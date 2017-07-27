В Николаеве начато строительство морского операционного центра США
Как сообщает украинский военный портал , 25 июля в Николаеве Соединенные Штаты Америки начали строительство морского операционного центра для Управления 5 бригады надводных кораблей.
По данным портала морской операционный центр создается для руководства морскими, воздушными и береговыми компонентами, а также Силами специальных операций. На него возложена разработка плана проведения той или иной операции, принятие решения, отдача приказов, осуществление управления силами, логистикой и прочее.
Похожий центр функционировал во время международных учений “Си Бриз 2017”, которые проводились в духе программы “Партнерство ради мира”, тогда же подобный центр проверяли на практике применения в Военно-морских силах Украины. В него входили несколько секций и он создавался согласно доктрине США "О морских операционных штабах», разработанной специалистами Военно-Морских Сил США.
Самой многочисленной по составу является операционная секция, которая состоит из двух подразделений: отделение планирования текущих операций и отделение планирования перспективных операций.
Отделение текущих операций отслеживает события, происходящие в течение 48 часов. Туда же включено Командный центр флота, он имеет непосредственную связь с кораблями в море через операционных офицеров и со всеми компонентами учений. В свою очередь отделение перспективных операций планирует действие войск на 96 часов.
По данным портала морской операционный центр создается для руководства морскими, воздушными и береговыми компонентами, а также Силами специальных операций. На него возложена разработка плана проведения той или иной операции, принятие решения, отдача приказов, осуществление управления силами, логистикой и прочее.
Похожий центр функционировал во время международных учений “Си Бриз 2017”, которые проводились в духе программы “Партнерство ради мира”, тогда же подобный центр проверяли на практике применения в Военно-морских силах Украины. В него входили несколько секций и он создавался согласно доктрине США "О морских операционных штабах», разработанной специалистами Военно-Морских Сил США.
Самой многочисленной по составу является операционная секция, которая состоит из двух подразделений: отделение планирования текущих операций и отделение планирования перспективных операций.
Отделение текущих операций отслеживает события, происходящие в течение 48 часов. Туда же включено Командный центр флота, он имеет непосредственную связь с кораблями в море через операционных офицеров и со всеми компонентами учений. В свою очередь отделение перспективных операций планирует действие войск на 96 часов.
Использованы фотографии: http://mil.in.ua/
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