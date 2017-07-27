Василий Небензя назначен постоянным представителем России при ООН

Президент подписал Указ "О Постоянном представителе Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителе Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы МИД Василия Небензи постпредом России в ООН, сообщает пресс-служба Кремля.— говорится в сообщении, передает РИА Новости Небензя Василий Алексеевич — карьерный дипломат, родился в 1962 году, в 1983 окончил МГИМО, владеет английским и испанским языками. С 1996 по 2000 годы был старшим советником в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке, в 2006-2012 годах был заместителем постоянного представителя РФ при ООН в Женеве, с 2013 года — заместителем главы МИД.Предыдущий постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.