15:54 27 июля

Командующий ВДВ о планах по перевооружению войск

Последовательное обеспечение подразделений ВДВ новым вооружением и техникой увеличит долю современных образцов к концу 2020 года до более 80 процентов, передает РИА Новости сообщение командующего ВДВ Андрея Сердюкова.

Командующий ВДВ о планах по перевооружению войск


В соответствии с государственной программой вооружения наши воинские части и подразделения активно перевооружаются на современную, легкую, высокоподвижную и авиатранспортабельную боевую технику с повышенными боевыми характеристиками, унифицированную на едином бронированном гусеничном и колесном шасси БМД-4М и "КамАЗ",
рассказал командующий журналистам.


Таким образом, последовательное обеспечение подразделений бронетанковым вооружением и техникой увеличит долю современных образцов к исходу 2020 года до более 80%,
сообщил он.

По словам Сердюкова, «в настоящее время в интересах ВДВ ведутся 10 опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов артиллерийского вооружения, воздушно-десантной техники, средств разведки, связи и АСУ».

В текущем году должны быть открыты «еще 3 работы по созданию средств десантирования как личного состава, так и военной и специальной техники, в том числе управляемых парашютных платформ для десантирования грузов на большой высоте на расстояние до 4-5 км», добавил он.

В будущем с развитием средств десантирования возможно перемещение грузов на значительно большие расстояния,
отметил генерал.

Интересы ВДВ также учтены в ряде межвидовых ОКР по разработке средств ПВО и робототехнических комплексов.

Таким образом, основными направлениями создания вооружения, военной и специальной техники для ВДВ являются повышение их защищенности и боевой мощи, а также увеличение эффективности командной составляющей (развитие средств разведки, связи и АСУ) с учетом требований унификации по базовым шасси,
подвел итого командующий.

Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
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Комментарии 14

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  1. Холуай Сегодня, 12:54
    У вас Авиация есть?
    Холуай
    1. сибиралт Сегодня, 13:01
      Всяк говорит о том, что у него болит. У нас один главнокомандующий - Путин, а у него есть министр обороны. Вот пусть они и говорят. hi
      сибиралт
    2. RASKAT Сегодня, 13:36
      У нас для ВДВ примерно 50-60 действующих ИЛ-76, еще 40-50 требуют ремонта, еще 100 на хранении. Перевооружение Транспортниками идет туговато, всего по нескольку штук в год.
      Тут вопрос в другом, в нынешних условиях локальных войн массированное десантирование крупных подразделений (например полка) на дальние расстояния , вряд ли когда нибудь составится. По этому на мой взгляд дешевле и эффективней использовать самолеты поменьше. Может ИЛ-112 или ИЛ-214. Или вообще транспортные вертолеты.
      И с вооружением примерно тоже самое, следует усилить десантные подразделения тяжелыми арт системами и бронетехникой. В прочем что и происходит, формируются танковые подразделения в полках и бригадах ВДВ.
      RASKAT
      1. DMB_95 Сегодня, 15:36
        Цитата: RASKAT
        ...Тут вопрос в другом, в нынешних условиях локальных войн массированное десантирование крупных подразделений (например полка) на дальние расстояния , вряд ли когда нибудь составится. По этому на мой взгляд дешевле и эффективней использовать самолеты поменьше. Может ИЛ-112 или ИЛ-214. Или вообще транспортные вертолеты.
        И с вооружением примерно тоже самое, следует усилить десантные подразделения тяжелыми арт системами и бронетехникой. В прочем что и происходит, формируются танковые подразделения в полках и бригадах ВДВ.

        Вот с этим точно согласен . Я даже не помню - когда крайний раз в боевых условиях использовалось воздушное десантирование парашютным способом . Воздушно-десантная подготовка конечно должна быть и развиваться , и средства для неё тоже . Но ВДВ нужно усиливать более мощными видами вооружения и техники . Возможно , имеет смысл создание в составе ВДВ и "обычных" , и более "тяжёлых" подразделений .
        DMB_95
  2. Дуплет Сегодня, 12:55
    Андрей Сердюков хммх.. Родственник?
    Дуплет
    1. Алексей7777777 Сегодня, 12:57
      Ну что за люди-с языка срывают................ hi
      Алексей7777777
    2. сибиралт Сегодня, 13:03
      Однофамилец в шестом колене, однако laughing
      За всю свою жизнь узнал о трех Сердюковых: один - школьный одноклассник, потом Верка "сердючка" и третий - по кличке Табуреткин. laughing А на месте четвертого, лучше взять фамилию жены.
      сибиралт
    3. Roma-1977 Сегодня, 13:08
      Совсем не родственник. Близкий друг моего тестя по Рязанскому, а потом ещё и в одной комнате жили, на первом месте службы. Повышен по результатам событий в Крыму и Донбассе.
      Roma-1977
  3. tchoni Сегодня, 13:13
    Личное ИМХО. ВДВ сейчас хватит того, что у них есть. Высокая боеспособность этих войск обуславливается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО особенностями боевой подготовки. Может, вместо накачивания этих войск бесполезной картонной броней стоит изменить штат и боевую подготовку танковых бригад?
    Хотя, тайфуненок для ВДВ это тема правильная....
    tchoni
    1. Doliva63 Сегодня, 13:33
      Интересно стало - в Боевом уставе ВДВ про танки что-нить написано? what
      Doliva63
      1. tchoni Сегодня, 13:47
        Могут придаваться в качестве усиления)))
        Ну и как и чем с ними бороться, то же написано...
        tchoni
  4. Беляш Сегодня, 13:33
    сколько у вас Сердюковых )
    Беляш
    1. tchoni Сегодня, 13:48
      Цитата: Беляш
      сколько у вас Сердюковых )

      и не гарави, кума! у самой муж пьёть)))
      tchoni
  5. трассер Сегодня, 13:38
    Мазута души десанта не поймет ..А тема правильная . Вот десантироватся к бармалеям в гости не приходилось никогда. Одни тренировочные. А вот пешедралиь по горной местности это на здрасти. И то что с собой тащить тяжело снарягу настолько, насколько же и нужно это каждый знает.. Поэтому создпние новых облегченных образуов чего угодно это тколосальный плюс.Эх времена были. Раевке привет , с наступающим праздником.
    трассер
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