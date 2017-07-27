15:53 27 июля

Все дивизии ВДВ перевооружены на новые ПЗРК «Верба»

Практически все воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии ВДВ перевооружены на ПЗРК «Верба» четвертого поколения, передает РИА Новости сообщение командующего войсками Андрея Сердюкова.



В настоящее время завершается поставка в ВДВ ПЗРК четвертого поколения "Верба". На сегодняшний день все дивизии ВДВ уже оснащены этими комплексами, сейчас идет плановое оснащение ими отдельных десантно-штурмовых бригад,
сказал Сердюков в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.


По его словам, комплекс «Верба» «способен поражать самолёты тактической авиации, ударные вертолёты, крылатые ракеты и дистанционно-пилотируемые летательные аппараты на встречных и догонных курсах, в дневных и ночных условиях при визуальной видимости цели, в том числе в условиях фоновых и искусственных помех».

Эти ПЗРК «обеспечивают возможность стрельбы на встречных курсах по малоизлучающим в инфракрасном диапазоне целям, таким как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты различных классов, на дальней границе зоны поражения на предельно малых высотах», перечислил командующий.

Он отметил, что эти комплексы в отличие от своих предшественников, обладают расширенными боевыми возможностями и обеспечивают высокую эффективность поражения целей.

По сравнению с предыдущими ПЗРК, «у "Вербы" в несколько раз увеличена зона обстрела целей с невысоким тепловым излучением и в десятки раз – помехозащищенность от мощных пиротехнических помех», сообщил генерал.

При том, что порядок боевого применения новых ПЗРК аналогичен комплексам предыдущего поколения, «в "Вербе" снижен расход ракет для поражения одной цели и расширен температурный диапазон использования до минус 50 градусов», добавил он.

Использованы фотографии: nevskii-bastion.ru / А.В. Карпенко
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Комментарии 20

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  1. tchoni Сегодня, 13:31
    Вот это очень правильная тема! ВДВ должны иметь свое ПВО в любой ситуации...
    tchoni
  2. Alex_Rarog Сегодня, 13:32
    Хорошая новость) осталось остальных перевооружить..
    Alex_Rarog
    1. Подрезчик Сегодня, 13:42
      Диапазон до минус 50 градусов! Значит предусмотрено использование в арктических широтах!
      Подрезчик
  3. Чёрный Полковник Сегодня, 13:42
    В настоящее время завершается поставка в ВДВ ПЗРК четвертого поколения "Верба". На сегодняшний день все дивизии ВДВ уже оснащены этими комплексами, сейчас идет плановое оснащение ими отдельных десантно-штурмовых бригад,
    сказал Сердюков в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.
    Это который Сердюков. неуж то тот самый?
    Чёрный Полковник
    1. CheechMarino Сегодня, 13:46
      Андре́й Никола́евич Сердюко́в — российский военачальник, командующий Воздушно-десантными войсками с 4 октября 2016 года
      CheechMarino
  4. Yauzbek Сегодня, 13:52
    Что это за стингерская штуковина дульной части ПЗРК
    Yauzbek
    1. Walanin Сегодня, 14:00
      Антенна свой-чужой
      Walanin
      1. Roma-1977 Сегодня, 14:27
        Всех надо мочить. Господь на небе своих узнает. (с)
        Roma-1977
  5. BITL_DJUS Сегодня, 13:58
    Цитата: tchoni
    Вот это очень правильная тема! ВДВ должны иметь свое ПВО в любой ситуации...

    оказывается, наземный радиозапросчик
    BITL_DJUS
  6. Горный стрелок Сегодня, 14:03
    По высотности - 4.5 км, по дальности - 6. Если войска насыщены такими "игрушками", никто ниже 5-6 км не снизится. а для этих "Тор" и далее. Короче, вертолеты и всякие "противопартизанские" штурмовики - "вне игры".
    Горный стрелок
    1. Roma-1977 Сегодня, 14:30
      Проблема в высокой стоимости пусков. Где-то краем уха видел, что комплект из шайтан-трубы и двух ракет - 1 миллион долларов стоит для иностранных покупателей. Дороговато по китайским стобаксовым беспилотникам стрелять.
      Roma-1977
    2. Мур Сегодня, 14:30
      Дальность стрельбы ПТРК "Корнет" - 5500 м днём. Что, тоже никакой танк не приблизится? А у АК-74 прицельная дальность 1000м- вообще никто не сунется! laughing
      Мур
      1. Roma-1977 Сегодня, 15:19
        Ну, если бы пуля АК имела головку самонаведения, немногие бы рисковали подойти на 1 км.
        Roma-1977
      2. Stas157 Сегодня, 15:25
        Цитата: Мур
        А у АК-74 прицельная дальность 1000м- вообще никто не сунется!

        Не всякий снайпер на дальности в километр попадет.
        Stas157
    3. Walanin Сегодня, 15:20
      Цитата: Горный стрелок
      Короче, вертолеты и всякие "противопартизанские" штурмовики - "вне игры".

      а как же не имеющие аналогов Ка-52 и бронированные Су-34? laughing
      Walanin
  7. Yauzbek Сегодня, 14:40
    Я думаю что самая опасная вещь на сегодняшней день это крылатые ракеты. Они летят низко скрываясь в складках местности. Неспроста США начинают войну ударами сотни крылатых ракет. Ударив наносятся по рлс, систем зрк и по аэродромов. Расчет ПЗРК с грамотным расположением на местах могут очень успешно сбивать крылатые ракеты.
    Yauzbek
    1. g1washntwn Сегодня, 14:53
      Из засад и при наличии сетецентрики - возможно. Стационарные посты перед запуском мониторятся разведкой, КР обходят маршрутом/попадают под первые удары.
      Тут самое главное вовремя сменить позицию, чтобы взвод успел отработать по КР и на встречном и вдогон, а КР чтоб если и бахнулась, то в старые координаты поста с ЛС.
      g1washntwn
    2. Walanin Сегодня, 15:22
      Цитата: Yauzbek
      Расчет ПЗРК с грамотным расположением на местах могут очень успешно сбивать крылатые ракеты.

      история пока таких случаев не знает. Вы себе представляете какое должно быть время реакции стрелка и скорость захвата цели ИК головкой самонаведения?
      Walanin
  8. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:25
    ПЗРК доказали свою высокую эффективность, в том числе и на Донбассе... ПЗРК легко управлять, легко маскировать, это не какая-нибудь тяжелая ПВО система... Это направление надо и дальше развивать, я бы еще предложил например делать более мощные ракеты для ПЗРК, чтобы доставать летательные аппараты на больше высоте ...
    Ratmir_Ryazan
  9. Alexey-74 Сегодня, 15:38
    И это замечательно!
    Alexey-74
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