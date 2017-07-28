07:53 28 июля
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Почему Европа не хочет пожертвовать своей экономикой на благо США

Почему Европа не хочет пожертвовать своей экономикой на благо США


26 июля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении новых ограничений против России, Ирана и Северной Кореи. Теперь документ ожидает одобрения со стороны Сената и президента США Дональда Трампа.

Результат голосования в нижней палате Конгресса был однозначным: 419 конгрессменов поддержали инициативу, и только трое выразили несогласие. Процесс обсуждения законопроекта об ужесточении санкций показал, что, несмотря на различия взглядов Демократической и Республиканской партий, всегда будет что-то объединяющее всех парламентариев (и всех американцев в их лице).


Единогласное мнение нижней палаты поддерживает и Сенат, пусть пока и неофициально. «Мы будем применять санкции в максимально возможной степени… Мы полностью поддерживаем санкции против КНДР, России и Ирана», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Евросоюз встретил грядущие перемены без энтузиазма. Было бы неразумным отрицать, что политический курс Европы независим от Америки, однако на этот раз Вашингтон в открытую притеснил интересы заокеанских партнеров. Самолюбие гордого Старого света уязвлено.

Речь идет о принципе эксттерриториальности, то есть распространении нормативных актов за пределы территории его юрисдикции. Принятие законопроекта приведет к тому, что Белый дом получит право ограничивать деятельность компаний, так или иначе связанных с энергетикой Российской Федерации.

В значительной степени это затронет газопровод «Северный поток – 2», который находится на этапе строительства. В идеальных условиях проект будет завершен в 2019 году, соединив северозападное побережье России с северными берегами Германии.Санкции могут помешать немецким фирмам заниматься строительством и техническим обслуживанием российских газопроводов. В результате немцам придется или отказываться от голубого топлива из России, или привлекать к сотрудничеству компании из других стран (и платить им деньги, соответственно).

Министерство иностранных дел Франции поддержало Германию, сказав, что новые санкции могут противоречить международному праву и «решение США еще подлежит обсуждению на общеевропейском уровне из-за потенциальной угрозы гражданам и компаниям ЕС». Французский МИД попытался хотя бы создать видимость того, что мнение Евросоюза имеет вес.

Протестные настроения правительств европейских стран вполне отражают мотивы тех трех представителей нижней палаты Конгресса, которые проголосовали «против». Джон Дункан из штата Теннеси озвучил очевидную истину, о которой в США принято умалчивать или вовсе забывать: «Мы должны перестать пытаться править всем миром. У нас задолженность в размере 20 триллионов долларов, и у нас достаточно проблем дома».

В таком случае, сложно сказать, чье самолюбие уязвимей: Европы с ее нежеланием признать свое подчиненное положение или одержимой идеей всевластия Америки.
Автор: Виктор Зарецкий


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Комментарии 6

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  1. inkass_98 Сегодня, 07:04
    Как и было обещано, бумеранг вернулся в Европу. Запущенные санкции очевидным образом ударили по евроэкономике и продолжают бить дальше.
    Будет интересно, что они смогут (и смогут ли) противопоставить Штатам в качестве противодействия. Забавно смотреть как оккупированная Германия пытается поднимать хвост на оккупанта.
    inkass_98
    1. Лопатов Сегодня, 07:40
      Цитата: inkass_98
      Будет интересно, что они смогут (и смогут ли) противопоставить Штатам в качестве противодействия.

      Практически ничего. Основной агент влияния США в Европе сейчас "брэкситом" занимается, и потому его мнение не особо значимо. Однако остались и другие вроде Польши, стран Балтии и прочие восточноевропейские. Которые способны заблокировать любые невыгодные Вашингтону решения ЕС

      С другой стороны, налицо явное давление Брюсселя и Берлина на "иностранных агентов" в своих рядах. Чувствуя за собой мощную поддержку из-за океана они посчитали возможным добиваться бОльшей независимости своих действий от решений ЕС. И их сейчас "ставят в строй", чему яркий пример- Польша. Это может повредить интересам США.

      Так что американские законодатели сильно рискуют со своими санкциями против России и против Ирана (о нём забывают, но европейские производители давно уже увидели "там так много вкусного" и настроились на получение крупных прибылей).
      С равным успехом новые санкции США могут и привести к бОльшей экономической изоляции России, и к снижению такого давления на нас даже по сравнению с современным состоянием.
      Лопатов
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:12
    Ну, что же, Европа получила то к чему шла долгие годы ориентируясь на руководящую и направляющую роль Сша. В ущерб своему бизнесу своим людям, но в пику России. Посмотрим как они будут выходить из ситуации когда "хозяин" указал им место у параши (извиняюсь за сравнение) и дал понять кто принимает решения в мире и в Европе в частности.
    rotmistr60
  3. Б.Т.В. Сегодня, 07:28
    - Вини, почему Пятачок умер?!
    - Мухоморов объелся.
    - Вини, а почему у него морда синяя?!
    - Есть не хотел.
    Б.Т.В.
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:40
    Евросоюз встретил грядущие перемены без энтузиазма.

    ... поскулят, поскулят для вида и самоуспокоения, и лягут под хозяина... laughing
    a.s.zzz888
  5. Ольгович Сегодня, 07:40
    Почему Европа не хочет пожертвовать своей экономикой на благо США

    Не хочет, а-придется....
    Ольгович
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