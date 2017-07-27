Все дивизии ВДВ перевооружены на новые ПЗРК «Верба»
Практически все воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии ВДВ перевооружены на ПЗРК «Верба» четвертого поколения, передает РИА Новости сообщение командующего войсками Андрея Сердюкова.
По его словам, комплекс «Верба» «способен поражать самолёты тактической авиации, ударные вертолёты, крылатые ракеты и дистанционно-пилотируемые летательные аппараты на встречных и догонных курсах, в дневных и ночных условиях при визуальной видимости цели, в том числе в условиях фоновых и искусственных помех».
Эти ПЗРК «обеспечивают возможность стрельбы на встречных курсах по малоизлучающим в инфракрасном диапазоне целям, таким как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты различных классов, на дальней границе зоны поражения на предельно малых высотах», перечислил командующий.
Он отметил, что эти комплексы в отличие от своих предшественников, обладают расширенными боевыми возможностями и обеспечивают высокую эффективность поражения целей.
По сравнению с предыдущими ПЗРК, «у "Вербы" в несколько раз увеличена зона обстрела целей с невысоким тепловым излучением и в десятки раз – помехозащищенность от мощных пиротехнических помех», сообщил генерал.
При том, что порядок боевого применения новых ПЗРК аналогичен комплексам предыдущего поколения, «в "Вербе" снижен расход ракет для поражения одной цели и расширен температурный диапазон использования до минус 50 градусов», добавил он.
В настоящее время завершается поставка в ВДВ ПЗРК четвертого поколения "Верба". На сегодняшний день все дивизии ВДВ уже оснащены этими комплексами, сейчас идет плановое оснащение ими отдельных десантно-штурмовых бригад,сказал Сердюков в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.
По его словам, комплекс «Верба» «способен поражать самолёты тактической авиации, ударные вертолёты, крылатые ракеты и дистанционно-пилотируемые летательные аппараты на встречных и догонных курсах, в дневных и ночных условиях при визуальной видимости цели, в том числе в условиях фоновых и искусственных помех».
Эти ПЗРК «обеспечивают возможность стрельбы на встречных курсах по малоизлучающим в инфракрасном диапазоне целям, таким как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты различных классов, на дальней границе зоны поражения на предельно малых высотах», перечислил командующий.
Он отметил, что эти комплексы в отличие от своих предшественников, обладают расширенными боевыми возможностями и обеспечивают высокую эффективность поражения целей.
По сравнению с предыдущими ПЗРК, «у "Вербы" в несколько раз увеличена зона обстрела целей с невысоким тепловым излучением и в десятки раз – помехозащищенность от мощных пиротехнических помех», сообщил генерал.
При том, что порядок боевого применения новых ПЗРК аналогичен комплексам предыдущего поколения, «в "Вербе" снижен расход ракет для поражения одной цели и расширен температурный диапазон использования до минус 50 градусов», добавил он.
Использованы фотографии: nevskii-bastion.ru / А.В. Карпенко
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