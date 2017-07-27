Все дивизии ВДВ перевооружены на новые ПЗРК «Верба»

В настоящее время завершается поставка в ВДВ ПЗРК четвертого поколения "Верба". На сегодняшний день все дивизии ВДВ уже оснащены этими комплексами, сейчас идет плановое оснащение ими отдельных десантно-штурмовых бригад,

Практически все воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии ВДВ перевооружены на ПЗРК «Верба» четвертого поколения, передает РИА Новости сообщение командующего войсками Андрея Сердюкова.сказал Сердюков в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.По его словам, комплекс «Верба» «способен поражать самолёты тактической авиации, ударные вертолёты, крылатые ракеты и дистанционно-пилотируемые летательные аппараты на встречных и догонных курсах, в дневных и ночных условиях при визуальной видимости цели, в том числе в условиях фоновых и искусственных помех».Эти ПЗРК «обеспечивают возможность стрельбы на встречных курсах по малоизлучающим в инфракрасном диапазоне целям, таким как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты различных классов, на дальней границе зоны поражения на предельно малых высотах», перечислил командующий.Он отметил, что эти комплексы в отличие от своих предшественников, обладают расширенными боевыми возможностями и обеспечивают высокую эффективность поражения целей.По сравнению с предыдущими ПЗРК, «у "Вербы" в несколько раз увеличена зона обстрела целей с невысоким тепловым излучением и в десятки раз – помехозащищенность от мощных пиротехнических помех», сообщил генерал.При том, что порядок боевого применения новых ПЗРК аналогичен комплексам предыдущего поколения, «в "Вербе" снижен расход ракет для поражения одной цели и расширен температурный диапазон использования до минус 50 градусов», добавил он.