Почему Европа не хочет пожертвовать своей экономикой на благо США

Результат голосования в нижней палате Конгресса был однозначным: 419 конгрессменов поддержали инициативу, и только трое выразили несогласие. Процесс обсуждения законопроекта об ужесточении санкций показал, что, несмотря на различия взглядов Демократической и Республиканской партий, всегда будет что-то объединяющее всех парламентариев (и всех американцев в их лице).Единогласное мнение нижней палаты поддерживает и Сенат, пусть пока и неофициально. «Мы будем применять санкции в максимально возможной степени… Мы полностью поддерживаем санкции против КНДР, России и Ирана», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.Евросоюз встретил грядущие перемены без энтузиазма. Было бы неразумным отрицать, что политический курс Европы независим от Америки, однако на этот раз Вашингтон в открытую притеснил интересы заокеанских партнеров. Самолюбие гордого Старого света уязвлено.Речь идет о принципе эксттерриториальности, то есть распространении нормативных актов за пределы территории его юрисдикции. Принятие законопроекта приведет к тому, что Белый дом получит право ограничивать деятельность компаний, так или иначе связанных с энергетикой Российской Федерации.В значительной степени это затронет газопровод «Северный поток – 2», который находится на этапе строительства. В идеальных условиях проект будет завершен в 2019 году, соединив северозападное побережье России с северными берегами Германии.Санкции могут помешать немецким фирмам заниматься строительством и техническим обслуживанием российских газопроводов. В результате немцам придется или отказываться от голубого топлива из России, или привлекать к сотрудничеству компании из других стран (и платить им деньги, соответственно).Министерство иностранных дел Франции поддержало Германию, сказав, что новые санкции могут противоречить международному праву и «решение США еще подлежит обсуждению на общеевропейском уровне из-за потенциальной угрозы гражданам и компаниям ЕС». Французский МИД попытался хотя бы создать видимость того, что мнение Евросоюза имеет вес.Протестные настроения правительств европейских стран вполне отражают мотивы тех трех представителей нижней палаты Конгресса, которые проголосовали «против». Джон Дункан из штата Теннеси озвучил очевидную истину, о которой в США принято умалчивать или вовсе забывать: «Мы должны перестать пытаться править всем миром. У нас задолженность в размере 20 триллионов долларов, и у нас достаточно проблем дома».В таком случае, сложно сказать, чье самолюбие уязвимей: Европы с ее нежеланием признать свое подчиненное положение или одержимой идеей всевластия Америки.