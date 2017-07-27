15:53 27 июля

В Крыму проходит экспедиция Минобороны РФ

Уникальные артефакты времен Великой Отечественной войны обнаружены и подняты со дна Керченского пролива участниками подводной поисковой экспедиции Министерства обороны России, которая началась 19 июля.

Специалисты на гидрографическом судне ГС-86 Черноморского флота при участии крымского Черноморского центра подводных исследований, Поискового движения России и исторического центра "Батарея 29 Бис" проводят поиск в районе Балаклавы, на переходе Феодосия-Туапсе, мысов Херсонес, Меганом и Такиль и в Керченском проливе, передает ТАСС .

В Крыму проходит экспедиция Минобороны РФ



На борт судна ГС-86 краном с глубины в шесть метров подняли почти двухтонное орудие калибра 76-мм конструкции русского инженера Франца Лендера образца 1914-1915 годов, которое выпускалось и в СССР вплоть до 1934 года. Оно является первым русским зенитным орудием, однако использовалось и для стрельбы в горизонтальной плоскости, то есть как обычная пушка. Эти пушки применялись в ходе Первой мировой, пригодились они и в годы Великой Отечественной войны.

Орудие было поднято с места гибели советского бронекатера БК-73, который подорвался на немецкой мине в 10 километрах от побережья Керчи в ноябре 1943 года в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Погиб экипаж из 12 моряков и 42 десантников.

Если говорить о поднятом орудии, то оно уникально в своем роде. Орудие было первой зениткой в русской армии. Использовалось и на бронекатерах в годы Великой Отечественной войны
- сообщил научный руководитель экспедиции, руководитель исторического центра "Батарея 29 Бис" Александр Елкин.

По словам руководителя экспедиции, заместителя начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрея Таранова, в ходе поиска в этом году в Керченском проливе были идентифицированы еще три катера. Один из них - торпедный артиллерийский катер огневой поддержки AКA-76. С его борта была поднята пусковая установка "Катюша" под реактивные снаряды калибра 82 мм.


Использованы фотографии: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Комментарии 13

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  1. Teberii Сегодня, 14:40
    Совместить работу с учебными мероприятиями -это правильно,а история в нашей стране богата на находки.
    Teberii
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:50
      Цитата: Teberii
      Совместить работу с учебными мероприятиями -это правильно,а история в нашей стране богата на находки.

      А музеи Минобороны, после реставрации, пополнятся новыми артефактами!
      СРЦ П-15
      1. KUOLEMA Сегодня, 14:53
        Артефакты часто пополняют частные коллекции в первую голову)))
        KUOLEMA
        1. Serg65 Сегодня, 14:55
          Цитата: KUOLEMA
          Артефакты часто пополняют частные коллекции в первую голову)))

          Вы я смотрю, специалист по первым головам?
          Serg65
  2. KUOLEMA Сегодня, 14:41
    Матрасик на фоне пушки децл опереточный пушка во ржи а он весь в бэлом видно службу знает четко в районе камбуза особо опасен
    KUOLEMA
    1. Serg65 Сегодня, 14:53
      Цитата: KUOLEMA
      Матрасик на фоне пушки децл опереточный

      lol Хм, а вы хотя бы децл где нибудь служили, матрасик? Для особо грамотных диванных военачальников это парадная форма №1 матрОса ВМФ РФ hi
      Serg65
    2. Б.Т.В. Сегодня, 14:53
      Цитата: KUOLEMA
      пушка во ржи


      " Пролетела над гнездом кукушки..." (с)
      Б.Т.В.
    3. Владимирец Сегодня, 15:36
      Цитата: KUOLEMA
      Матрасик

      Вы извините, но за "матрасика" можно и в рыло.
      Владимирец
  3. Олег Лавров Сегодня, 14:43
    Ну все! Теперь ид..иот-прокурор окраины арестует "заочно" все МО РФ! ))
    Олег Лавров
  4. DMoroz Сегодня, 14:54
    Поднимать редкое зенитное орудие пришлось по частям. Для этого водолазы разобрали пушку прямо под водой. Подготовка к подъему заняла несколько дней, а извлекли пушку со дна моря всего за несколько минут.
    https://rg.ru/2017/07/27/reg-ufo/video-pervuiu-ru
    sskuiu-zenitku-podniali-so-dnia-chernogo-moria.ht
    ml
    DMoroz
  5. gabonskijfront Сегодня, 15:12
    Белый верх и белый низ привилегия Черноморского флота,флот считался "королевским" "прогулочным" "показушным".
    gabonskijfront
    1. Владимирец Сегодня, 15:41
      Цитата: gabonskijfront
      флот считался "королевским" "прогулочным" "показушным".

      А может только на КЧФ климат к этому располагает?
      Владимирец
  6. 3vs Сегодня, 15:28
    Матросик, похоже, снимает раритетным аппаратом, в белых перчатках, весь в белом и белых туфлях... laughing
    К чему эта показуха? request
    3vs
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