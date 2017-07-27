12:51 27 июля

Итальянский фрегат типа FREMM Federico Martinengo вышел на испытания

Как сообщает портал navaltoday.com , новейший итальянский фрегат типа FREMM Federico Martinengo впервые вышел в море для прохождения испытаний.

Данный фрегат (бортовой номер 596) является седьмым кораблем типа FREMM из десяти заказанных Министерством обороны Италии. Спущен на воду в марте этого года и передан ВМС для дальнейшей доработки. В настоящий момент экипаж Federico Martinengo проводит его тестирование. Так, во время первого плавания испытывается новейшее радиолокационное оборудование корабля.


Фрегат типа FREMM на ходовых испытаниях.



Фрегаты типа FREMM разрабатывались как боевые единицы с возможностью дальнейшей модернизации, поэтому на единой платформе строятся противолодочные корабли, многоцелевые фрегаты и корабли ПВО. На вооружении итальянского военно-морского флота новые корабли заменят фрегаты типов Lupo и Maestrale, построенные ещё в 1970-е годы.

Новые фрегаты предназначены для противолодочной и противовоздушной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. Фрегаты типа FREMM имеют сравнительно большое водоизмещение (6700 т), что обеспечивает им высокую боевую эффективность, относительную лёгкость в обслуживании и возможности для дальнейшей модернизации. Максимальная скорость корабля составляет 27 узлов (50 км/ч). Для противолодочных операций предусмотрен малошумный режим движения с помощью электромоторов (максимальная скорость — 15 узлов). Длина каждого из фрегатов составляет 144 м, ширина — 19,7 м, экипаж насчитывает 200 человек.


Использованы фотографии: http://navaltoday.com/
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Комментарии 15

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 10:58
    Семь футов под килем!!!Каков,а?Красавец!Вот умеют же не только функционально,но и глазу приятно делать итальянцы...
    Алексей7777777
    1. 79807420129 Сегодня, 11:05
      Цитата: Алексей7777777
      Семь футов под килем!!!Каков,а?Красавец!Вот умеют же не только функционально,но и глазу приятно делать итальянцы...

      А на наши корабли вам смотреть неприятно. what Вот например "Стерегущий".Красавец просто.глаз только радуется.
      79807420129
      1. Алексей7777777 Сегодня, 11:15
        Не передёргивайте и не присывайте мне того,чего я не говорил!Приятно смотреть...Вот на Него,например-
        Я смотрю просто не только на наши Корабли,а и дань чужеземным корабелам отдам,когда заслуживают...
        Алексей7777777
        1. 79807420129 Сегодня, 11:21
          Цитата: Алексей7777777
          Приятно смотреть...Вот на Него,например-

          А кто спорит то,тем более когда на нем служил некий лучший пушкарь Балтийского флота. hi Леша брось шифроваться то. bully
          79807420129
      2. xetai9977 Сегодня, 11:59
        Надо отдать должное итальянцам! У них всегда дизайн по высшему разряду! И неважно, обувь это, автомобиль или боевой корабль!
        xetai9977
    2. Удав КАА Сегодня, 12:13
      Цитата: Алексей7777777
      Красавец!Вот умеют же не только функционально,но и глазу приятно делать итальянцы...

      Это совместная с французами разработка. Ранее они совместно фр. "Горизонт" ваяли. При этом французы отдельно лепят ПВо и ПЛО, а макаронники -- универсалы любят, ну еще и ударник, но опять же в многоцелевом исполнении.
      Из вооружения интересна артиллерийская установка Otobreda 127/64 LW с управляемым снарядом Vulcano и дальностью стрельбы до 120 км. И новая ПКР (в УВП Sylver A70 для 16 крылатых ракет) SCALP Naval с дальностью до 1000 км;
      Удав КАА
      1. Алексей7777777 Сегодня, 12:26

        Ну совместно...Ну с хранцузами...Так ведь-
        Алексей7777777
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 11:10
    Седьмой из 10-ти!Хоть не китай-но по срокам впечатляет.А мы по 5-6 лет строим.С таким (6700 т)-вообще лет -дцать строить будем.
    ВЕРЕСК
  3. 3officer Сегодня, 11:15
    Хай течный кораблик fellow Но судя по переговорам экипажа на видео..фрегат итальянский, а команда французская request
    3officer
    1. Владимирец Сегодня, 11:24
      Цитата: 3officer
      Но судя по переговорам экипажа на видео..фрегат итальянский, а команда французская

      Совместная итальяно-французская разработка, а на видео французский "Аквитания".
      Владимирец
  4. роман66 Сегодня, 11:27
    вот только зачем им это - вояки-то они так себе, а воюют не корабли а люди
    роман66
    1. 3officer Сегодня, 11:41
      Нестись сломя голову с воплем "Алла я в Бар" в сандалях и кривым китайским калашом-это одна война.А водить крестиком по экрану монитора в кондиционируемом помещении -эт немного другая.
      3officer
      1. роман66 Сегодня, 11:46
        трусы везде одинаковые, вон с "Кука"-то списались? а там тоже, поди, кондеры были
        роман66
    2. pol-smit.smit Сегодня, 12:27
      а почему они вояки, так себе?а какие вояки не так себе?все детскими сказками о куке тешитесь
      pol-smit.smit
      1. роман66 Сегодня, 12:31
        русские и немцы, когда-то были французы, нигде не слышал о храбрости и стойкости итальянского солдата
        роман66
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