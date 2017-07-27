15:53 27 июля

КРЭТ создал образец фотонного радара для самолета 6-го поколения

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) создал экспериментальный образец радиофотонного радара для истребителя 6-го поколения, который придет на смену ПАК ФА (Т-50), передает ТАСС сообщение заместителя гендиректора предприятия Владимира Михеева.

КРЭТ создал образец фотонного радара для самолета 6-го поколения


По словам Михеева, «продвижение в работах по созданию бортового радиоэлектронного оборудования для летательного аппарата шестого поколения есть, и в частности в отношении радио-оптической фотонной антенной решетки его бортового локатора».


В НИР (научно-исследовательской работе) на основе экспериментального образца построен и излучатель, и приемник. Все это работает, ведет локацию – излучаем СВЧ-сигнал, он отражается назад, мы его принимаем и обрабатываем, получаем радиолокационную картинку объекта. Смотрим, что нужно сделать, чтобы она была оптимальной,
сказал он в интервью агентству.

Замгендиректора отметил, что «сейчас в рамках научно- исследовательской работы создается полноценный макет этой радио-оптической фотонной антенной решетки, который позволит отработать характеристики серийного образца».

Мы поймем, каким он (радар) должен быть, в каких геометрических размерах, на каких диапазонах и на какой мощности должен работать,
добавил он.

КРЭТ также отрабатывает технологии конкретных элементов нового радара - его излучателя, фотонного кристалла, приемного тракта, резонаторов.

Серийный образец локатора сделаем, когда перейдем на этап опытно-конструкторской работы (ОКР), например, по заказу военного ведомства,
отметил Михеев.

Он пояснил, что «в обычной радиолокационной станции (РЛС) излучение генерируется электровакуумными или полупроводниковыми приборами, коэффициент их полезного действия относительно низкий – 30-40%». Оставшиеся 60-70% энергии превращаются в тепло.

В новом радаре радиолокационный сигнал получается за счет преобразования фотонным кристаллом энергии когерентного лазера в СВЧ-излучение. У такого передатчика коэффициент полезного действия будет составлять не менее 60-70%. То есть большая часть энергии лазера будет преобразовываться в радиолокационную, в результате чего мы можем создать радар большой мощности,
рассказал замгендиректора.

Локатор не будет стоять отдельным модулем в носу самолета, это будет распределенная система.

Нечто похожее можно наблюдать сегодня на истребителе пятого поколения Т-50, радиолокационная станция которого работает в разных диапазонах и в разных направлениях. По факту это один локатор, но он разнесен по самолету. Получается порядка трех-четырех разных РЛС, которые комфортно размещены по всему фюзеляжу и позволяют одновременно обозревать все пространство вокруг самолета,
сказал Михеев.

Радиофотонный радар сможет видеть, по нашим оценкам, значительно дальше существующих РЛС. А так как мы будем облучать противника в беспрецедентно широком спектре частот, то с высочайшей точностью узнаем его положение в пространстве, а после обработки получим почти фотографическое его изображение – радиовидение,
сообщил он.

Замгендиректора пояснил, что «это важно для определения типа (самолета): сразу и автоматически компьютер самолета сможет установить, что это летит, к примеру, F-18 с конкретными типами ракетного оружия».

Использованы фотографии: ТАСС / Концерн "Радиоэлектронные технологии"
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 24

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  1. Приговор Сегодня, 15:16
    Привет нашим маленьким израильским друзьям и их волшебному летающему утюгу F-35... laughing laughing laughing
    Приговор
    1. heruv1me Сегодня, 15:20
      Не позорь нацию, что за детский сад.
      heruv1me
    2. сибиралт Сегодня, 15:25
      И что, этот радар уже не годится для Т-50, который пока "4" с большим количеством "+"?
      сибиралт
  2. капрал Сегодня, 15:18
    Вы сначала для 4++ АФАР допилите, клоуны. А потом уж хвастайтесь перспективами.
    капрал
    1. Приговор Сегодня, 15:21
      1. Не хвастаются, а рассказывают о перспективах.
      2. Не понимаю, почему они вдруг клоуны.
      3. Кому нужно Ваше раздражение?
      Приговор
      1. сибиралт Сегодня, 15:34
        Хвастаются тогда, когда такого у других нет, но оч. хочется, чтобы об этом другие узнали, хотя бы в форме рассказа.
        "Клоуны" те, которые смешат публику вне зависимости от их желания (профессия клоуна тут ни при чем).
        Если человек не испытывает эмоций при восприятии информации (в т.ч. раздражения), то ему прямая дорога к психиатру. hi
        сибиралт
        1. Приговор Сегодня, 15:45
          1. Насколько я знаю тема, так называемых "фотонных" радаров, кроме России разрабатывается в США и Китае. Более того, они раньше нас заявили о работах в этой области. Поэтому бред о каком-либо хвастовстве со стороны КРЭТ не воспринимаю.
          2. В данном контексте слово "клоуны" читается именно как оскарбление. Если это гражданин не может разработать АФАР для 4++(я так понимаю он про проблемы с МИГ-35) быстрее, то простите на клоуна он больше похож, чем инженера КРЭТ. Они вообще-то все наши средства РЭБ разработали, значит не даром хлеб едят и уж наверно в этой тематике чего-то стоят.
          3. Если человек выплёскивает своё раздражение на окружающих, то ему прямая дорога именно к психиатру.
          Приговор
        2. Соломон Кейн Сегодня, 15:48
          Олег, привет! В Статус - 6, тоже никто не верил, а он есть, а потом, в отличии от полосатых, наши анонсируют ОКР, по сути, уже существующее, стабильно функционирующее изделие...
          hi
          Соломон Кейн
        3. Андрей из Челябинска Сегодня, 15:52
          АФАР для Т-50 создан по известным данным проблем с ним нет и на самолёт он встанет штатно. Так что насчёт "доработайте до 4++" как-то непонятно, Вы что, хотите чтобы его ухудшили что ли?:)
          Андрей из Челябинска
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:23
    Замгендиректора пояснил, что «это важно для определения типа (самолета): сразу и автоматически компьютер самолета сможет установить, что это летит, к примеру, F-18 с конкретными типами ракетного оружия».


    Замахивайтесь уж сразу на Ф-22...более совершенная машина.
    Тот же ЛЕХА
    1. alean245 Сегодня, 15:26
      Замахивайтесь уж сразу на Ф-22...более совершенная машина.

      Да как бы они и замахнулись так, что ух... Вы заголовок статьи прочитайте еще раз laughing
      КРЭТ создал образец фотонного радара для самолета 6-го поколения
      alean245
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:32
        Вы заголовок статьи прочитайте еще раз laughing


        Прочитал и вспомнил известный сюжет... smile

        Тот же ЛЕХА
      2. ССИ Сегодня, 15:35
        Цитата: alean245
        Да как бы они и замахнулись так, что ух... Вы заголовок статьи прочитайте еще раз

        Мы все знаем про фотонный, как его , а, радар! Кстати, а почему он НЕ ПОКРАШЕН????
        ССИ
  4. alean245 Сегодня, 15:23
    В новом радаре радиолокационный сигнал получается за счет преобразования фотонным кристаллом энергии когерентного лазера в СВЧ-излучение. У такого передатчика коэффициент полезного действия будет составлять не менее 60-70%. То есть большая часть энергии лазера будет преобразовываться в радиолокационную, в результате чего мы можем создать радар большой мощности,

    Осталось узнать КПД у когерентного лазера wink
    Радиофотонный радар сможет видеть, по нашим оценкам, значительно дальше существующих РЛС. А так как мы будем облучать противника в беспрецедентно широком спектре частот, то с высочайшей точностью узнаем его положение в пространстве, а после обработки получим почти фотографическое его изображение – радиовидение,

    Сразу видно: Михеев на этот раз проконсультировался со спецами прежде чем делать заявления lol . А какую он раньше пургу гнал... wassat
    alean245
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 15:27
    КРЭТ создал образец фотонного радара для самолета 6-го поколения А у нас уже 5-е поколение вовсю шпарит?
    ВЕРЕСК
    1. alean245 Сегодня, 15:33
      А зачем вообще РЛС с радиофотонной антенной привязывать к какому-либо поколению самолетов? Радиофотоника сама по себе является очень перспективным направлением с большим количеством потенциальных применений.
      alean245
  6. Alexey-74 Сегодня, 15:27
    Сначала создайте истребитель 6-го поколения......
    Alexey-74
    1. лаврентий павлович Сегодня, 15:48
      Цитата: Alexey-74
      Сначала создайте истребитель 6-го поколения......

      Не волнуйся работа идет, Вчера показали первый квантовый компьютер.
      лаврентий павлович
  7. Приговор Сегодня, 15:33
    Судя по комментариям, тут под российскими флагами половина хохлов сидит. Не понимаю злобного шипения типа "вы сначала самолёт создайте" или "клоуны"... Что это? Просто недоумки у которых жизнь не удалась или всё-таки гости из соседнего Габона, которым не терпится высказать своё "авторитетное" мнение?
    Приговор
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:36
      Вы походу сдесь -по субботам,али как?Или на флажки смотрите или пейте просто так.
      ВЕРЕСК
      1. Приговор Сегодня, 15:53
        Я Вам моё расписание посещений тут публиковать не буду, уж Вы не обижайтесь... laughing
        По алкогольной теме, тоже обойдитесь без меня, судя по всему она Вам ближе, чем мне.
        Приговор
    2. andranick Сегодня, 15:46
      Приговор, курочка в гнезде, яички известно где, а ты уж в Охотный ряд цыплятами торговать.
      andranick
  8. павлентий Сегодня, 15:48
    А он не рассказал кто будет строить (да ладно строить) конструировать истребитель 6-го поколения?
    павлентий
  9. Zubr Сегодня, 15:51
    А вот и лекарство от КРЭТ, на новые крылатые ПКР AGM-158C LRASM. Давай мужики !! Держу за вас кулаки и drinks soldier
    Zubr
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