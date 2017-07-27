12:50 27 июля

В Николаеве начато строительство морского операционного центра США

Как сообщает украинский военный портал , 25 июля в Николаеве Соединенные Штаты Америки начали строительство морского операционного центра для Управления 5 бригады надводных кораблей.

По данным портала морской операционный центр создается для руководства морскими, воздушными и береговыми компонентами, а также Силами специальных операций. На него возложена разработка плана проведения той или иной операции, принятие решения, отдача приказов, осуществление управления силами, логистикой и прочее.




Похожий центр функционировал во время международных учений “Си Бриз 2017”, которые проводились в духе программы “Партнерство ради мира”, тогда же подобный центр проверяли на практике применения в Военно-морских силах Украины. В него входили несколько секций и он создавался согласно доктрине США "О морских операционных штабах», разработанной специалистами Военно-Морских Сил США.



Самой многочисленной по составу является операционная секция, которая состоит из двух подразделений: отделение планирования текущих операций и отделение планирования перспективных операций.

Отделение текущих операций отслеживает события, происходящие в течение 48 часов. Туда же включено Командный центр флота, он имеет непосредственную связь с кораблями в море через операционных офицеров и со всеми компонентами учений. В свою очередь отделение перспективных операций планирует действие войск на 96 часов.

Использованы фотографии: http://mil.in.ua/
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Комментарии 7

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  1. Владимирец Сегодня, 12:44
    А ведь мог бы в Севастополе. what
    Владимирец
    1. Logall Сегодня, 12:50
      Не могли! Русские грудью бы встали за ''Город Русских моряков''! Ну никак не могли
      Я бы тоже поехал...
      Logall
  2. DEZINTO Сегодня, 12:44
    Ну вот и понеслась. Нализали молодцы. )))))
    DEZINTO
  3. kagorta Сегодня, 12:46
    А хотелось в Севастополе. А пришлось в городе, при Катьке Второй построенном. Городе русских корабелов. В честь народа победителя названного.
    kagorta
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:46
    ... ещё прибавились координаты нашим ракеткам... bully
    a.s.zzz888
  5. Екатерина II Сегодня, 12:49
    да и ладно..
    все равно пропагандисты напишут о блистательной победе...
    Да и ничего ж страшного не случилось. Не ПРО ж под Харьковым пока еще...
    Екатерина II
  6. куба Сегодня, 12:50
    Цитата: kagorta
    А хотелось в Севастополе. А пришлось в городе, при Катьке Второй построенном. Городе русских корабелов. В честь народа победителя названного.

    Этот чирей (украина) уже вызрел-надо проводить операцию по очистке и санации !
    куба
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