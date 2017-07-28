Берлин в позиции «за» и «против» антироссийских санкций
Эту политическую раскоряку правительство Германии продемонстрировало на прошлой неделе, когда стало окончательно ясно, что Конгресс США всё-таки примет закон, антироссийские санкции которого делают невозможным участие европейских компаний в строительстве газопровода «Северный поток-2». В Берлине восприняли это как угрозу своим экономическим интересам, энергобезопасности и выступили резко против введения подобных ограничений. В то же время сама Германия призывала Европейский союз ввести санкции против России из-за скандальной поставки турбин Siemens в Крым. Они должны коснуться четырёх физических лиц и трёх российских компаний.
Замахнулись на рубль – ударили на копейку
История эта получила своё продолжение. Правительство Германии поддержали еврочиновники. Они назначили внеочередное заседание Еврокомиссии, чтобы определиться с ответными санкциями против Соединённых Штатов. В европейских СМИ замелькали сообщения о намерениях еврокомиссаров ограничить доступ американских компаний к кредитным ресурсам Евросоюза.
Наблюдатели скептически отнеслись к этим планам. Отмечалось несколько моментов. Прежде всего, неготовность европейцев к конфликту с США. У лидеров стран Европы, всегда ведомых в политической связке с партнёрами из-за океана, подчинение американцам и их интересам уже выработалось на уровне рефлекса. Потребуется время, чтобы перебороть это настроение.
Вторым сдерживающим фактором называли наличие противоречий внутри самого Евросоюза, в том числе, по строительству газопровода «Северный поток-2», против которого так явно заточен закон, принятый Конгрессом США. Известно, что страны Восточной Европы, и прежде всего – Польша, давно и последовательно выступают с критикой новой газовой магистрали.
У этой критики свои побудительные мотивы. Едва ли не главным в этом ряду считают боязнь младоевропейцев, что Германия превратится в газовый хаб Евросоюза. Тогда их существующая зависимость от немцев может возрасти фатально. В таких условиях Берлину сложно рассчитывать на поддержку странами ЕС инициатив по осуждению новых антироссийских санкций Вашингтона.
Немцы поняли это первыми и начали корректировать свою риторику. Ещё неделю назад глава германского МИДа Зигмар Габриэль заявлял, что санкции становятся «инструментом промышленной политики США», обеспечивающей их конкурентное преимущество в мире. Габриэль призывал европейцев не допустить вмешательства американцев в энергетические планы Евросоюза.
Теперь заговорили о том, что Запад не должен подавать миру сигнал, будто он раскалывается на вопросе российских санкций. В Берлине вдруг решили, что в Вашингтоне прислушались к мнению немецкого правительства и смягчили свою позицию по новым санкциям против России. В ход пошла формула, что в отношении европейских компаний будут «санкции-лайт», то есть очень слабые.
В среду эту позицию обобщил представитель германского министерства иностранных дел Мартин Шефер. Он заявил, что немецкие власти видят «значительные улучшения» в проекте новых американских санкций против России по сравнению с предыдущей редакцией. Это стало результатом успешной работы со стороны Еврокомиссии и немецкого правительства.
Кроме Шефера никто этих «улучшений» не заметил. Надежды представителя германского МИДа, что закон подкорректируют в Сенате и администрации президента США, ничем реально не подкрепляются. В Вашингтоне действительно продолжаются дискуссии по закону о санкциях. Правда, только в части ограничений, касающихся КНДР. Их не было в первом варианте закона, предложенного Сенатом. Теперь новые положения требуют согласования у законодателей обеих палат.
В среду же состоялось и уже упомянутое внеочередное заседание еврокомиссии. Вопреки прогнозам СМИ, никаких реальных решений на нём не приняли, а лишь пригрозили возможностью ответных мер. «Американский закон может непреднамеренно в одностороннем порядке оказать влияние на интересы ЕС в сфере энергетической безопасности, – прокомментировал итоги заседания председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. – Поэтому Еврокомиссия приняла сегодня решение о готовности соответствующе отреагировать в течение нескольких дней, если наши опасения не будут учтены достаточным образом».
Siemens против России
Зато Комитет постоянных представителей стран- членов ЕС в Брюсселе согласовал санкции из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму. Он случился в июне, когда Reuters сообщило, что в Крым, несмотря на введённые Евросоюзом ограничения, были поставлены четыре турбины, произведенные на петербургском заводе «Сименс технологии газовых турбин».
Позднее в концерне Siemens подтвердили, что все четыре газотурбинные установки произведены для проекта в Тамани. Однако вопреки договоренностям агрегаты доставлены в Крым для строящихся там теплоэлектростанций. В Siemens осудили такое самоуправство и пригрозили, что приостановят поставки генерирующего оборудования российским госкомпаниям, а также выйдут из предприятия «Интеравтоматика». Кроме того из-за нарушений договора о поставках турбин немецкий концерн подал иск в арбитражный суд Москвы.
Как и ожидалось, в санкционный список вошли четыре физических лица и три компании. Подробности пока не озвучиваются, поскольку окончательное решение должен принять Совет Европы. По данным газеты «Коммерсант», санкции могут затронуть курирующего Крым замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, а также три компании, входящие в структуру «Ростеха», и их руководителей.
Андрей Черезов уже заявил, что санкции Евросоюза не повлияют на планы запустить ТЭС в Крыму. Российские власти конфликт и введение санкций никак не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос компаниям, о которых идёт речь. Песков, меж тем, подчеркнул, что турбины, из-за которых возник скандал, произведены в России и российской компанией.
И это ключевой вопрос. В 90-е годы, когда Россия была предельно открыта миру и, что называется, всем ветрам, Siemens вошел в активы многих российских предприятий. Проще говоря, скупил их по дешёвке. В этом числе оказались и заводы, специализирующиеся на производстве электрических машин, тяговых двигателей и генераторов.
С тех пор Siemens только укреплял свои позиции и довёл объём своего производства на российских предприятиях до 1,2 млрд. евро. У компании разные направления – изготовление сложной бытовой техники, магистральных электровозов, скоростных поездов. Что касается производства турбин, то через ООО «Сименс технологии газовых турбин» и связанную с ней компанию «Силовые машины» концерн фактически стал монополистом на российском рынке газовых турбин.
Эксперты отмечают: разместив на российском рынке выпуск газовых турбин большой мощности, Siemens, тем не менее, ограничил доступ российских специалистов к своей технической документации и во многом лишил их самостоятельности. Такое положение устраивало концерн, обеспечивало его доминирование в России.
Случай с турбинами для строящихся крымских ТЭС показал руководителям Siemens, что не всё сегодня под их контролем. Как минимум, российское минэнерго имеет влияние на производство энергогенерирующего оборудования, размещённого на предприятиях страны, в том числе, принадлежащих германскому концерну.
В горячке Siemens распространил «утку» будто лично Владимир Путин давал гарантии руководителям концерна, что его турбины не попадут в Крым. Когда этот номер не сработал, Siemens обратился за помощью к правительству Германии. Так появилась тема новых европейских санкций против России.
Она не так безобидна для Siemens, как кажется. «Санкции накладываются не только Германией, должны вводиться санкции, обязательные для всех членов Евросоюза, – отметил в интервью ВВС пражский независимый аналитик Юрий Федоров. – Но тогда получается такая картина: обидели немецкую корпорацию, в данном случае Siemens, но могут обидеть и какую-нибудь другую. В результате этой обиды французские корпорации вынуждены будут также отказываться от своих каких-то проектов в России».
Есть и другая сторона вопроса. В управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от одной из общественных организаций поступило заявление о возбуждении против концерна Siemens дела о нарушении российского антимонопольного законодательства. Юристы уже прокомментировали возможный исход этого дела.
Если будет доказано наличие сговора (между компаниями «Сименс технологии газовых турбин» и «Силовые машины») на рынке производства газовых турбин, Siemens могут оштрафовать в пределах 100% от полученной им прибыли. Речь пойдёт о миллиардах евро. Другой вопрос – воспользуется ли этой возможностью правительство России или долгому судебному разбирательству оно предпочтёт иной выход из громкого конфликта?
Как бы то ни было, мы имеем дело с двуличной германской политикой. В одном случае, оправдываясь энергобезопасностью, немцы протестуют против антироссийских санкций Вашингтона. В другом – Германия через санкции к самой России пытается сохранить за собой возможность влиять на развитие российской энергетики. Очевидно, что такая политика в отношении Российской Федерации не имеет перспектив.
В понедельник министр энергетики Александр Новак заявил журналистам, что все оборудование, которое поставляет в Россию немецкий концерн Siemens, могут поставлять и другие мировые компании.
Замахнулись на рубль – ударили на копейку
История эта получила своё продолжение. Правительство Германии поддержали еврочиновники. Они назначили внеочередное заседание Еврокомиссии, чтобы определиться с ответными санкциями против Соединённых Штатов. В европейских СМИ замелькали сообщения о намерениях еврокомиссаров ограничить доступ американских компаний к кредитным ресурсам Евросоюза.
Наблюдатели скептически отнеслись к этим планам. Отмечалось несколько моментов. Прежде всего, неготовность европейцев к конфликту с США. У лидеров стран Европы, всегда ведомых в политической связке с партнёрами из-за океана, подчинение американцам и их интересам уже выработалось на уровне рефлекса. Потребуется время, чтобы перебороть это настроение.
Вторым сдерживающим фактором называли наличие противоречий внутри самого Евросоюза, в том числе, по строительству газопровода «Северный поток-2», против которого так явно заточен закон, принятый Конгрессом США. Известно, что страны Восточной Европы, и прежде всего – Польша, давно и последовательно выступают с критикой новой газовой магистрали.
У этой критики свои побудительные мотивы. Едва ли не главным в этом ряду считают боязнь младоевропейцев, что Германия превратится в газовый хаб Евросоюза. Тогда их существующая зависимость от немцев может возрасти фатально. В таких условиях Берлину сложно рассчитывать на поддержку странами ЕС инициатив по осуждению новых антироссийских санкций Вашингтона.
Немцы поняли это первыми и начали корректировать свою риторику. Ещё неделю назад глава германского МИДа Зигмар Габриэль заявлял, что санкции становятся «инструментом промышленной политики США», обеспечивающей их конкурентное преимущество в мире. Габриэль призывал европейцев не допустить вмешательства американцев в энергетические планы Евросоюза.
Теперь заговорили о том, что Запад не должен подавать миру сигнал, будто он раскалывается на вопросе российских санкций. В Берлине вдруг решили, что в Вашингтоне прислушались к мнению немецкого правительства и смягчили свою позицию по новым санкциям против России. В ход пошла формула, что в отношении европейских компаний будут «санкции-лайт», то есть очень слабые.
В среду эту позицию обобщил представитель германского министерства иностранных дел Мартин Шефер. Он заявил, что немецкие власти видят «значительные улучшения» в проекте новых американских санкций против России по сравнению с предыдущей редакцией. Это стало результатом успешной работы со стороны Еврокомиссии и немецкого правительства.
Кроме Шефера никто этих «улучшений» не заметил. Надежды представителя германского МИДа, что закон подкорректируют в Сенате и администрации президента США, ничем реально не подкрепляются. В Вашингтоне действительно продолжаются дискуссии по закону о санкциях. Правда, только в части ограничений, касающихся КНДР. Их не было в первом варианте закона, предложенного Сенатом. Теперь новые положения требуют согласования у законодателей обеих палат.
В среду же состоялось и уже упомянутое внеочередное заседание еврокомиссии. Вопреки прогнозам СМИ, никаких реальных решений на нём не приняли, а лишь пригрозили возможностью ответных мер. «Американский закон может непреднамеренно в одностороннем порядке оказать влияние на интересы ЕС в сфере энергетической безопасности, – прокомментировал итоги заседания председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. – Поэтому Еврокомиссия приняла сегодня решение о готовности соответствующе отреагировать в течение нескольких дней, если наши опасения не будут учтены достаточным образом».
Siemens против России
Зато Комитет постоянных представителей стран- членов ЕС в Брюсселе согласовал санкции из-за скандала с турбинами Siemens в Крыму. Он случился в июне, когда Reuters сообщило, что в Крым, несмотря на введённые Евросоюзом ограничения, были поставлены четыре турбины, произведенные на петербургском заводе «Сименс технологии газовых турбин».
Позднее в концерне Siemens подтвердили, что все четыре газотурбинные установки произведены для проекта в Тамани. Однако вопреки договоренностям агрегаты доставлены в Крым для строящихся там теплоэлектростанций. В Siemens осудили такое самоуправство и пригрозили, что приостановят поставки генерирующего оборудования российским госкомпаниям, а также выйдут из предприятия «Интеравтоматика». Кроме того из-за нарушений договора о поставках турбин немецкий концерн подал иск в арбитражный суд Москвы.
Как и ожидалось, в санкционный список вошли четыре физических лица и три компании. Подробности пока не озвучиваются, поскольку окончательное решение должен принять Совет Европы. По данным газеты «Коммерсант», санкции могут затронуть курирующего Крым замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, а также три компании, входящие в структуру «Ростеха», и их руководителей.
Андрей Черезов уже заявил, что санкции Евросоюза не повлияют на планы запустить ТЭС в Крыму. Российские власти конфликт и введение санкций никак не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос компаниям, о которых идёт речь. Песков, меж тем, подчеркнул, что турбины, из-за которых возник скандал, произведены в России и российской компанией.
И это ключевой вопрос. В 90-е годы, когда Россия была предельно открыта миру и, что называется, всем ветрам, Siemens вошел в активы многих российских предприятий. Проще говоря, скупил их по дешёвке. В этом числе оказались и заводы, специализирующиеся на производстве электрических машин, тяговых двигателей и генераторов.
С тех пор Siemens только укреплял свои позиции и довёл объём своего производства на российских предприятиях до 1,2 млрд. евро. У компании разные направления – изготовление сложной бытовой техники, магистральных электровозов, скоростных поездов. Что касается производства турбин, то через ООО «Сименс технологии газовых турбин» и связанную с ней компанию «Силовые машины» концерн фактически стал монополистом на российском рынке газовых турбин.
Эксперты отмечают: разместив на российском рынке выпуск газовых турбин большой мощности, Siemens, тем не менее, ограничил доступ российских специалистов к своей технической документации и во многом лишил их самостоятельности. Такое положение устраивало концерн, обеспечивало его доминирование в России.
Случай с турбинами для строящихся крымских ТЭС показал руководителям Siemens, что не всё сегодня под их контролем. Как минимум, российское минэнерго имеет влияние на производство энергогенерирующего оборудования, размещённого на предприятиях страны, в том числе, принадлежащих германскому концерну.
В горячке Siemens распространил «утку» будто лично Владимир Путин давал гарантии руководителям концерна, что его турбины не попадут в Крым. Когда этот номер не сработал, Siemens обратился за помощью к правительству Германии. Так появилась тема новых европейских санкций против России.
Она не так безобидна для Siemens, как кажется. «Санкции накладываются не только Германией, должны вводиться санкции, обязательные для всех членов Евросоюза, – отметил в интервью ВВС пражский независимый аналитик Юрий Федоров. – Но тогда получается такая картина: обидели немецкую корпорацию, в данном случае Siemens, но могут обидеть и какую-нибудь другую. В результате этой обиды французские корпорации вынуждены будут также отказываться от своих каких-то проектов в России».
Есть и другая сторона вопроса. В управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от одной из общественных организаций поступило заявление о возбуждении против концерна Siemens дела о нарушении российского антимонопольного законодательства. Юристы уже прокомментировали возможный исход этого дела.
Если будет доказано наличие сговора (между компаниями «Сименс технологии газовых турбин» и «Силовые машины») на рынке производства газовых турбин, Siemens могут оштрафовать в пределах 100% от полученной им прибыли. Речь пойдёт о миллиардах евро. Другой вопрос – воспользуется ли этой возможностью правительство России или долгому судебному разбирательству оно предпочтёт иной выход из громкого конфликта?
Как бы то ни было, мы имеем дело с двуличной германской политикой. В одном случае, оправдываясь энергобезопасностью, немцы протестуют против антироссийских санкций Вашингтона. В другом – Германия через санкции к самой России пытается сохранить за собой возможность влиять на развитие российской энергетики. Очевидно, что такая политика в отношении Российской Федерации не имеет перспектив.
В понедельник министр энергетики Александр Новак заявил журналистам, что все оборудование, которое поставляет в Россию немецкий концерн Siemens, могут поставлять и другие мировые компании.
Автор: Геннадий Грановский
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