Британские ВМС отметили уникальность российских разработок по гиперзвуку
Великобритания наблюдает за разработкой в РФ гиперзвуковых вооружений, в Соединенном Королевстве «ничего подобного» создать не смогли бы, передает РИА Новости заявление представителя ВМС страны Пола Берка.
При этом представитель ВМС подчеркнул, что «любые гиперзвуковые вооружения должны регулироваться международными нормами и правилами».
Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что военное ведомство рассчитывает получить ряд гиперзвуковых «авиационных средств поражения» в 2020-2022 годах.
Конечно, мы наблюдаем за тем, что делает Россия,сказал Берк на симпозиуме Стратегического командования вооруженных сил США в Небраске.
Великобритания не могла бы сделать ничего подобного. Мы не могли бы сами разработать систему такого рода,отметил он.
При этом представитель ВМС подчеркнул, что «любые гиперзвуковые вооружения должны регулироваться международными нормами и правилами».
Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что военное ведомство рассчитывает получить ряд гиперзвуковых «авиационных средств поражения» в 2020-2022 годах.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти