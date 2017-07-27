Командующий ВДВ о планах по перевооружению войск
Последовательное обеспечение подразделений ВДВ новым вооружением и техникой увеличит долю современных образцов к концу 2020 года до более 80 процентов, передает РИА Новости сообщение командующего ВДВ Андрея Сердюкова.
По словам Сердюкова, «в настоящее время в интересах ВДВ ведутся 10 опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов артиллерийского вооружения, воздушно-десантной техники, средств разведки, связи и АСУ».
В текущем году должны быть открыты «еще 3 работы по созданию средств десантирования как личного состава, так и военной и специальной техники, в том числе управляемых парашютных платформ для десантирования грузов на большой высоте на расстояние до 4-5 км», добавил он.
Интересы ВДВ также учтены в ряде межвидовых ОКР по разработке средств ПВО и робототехнических комплексов.
В соответствии с государственной программой вооружения наши воинские части и подразделения активно перевооружаются на современную, легкую, высокоподвижную и авиатранспортабельную боевую технику с повышенными боевыми характеристиками, унифицированную на едином бронированном гусеничном и колесном шасси БМД-4М и "КамАЗ",рассказал командующий журналистам.
Таким образом, последовательное обеспечение подразделений бронетанковым вооружением и техникой увеличит долю современных образцов к исходу 2020 года до более 80%,сообщил он.
По словам Сердюкова, «в настоящее время в интересах ВДВ ведутся 10 опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов артиллерийского вооружения, воздушно-десантной техники, средств разведки, связи и АСУ».
В текущем году должны быть открыты «еще 3 работы по созданию средств десантирования как личного состава, так и военной и специальной техники, в том числе управляемых парашютных платформ для десантирования грузов на большой высоте на расстояние до 4-5 км», добавил он.
В будущем с развитием средств десантирования возможно перемещение грузов на значительно большие расстояния,отметил генерал.
Интересы ВДВ также учтены в ряде межвидовых ОКР по разработке средств ПВО и робототехнических комплексов.
Таким образом, основными направлениями создания вооружения, военной и специальной техники для ВДВ являются повышение их защищенности и боевой мощи, а также увеличение эффективности командной составляющей (развитие средств разведки, связи и АСУ) с учетом требований унификации по базовым шасси,подвел итого командующий.
Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
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