Минобороны получило первую гибридную операционную
Гибридная операционная, интегрирующая лечебные и диагностические функции, и позволяющая проводить сложнейшие хирургические операции, открылась в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского, передает Интерфакс-АВН сообщение зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Александра Каньшина.
По его словам, «операционная имеет широкие возможности для проведения сердечнососудистых операций, в том числе, щадящими малоинвазивными методами, может, при необходимости, обеспечить одновременную работу нескольких кардиохирургических бригад».
Он отметил, что создание объекта было технически сложной задачей для военных и профильных специалистов.
Первая в Вооруженных силах гибридная операционная, которая оснащена уникальным для нашей страны медицинским оборудованием, введена в строй накануне в рамках Единого дня приёмки военной продукции,сказал агентству Каньшин.
По его словам, «операционная имеет широкие возможности для проведения сердечнососудистых операций, в том числе, щадящими малоинвазивными методами, может, при необходимости, обеспечить одновременную работу нескольких кардиохирургических бригад».
Это событие принципиально важное, поскольку создание гибридной операционной наглядно свидетельствует, что российские военнослужащие получают высокотехнологическую помощь, отвечающую самым высоким мировым медицинским стандартам,подчеркнул Каньшин.
Он отметил, что создание объекта было технически сложной задачей для военных и профильных специалистов.
По поручению министра обороны Сергея Шойгу ее выполнение лично курировали первый заместитель министра Руслан Цаликов и замглавы военного ведомства Тимур Иванов,сказал Каньшин.
Использованы фотографии: с сайта Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского, http://2filial.ru
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