КРЭТ создал образец фотонного радара для самолета 6-го поколения
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) создал экспериментальный образец радиофотонного радара для истребителя 6-го поколения, который придет на смену ПАК ФА (Т-50), передает ТАСС сообщение заместителя гендиректора предприятия Владимира Михеева.
По словам Михеева, «продвижение в работах по созданию бортового радиоэлектронного оборудования для летательного аппарата шестого поколения есть, и в частности в отношении радио-оптической фотонной антенной решетки его бортового локатора».
Замгендиректора отметил, что «сейчас в рамках научно- исследовательской работы создается полноценный макет этой радио-оптической фотонной антенной решетки, который позволит отработать характеристики серийного образца».
КРЭТ также отрабатывает технологии конкретных элементов нового радара - его излучателя, фотонного кристалла, приемного тракта, резонаторов.
Он пояснил, что «в обычной радиолокационной станции (РЛС) излучение генерируется электровакуумными или полупроводниковыми приборами, коэффициент их полезного действия относительно низкий – 30-40%». Оставшиеся 60-70% энергии превращаются в тепло.
Локатор не будет стоять отдельным модулем в носу самолета, это будет распределенная система.
Замгендиректора пояснил, что «это важно для определения типа (самолета): сразу и автоматически компьютер самолета сможет установить, что это летит, к примеру, F-18 с конкретными типами ракетного оружия».
По словам Михеева, «продвижение в работах по созданию бортового радиоэлектронного оборудования для летательного аппарата шестого поколения есть, и в частности в отношении радио-оптической фотонной антенной решетки его бортового локатора».
В НИР (научно-исследовательской работе) на основе экспериментального образца построен и излучатель, и приемник. Все это работает, ведет локацию – излучаем СВЧ-сигнал, он отражается назад, мы его принимаем и обрабатываем, получаем радиолокационную картинку объекта. Смотрим, что нужно сделать, чтобы она была оптимальной,сказал он в интервью агентству.
Замгендиректора отметил, что «сейчас в рамках научно- исследовательской работы создается полноценный макет этой радио-оптической фотонной антенной решетки, который позволит отработать характеристики серийного образца».
Мы поймем, каким он (радар) должен быть, в каких геометрических размерах, на каких диапазонах и на какой мощности должен работать,добавил он.
КРЭТ также отрабатывает технологии конкретных элементов нового радара - его излучателя, фотонного кристалла, приемного тракта, резонаторов.
Серийный образец локатора сделаем, когда перейдем на этап опытно-конструкторской работы (ОКР), например, по заказу военного ведомства,отметил Михеев.
Он пояснил, что «в обычной радиолокационной станции (РЛС) излучение генерируется электровакуумными или полупроводниковыми приборами, коэффициент их полезного действия относительно низкий – 30-40%». Оставшиеся 60-70% энергии превращаются в тепло.
В новом радаре радиолокационный сигнал получается за счет преобразования фотонным кристаллом энергии когерентного лазера в СВЧ-излучение. У такого передатчика коэффициент полезного действия будет составлять не менее 60-70%. То есть большая часть энергии лазера будет преобразовываться в радиолокационную, в результате чего мы можем создать радар большой мощности,рассказал замгендиректора.
Локатор не будет стоять отдельным модулем в носу самолета, это будет распределенная система.
Нечто похожее можно наблюдать сегодня на истребителе пятого поколения Т-50, радиолокационная станция которого работает в разных диапазонах и в разных направлениях. По факту это один локатор, но он разнесен по самолету. Получается порядка трех-четырех разных РЛС, которые комфортно размещены по всему фюзеляжу и позволяют одновременно обозревать все пространство вокруг самолета,сказал Михеев.
Радиофотонный радар сможет видеть, по нашим оценкам, значительно дальше существующих РЛС. А так как мы будем облучать противника в беспрецедентно широком спектре частот, то с высочайшей точностью узнаем его положение в пространстве, а после обработки получим почти фотографическое его изображение – радиовидение,сообщил он.
Замгендиректора пояснил, что «это важно для определения типа (самолета): сразу и автоматически компьютер самолета сможет установить, что это летит, к примеру, F-18 с конкретными типами ракетного оружия».
Использованы фотографии: ТАСС / Концерн "Радиоэлектронные технологии"
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