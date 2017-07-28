Берлин в позиции «за» и «против» антироссийских санкций

Эту политическую раскоряку правительство Германии продемонстрировало на прошлой неделе, когда стало окончательно ясно, что Конгресс США всё-таки примет закон, антироссийские санкции которого делают невозможным участие европейских компаний в строительстве газопровода «Северный поток-2». В Берлине восприняли это как угрозу своим экономическим интересам, энергобезопасности и выступили резко против введения подобных ограничений. В то же время сама Германия призывала Европейский союз ввести санкции против России из-за скандальной поставки турбин Siemens в Крым. Они должны коснуться четырёх физических лиц и трёх российских компаний.История эта получила своё продолжение. Правительство Германии поддержали еврочиновники. Они назначили внеочередное заседание Еврокомиссии, чтобы определиться с ответными санкциями против Соединённых Штатов. В европейских СМИ замелькали сообщения о намерениях еврокомиссаров ограничить доступ американских компаний к кредитным ресурсам Евросоюза.Наблюдатели скептически отнеслись к этим планам. Отмечалось несколько моментов. Прежде всего, неготовность европейцев к конфликту с США. У лидеров стран Европы, всегда ведомых в политической связке с партнёрами из-за океана, подчинение американцам и их интересам уже выработалось на уровне рефлекса. Потребуется время, чтобы перебороть это настроение.Вторым сдерживающим фактором называли наличие противоречий внутри самого Евросоюза, в том числе, по строительству газопровода «Северный поток-2», против которого так явно заточен закон, принятый Конгрессом США. Известно, что страны Восточной Европы, и прежде всего – Польша, давно и последовательно выступают с критикой новой газовой магистрали.У этой критики свои побудительные мотивы. Едва ли не главным в этом ряду считают боязнь младоевропейцев, что Германия превратится в газовый хаб Евросоюза. Тогда их существующая зависимость от немцев может возрасти фатально. В таких условиях Берлину сложно рассчитывать на поддержку странами ЕС инициатив по осуждению новых антироссийских санкций Вашингтона.Немцы поняли это первыми и начали корректировать свою риторику. Ещё неделю назад глава германского МИДа Зигмар Габриэль заявлял, что санкции становятся «инструментом промышленной политики США», обеспечивающей их конкурентное преимущество в мире. Габриэль призывал европейцев не допустить вмешательства американцев в энергетические планы Евросоюза.Теперь заговорили о том, что Запад не должен подавать миру сигнал, будто он раскалывается на вопросе российских санкций. В Берлине вдруг решили, что в Вашингтоне прислушались к мнению немецкого правительства и смягчили свою позицию по новым санкциям против России. В ход пошла формула, что в отношении европейских компаний будут «санкции-лайт», то есть очень слабые.В среду эту позицию обобщил представитель германского министерства иностранных дел Мартин Шефер. Он заявил, что немецкие власти видят «значительные улучшения» в проекте новых американских санкций против России по сравнению с предыдущей редакцией. Это стало результатом успешной работы со стороны Еврокомиссии и немецкого правительства.Кроме Шефера никто этих «улучшений» не заметил. Надежды представителя германского МИДа, что закон подкорректируют в Сенате и администрации президента США, ничем реально не подкрепляются. В Вашингтоне действительно продолжаются дискуссии по закону о санкциях. Правда, только в части ограничений, касающихся КНДР. Их не было в первом варианте закона, предложенного Сенатом. Теперь новые положения требуют согласования у законодателей обеих палат.В среду же состоялось и уже упомянутое внеочередное заседание еврокомиссии. Вопреки прогнозам СМИ, никаких реальных решений на нём не приняли, а лишь пригрозили возможностью ответных мер. «Американский закон может непреднамеренно в одностороннем порядке оказать влияние на интересы ЕС в сфере энергетической безопасности, – прокомментировал итоги заседания председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. – Поэтому Еврокомиссия приняла сегодня решение о готовности соответствующе отреагировать в течение нескольких дней, если наши опасения не будут учтены достаточным образом».Зато Комитет постоянных представителей стран- членов ЕС в Брюсселе согласовал санкции из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму. Он случился в июне, когда Reuters сообщило, что в Крым, несмотря на введённые Евросоюзом ограничения, были поставлены четыре турбины, произведенные на петербургском заводе «Сименс технологии газовых турбин».Позднее в концерне Siemens подтвердили, что все четыре газотурбинные установки произведены для проекта в Тамани. Однако вопреки договоренностям агрегаты доставлены в Крым для строящихся там теплоэлектростанций. В Siemens осудили такое самоуправство и пригрозили, что приостановят поставки генерирующего оборудования российским госкомпаниям, а также выйдут из предприятия «Интеравтоматика». Кроме того из-за нарушений договора о поставках турбин немецкий концерн подал иск в арбитражный суд Москвы.Как и ожидалось, в санкционный список вошли четыре физических лица и три компании. Подробности пока не озвучиваются, поскольку окончательное решение должен принять Совет Европы. По данным газеты «Коммерсант», санкции могут затронуть курирующего Крым замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, а также три компании, входящие в структуру «Ростеха», и их руководителей.Андрей Черезов уже заявил, что санкции Евросоюза не повлияют на планы запустить ТЭС в Крыму. Российские власти конфликт и введение санкций никак не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос компаниям, о которых идёт речь. Песков, меж тем, подчеркнул, что турбины, из-за которых возник скандал, произведены в России и российской компанией.И это ключевой вопрос. В 90-е годы, когда Россия была предельно открыта миру и, что называется, всем ветрам, Siemens вошел в активы многих российских предприятий. Проще говоря, скупил их по дешёвке. В этом числе оказались и заводы, специализирующиеся на производстве электрических машин, тяговых двигателей и генераторов.С тех пор Siemens только укреплял свои позиции и довёл объём своего производства на российских предприятиях до 1,2 млрд. евро. У компании разные направления – изготовление сложной бытовой техники, магистральных электровозов, скоростных поездов. Что касается производства турбин, то через ООО «Сименс технологии газовых турбин» и связанную с ней компанию «Силовые машины» концерн фактически стал монополистом на российском рынке газовых турбин.Эксперты отмечают: разместив на российском рынке выпуск газовых турбин большой мощности, Siemens, тем не менее, ограничил доступ российских специалистов к своей технической документации и во многом лишил их самостоятельности. Такое положение устраивало концерн, обеспечивало его доминирование в России.Случай с турбинами для строящихся крымских ТЭС показал руководителям Siemens, что не всё сегодня под их контролем. Как минимум, российское минэнерго имеет влияние на производство энергогенерирующего оборудования, размещённого на предприятиях страны, в том числе, принадлежащих германскому концерну.В горячке Siemens распространил «утку» будто лично Владимир Путин давал гарантии руководителям концерна, что его турбины не попадут в Крым. Когда этот номер не сработал, Siemens обратился за помощью к правительству Германии. Так появилась тема новых европейских санкций против России.Она не так безобидна для Siemens, как кажется. «Санкции накладываются не только Германией, должны вводиться санкции, обязательные для всех членов Евросоюза, – отметил в интервью ВВС пражский независимый аналитик Юрий Федоров. – Но тогда получается такая картина: обидели немецкую корпорацию, в данном случае Siemens, но могут обидеть и какую-нибудь другую. В результате этой обиды французские корпорации вынуждены будут также отказываться от своих каких-то проектов в России».Есть и другая сторона вопроса. В управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от одной из общественных организаций поступило заявление о возбуждении против концерна Siemens дела о нарушении российского антимонопольного законодательства. Юристы уже прокомментировали возможный исход этого дела.Если будет доказано наличие сговора (между компаниями «Сименс технологии газовых турбин» и «Силовые машины») на рынке производства газовых турбин, Siemens могут оштрафовать в пределах 100% от полученной им прибыли. Речь пойдёт о миллиардах евро. Другой вопрос – воспользуется ли этой возможностью правительство России или долгому судебному разбирательству оно предпочтёт иной выход из громкого конфликта?Как бы то ни было, мы имеем дело с двуличной германской политикой. В одном случае, оправдываясь энергобезопасностью, немцы протестуют против антироссийских санкций Вашингтона. В другом – Германия через санкции к самой России пытается сохранить за собой возможность влиять на развитие российской энергетики. Очевидно, что такая политика в отношении Российской Федерации не имеет перспектив.В понедельник министр энергетики Александр Новак заявил журналистам, что все оборудование, которое поставляет в Россию немецкий концерн Siemens, могут поставлять и другие мировые компании.