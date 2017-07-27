Минобороны получило первую гибридную операционную

Первая в Вооруженных силах гибридная операционная, которая оснащена уникальным для нашей страны медицинским оборудованием, введена в строй накануне в рамках Единого дня приёмки военной продукции,

Это событие принципиально важное, поскольку создание гибридной операционной наглядно свидетельствует, что российские военнослужащие получают высокотехнологическую помощь, отвечающую самым высоким мировым медицинским стандартам,

По поручению министра обороны Сергея Шойгу ее выполнение лично курировали первый заместитель министра Руслан Цаликов и замглавы военного ведомства Тимур Иванов,