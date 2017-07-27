15:54 27 июля

Василий Небензя назначен постоянным представителем России при ООН

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы МИД Василия Небензи постпредом России в ООН, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент подписал Указ "О Постоянном представителе Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителе Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций
— говорится в сообщении, передает РИА Новости .

Василий Небензя назначен постоянным представителем России при ООН



Небензя Василий Алексеевич — карьерный дипломат, родился в 1962 году, в 1983 окончил МГИМО, владеет английским и испанским языками. С 1996 по 2000 годы был старшим советником в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке, в 2006-2012 годах был заместителем постоянного представителя РФ при ООН в Женеве, с 2013 года — заместителем главы МИД.

Предыдущий постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Григорий Сысоев
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Govorun Сегодня, 13:50
    Надеемся,что будет достойным продолжателем твердости и решительности В.И.Чуркина...
    Govorun
    1. сибиралт Сегодня, 14:12
      Уже лучше, что не Зурабова назначили. belay Хотя, кто его знает, не нам решать, а госдепу. Захотят пустят, а на нет и слов нет. request 35 наших дипломатов пинком под зад без объяснения причин и их фазенды отобрали. И что в ответ? belay
      сибиралт
  2. Самогонщик Сегодня, 13:50
    лингвистическая диверсия Кремля! пускай теперь кто-то из иноцев фамилию выговорит его в процессе своего выступления laughing
    Самогонщик
    1. pjastolov Сегодня, 14:32
      Ну японские и китайские выговаривают же, неужто тут не выговорят?
      pjastolov
  3. Алексей7777777 Сегодня, 13:50
    Нууууу.(даже имени-отчества не написали........)..........Давайте,выражайте глубокую озабоченность и дальше....Осуществляйте нашу внешнюю политику,ибо это дело нетрудное-"мы озабочены,мы выражаем Глубокую озабоченность" и т,д,а всё прогрессивное человечество,как вы и привыкли- И все довольны,мне бы такую работу,ни к чему не обязывающюю,ни за что не отвечающюю................
    Алексей7777777
    1. mayday Сегодня, 13:54
      мне бы такую работу,ни к чему не обязывающюю,ни за что не отвечающюю................


      Вам, уважаемый, с Вашими амбициями, надо автомат и в окоп на передовую.. hi
      mayday
      1. Алексей7777777 Сегодня, 14:05
        Нет,Уважаемый-меня не надо,я ружжо на Присяге только держал...На передовую,куда меня с тобой толкают усиленно,надо их послать,они,видно,судя по законам ими принятыми,только и ждут,как бы повоевать с кем-не самим,народом...-
        Алексей7777777
        1. mayday Сегодня, 14:19
          Видимо все уже забыли, что дипломатия это в первую очередь переговоры, взаимное уважение сторон и достижения компромисса. Выражение озабоченности - это и есть дипломатия.
          Другой вопрос кому она еще интересна?
          Я уверен, что многие политики на Западе видят нашу позицию и солидарны с ней, ибо опуститься на уровень: "ДБ! - сам ДБ !" - это всегда успеем. Единственное, с дип. собственностью пускай разберутся.
          А все эти санкции идут нам только на пользу, имхо.
          mayday
  4. merc Сегодня, 14:01
    Удачи. Держать удар и метко бить!
    merc
  5. роман66 Сегодня, 14:03
    а я думал, только самосвалы карьерными бывают - ан и дипломаты тоже laughing
    роман66
  6. anjey Сегодня, 14:34
    почему не Сафронков? пусть излишне эмоционален и молод -зато "сопли дипломатические" не жует,со временем сам пообтерся в оон и многих "коллег" пообтер...
    anjey
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:53
      Цитата: anjey
      почему не Сафронков? пусть излишне эмоционален и молод

      Его время придёт. Потихоньку натаскивают,предоставляют делать заявления . Блин,аналогия с хоккеем напросилась: Сафронков - это,похоже, наш ООНовский "тафгай", которого выпускают,чтобы размазать кого-нибудь по борту или начистить чавку шибко борзому сопернику. Опять же - дежурит и смотрит,чтобы вратаря не обижали. yes
      Paranoid50
Картина дня