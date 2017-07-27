18:37 27 июля

Прибытие «Петра Великого» и «Дмитрия Донского» в Кронштадт. Лучшие кадры

Атомные крейсеры «Петр Великий» и «Дмитрий Донской» пришли в акваторию Финского залива во вторник. Надводный крейсер вели несколько буксиров, операция заняла порядка больше двух часов. А одна из крупнейших атомных подлодок «Дмитрий Донской» вошла в гавань Кронштадта сегодня около шести утра под сильным туманным покровом.






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Комментарии 3

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  1. Horst78 Сегодня, 17:16
    Афигеть good Скачал сразу bully Племянику покажу, пусть РОДИНОЙ гордится soldier
    Horst78
  2. Trevis Сегодня, 18:01
    Дмитрий Донской, очень красивая лодка! Атомный исполин! good
    Trevis
  3. Простой Сегодня, 18:06
    Зачем рельсовые дорожки в розовый цвет покрасили?
    Простой
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