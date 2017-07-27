В войска поступили танки Т-72Б3 с дополнительной защитой
«Уралвагонзавод» (УВЗ) передал российскому военному ведомству партию танков Т-72-Б3 с дополнительной защитой и партию машин разминирования БМР-3МА, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы предприятия.
«Министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил об этом заместитель генерального директора по спецтехнике «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов», – говорится в релизе, поступившем в агентство.
Отмечается, что «Т-72Б3 с дополнительной защитой способен эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков».
Модернизация коснулась ряда систем боевой машины. «В частности, танк получил эффективную всеракурсную защиту. Она позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия», – рассказали в пресс-службе.
Улучшена система управления огнём. «Проведена работа по автоматизации процессов контроля и управления силовой установкой: в помощь механику-водителю введён контроллер управления системами шасси, параметры действий которых отображаются на специальном дисплее», – информирует корпорация.
В пресс-службе уточнили, что переданный в войска БМР-3МА разработаны на базе танка Т-90 и предназначены для разминирования путей движения колонн военной техники.
Работа над модернизацией техники в корпорации продолжается.
«Так, в качестве одного из направлений по достижению большей неуязвимости танка Т-72Б3 является установка комплекса активной защиты "Арена-Э", позволяющего обнаруживать подлетающие противотанковые средства и значительно ослаблять их действие, либо полностью уничтожать специально отстреливаемым защитным боеприпасом», – говорится в сообщении.
«Министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил об этом заместитель генерального директора по спецтехнике «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов», – говорится в релизе, поступившем в агентство.
Отмечается, что «Т-72Б3 с дополнительной защитой способен эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков».
Модернизация коснулась ряда систем боевой машины. «В частности, танк получил эффективную всеракурсную защиту. Она позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия», – рассказали в пресс-службе.
Улучшена система управления огнём. «Проведена работа по автоматизации процессов контроля и управления силовой установкой: в помощь механику-водителю введён контроллер управления системами шасси, параметры действий которых отображаются на специальном дисплее», – информирует корпорация.
В пресс-службе уточнили, что переданный в войска БМР-3МА разработаны на базе танка Т-90 и предназначены для разминирования путей движения колонн военной техники.
Работа над модернизацией техники в корпорации продолжается.
«Так, в качестве одного из направлений по достижению большей неуязвимости танка Т-72Б3 является установка комплекса активной защиты "Арена-Э", позволяющего обнаруживать подлетающие противотанковые средства и значительно ослаблять их действие, либо полностью уничтожать специально отстреливаемым защитным боеприпасом», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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