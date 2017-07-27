Израиль принял закон о праздновании Дня Победы 9 мая

Это наш долг как парламентариев, как граждан Израиля — сохранить и увековечить память о Дне Победы для будущих поколений. Мы обязаны сделать это. Он никогда не должен быть забыт. Более полутора миллионов евреев воевали во Второй мировой войне в составе армий союзников против нацистов.

Как сообщает РИА Новости , парламент Израиля единогласно принял закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая.Данный акт закрепляет статус праздника, утверждает дату его проведения и определяет порядок организации торжеств, которые и до этого проводились по всему Израилю при поддержке центральных и местных властей.— заявил один из инициаторов закона, депутат Одед Форер.Празднование Дня победы 9 мая характерно для стран бывшего СССР. На Западе его отмечают 8 мая.Закон предусматривает выделение времени в расписаниях школ и армейских частей на изучение темы победы над нацистами, финансирование работы местных органов власти по увековечиванию памяти о ней. 9 мая теперь будет сопровождаться торжественным заседанием Кнессета, государственной церемонией по линии правительства и шествием в Иерусалиме.