Прибытие «Петра Великого» и «Дмитрия Донского» в Кронштадт. Лучшие кадры
Атомные крейсеры «Петр Великий» и «Дмитрий Донской» пришли в акваторию Финского залива во вторник. Надводный крейсер вели несколько буксиров, операция заняла порядка больше двух часов. А одна из крупнейших атомных подлодок «Дмитрий Донской» вошла в гавань Кронштадта сегодня около шести утра под сильным туманным покровом.
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