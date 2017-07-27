12:50 27 июля

В войска поступили танки Т-72Б3 с дополнительной защитой

«Уралвагонзавод» (УВЗ) передал российскому военному ведомству партию танков Т-72-Б3 с дополнительной защитой и партию машин разминирования БМР-3МА, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы предприятия.



«Министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил об этом заместитель генерального директора по спецтехнике «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов», – говорится в релизе, поступившем в агентство.


Отмечается, что «Т-72Б3 с дополнительной защитой способен эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков».

Модернизация коснулась ряда систем боевой машины. «В частности, танк получил эффективную всеракурсную защиту. Она позволяет значительно повысить его живучесть и эффективность как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия», – рассказали в пресс-службе.

Улучшена система управления огнём. «Проведена работа по автоматизации процессов контроля и управления силовой установкой: в помощь механику-водителю введён контроллер управления системами шасси, параметры действий которых отображаются на специальном дисплее», – информирует корпорация.

В пресс-службе уточнили, что переданный в войска БМР-3МА разработаны на базе танка Т-90 и предназначены для разминирования путей движения колонн военной техники.

Работа над модернизацией техники в корпорации продолжается.

«Так, в качестве одного из направлений по достижению большей неуязвимости танка Т-72Б3 является установка комплекса активной защиты "Арена-Э", позволяющего обнаруживать подлетающие противотанковые средства и значительно ослаблять их действие, либо полностью уничтожать специально отстреливаемым защитным боеприпасом», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. arutun Сегодня, 12:17
    А на фото, старая версия Т-72Б3. Уже в сети полно фоток, с новой защитой, даже на параде они были, исправьте.

    arutun
    1. KUOLEMA Сегодня, 12:24
      статья баян раз в два месяца эти72йки передают может поштуно считают?
      KUOLEMA
      1. сибиралт Сегодня, 12:32
        Улучшать старое - не новое делать. hi
        сибиралт
  2. _Jack_ Сегодня, 12:18
    В частности, танк получил эффективную всеракурсную защиту. Так, в качестве одного из направлений по достижению большей неуязвимости танка Т-72Б3 является установка комплекса активной защиты "Арена-Э"

    Я не понял, они стали на Т-72Б3 серийно Арену устанавливать? "УВЗ передал российскому военному ведомству партию танков Т-72-Б3 с дополнительной защитой" - они Арену имели в виду или что? Непонятно как-то написано.
    _Jack_
    1. san4es Сегодня, 12:25
      ...как опция
      san4es
  3. 3officer Сегодня, 12:24
    Есть все таки у МО склонность к "разнообразию" уже внутри линейки Б3 куча различных подвидов расплодилась.Одни с одной защитой другие со второй,первые модернизированные образцы скоро опять будут нуждаться в модернизации recourse
    3officer
  4. Alexey-74 Сегодня, 12:24
    Во всяком случае, наш бронетанковый парк пополняется постоянно и это не может не радовать.
    Alexey-74
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