Командующий ВДВ о планах по перевооружению войск

В соответствии с государственной программой вооружения наши воинские части и подразделения активно перевооружаются на современную, легкую, высокоподвижную и авиатранспортабельную боевую технику с повышенными боевыми характеристиками, унифицированную на едином бронированном гусеничном и колесном шасси БМД-4М и "КамАЗ",

Таким образом, последовательное обеспечение подразделений бронетанковым вооружением и техникой увеличит долю современных образцов к исходу 2020 года до более 80%,

В будущем с развитием средств десантирования возможно перемещение грузов на значительно большие расстояния,

Таким образом, основными направлениями создания вооружения, военной и специальной техники для ВДВ являются повышение их защищенности и боевой мощи, а также увеличение эффективности командной составляющей (развитие средств разведки, связи и АСУ) с учетом требований унификации по базовым шасси,