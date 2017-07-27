Высокоточное оружие США показало себя в действии

Высокоточное оружие — оружие, как правило, управляемое, способное с заданной (и достаточно высокой) вероятностью поражать цель первым выстрелом (пуском) на любой дальности в пределах его досягаемости.В результате продолжающейся научно-технической революции стало возможным создание высокоточного оружия, которое, по мнению ряда военных специалистов, будет определять характер будущей войны — войны шестого поколения. Позволяет наносить исключительно высокоточные удары по атакуемым объектам (вплоть до попадания в необходимое окно заданного строения).