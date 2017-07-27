Итальянский фрегат типа FREMM Federico Martinengo вышел на испытания
Как сообщает портал navaltoday.com , новейший итальянский фрегат типа FREMM Federico Martinengo впервые вышел в море для прохождения испытаний.
Данный фрегат (бортовой номер 596) является седьмым кораблем типа FREMM из десяти заказанных Министерством обороны Италии. Спущен на воду в марте этого года и передан ВМС для дальнейшей доработки. В настоящий момент экипаж Federico Martinengo проводит его тестирование. Так, во время первого плавания испытывается новейшее радиолокационное оборудование корабля.
Фрегаты типа FREMM разрабатывались как боевые единицы с возможностью дальнейшей модернизации, поэтому на единой платформе строятся противолодочные корабли, многоцелевые фрегаты и корабли ПВО. На вооружении итальянского военно-морского флота новые корабли заменят фрегаты типов Lupo и Maestrale, построенные ещё в 1970-е годы.
Новые фрегаты предназначены для противолодочной и противовоздушной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. Фрегаты типа FREMM имеют сравнительно большое водоизмещение (6700 т), что обеспечивает им высокую боевую эффективность, относительную лёгкость в обслуживании и возможности для дальнейшей модернизации. Максимальная скорость корабля составляет 27 узлов (50 км/ч). Для противолодочных операций предусмотрен малошумный режим движения с помощью электромоторов (максимальная скорость — 15 узлов). Длина каждого из фрегатов составляет 144 м, ширина — 19,7 м, экипаж насчитывает 200 человек.
Данный фрегат (бортовой номер 596) является седьмым кораблем типа FREMM из десяти заказанных Министерством обороны Италии. Спущен на воду в марте этого года и передан ВМС для дальнейшей доработки. В настоящий момент экипаж Federico Martinengo проводит его тестирование. Так, во время первого плавания испытывается новейшее радиолокационное оборудование корабля.
Фрегат типа FREMM на ходовых испытаниях.
Фрегаты типа FREMM разрабатывались как боевые единицы с возможностью дальнейшей модернизации, поэтому на единой платформе строятся противолодочные корабли, многоцелевые фрегаты и корабли ПВО. На вооружении итальянского военно-морского флота новые корабли заменят фрегаты типов Lupo и Maestrale, построенные ещё в 1970-е годы.
Новые фрегаты предназначены для противолодочной и противовоздушной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. Фрегаты типа FREMM имеют сравнительно большое водоизмещение (6700 т), что обеспечивает им высокую боевую эффективность, относительную лёгкость в обслуживании и возможности для дальнейшей модернизации. Максимальная скорость корабля составляет 27 узлов (50 км/ч). Для противолодочных операций предусмотрен малошумный режим движения с помощью электромоторов (максимальная скорость — 15 узлов). Длина каждого из фрегатов составляет 144 м, ширина — 19,7 м, экипаж насчитывает 200 человек.
Использованы фотографии: http://navaltoday.com/
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