18:37 27 июля

Высокоточное оружие США показало себя в действии

Высокоточное оружие — оружие, как правило, управляемое, способное с заданной (и достаточно высокой) вероятностью поражать цель первым выстрелом (пуском) на любой дальности в пределах его досягаемости.

В результате продолжающейся научно-технической революции стало возможным создание высокоточного оружия, которое, по мнению ряда военных специалистов, будет определять характер будущей войны — войны шестого поколения. Позволяет наносить исключительно высокоточные удары по атакуемым объектам (вплоть до попадания в необходимое окно заданного строения).




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Комментарии 9

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  1. garx Сегодня, 17:28
    Наша РЭБ и их точность кто кого?
    garx
    1. Маз Сегодня, 17:39
      А красиво засняли, молодцы, голливуд
      Маз
      1. garx Сегодня, 17:45
        Наняло бы МО хорошего режиссера на промо ролики сразу бы патриотизм у многих поднялся бы и продажи подскочили, да враги бы занервничали!
        garx
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:55
        А красиво засняли, молодцы, голливуд


        Ага цель стоит на месте ...не маневрирует...не сопротивляется...ну чего в нее не попасть. smile
        Тот же ЛЕХА
        1. капрал Сегодня, 18:09
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Ага цель стоит на месте ...не маневрирует...не сопротивляется

          Ну дык техника в ПВД тоже не кругами по периметру ездит. А машини связи и управления, радары и прочие? wink Да и по движущимся кадры есть.
          капрал
    2. капрал Сегодня, 18:05
      Цитата: garx
      Наша РЭБ и их точность кто кого?

      Видел как ПРР антенны сносит? Или смотрел невнимательно?
      капрал
  2. Александр Степанович Сегодня, 17:32
    Полигонные испытания.
    Александр Степанович
    1. freejack Сегодня, 18:04
      Полигонные испытания.

      Ну и что? Они еще в Ираке в вытяжную трубу бомбоубежища попадали... А у нас? если плюс-минус 2 метра уже и есть супер-пупер точность... recourse
      freejack
  3. Averias Сегодня, 18:01
    На 0.56 секунде вертолет работает НУРСами. С каких пор НУРС стало высокоточным оружием? Или я ошибаюсь и это не НУРС?
    Averias
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