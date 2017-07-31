ПВО страны Суоми (часть 5)
Положение Финляндии после выхода из Второй мировой войны оказалось очень тяжелым. Финский народ дорого заплатил за авантюризм и недальновидность своих правителей. Около 86000 финнов погибло в ходе вооруженного противостояния с Советским Союзом, в упадок пришли промышленность, сельское хозяйство и транспорт. По Парижскому мирному договору, заключённому в 1947 году, стране в качестве возмещения ущерба, нанесенного действиями финских войск на территории СССР, предстояло выплатить около $300 млн. Тем не менее, Финляндии, пусть и попавшей в сложное положение, удалось сохранить политическую и экономическую самостоятельность.
После заключения мирного соглашения Финляндии было запрещено иметь наступательные виды вооружений, ракеты и более 60 боевых самолётов. В первые послевоенные годы на вооружении сохранялись поршневые истребители, эксплуатировавшиеся во время войны. В начале 50-х ограничения на закупку современных боевых самолётов были смягчены. И в 1954 году в ВВС поступили реактивные истребители De Havilland DH100 Vampire Mk.52. Всего финские ВВС получили 6 одноместных и 9 учебно-тренировочных реактивных машин.
De Havilland DH100 Vampire Mk.52 ВВС Финляндии
Впрочем, считать эти самолёты британского производства современными в середине 50-х было нельзя. Первые истребители «Вампир» поступили на вооружение RAF в начале 1946 года. Этот истребитель, построенный по архаичной двухбалочной схеме, в горизонтальном полёте развивал скорость 882 км /ч и был вооружен четырьмя 20-мм пушками и по своим лётным данным не намного превосходил поршневые истребители Второй мировой. В СССР в это время тысячными тиражами строились реактивные МиГ-15, МиГ-17 и запускался в серию сверхзвуковой МиГ-19. Понятно, что финские «Вампиры» ни в коей мере не могли конкурировать с советскими истребителями, но от них этого и не требовалось. Лёгкие и простые «Вампиры» помогли накопить необходимый опыт эксплуатации реактивной авиатехники, обучить пилотов и наземный персонал, их служба в Финляндии в качестве учебно-тренировочных самолётов продолжалась до 1965 года.
В 1958 году в Финляндию были доставлены первые лёгкие перехватчики Folland Gnat Mk.1. Для того времени это был достаточно современный боевой самолёт, развивавший в горизонтальном полёте скорость 1120 км/ч. Истребитель Gnat (англ. Комар) сочетал неплохие лётные данные с невысокой стоимостью. При максимальной взлётной массе 3 950 кг истребитель мог взлететь с полосы длиной 300 метров и находиться в воздухе более 2 часов. Среди финских пилотов самолёт пользовался большой популярностью. Истребители демонстрировали высокую надёжность даже в условиях экстремально низких температур на севере Финляндии. Встроенное вооружение состояло из двух 30 мм пушек ADEN. Для борьбы с вражескими бомбардировщиками могли быть подвешены восемнадцать 80 мм НАР Hispano HSS-R.
Folland Gnat Mk.1 ВВС Финляндии
Первоначально финны изъявили желание наладить лицензионное производство «Комаров», но в последствии посчитали, что «овчинка не стоит выделки», так как содержать более 20 единиц будет слишком накладно. Кроме того, военные хотели получить сверхзвуковой истребитель. В итоге стеснённые в средствах финны закупили всего 13 самолётов британского производства — на одну эскадрилью. Уже через 10 лет истребитель считался устаревшим, в силу отсутствия на борту БРЛС, поиск воздушной цели вёлся визуально или по командам наземной РЛС. Управляемых ракет в боекомплекте не было, а дозвуковая скорость полёта не позволяла быстро занимать выгодную позицию для перехвата. Последние «Комары» списали в Финляндии в 1972 году.
Финны очень хорошо усвоили уроки вооруженного противостояния с СССР и поэтому после окончания Второй мировой войны старались поддерживать со своим гигантским восточным соседом дружественные отношения. Финляндия дистанцировалась от блока НАТО и проводила политику нейтралитета. В 1948 году с СССР был заключён Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ключевым положением Договора стало установление сотрудничества между двумя странами в сфере обороны на случай «военной агрессии со стороны Германии или любого союзного с ней государства». Это касалось как ФРГ и стран НАТО, так и ГДР и Варшавского договора. При этом Финляндия сохраняла определённый суверенитет в вопросах обороны, так как совместные военные действия осуществлялись бы только после двухсторонних консультаций. Договор трижды продлевался и действовал до 1992 года. После снятия ограничений на приобретение за рубежом современного вооружения, финны постарались диверсифицировать закупки военной техники, приобретая оружие, как в странах западной ориентации, так и в нейтральной Швеции и в СССР.
Первыми самолётами советского производства, поставленными в 1962 году, стали бывшие в употреблении учебно-тренировочные МиГ-15УТИ. Как раз в это время между советскими и финскими представителями шли переговоры о поставках истребителей, и финнам были нужны самолеты, на которых можно было вести обучение и тренировку по советским стандартам.
МиГ-15УТИ ВВС Финляндии
Первоначально СССР предлагал Финляндии относительно простые и недорогие МиГ-17Ф, а позже МиГ-19. Однако к началу 60-х дозвуковые истребители МиГ-17 уже не могли считаться последним словом техники, хотя в ВВС СССР и стран Варшавского договора их было много. МиГ-19 финны отвергли исходя из того, что получили сведения о большом количестве лётных происшествий с его участием. В итоге сторонам удалось заключить контракт на поставку новейших по тем временам сверхзвуковых истребителей МиГ-21Ф-13.
МиГ-21Ф-13 ВВС Финляндии
Несмотря на то, что США, Франция и Великобритания выступали резко против закупки вооружения и военной техники в СССР, в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи советское руководство пошло на беспрецедентный шаг, продав в капиталистическую страну истребители, которые только начали поступать в собственные ВВС. До начала поставок МиГ-21Ф-13 британцы активно предлагали свой перехватчик English Electric Lightning.
Для начала 60-х годов МиГ-21Ф-13 имел превосходные лётные данные. Самолёт с максимальным взлётным весом 8 315 кг был вооружен одной встроенной 30-мм пушкой НР-30 и двумя УР ближнего боя К-13. Кроме того, для поражения воздушных целей могли использоваться 32 НАР АРС-57М в подвесных блоках УБ-16-57. На большой высоте в горизонтальном полёте самолёт разгонялся до 2125 км/ч и имел практическую дальность без ПТБ 1300 км.
С 1963 года ВВС Финляндии получили 22 истребителя МиГ-21Ф-13. Вскоре к ним добавились две «спарки» МиГ-21У. Так как ресурс боевых машин старались беречь, нагрузка на двухместные машины оказалась очень большой и их списали уже через 15 лет. В 1974 году были поставлены четыре двухместных МиГ-21УМ, летавшие до 1998 года.
МиГ-21Ф-13 в экспозиции Finnish Aviation Museum
При всех своих достоинствах МиГ-21Ф-13 имел очень простое БРЭО и предназначался в основном для полётов в дневное время. В то же время финнам требовался перехватчик способный действовать круглосуточно, оснащённый полноценным радиолокатором.
В июне 1971 года между Финляндией и Швецией был заключён договор аренды 6 истребителей Saab J35В Draken. Регулярные полёты первых «Дракенов» в Финляндии начались в первой половине 1972 года. Самолёты зарекомендовали себя положительно, и в 1976 году их выкупили. Тогда же была приобретена дополнительная партия из 6 Saab 35C Draken. В ВВС Финляндии шведские «Дракены» заменили устаревшие британские лёгкие перехватчики Gnat Mk.1.
Saab 35 Draken ВВС Финляндии
В 1984 году дополнительно закупили 24 истребителя модификации Saab 35F Draken. «Дракены» эксплуатировались в ВВС Финляндии совместно с МиГ-21, последние истребители шведского производства списали в 2000 году.
По сравнению с советскими МиГ-21 «Дракены» оснащённые более совершенными РЛС больше подходили для контроля воздушного пространства страны. Этот истребитель изначально разрабатывался для применения в роли перехватчика, и по возможностям бортового оборудования, в 70-е годы был одним из лучших. Поставленные из Швеции истребители оснащались совершенным БРЭО, в том числе интегрированными системами навигации, целеуказания и управления оружием. Встроенная система передачи данных, совмещенная с полуавтоматической системой обзора воздушного пространства STRIL-60, автопилотом Saab AB FH-5 с вычислителем воздушных параметров Arenko Electronics и прицелом Saab AB S7B, обеспечивали применение управляемых ракет Rb.27 и Rb.28 на встречнопересекающихся курсах. Ракеты Rb 27 и Rb 28 представляли собой лицензионные шведские варианты американской AIM-4 Falcon с полуактивной радиолокационной и инфракрасной ГСН. На модификациях Saab J35В и Saab J35С встроенное вооружение состояло из 30-мм пушек ADEN. На модели Saab 35F одну пушку сократили для размещения дополнительных электронных систем. Истребитель с максимальной взлётной массой 16 000 кг имел дальность полёта с ПТБ 3250 км. Максимальная скорость на большой высоте — 2,2М. Для взлёта требовалась полоса длиной не менее 800 метров.
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При больших возможностях по перехвату по сравнению с МиГ-21Ф-13 в тёмное время суток и в сложных метеоусловиях «Дракены» были гораздо дороже, имели высокую стоимость эксплуатации и требовали более квалифицированного обслуживания. С учётом положительного опыта применения МиГ-21Ф-13, финны изъявили желание приобрести наиболее совершенные из семейства «двадцать первых» — МиГ-21бис. По сравнению с ранними моделями, при общей аэродинамической схеме и внешнем сходстве, это был, по сути, истребитель следующего поколения, оснащенный достаточно совершенным БРЭО и новыми ракетами ближнего боя Р-60. Благодаря улучшенной внутренней компоновке и двигателю Р25-300 с взлетной тягой 7100 кгс удалось значительно повысить тяговооруженность. В состав бортового оборудования самолета вошел радиолокационный прицел "Сапфир-21". В варианте снаряжения для воздушного боя, вооружение истребителя включало в себя встроенную 23-мм пушку ГШ-23Л и до 6 ракет «воздух-воздух». При максимальном взлётном весе 9140 кг пригоночная дальность без ПТБ — 1 225 км. Максимальная скорость на большой высоте — 2,05М.
МиГ-21бис ВВС Финляндии
Первые два «биса» в ВВС Финляндии поступили в 1978 году. Следующую партию из 18 машин передали в 1980 году. МиГ-21бис в течение долгого периода времени были самыми летающими финскими истребителями. В классе однодвигательного лёгкого истребителя этот самолёт в то время был одними из лучших, сочетая хорошие боевые и лётные данные с невысокой ценой и приемлемыми эксплуатационными расходами.
Финские пилоты быстро освоили «бис» и любили эту машину. Самолёт обладал достаточно высоким потенциалом, но, так как в ВВС Финляндии не было перехватчика, способного бороться с высотными самолётами-разведчиками и аэростатами, летящими на высоте более 20 км, для этого попробовали приспособить МиГ-21бис. При паспортном практическом «потолке» 17800 метров финны совершили более 20 полётов на высоте превышающей 20000 метров. Абсолютный рекорд высоты полёта в ВВС Финляндии принадлежит лётчику-испытателю Джирки Локканену, который достиг потолка 21500 метров. МиГ-21бис до сих пор остаётся единственным «двухмаховым» финским самолётом.
По сравнению с ВВС СССР, где истребители, как правило, эксплуатировались в неизменном виде в течение всего срока службы, в Финляндии в «бисы» внесли ряд усовершенствований и улучшений. Так, финские МиГи получили связное оборудование западного производства и новую навигационную систему. Также был внедрён ряд улучшений, облегчающих эксплуатацию.
По свидетельству отечественных авиационных специалистов, ввиду относительной малочисленности финской боевой авиации уход и содержание «бисов» были гораздо лучше, чем в ВВС СССР. Что благотворно сказывалось на надёжности и ресурсе истребителей. При заключении соглашения о поставках МиГ-21бис в Финляндию советская сторона выставила условие, согласно которому запрещалось знакомить с составом вооружения, характеристиками радиолокационного прицела и внутренним устройством кабины третьи страны. Стоит отметить, что финны неукоснительно соблюдали это условие, не позволяя иностранным корреспондентам фотографировать кабину изнутри даже во второй половине 90-х годов. Хотя в ВВС России на тот момент «бисов» в строевых авиаполках уже не осталось.
Последние МиГ-21бис в Финляндии сняли с вооружения в 1998 году. За 20 лет эксплуатации в лётных происшествиях было потеряно 6 МиГ-21. Тем не менее, значительная часть финских МиГов на момент снятия с вооружения находилась в очень хорошем техническом состоянии. Эти истребители при должном уходе могли бы использоваться и в 21 веке.
МиГ-21бис в экспозиции Karelia Aviation Museum
В настоящее время в Финляндии в экспозициях трёх авиационных музеев и в мемориально-выставочных комплексах сохранился 21 МиГ-21 различных модификаций. Один МиГ-21бис находится в лётном состоянии, эта машина регулярно принимает участие в различных авиашоу, проходящих и Финляндии и за рубежом.
После развала СССР и изменения расклада сил в мире руководство Финляндии уже не считало необходимым поддерживать доверительные отношения с Россией и предпочло дрейфовать в сторону США. Это неизбежно сказалось на закупках военной техники и вооружения. Финны отказались от предлагаемых истребителей 4-го поколения российского производства, предпочтя американские. Впрочем, Финляндия никогда не отказывалась от западного оружия полностью. В декабре 1977 года был оформлен заказ на 50 учебно-боевых BAE Systems Hawk Mк 51. Поставка самолётов началась в 1980 и завершилась в 1985 году.
Двухместный однодвигательный самолёт с максимальным взлётным весом 5 700 кг имеет максимальную скорость горизонтального полёта 1 040 км / ч и может использоваться в роли штурмовика и для борьбы с воздушными целями на малых высотах. В ВВС Финляндии «Хоки» рассматриваются как средство противодействия БПЛА и боевым вертолетам, а также как перехватчики для принуждения к посадке малоскоростных легкомоторных самолётов. Вооружение финских Hawk Mк 51A включает в себя 30-мм авиапушку ADEN, УР ближнего боя AIM-9P и AIM-9J. Кроме того, для этих самолётов в середине 80-х были адаптированы советские ракеты Р-60, поставлявшиеся вместе с МиГ-21бис.
Hawk Mк 51A ВВС Финляндии
В 90-е годы часть самолётов прошла капитальный ремонт и модернизацию, после чего они стали обозначаться как Hawk Mк 51A. Для замены изношенных машин в Швейцарии за €41 млн. закупили 18 модернизированных Hawk Mk 66. Самолёты поступили в финские эскадрильи в 2011 году. Модернизированные «Хоки» могут ещё летать в течение 15 лет. По состоянию на 2016 год в ВВС Финляндии в лётном состоянии имелось 16 Mk 66 , 7 Mk 51А и 1 Mk 51.
Вскоре после распада СССР финны начали переговоры о закупке в США истребителей McDonnell Douglas F / A-18 Hornet. Если бы Советский Союз не прекратил своё существование, истребителем нового поколения ВВС Финляндии, скорей всего стал бы МиГ-29. Первые «Хорнеты» поступили в конце 1995 года. Всего было заказано 57 одноместных F-18C и 7 двухместных F-18D. Последние 12 одноместных машин собраны на финском предприятии Patria Oy в 2000 году из американских комплектующих. Среди европейских стран, закупавших истребители в США, помимо Финляндии, «Хорнеты» состоят на вооружении только в ВВС Испании и Швейцарии. Большая часть американских союзников в Европе предпочли F-16 Fighting Falcon. По сравнению с более лёгким однодвигательным «Атакующим соколом» двухдвигательный «Шершень» имеет меньшую максимальную скорость — 1 915 км / ч на высоте 12000 метров. В то же время более тяжелый истребитель с максимальным взлётным весом 23540 кг обладает большей дальностью полёта. С полной заправкой и подвесными топливными баками самолёт может покрыть 3300 км. В варианте для воздушного боя истребители ВВС Финляндии несут ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Встроенное вооружение — 20-мм пушка M61 Vulcan.
F-18C ВВС Финляндии
В целом финские F-18C/ D аналогичны самолетам, состоящим на вооружении в США. Но истребители ВВС Финляндии первоначально были предназначены исключительно для задач ПВО и завоевания превосходства в воздухе, и по политическим мотивам не несли ударного вооружения. Но в ноябре 2011 года Конгресс США одобрил продажу крылатых ракет AGM-158 JASSM и AGM-154 JSOW, управляемых бомб JDAM и прицельно-поисковых контейнеров.
Финские F-18C/ D дважды проходили модернизацию, с 2004 по 2010 год и с 2012 по 2016 год. В ходе первой модернизации самолёты получили новые системы связи и навигации, в кабинах появились ЖК-дисплеи, а в состав вооружения вошли новые ракеты ближнего боя AIM-9Х. В ходе второго этапа обновления на «Шершни» установили аппаратуру обмена данными стандарта НАТО MIDS 16 Link, новую систему предупреждения о радиолокационном облучении AN / ALR-67. Комплект вооружения пополнился новой модификацией УР средней дальности AIM-120С-7.
По данным Military Balance 2016, в Финляндии на вооружении состоят 54 F-18C и 7 F-18D. Они базируются на аэродромах Рованиеми, Тампере и Куопио. Там же находятся штабы территориальных командования ВВС и ПВО: Лапландское, Сатакунтское и Карельское. Штаб-квартира ВВС находится на авиабазе Тиккакоски. Согласно прогнозам, финские «Хорнеты» могут остаться на вооружении до 2030 года, но уже сейчас им начинают искать замену. В качестве возможных претендентов рассматриваются истребители Dassault Rafale, Jas 39E Gripen NG или F-35A Lightning II.
Продолжение следует…
По материалам:
http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig21f13.html
http://e-libra.su/read/217794-aviaciya-i-kosmonavtika-1997-11-12.html
https://www.pinterest.com/pin/94153448442660897/
http://www.aef.se/Flygvapnet/Notiser/RB27_och_RB28_Notis.htm
Автор: Линник Сергей
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