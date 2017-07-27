В Крыму проходит экспедиция Минобороны РФ

Если говорить о поднятом орудии, то оно уникально в своем роде. Орудие было первой зениткой в русской армии. Использовалось и на бронекатерах в годы Великой Отечественной войны

Уникальные артефакты времен Великой Отечественной войны обнаружены и подняты со дна Керченского пролива участниками подводной поисковой экспедиции Министерства обороны России, которая началась 19 июля.Специалисты на гидрографическом судне ГС-86 Черноморского флота при участии крымского Черноморского центра подводных исследований, Поискового движения России и исторического центра "Батарея 29 Бис" проводят поиск в районе Балаклавы, на переходе Феодосия-Туапсе, мысов Херсонес, Меганом и Такиль и в Керченском проливе, передает ТАСС На борт судна ГС-86 краном с глубины в шесть метров подняли почти двухтонное орудие калибра 76-мм конструкции русского инженера Франца Лендера образца 1914-1915 годов, которое выпускалось и в СССР вплоть до 1934 года. Оно является первым русским зенитным орудием, однако использовалось и для стрельбы в горизонтальной плоскости, то есть как обычная пушка. Эти пушки применялись в ходе Первой мировой, пригодились они и в годы Великой Отечественной войны.Орудие было поднято с места гибели советского бронекатера БК-73, который подорвался на немецкой мине в 10 километрах от побережья Керчи в ноябре 1943 года в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Погиб экипаж из 12 моряков и 42 десантников.- сообщил научный руководитель экспедиции, руководитель исторического центра "Батарея 29 Бис" Александр Елкин.По словам руководителя экспедиции, заместителя начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрея Таранова, в ходе поиска в этом году в Керченском проливе были идентифицированы еще три катера. Один из них - торпедный артиллерийский катер огневой поддержки AКA-76. С его борта была поднята пусковая установка "Катюша" под реактивные снаряды калибра 82 мм.