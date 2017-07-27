Прибытие «Петра Великого» и «Дмитрия Донского» в Кронштадт. Лучшие кадры

Атомные крейсеры «Петр Великий» и «Дмитрий Донской» пришли в акваторию Финского залива во вторник. Надводный крейсер вели несколько буксиров, операция заняла порядка больше двух часов. А одна из крупнейших атомных подлодок «Дмитрий Донской» вошла в гавань Кронштадта сегодня около шести утра под сильным туманным покровом.