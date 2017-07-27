12:51 27 июля

Британские ВМС отметили уникальность российских разработок по гиперзвуку

Великобритания наблюдает за разработкой в РФ гиперзвуковых вооружений, в Соединенном Королевстве «ничего подобного» создать не смогли бы, передает РИА Новости заявление представителя ВМС страны Пола Берка.



Конечно, мы наблюдаем за тем, что делает Россия,
сказал Берк на симпозиуме Стратегического командования вооруженных сил США в Небраске.


Великобритания не могла бы сделать ничего подобного. Мы не могли бы сами разработать систему такого рода,
отметил он.

При этом представитель ВМС подчеркнул, что «любые гиперзвуковые вооружения должны регулироваться международными нормами и правилами».

Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что военное ведомство рассчитывает получить ряд гиперзвуковых «авиационных средств поражения» в 2020-2022 годах.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 18

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  1. Logall Сегодня, 10:56
    [/quote]При этом представитель ВМС подчеркнул, что «любые гиперзвуковые вооружения должны регулироваться международными нормами и правилами».[quote]

    Создать не могут, значит нужно регулировать!
    Опять санкции???
    Logall
    1. Incvizitor Сегодня, 12:47
      Они на западе только украсть или напасть могут, с Россией у них это не получится, так что будут слюни глотать.
      Incvizitor
  2. soroKING Сегодня, 10:56
    ну и не пыжтесь
    лет через 50 продадим экспортный вариант bully
    soroKING
  3. Белорус Сегодня, 10:56
    При этом представитель ВМС подчеркнул, что «любые гиперзвуковые вооружения должны регулироваться международными нормами и правилами».
    Молодец какой! Очко сжалось - тут же "международные нормы и правила" подключил! wink
    Белорус
    1. soroKING Сегодня, 10:57
      нет пока таких норм hi
      soroKING
      1. GRF Сегодня, 12:00
        А появится новый горбачев, то не только примут, но и порежут. Ибо нет в стране уголовной ответстенности за политические "ошибки".
        GRF
    2. jonhr Сегодня, 12:12
      мне вот интересно кто передаёт информацию об этих системах британскому вмф laughing
      и исходя из этого делаю вывод , что статья не более чем журналисткий трёп
      jonhr
  4. pvv113 Сегодня, 11:00
    Британские ВМС отметили уникальность российских разработок по гиперзвуку

    Это наверное после того, как российские военные оценили новый британский авианосец. «Королева Елизавета» в качестве хорошей мишени wink
    pvv113
  5. gridasov Сегодня, 11:02
    Если рассмотреть комплекс физических процессов активизирующих свое влияние на ЛА при гиперскорости , то совершенно очевидным становиться то , что эти вопросы остаются не решаемыми. Например я писал в другой ветке, что сам полет объекта при гиперскорости вызывает так наз. эффект Магнуса . Т.е при стремлении увеличить продольную относительную скорость в упругой среде , формирует магнитные силовые потоки вращающие это тело полета или спин -эффект вращения . По сути разность потенциалов сформированная на "концах" объекта полета формирует момент вращения. Но этот момент вращения с увеличением приобретает ось прецессии, которая стремится быть направленной к центру гравитации Земли. Поэтому объект будет с увеличением скорости отклоняться при различных векторах относительного полета. Но и это еще не все. Поэтому вряд ли стоит ожидать успехов в той области где физики еще мало разбираются. , а главное нет желания разобраться в методиках анализа таких процессов.
    gridasov
    1. sogdy Сегодня, 12:44
      Хочешь сказать, что за прошедший 90 лет потомки красных латышских стрелков так и не разобрались в своей работе?
      Ну так 90 лет проекта "Стрела" им в помощь.

      Ну право, "догонит ли Ахиллес черепаху?".
      sogdy
  6. Вежливый Лось Сегодня, 11:03
    При этом представитель ВМС подчеркнул, что «любые гиперзвуковые вооружения должны регулироваться международными нормами и правилами».

    Международная норма такая: У кого нет ГЗ вооружений, тот подвигается во внешней политике и на рынках.
    Международные правила такие: У кого есть ГЗ вооружения, против того санкции не действуют.
    Вежливый Лось
  7. фрезер Сегодня, 11:13
    Почему на ВО в каждой новости о российских гиперзвуковых ракетах вставляют фотку американской?
    фрезер
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 11:21
    «любые гиперзвуковые вооружения должны регулироваться А если мы ещё и свистнем..... lol ]:Почему на ВО в каждой новости о российских гиперзвуковых ракетах вставляют фотку американской?[/b] Это наша.Просто,как и американская-собирается в России. feel
    ВЕРЕСК
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:26
    Великобритания не могла бы сделать ничего подобного. Мы не могли бы сами разработать систему такого рода,

    Это конечно радует, что бывшая империя оценила российское оружие. Но вот поэтому в союзе с Сша Англия пытается пакостить России где и как может. При этом англосаксонские СМИ пренебрежительно освещают Россию, частенько пишут о ржавой военной технике, разорванной экономике и т.д.
    rotmistr60
  10. KOMA Сегодня, 11:35
    К сожалению никаких "прав" и "норм" больше не существует. На международной арене действуют обыкновенные бандиты в лице англосаксов, все раннее созданные организации типа ООН, ПАСЕ и т.д и т.п. просто ширма которая прикрывает криминальные операции выродков.
    KOMA
  11. Egorovich Сегодня, 11:50
    Как жареным запахло,так сразу международные нормы и правила вспомнил.Теперь дрищ на них нападет, желательно бы на всю кодлу и сразу.
    Egorovich
  12. Alexey-74 Сегодня, 12:21
    Когда у нас будут гиперзвуковые ракеты диктовать условия будем мы!
    Alexey-74
  13. Antonio_Mariarti Сегодня, 12:33
    Есть информация от одного источника, что уже сдали ракету, которая развивает скорость в 14 махов. Скоро узнаем о ней
    Antonio_Mariarti
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