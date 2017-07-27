12:51 27 июля

Израиль принял закон о праздновании Дня Победы 9 мая

Как сообщает РИА Новости , парламент Израиля единогласно принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая.

Данный акт закрепляет статус праздника, утверждает дату его проведения и определяет порядок организации торжеств, которые и до этого проводились по всему Израилю при поддержке центральных и местных властей.

Это наш долг как парламентариев, как граждан Израиля — сохранить и увековечить память о Дне Победы для будущих поколений. Мы обязаны сделать это. Он никогда не должен быть забыт. Более полутора миллионов евреев воевали во Второй мировой войне в составе армий союзников против нацистов.

— заявил один из инициаторов закона, депутат Одед Форер.




Празднование Дня победы 9 мая характерно для стран бывшего СССР. На Западе его отмечают 8 мая.

Закон предусматривает выделение времени в расписаниях школ и армейских частей на изучение темы победы над нацистами, финансирование работы местных органов власти по увековечиванию памяти о ней. 9 мая теперь будет сопровождаться торжественным заседанием Кнессета, государственной церемонией по линии правительства и шествием в Иерусалиме.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
33

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:12
    Новости уже пару дней! Или тормозные колодки прикипели?Поздравляю Израильтян!Наконец-то разродились. sad
    ВЕРЕСК
    1. фигвам Сегодня, 11:14
      Ну хоть в этом мы едины.
      фигвам
      1. Владимир16 Сегодня, 11:20
        Дня Победы над нацистской Германией 9 мая.

        Израильтяне, подскажите действительно в вашем законе говориться о победе над Германией. Я слышал, что день победы на нацизмом. Нацисты были не только из Германии.
        Вроде речь шла о всех нацистах и немецких, и украинских и польских и итальянских и прочих.

        Именно этим мне и нравился подход к теме евреев. Нацистов было полно по всей Европе. И сейчас эта нечисть подняла голову. Давить эту нечисть нужно повсеместно. И детей учить не только на примере Германии, но и на примере остальной Европы.
        Владимир16
        1. Чёрный Сегодня, 11:30
          Не было бы 9 мая - не было бы и Израиля.....не ну молодцы , конечно.
          Чёрный
          1. Владимир16 Сегодня, 11:50
            Я не об этом. У нас сейчас не принято говорить о нацизме европейском. Подчеркиваю нацисты были не только в Германии. И победили мы не только Германию. Мы победили всю нацистскую Европу. Конечным домом проживания нацизма в тот момент оказался Берлин. Но нацисты были и в Венгрии, и в Румынии, и на Украине, и в прибалтике, и в Италии, и во многих других странах Европы. Попросту говоря вся европа в едином порыве рванула на Русь. Так, что очень странно выглядит сегодняшний день с замалчиванием этого факта. Лишь Германия подается как нацистский участник войны.
            А в итоге мы снова наблюдаем нацистов за западными границами нашей Родины.

            Праздновать надо победу над нацизмом. Победу над всеми нацистами Европы.
            Владимир16
            1. Сухой_Т-50 Сегодня, 12:28
              Цитата: Владимир16
              Я не об этом. У нас сейчас не принято говорить о нацизме европейском. Подчеркиваю нацисты были не только в Германии. И победили мы не только Германию. Мы победили всю нацистскую Европу. Конечным домом проживания нацизма в тот момент оказался Берлин. Но нацисты были и в Венгрии, и в Румынии, и на Украине, и в прибалтике, и в Италии, и во многих других странах Европы. Попросту говоря вся европа в едином порыве рванула на Русь. Так, что очень странно выглядит сегодняшний день с замалчиванием этого факта. Лишь Германия подается как нацистский участник войны.
              А в итоге мы снова наблюдаем нацистов за западными границами нашей Родины.
              Праздновать надо победу над нацизмом. Победу над всеми нацистами Европы.

              ЕМНИП,нацисты были именно в Германии+ на оккупированных территориях.В остальных странах(в тч. тех,кто поддерживал Гитлера на словах) были фашисты,интегральные националисты,синдикал-националисты и другие,причем некоторые из них сильно враждовали между собой(Венгрия с Румынией,УПА и Армия Крайова)
              Сухой_Т-50
        2. Netwallker Сегодня, 11:52
          Отныне, День Победы над нацистами во Второй мировой войне будет официально отмечаться в Израиле 9 мая на государственном уровне и его внесут в реестр государственных праздников.

          В частях Армии обороны Израиля и в средних школах будет уделено время изучению темы Победы над Германией.

          В отдельных школах (в основном - еврейского религиозного сектора образования) с разрешения министра образования День Победы будет отмечаться 26 ийяра по еврейскому календарю.


          Одед Форер (НДИ): "Сегодня мы отдаем дань памяти героизму воинов стран анти-гитлеровской коалиции, и, особенно, героизму воинов-евреев. Многие пожилые репатрианты были солдатами и офицерами на фронтах Второй мировой войны, и сегодня мы воздаем должное их мужеству и героизму".

          Тали Плоскова ("Кулану"): "До недавнего времени, только депутаты - выходцы из СССР понимали важность празднования Дня Победы. Приятно видеть ,что сегодня этот закон проходит при массированной поддержке и участии и главы коалиции (депутат Давид Битан), и председателя комиссии Кнессета по образованию (депутат Яаков Мерги). Благодаря этому закону память о героизме воинов-евреев и об их победе над нацизмом будет передана следующим поколениям молодых израильтян".

          Министр образования Нафтали Беннет: "Каждый израильтянин знает о Дне памяти о Катастрофе и героизме европейского еврейства. Но я сам всегда считал, что было 99" катастрофы, и 1% героизма. До самого недавнего времени я просто не знал, что 1,5 миллиона евреев сражались с нацизмом в рядах армий стран анти-гитлеровской коалиции. Я не знал, что главная тяжесть войны пришлась на Советский Союз, а американцы присоединились на более позднем этапе. Я не знал о героях-евреях той войны.

          Сегодня, не в качестве "подарка репатриантам из СССР", но в качестве министра образования Государства Израиль, я исполнен решимости сделать все возможное, чтобы наши дети знали - если бы не героизм, проявленный в Сталинграде и в других битвах, итог той страшной войны мог бы быть совсем другим... Каждый школьник в Израиле должен узнать о подвиге воинов-евреев, сражавшихся с нацистами как в рядах Красной армии, так и в рядах армий других стран анти-гитлеровской коалиции.

          Дорогие ветераны! Раньше нередко можно было видеть насмешки в ваш адрес. Но отныне все молодые израильтяне узнают, что вы подлинные герои еврейского народа - наряду с героями ПАЛМАХа и героями "Операции Энтеббе". ".

          https://knesset.gov.il/spokesman/ru/template_ru.a
          sp?PRID=2150
          Netwallker
      2. Logall Сегодня, 11:22
        Теперь и ветераны ивреи в орденах, да с флагом в руках (желательно с красным) могут сказать: ''Мы победили ''фашизм'' ''!
        Logall
        1. Семёныч Сегодня, 11:34
          А раньше не могли? Ветеран он и в Африке ветеран.
          Семёныч
          1. Logall Сегодня, 12:04
            Я имею ввиду собравшись на площади, под торжественную музыку, ну и и.д.
            Logall
    2. nik-karata Сегодня, 12:02
      Ещё одна победа России на политическом фронте№
      nik-karata
    3. Маз Сегодня, 12:19
      Дак они игнорировали это прежде, сколько лет парады проводились без государственной поддержки. Пока не поняли, что можно на этом заработать и получить дополнительный ресурс перед выборами. Вы думаете на картинке есть организованные госслужащие, военные, фиг это внучки и внуки, дети сами пришли. Израильтяне смотрят со стороны и не реагируют, сам ходил в такой колонне - местным 9 мая по барабану. Там только русскоязычные в строю.
      Маз
  2. Комментарий был удален.
  3. pvv113 Сегодня, 11:17
    парламент Израиля единогласно принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая

    Весьма отрадно! И добавить больше нечего hi
    pvv113
  4. Астория Сегодня, 11:18
    Вальцман жует мак ?
    Астория
  5. литератор Сегодня, 11:19
    Пусть своим гражданам Вайсману и Гройсману это втолкуют.
    литератор
    1. Dym71 Сегодня, 12:17
      Цитата: литератор
      Пусть своим гражданам Вайсману и Гройсману это втолкуют.

      Кто их выбирал, тот пусть и втолковывает! В Израиле им улицы подметать не доверят - два брехла-задушевника.
      Dym71
      1. профессор Сегодня, 12:33
        Цитата: Dym71
        Цитата: литератор
        Пусть своим гражданам Вайсману и Гройсману это втолкуют.

        Кто их выбирал, тот пусть и втолковывает! В Израиле им улицы подметать не доверят - два брехла-задушевника.

        Я бы сказал так:" Не нравятся? Переизберите". Вам никто не мешает этого сделать.

        Теперь по теме. Событие правильное и своевременное. Единственное надо было делать праздник не 9-го, а 8-го мая. Это бы не разделяло, а объединяло всех ветеранов. Напомню, что в Иерусалиме на момент капитуляции было 8-е мая, да и евреи воевали не только за СССР, но и за другие страны антигитлеровской коалиции, а национальные еврейские воинские подразделения были исключительно в Британской армии. Да и за Израиль воевали в основном ветераны стран антигитлеровской коалиции репатриировавшиеся в Палестину. Джугашвили своих евреев не отпускал. В остальном всецело поддерживаю. Парадов конечно никаких не будет, но в школах будут проводить соответствующие уроки дабы знали дети "что такое хорошо и что такое плохо".




        профессор
        1. Dym71 Сегодня, 12:42
          Цитата: профессор
          Напомню, что в Иерусалиме на момент капитуляции было 8-е мая

          8 мая занято - «день скорби и примирения», хотите вместе с Европой в большой праздник горевать? belay
          Dym71
  6. Netwallker Сегодня, 11:20
    Смерть фашистским оккупантам !!!
    Netwallker
    1. stalkerwalker Сегодня, 12:09
      Цитата: Netwallker
      Смерть фашистским оккупантам !!!

      Прекрасный ответ польским неонацистам (см статью "У русских неправильная национальная идея, считает польский политолог").
      Россия ошиблась, выбрав национальную идею с опорой на Великую Отечественную войну, убеждён политолог Анджей Гиль. Разве Россия победила в той войне? Вовсе нет; победу одержали народы СССР. И вообще, Россия в плане идеологии «трещит по швам».
      stalkerwalker
  7. роман66 Сегодня, 11:21
    ну и ладушки. а то некоторые израильские коллеги исходили из себя , доказывая, что это неправильно - победу праздновать
    роман66
    1. Serg65 Сегодня, 11:29
      Цитата: роман66
      некоторые израильские коллеги исходили из себя , доказывая, что это неправильно - победу праздновать

      Как там Рома у Высоцкого?
      Вот место Голды Меир мы прохлопали,-
      А там - на четверть бывший наш народ

      Ну с Победой drinks
      Serg65
      1. роман66 Сегодня, 11:38
        С Победой drinks - хорошо пошла!
        роман66
  8. Stas157 Сегодня, 11:21
    Душевно поздравляю израильтян с этим знаменательным событием!
    Там на фотографии герои, деды, чисто русские же. Настоящие евреи на арабов похожи, я понимаю.
    Stas157
    1. Семёныч Сегодня, 11:39
      Не надо смотреть на фейс, смотри на принадлежность. Герои, они с любой физиономией герои.
      Я херею. Даже на параде умудряются высматривать какой дед, на кого похож. Тьфу!
      Семёныч
      1. KUOLEMA Сегодня, 11:50
        настоящие евреи могут быть похожи на кого хочешь))) сефарды черноваты а ашкенази так от нас с вами не отличаются ничем как то данные омбре успешно косили под шведов
        KUOLEMA
  9. Горный стрелок Сегодня, 11:24
    Да молодцы! Что еще сказать.
    Горный стрелок
  10. Околоточный Сегодня, 11:25
    Израилю Респект. Ветеранам долгих лет жизни, что бы хотя бы праправнуки их при жизни запомнили, рассказы их послушали.
    Околоточный
  11. rotmistr60 Сегодня, 11:33
    Узаконили праздник и это хорошо. На сколько мне известно 9 мая отмечали в Израиле со времен первой мигрантской волны из СССР и с каждым годом праздновали все шире. Своим законом Израиль делает как бы намек тем на Украине и в Прибалтике кто шарахается от 9 мая как черт от ладана, что ни кто не забыт и ни что не забыто.
    rotmistr60
    1. Вежливый Лось Сегодня, 12:04
      Цитата: rotmistr60
      Узаконили праздник и это хорошо.

      То, что это произошло на законодательном уровне, говорит о том, что в Израиле не будет переписана история. Не будет древних израильтян, выкопавших Средиземное море. И, самое главное, со школьной скамьи лицо фашизма будет представлено без маски и не появится в будущем Гебельс - защитник евреев и Менгеле - добрый доктор Айболит. А значит та ужасная часть истории не повторится.
      Израильскому правительству респект. Адекватность правящих кругов в наше время - большая редкость. А народ и так уважал и почитал День Победы.
      Вежливый Лось
  12. Аркадий Гайдар Сегодня, 11:42
    Поздравляю израильских ветеранов, с таким достижением! И вообще, странно, что этого раньше не случилось.
    Аркадий Гайдар
  13. ВЕРЕСК Сегодня, 11:54
    Адмирал ВМС США заявил о готовности нанести ядерный удар по Китаю Эта новость появится через пару суток?
    ВЕРЕСК
    1. Железностоп Сегодня, 12:00
      Адмирала еще не попустило, очевидно же.
      Железностоп
  14. Михаил55 Сегодня, 12:08
    Дожили ветераны и на обретенной земле СВОЕГО праздника! А ведь их уже там по пальцам можно пересчитать, кто еще живой. Неужели остальные не подхватят?
    Михаил55
  15. Dym71 Сегодня, 12:20
    Израиль принял закон о праздновании Дня Победы 9 мая

    Приятная новость, в этом деле евреи конечно молодцы, базару нет good
    Dym71
  16. ВЕРЕСК Сегодня, 12:26
    Когда-то все вместе воевали за свою страну! И теперь-9 МАЯ.Наш вечный праздник.Со слезами на глазах!
    ВЕРЕСК
Картина дня