой-нибудь Румынии равноправны. И если хотя бы одна страна ЕС голосует против, решение не принимается. Так, если б при очередном продлении санкций против РФ те же Италия или Венгрия изменили традиционное решение, санкции с Москвы были бы сняты.
              В сегодняшнем случае вопрос ответа США может упереться в нежелание поддержать мнение большинства американскими сателлитами – такими, как Польша, Литва, Латвия или Эстония. Процесс их "убеждения" может сильно затянуться. Но мы видим, что Германия уже начала давление на Польшу и Прибалтику, осталось лишь понять, насколько эти действия эффективны
              НасРать
      3. Кент0001 Сегодня, 10:47
        Почему-же, еще и пальчиком погрозим. Мы выглядим (или являемся-тьфу, тьфу) абсолютно беззубыми, а против нас ведется неприкрытая экономическая война, причем за наши же деньги....это наверное "хитрый план" в действии?
        Кент0001
      4. Stas157 Сегодня, 11:13
        Хватит миндальничать! Предъявить США на 100 миллиардов американских бумаг к оплате. Разом! И не забыть от долларов избавиться. Запретить хождение доллара внутри России! А если учитывать, что всех долларов у государства и участников больше чем триллион, то глубокой рецессии америке не избежать. А если доллар будет дешеветь, то сыграет эффект домино, и весь мир начнет избавляться от дешевеющего доллара.
        Stas157
        1. НасРать Сегодня, 11:36
          Детские рассуждения.. Они правильные по сути, но не реальные в жизни.
          НасРать
          1. KUOLEMA Сегодня, 11:57
            скучновато уже читать стало про ответные возможные крайние необходимые меры они слегка уже пованивать стали
            KUOLEMA
          2. Stas157 Сегодня, 12:41
            Цитата: НасРать
            Детские рассуждения.. Они правильные по сути, но не реальные в жизни.

            Смотря для кого не реальные. Для Путина и его команды - да. А для решительных и деловых людей, патриотов своей страны - очень реальные, однозначно возможные! Россия уже переросла Путина и хочет большего, чем может Путин. Путин свою историческую роль уже сыграл. Крым это был его потолок. Дальше качественно двинуть ситуацию могут только другие, новые люди.
            Stas157
      5. Комментарий был удален.
      6. ГРАНАТ-19 Сегодня, 12:29
        Цитата: maxim947
        жидковато как-то....

        Правильно!
        Список должен быть очень длинным,
        И тошнотный макдональдс обязательно убрать!
        ГРАНАТ-19
        1. НасРать Сегодня, 12:36
          Цитата: ГРАНАТ-19

          И тошнотный макдональдс обязательно убрать!

          Миллион человек ежедневно посещают макдональдс,

          Говяжьи и свиные котлеты делает по нашему заказу российское предприятие «МАРР Руссия». Куриные продукты нам поставляют компании «Каргилл» (Тульская обл.) и «Мираторг» (Россия). Картофель-фри для нас изготавливают компании «МакКейн» и «Фарм Фритес». Булочки для сандвичей основного меню печёт наш давний партнёр — московская пекарня «Ист Болт Рус». Там же изготавливаются для нас пирожки и лепешки для роллов. Сыр поставляет компания «Хохланд» (Россия), овощи — «Белая Дача». Поставщик молочных смесей для коктейлей и мороженого — компания «Эрманн». Все три предприятия расположены в России. Наш поставщик кофе — компания «Паулиг», а чая — компания «Май»... Одним словом, партнеров у «Макдоналдс» немало, и каждого из них мы благодарим за качественные и свежие ингредиенты!

          Все эти предприятия закрыть, работяг на каторгу, директоров повесить за связь с агентами "Белого дома" и Пентагона !!! wassat
          НасРать
  2. soroKING Сегодня, 10:11
    америкацы: а нас за щё?
    soroKING
  3. DMoroz Сегодня, 10:11
    в ответ на новые санкции Россия может выслать из страны 35 американских дипломатов, а также арестовать недвижимость посольства США.

    Это ответ на новые санкции? Это должно быть ответом на их поведение в отношении нашей дипсобственности и послов, а не на новые санкции. А то так и будем плестись в хвосте их санкций и "заторможенно" отвечать на них...
    DMoroz
  4. aybolyt678 Сегодня, 10:13
    что то долго они отвечают только впрысками информации, без конкретных дел.
    aybolyt678
    1. Удав КАА Сегодня, 11:03
      Цитата: aybolyt678
      что то долго они отвечают только впрысками информации, без конкретных дел.
      Ждут отмашку от ВВП. Все надеются на здравый смысл, реакцию ЕС, американского бизнеса...
      Но, лично я, очень сомневаюсь, что у новых ЮБЕРМЕНШЕЙ что-то есть еще кроме своих личных выгод...
      Удав КАА
  5. Logall Сегодня, 10:13
    Выслать, нет вышвырнуть всех дипломатов нафиг (другое слово в голову лезет)! Прервать дип отношения. Побомбить опозицию в Сирии. Пошушукать (хотябы показушно) с Китаем.
    Через месяц шелковые станут...
    Logall
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 10:15
    Долго решаем.Слишком добрые мы.
    ВЕРЕСК
    1. soroKING Сегодня, 10:19
      лошадь запрягаем... неспеша wassat
      soroKING
      1. Aroma77 Сегодня, 10:26
        Какая там лошадь. Только и слышно это нытье, мы введем вам симметричные санкции и тому подобное. Нельзя угрожать, если знаешь, что не можешь больно ответить. Иначе так и будут опускать по полной. Нужно мало говорить, но один раз сделать, да так, что потом о санкциях будут говорить в туалетных палатах шепотом.
        Aroma77
      2. yuriy55 Сегодня, 10:30
        Цитата: soroKING
        лошадь запрягаем... неспеша wassat

        Ага...Когда запрягли, - оказалось, что лошадь померла... lol laughing
        yuriy55
    2. Кент0001 Сегодня, 10:48
      ....слабые...
      Кент0001
    3. pvv113 Сегодня, 10:56
      Полностью согласен. Наша доброта супостатами расценивается как слабость hi
      pvv113
  7. Bakht Сегодня, 10:26
    Это уже напоминает "тысяча первое китайское предупреждение". Сколько можно еще ждать? Мне кажется до осени, когда Трамп подпишет санкционный указ.
    Мда, а как красиво Путин говорил "надо бить первым" Ничему его Лиговка не научила
    Bakht
    1. НасРать Сегодня, 10:38
      Ждет.. потому как идет подковерная беседа с Европой... Прощупывание , насколько Европа пойдет по санкционной тропе. Европейцы не в восторге от действий США . Союза Россия + Европа, конечно же не будет, но европейский негатив по отношению к США(в связи с последними действиями США) можно попробовать использовать, а для этого нужно подождать...
      Россия готовит ответ, примут его после подписания Трампом бумаг.

      П.С. Фактически США объявили войну русскому народу, когда окончательно примут(а они примут) последние санкции... Война на долго, на изматывание .Благо у нас всё есть для развития своей страны
      НасРать
      1. spirit Сегодня, 11:00
        Не обольщайтесь, главное у нас есть Димон и команда ,которые будут использовать не потенциал страны, а Наш , в виде того чтоб мы работали дольше , налогов с Нас получить побольше, и желательно чтобы мы не дожили до пенсионного возроста hi
        spirit
        1. НасРать Сегодня, 11:04
          Что предлагаете, конкретно? Не платить налоги, не работать? Что конкретно? Поди голодаете, живете под открытым небом? Дети босы?
          П.С. Какая у Вас марка автомобиля?
          НасРать
    2. Кент0001 Сегодня, 10:49
      Да бить-то нечем по - большому счету.....
      Кент0001
      1. Bakht Сегодня, 10:55
        Бить всегда есть чем. Хотя бы не болтать, а сделать то, что делают всегда в подобных случаях. Высылка 35 дипломатов, и арест на имущество дипмиссии.
        Если Кремль ждет улучшения отношенйи, то они глупее, чем я даже думал.
        Bakht
        1. НасРать Сегодня, 11:00
          Цитата: Bakht

          Если Кремль ждет улучшения отношенйи, то они глупее, чем я даже думал.

          Улучшений не будет, это видит даже слепой... Когда в Конгрессе принимают практически единогласно(419 против 3) документ, то очевидно дальше не куда... Но в Кремле все же слепые ..по мнению из Азербайджана!
          НасРать
          1. Bakht Сегодня, 11:49
            Не имеет значения страна. Я и своих то не слишком чествую. А если откинуть тот факт, что я из Азербайджана, что-то неправильно?
            Bakht
            1. НасРать Сегодня, 12:00
              Тогда "духу не хватило", а теперь хватает... подкупили "духа"? ￼ в первой части своего коммента рассуждали здраво, потом логика пропала... ￼

              извините, пишу не к тому комменту. hi
              НасРать
              1. Bakht Сегодня, 12:33
                Так где я сказал что "духа хватает"? Как полгода назад не хватало так и сейчас его нет. Ответа то нет.... Сколько еще ждать будет Кремль? И чего именно? Улучшения отношений? Или что дипломатов вернут, а диппсобственность разблокируют?
                Логика осталась какая и была. Руководство страны полностью компрадорское. Отдельные личности погоды не делают. Отсюда и отсутствие реакции.
                Кстати, и в Азербайджане правят бал компрадоры.
                Bakht
                1. НасРать Сегодня, 12:47
                  Цитата: Bakht
                  Так где я сказал что "духа хватает"?



                  Цитата: Bakht

                  Я априори считаю, что до таких высот дураки и слепые не доходят. Если человек дошел до высот управления страной, значит какой-то багаж у него есть. И вполне возможно, даже больше, чем у меня. В конце концов, никто из здесь писутствующих такого объема информации не имеет. Нам не докладывают из Генштаба, из МинФина, или диппочту.


                  Цитата: Bakht
                  ..Сколько еще ждать будет Кремль? И чего именно? Улучшения отношений? Или что дипломатов вернут, а диппсобственность разблокируют?


                  НасРать
          2. Bakht Сегодня, 11:53
            Хотите знать мнение .... из Азербайджана?
            Я априори считаю, что до таких высот дураки и слепые не доходят. Если человек дошел до высот управления страной, значит какой-то багаж у него есть. И вполне возможно, даже больше, чем у меня. В конце концов, никто из здесь писутствующих такого объема информации не имеет. Нам не докладывают из Генштаба, из МинФина, или диппочту. Но есть общие правила и законы. На высылку дипломатов надо было отвечать сразу. Сейчас по прошествии полугода это даже не смешно. Это просто называется "духа не хватило".
            Bakht
      2. НасРать Сегодня, 10:57
        Цитата: Кент0001
        Да бить-то нечем по - большому счету.....

        Ну вот и первые сдающие появились...
        НасРать
  8. aybolyt678 Сегодня, 10:27
    что то долго они отвечают, А конкретных дел нет. Чего то боятся наверное
    aybolyt678
  9. Million Сегодня, 10:30
    Хотелось бы узнать:дети некоторых политиков так и продолжают жить и учиться в странах Нато?
    Million
  10. Сергей-8848 Сегодня, 10:33
    Вообще-то это лишь давно напрашивавшийся ответ за декабрьские выкрутасы Обамы. Должно быть что-то и посерьёзней.
    Сергей-8848
  11. bratchanin3 Сегодня, 10:34
    С американцами пора перейти к открытой конфронтации. Оборзели совсем! На ядерный конфликт они не пойдут, слишком много активов накоплено англосаксами за много столетий, что бы в одночасье всего этого лишиться. По - моему даже в России до половины федеральной собственности принадлежат им (англосаксам).
    bratchanin3
    1. НасРать Сегодня, 10:50
      Цитата: bratchanin3
      По - моему даже в России до половины федеральной собственности принадлежат им (англосаксам).


      Да все 100%, включая Вас. wassat
      НасРать
  12. kdakda Сегодня, 10:46
    Вполне даже возможно так и будет,только вони потом будет много.
    kdakda
  13. faiver Сегодня, 10:55
    сколько еще сопли жевать будем? прям мазохизм какой то...
    faiver
    1. лом123 Сегодня, 11:21
      Не мазохизм, а кома сутра в разных позах....
      лом123
  14. частное лицо Сегодня, 11:10
    ХА ХА ХА !!!! А что ещё могут наши сделать? Позорище, как котят мордой в своё ****** , а они в ответ мяу.
    частное лицо
    1. НасРать Сегодня, 11:15
      Цитата: частное лицо
      ХА ХА ХА !!!! А что ещё могут наши сделать? Позорище, как котят мордой в своё ****** , а они в ответ мяу.

      Правильно, надо сразу Тополя да Ярсы послать бандеролью в США, что бы от туда прилетели Першинги, частное лицо станет загорелым. ХА ХА ХА!!!! laughing
      НасРать
      1. частное лицо Сегодня, 12:06
        Да никто и не говорит про тополя и ярсы, просто ответ должен быть адекватным а по сути то противопоставить нечего.
        частное лицо
        1. НасРать Сегодня, 12:31
          Что по Вашему мнению адекватный ? Только наивный человек полагает, что такой стране как Россия противопоставить не чего...
          НасРать
  15. mikh-korsakov Сегодня, 11:21
    Цитирую: "В МИД отметили, что Вашингтон вредит в первую очередь самой Америке, негативно влияя на авторитет страны и доверие к ней". Идиотское заявление, Америке доверие нашего МИД.а нужно как собаке пятая нога. Очередной зигзаг, чтобы уйти назад пятками, мол, мы Америке в ответ ничего не сделаем, потому что Америка уже и так себя наказала потерей доверия!?
    mikh-korsakov
    1. НасРать Сегодня, 11:29
      Санкциями Россию не удивить, а вот ЕС пнули из Капитолия как следует.

      Сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер планирует на встрече с чиновниками ЕС обсудить американские санкции и возможные ответные меры на них европейцев. Уже предлагалось несколько вариантов ответа – от блокирования действия новых американских санкций на территории ЕС до введения ответных мер экономического давления на США – к примеру, ограничить американским компаниям доступ к кредитам в европейских банках.

      Проблема Европы в том, что она разобщена, и выработать единую позицию вряд ли удастся быстро. В санкционной политике голоса всей участников ЕС равны – при голосовании решение Германии и какой-нибудь Румынии равноправны. И если хотя бы одна страна ЕС голосует против, решение не принимается. Так, если б при очередном продлении санкций против РФ те же Италия или Венгрия изменили традиционное решение, санкции с Москвы были бы сняты.

      В сегодняшнем случае вопрос ответа США может упереться в нежелание поддержать мнение большинства американскими сателлитами – такими, как Польша, Литва, Латвия или Эстония. Процесс их "убеждения" может сильно затянуться. Но мы видим, что Германия уже начала давление на Польшу и Прибалтику, осталось лишь понять, насколько эти действия эффективны
      НасРать
      1. частное лицо Сегодня, 12:13
        Вы сами то верите в то что написали? Как дядя Сэм скажет так и будет и эти как вы выразились сателлиты слова вякнуть не посмеют. Смотрите выше немцы заморозили 5 проектов по Северному потоку-2 к чему бы это? Толи ещё будет ЕС и транзит через хохляндию устраивает воруют же газ Российский.
        частное лицо
        1. НасРать Сегодня, 12:25
          Верю я или нет, не имеет значение...Сегодня в Брюсселе будут обсуждать санкционный ответ Вашингтону. Сам факт, что ЕС пытается брыкаться - говорит о том что США зашли слишком далеко в своей наглости..

          А по заморозке 5 проектов - "Их следует принять в план развития сети только тогда, когда будут разрешения на расширение Nord Stream 2",
          На самом деле речь идет о небольших изменениях германской инфраструктуры, которая потребуется не сейчас, а когда "Северный поток — 2" и его основные ответвления будут уже построены, чтобы активизировать инфраструктуру.

          . Здесь, скорее, какие-то внутригерманские дела. На политическом уровне Германия поддерживает строительство и реализацию "Северного потока — 2", но это не значит, что она это пропишет во всех своих внутренних ориентирах. Идет планомерная работа. Хотя, конечно, нельзя исключать, что немецкие чиновники решили немного подстраховаться, чтобы не создавать дополнительное давление на себя и критику именно сейчас
          НасРать
  16. rotmistr60 Сегодня, 11:37
    Цитата: maxim947
    жидковато как-то....

    Я думаю, что стоит подождать официального заявления по ответу на американские санкции. После этого можно смело обсуждать "жидковато" или нет.
    rotmistr60
  17. Комментарий был удален.
  18. Холуай Сегодня, 12:39
    Вообще то эти санкции очень опасны для нас, многие просто не осознают. Там дело не только в ЕС, а ЕС не будет против США выступать, а во всех странах которые начнут или имеют сотруднечество с газовиками, даже Китай походу разорвёт с нами отношения по газу,так как и его компании тоже попадут под санкции США...А КНР это не нужно, для них США в экономике важней!
    Холуай
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