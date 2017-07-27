12:51 27 июля

В США презентовали патроны с полностью пластиковой гильзой

Патроны для нарезного оружия будут весить существенно меньше. Американская компания FightLite Industries презентовала новое поколение патронов с полностью пластиковой гильзой, передает "Warspot" со ссылкой на портал thefirearmblog.com

Пластиковые гильзы активно применяются в патронах для гладкоствольного оружия, а с недавних пор многие компании начали представлять аналогичные решения для боеприпасов, предназначенных для нарезного оружия. Все предыдущие разработки включали в себя металлическое донце различной высоты. Ключевое отличие патрона FightLite 5.56mm заключается в том, что гильза выполнена из пластика и не содержит металлических элементов.

В США презентовали патроны с полностью пластиковой гильзой

Патроны FightLite 5.56mm в магазине винтовки типа AR-15.



По словам Джеффри Херринга, генерального директора корпорации ARES Defense Systems, в состав которой входит компания FightLite Industries, патрон FightLite 5.56mm на 30% легче, чем его предшественник с латунной гильзой, и существенно дешевле в производстве. Новый боеприпас создан для участия в программе Lightweight Small Arms Technologies (LSAT) и может стать альтернативой телескопическим патронам, поскольку обеспечит снижение массы оружия без необходимости модифицировать его.


Патроны FightLite 5.56mm в пулемётной ленте.


По словам Херринга, FightLite Industries следит за аналогичными разработками других компаний, и все эти компании в различных пропорциях используют металл при производстве гильз. Кроме того, некоторые из них плохо зарекомендовали себя на испытаниях: при продолжительной стрельбе гильза плавилась в раскалённом патроннике и была менее надёжна, чем у патрона с цельнометаллической оболочкой. Все эти недостатки были учтены при разработке FightLite 5.56mm и, по словам Херринга, устранены.

Патрон с пластиковой гильзой изначально предложат армии США. Кроме того, компания намерена вывести его на гражданский рынок.

Использованы фотографии: http://www.thefirearmblog.com/blog/
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Комментарии 44

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  1. soroKING Сегодня, 10:24
    чего уж... давайте со съедобной гильзой...
    пострелял, поел горяченького... wassat
    soroKING
    1. Dmitriy69 Сегодня, 10:31
      Зря шутите. Взять с собой на 30% больший боезапас очень бя хотелось иногда но человек не лошадь. Цена тоже не последний аргумент. Коечто можно и у матрасников слизать если нашему солдату это жизнь облегчит или даже спасёт.
      Dmitriy69
      1. soroKING Сегодня, 10:33
        я не шучу!
        для китайцев бесплатная идея и пайка можно меньше брать good
        soroKING
      2. Комментарий был удален.
      3. g1v2 Сегодня, 11:02
        Полностью согласен. Несколько лишних магазинов в сидоре могут жизнь спасти. Да и наверняка производство патронов станет дешевле с такими гильзами. Да и металла много перестанет выбрасываться на ветер. Думаю что, кроме как на стрельбищах, гильзы никто не собирает, а значит по всему миру валяются миллионы гильз, которые в обозримом будущем не разложатся. Отсюда - замусоривание окружающей среды.
        Тч пластиковые гильзы - явно неплохая идея.
        g1v2
        1. УАЗ 452 Сегодня, 11:43
          Если бы пластик этих гильз был разлагаемым, в статье не преминули бы это отметить. Следовательно, в плане замусоривания окружающей среды эффект будет тот же, что и у металлических. Но во время боевых действий экология воюющие стороны волнует чуть больше, чем нисколько.
          УАЗ 452
        2. Paranoid50 Сегодня, 11:47
          Цитата: g1v2
          миллионы гильз, которые в обозримом будущем не разложатся

          Ну,с этой точки зрения пластик(опять же, - PVC,CPVC,PP и прочие) отнюдь не выход,скореее наоборот.
          Paranoid50
      4. xetai9977 Сегодня, 12:02
        Очень разумный подход со стороны американцев! Дешевле и выигрыш в массе, а значит и в боезапасе!
        xetai9977
    2. Комментарий был удален.
    3. Deadушка Сегодня, 10:41
      Цитата: soroKING
      пострелял, поел горяченького..

      "Новое предложение на рынке патронов! - гильзы со вкусом бекона, лук с сыром, паприка и спец предложение - со вкусом пива!" laughing good
      Deadушка
      1. soroKING Сегодня, 10:44
        разгул фантазии good
        soroKING
    4. Черный_Ватник Сегодня, 10:45
      пострелял, поел горяченького...


      Инструкция на упаковке с патронами "После использования гильзы не выбрасывать, а залить кипятком. Посолить, можно порохом"
      Черный_Ватник
    5. Kibalchish Сегодня, 10:47
      Не разделяю Ваш сарказм. На самом деле, если эти гильзы соответствуют заявленным характеристикам, то это круто! Солдат может взять с собой больше боеприпасов при меньшем весе. А патронов, как известно, много ни когда не бывает!
      Kibalchish
      1. inkass_98 Сегодня, 10:54
        Для полуавтоматического оружия такие гильзы пойдут, интенсивность огня не очень велика, а вот насчет автоматической стрельбы - глодают меня смутные сомнения. Поживем-увидим как оно на практике будет. Идея-то сама по себе хорошая.
        inkass_98
        1. Alexey RA Сегодня, 11:35
          Цитата: inkass_98
          Для полуавтоматического оружия такие гильзы пойдут, интенсивность огня не очень велика, а вот насчет автоматической стрельбы - глодают меня смутные сомнения.

          При словах пластик и автоматическая стрельба сразу вспоминается дивная история с G36, у которых немцы проявили оригинальность и ствол залили непосредственно в пластик. А потом удивлялись падению точности при разогреве ствола.
          Alexey RA
        2. УАЗ 452 Сегодня, 11:47
          Термостойкий пластик известен. Вопрос, наверное, больше в цене. Очень уж сомневаюсь, что производитель этих гильз создал принципиально новый пластик. При массовом выпуске стоимость упадёт, конечно, но вот достаточно ли? В любом случае, для спецподразделений, действующих автономно, лишние 30% боезапаса оправдают удорожание боеприпасов.
          А вообще - даёшь безгильзовую стрелковку на основе бинарных жидких порохов!
          УАЗ 452
    6. abrakadabre Сегодня, 10:49
      И съедобным порохом. Для совсем уж голодных ситуаций. Пороха со вкусом вишни, тушенки и т.д.
      abrakadabre
    7. Толстоевский Сегодня, 10:51
      Уже давненько ведутся разработки, и весьма успешные, по безгильзовым боеприпасам, и по сгораемым гильзам из прессованного пороха. Но много сложностей при этом
      Толстоевский
      1. УАЗ 452 Сегодня, 11:49
        Ну, тут или "весьма успешные", или "много сложностей". А здесь всё же уже готовые изделия представлены.
        УАЗ 452
  2. профессор Сегодня, 10:26
    Ну всё. Это разорит наших бедуинов собирающих гильзы в цветмет. sad
    профессор
    1. DMoroz Сегодня, 10:29
      им останется капсюли выколачивать (если их тоже пластиковыми не сделали) yes
      DMoroz
      1. УАЗ 452 Сегодня, 11:50
        Пластик будут собирать - китайцы из него детские игрушки будут делать. Прикиньте: детский пистолетик с запахом настоящего пороха!
        УАЗ 452
  3. Басарев Сегодня, 10:26
    Очень хорошее решение. Лучше может быть только патрон с улетающей гильзой, как у не помню какого итальянского пистолета-пулемёта. Не понимаю, почему он не пошёл в серию.
    Басарев
    1. soroKING Сегодня, 10:30
      почему лучше? recourse
      soroKING
    2. FIREMAN Сегодня, 10:44
      1. С улетающей гильзой не очень. Потому что на малых дистанциях кинетическая энергия относительно мала. Кроме того есть вопросы с кучностью стрельбы. Прогуглите пистолет Джироджет.
      2. У полностью пластиковой гильзы проблемы с экстракцией и эжекцией. Скорость отката подвижных частей автоматического оружия от 5 до 15 м/с. Возводим в квадрат умножаем на массу затворной группы и делим на два. Получаем кинетическую энергию удара по корпусу гильзы. Пластик на морозе хрупкий, при досылании выбрасыватель отломает рант гильзы, а патрон в патроннике. Перезаряжание не поможет.
      3. Гражданский вариант тоже вопрос интересный. Может не пройти сертификацию поскольку следы оружия могут быть не пригодны для идентификации ввиду низкого коофициета трения в паре металл-пластик и низкой контастности следов.
      ACP ammunition выпускает патроны с гильзой из металла и пластика вот это поиемлемое на мой взгляд решение.
      FIREMAN
      1. Владимирец Сегодня, 10:48
        Цитата: FIREMAN
        Пластик на морозе хрупкий, при досылании выбрасыватель отломает рант гильзы, а патрон в патроннике.

        Химическая промышленность тоже не стоит на месте, думаю этот вопрос решаем, нынешние пластики не те, что были 20-30 лет назад.
        Владимирец
        1. Анатоль Клим Сегодня, 11:02
          Было бы интересно знать, а сколько раз пластиковую гильзу можно использовать повторно, ведь латунные гильзы собирали, чистили и снаряжали повторно на патронных заводах множество раз, этим достигалась экономия, а как с пластиковой?
          Анатоль Клим
          1. УАЗ 452 Сегодня, 11:51
            Проще будет переплавить.
            УАЗ 452
    3. УАЗ 452 Сегодня, 11:53
      Можно поинтересоваться - а что значит "улетающая" гильза? А то моё воображение такие картины начало рисовать, что пришлось прикрутить вентиль фантазии.
      УАЗ 452
  4. Павловский Сегодня, 10:32
    Лучше вообще без гильзы.
    Павловский
    1. san4es Сегодня, 10:37
      ...Реактивная пуля

      В процессе выстрела луч огня от капсюля через запальное отверстие гильзы и сопло в корпусе реактивной пули попадает в ее полость , содержащую метательный заряд . Компоненты и фракции частей метательного заряда поочередно воспламеняются и создают давление форсирования, благодаря чему реактивная пуля начинает свое движение в канале ствола, частично расходуя энергию сжатых продуктов горения.
      san4es
      1. УАЗ 452 Сегодня, 11:55
        Я бы ночью из такого оружия стрелять не стал - демаскирует не хуже новогодней гирлянды, причём никакие пламягасители даже теоретически невозможны.
        УАЗ 452
        1. san4es Сегодня, 12:07
          Цитата: УАЗ 452
          Я бы ночью из такого оружия стрелять не стал.

          request ...Это смотря какая задача wink
          san4es
      2. Vovanya Сегодня, 12:33
        Цитата: san4es
        В процессе выстрела луч огня от капсюля через запальное отверстие гильзы и сопло в корпусе реактивной пули попадает в ее полость , содержащую метательный заряд .

        затем метательные газы распирают тонкую оболочку пули в стволе и с неимоверным усилием прижимают её стенки к внутренней поверхности канала ствола и создают силы трения такие, что если они её не разорвут (при этом оторванная оболочка остается в стволе и вытащить её весьма трудно), то пуля не сможет разогнаться от трения, а ствол от трения раскаляется.
        Vovanya
        1. san4es Сегодня, 12:39
          Цитата: Vovanya

          ...затем метательные газы распирают тонкую оболочку пули в стволе... .

          ...есть такие минусы hi
          san4es
    2. avt Сегодня, 11:24
      Цитата: Павловский
      Лучше вообще без гильзы.

      Было , вернее уже делали. Немцы так вообще уже планировали винтовку на вооружение принять.НО покамест вопросы не только прочности при работке в поле, но и хранения длительного на складе. А так проблем особых не решаемых в производстве нет.
      avt
  5. yuriy55 Сегодня, 10:35
    Все эти недостатки были учтены при разработке FightLite 5.56mm и, по словам Херринга, устранены.

    Словодатель, случаем, не родственник Геринга? belay
    Если решены проблемы для автоматического оружия, то это - респект... good
    yuriy55
  6. савкин марк Сегодня, 10:40
    Последняя уточненная редакция. Пос-Тупила информация о том, что пластик будет
    савкин марк
  7. LUCKY777 Сегодня, 10:42
    Лет через десять на 3D принтере научатся печатать, обвалакивая пулю с заправкой порохом в полевых условиях.
    LUCKY777
    1. Николай К Сегодня, 11:26
      Как надоели эти любители 3д принтеров, не соображающие в сути вопроса. 3д принтер эффективен ТОЛЬКО при штучном и мелкосерийном производстве, поскольку не требуют изготовления оснастки и спец оборудования. При крупносерийном производстве, а патроны это сверхкрупносерийное производство, эфеективнее производить с помощью специализированного оборудования и оснастки.
      Николай К
      1. LUCKY777 Сегодня, 12:26
        Мне конечно далеко до специалиста такого высокого уровня как вы, (всего-то семь лет на станках с ЧПУ и десять лет инженер по машиностроению). А вот тупые америкосы и немчура вваливают в эти технологии кучу бабла, ибо не такие умные как вы.
        Немецкая промышленная группа Siemens провела успешные испытания лопаток газовых турбин для производства электроэнергии, полностью изготовленных методом 3D-печати из металла компанией Materials Solutions из Великобритании, которую она купила в прошлом году. Конкурирующая с Siemens американская компания General Electric в прошлом году приобрела две фирмы, специализирующиеся на 3D-печати, за $1 млрд, и уже в июле представила первый компонент для двигателя, изготовленный с помощью 3D-принтера.

        Siemens сообщила, что такие лопатки для газовых турбин впервые тестировались в условиях полной нагрузки двигателя при 13 000 оборотах в минуту и ​​температуре выше 1250 ˚C, назвав это настоящим прорывом.Представитель Siemens не стал прогнозировать, сколько времени потребуется для перехода на серийное производство 3D-напечатанных лопаток газовых турбин, но сказал, что новая технология позволила сократить период от разработки до тестирования с двух лет до двух месяцев.
        LUCKY777
  8. Yauzbek Сегодня, 10:49
    Почему не ведутся роботы по увеличению мощности метательного заряда, скажем в два раз. Это бы уменьшило габариты гильзы тоже в два раза. +компактность, +меньшая масса патрона.
    Yauzbek
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:46
      Странная логика. А вы про энергетический импульс при выстреле подумали? При вашем предложение, как минимум придется ствол с патронником делать толще и возвратную пружину мощнее.
      rotmistr60
    2. УАЗ 452 Сегодня, 11:57
      А материалы ствола и казённой части не пришлось бы менять на более прочные - читай, более дорогие, и вполне возможно, более тяжёлые?
      УАЗ 452
  9. armourer Сегодня, 11:22
    Цитата: Толстоевский
    Уже давненько ведутся разработки, и весьма успешные, по безгильзовым боеприпасам, и по сгораемым гильзам из прессованного пороха. Но много сложностей при этом

    Пуля без гильзы, вот над чем нужно работать. В самой пуле монтировать нужно пиро состав, по мощности превосходящий пороховой, идея эта давно в голове сидит
    armourer
  10. KOMA Сегодня, 11:37
    Осталось сделать пластиковую пулю и можно печатать на 3д принтере!
    KOMA
  11. Корд127 Сегодня, 12:43
    Мечта пехоты.
    Корд127
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