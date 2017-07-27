18:37 27 июля

Литовский политик предложил опубликовать список лиц, сотрудничавших с КГБ

Член литовской парламентской партии "Избирательная акция поляков – Союз христианских семей" Збигнев Единский предлагает с января 2018 года опубликовать список лиц, как признавшихся, так и скрывших сотрудничество с КГБ, сообщил в четверг портал Lietuvos zinios .

Збигнев Единский, член партии "Избирательная акция поляков – Союз христианских семей", зарегистрировал поправку к закону о регистрации, признании, отчетах и защите признавшихся лиц, тайно сотрудничавших со спецслужбами бывшего СССР. Поправка предусматривает с января 2018 года открытую публикацию всех фамилий лиц, которые сотрудничали с КГБ
— говорится в сообщении портала, передает РИА Новости

Литовский политик предложил опубликовать список лиц, сотрудничавших с КГБ



По словам политика, общественности должны быть представлены и признавшиеся в сотрудничестве, и те, кто хранил это в тайне, чтобы "эта тема больше не поддавалась спекуляциям и манипуляциям". По данным издания, в 2015 году литовский парламент принял решение, что все данные о лицах, признавшихся в сотрудничестве с КГБ, будут находиться под охраной 75 лет. На основании сохраненного документального материала КГБ предполагается, что в 1940-1991 годы с КГБ в Литовской ССР тайно сотрудничали около 118 тысяч человек.

Часть людей могут шантажировать и использовать тех, кто имел доступ к архиву. Сейчас часто говорят о политиках, общественных деятелях, которые, возможно, сотрудничали со структурами КГБ, однако ни основания, ни доказательств этих фактов никто не представляет. Поэтому необходимо опубликовать важнейшие документы, связанные с этой деятельностью
— заявил порталу Единский.

Как отмечает издание, центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы с мая 2011 года публикует сохранившиеся в особом архиве документы. С осени 2012 года на литовском сайте www.kgbveikla.lt публикуется список "агентов КГБ", обнародовано более тысячи фамилий. В этом году планируется опубликовать окончательный список.

В июне 2015 года за правовой акт о засекречивании информации о лицах, признавшихся в сотрудничестве со спецслужбами бывшего СССР, проголосовали 80 парламентариев, против были 12, еще 17 воздержались. Инициировавшее проект правительство Литвы предлагало засекретить эту информацию навсегда, однако комитет сейма по национальной безопасности и обороне отметил, что ни правовые акты, ни практика других государств НАТО не предусматривает бессрочного засекречивания информации. В комитете отмечали, что по истечении 75 лет срок секретности этой информации может быть продлен.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 33

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  1. Подрезчик Сегодня, 17:05
    Только не надо удивляться литовцам, если номером один будет президент Даля... laughing
    Подрезчик
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:10
      На основании сохраненного документального материала КГБ предполагается, что в 1940-1991 годы с КГБ в Литовской ССР тайно сотрудничали около 118 тысяч человек.

      Когда развал СССР начался , все "все дерьмократы" первым делом побежали громить здания КГБ (в надежде уничтожить архивы..) В Прибалтике насколько я знаю , основную часть архивов удалось вывезти...А там уверен много чего интересного имеется..хе хе 118 тыс это малая часть и так шушара в основном..
      ОТДЕЛ
      1. Pirogov Сегодня, 17:38
        Цитата: ОТДЕЛ
        Когда развал СССР начался , все "все дерьмократы" первым делом побежали громить здания КГБ (в надежде уничтожить архивы..) В Прибалтике насколько я знаю , основную часть архивов удалось вывезти...А там уверен много чего интересного имеется..хе хе 118 тыс это малая часть и так шушара в основном..

        Да там каждый второй и это минимум работал на КГБ ,посмотрим хватит смелости у этого ,,,товарища,,, половину Литвы в дерьмо окунуть.
        Pirogov
    2. vovanpain Сегодня, 17:13
      Цитата: Подрезчик
      Только не надо удивляться литовцам, если номером один будет президент Даля... laughing

      Вот поэтому Саша хотелки этого лабуса и останутся только хотелками,ну не любят бывшие комсомолки и валютные путаны свою молодость. fellow
      vovanpain
      1. Подрезчик Сегодня, 17:18
        Мне нравится, Володя, как быстро эти ...ди "перекрасились" в 90-е, и сразу стали дерьмократами!!! am
        Подрезчик
        1. vovanpain Сегодня, 17:26
          Цитата: Подрезчик
          Мне нравится, Володя, как быстро эти ...ди "перекрасились" в 90-е, и сразу стали дерьмократами!!! am

          Саня,тогда по всему СССР такая перекраска полным ходом шла, мама не горюй request Рьяные коммунисты становились ещё более рьяными дерьмократами.Страшно вспомнить те иудины времена. negative
          vovanpain
          1. Подрезчик Сегодня, 17:38
            Помню, Володя! У китайцев есть пословица: Не дай Вам бог жить в эпоху перемен. recourse
            Подрезчик
        2. pjastolov Сегодня, 17:35
          надо выдвинуть новую инициативу - обнародовать списки лиц сотрудничавших с
          Полиция безопасности (нем. Sicherheitspolizei, сокр. SiPo, Зипо) — полицейская служба, существовавшая в Германии с 1936 года и занимавшаяся борьбой с криминальными и антисоциальными элементами. Объединяла в своём составе уголовный розыск Рейха (Reichskriminalamt) и тайную государственную полицию (гестапо, Geheime Staatspolizeiamt). С 1939 года подчинена Главному управлению имперской безопасности (РСХА).

          Полиция в оккупированной немцами Литве, состояла из отдельных немецких и литовских подразделений.

          Немецкая полиция структурировалась на несколько органов: собственно полицию (Sicherheitspolizei), службу безопасности (de:Sicherheitsdienst) со штаб-квартирой в Каунасе, и полицию общественной безопасности (de:Schutzpolizei).
          Литовская полиция в свою очередь делилась на общественную полицию, криминальную полицию, также на литовские отряды самообороны (полицейские батальоны), службы железнодорожной полиции и пожарной полиции. Литовские полицейские организации были в подчинении у соответствующих организаций немецкой полиции.[2]
          pjastolov
          1. Подрезчик Сегодня, 17:44
            Жалко, что мы с тобой не депутаты Сейма, Володя, а то бы толкнули идейку...чтобы зачесались нацики! good
            Подрезчик
      2. тол100в Сегодня, 18:09
        Цитата: vovanpain
        ну не любят бывшие комсомолки и валютные путаны свою молодость.

        А может любят , да боятся сказать? Ностальжи Дали!
        тол100в
    3. Андрей К Сегодня, 17:13
      С языка сняли laughing
      ...Литовский политик предложил опубликовать список лиц, сотрудничавших с КГБ...


      В "Фейсбуке" опубликован документ, по которому можно сделать вывод, что президент Литвы Даля Грибаускайте была валютной проституткой и "стучала" КГБ...
      Документ о задержании нынешнего президента Литвы Дали Грибаускайте в одном из ресторанов Ленинграда в компании двух проституток и трех граждан Финляндии опубликовал на своей странице в "Фейсбуке” политолог Михаил Делягин.

      То, что у Грибаускайте действительно имелся весьма серьезный покровитель, подтверждают сразу несколько фактов...
      Сразу после окончания ЛГУ она стала одним из ведущих педагогов Вильнюсской высшей партийной школы, не имея никакой научной степени. Но этот огрех был исправлен: в 1988 году Грибаускайте, «проучившись» на заочном отделении Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитила кандидатскую диссертацию...
      Характеристика для поступления в ЛГУ:

      В Ленинградском управлении к Грибаускайте относились с особым вниманием. В частности, по некоторым данным, приехав в Ленинград, будущая студентка жила на квартире, которая проходила по административно-хозяйственному ведомству управления КГБ по Ленинграду и области.
      Беда с этими сексотами laughing
      Андрей К
    4. хрыч Сегодня, 17:14
      Цитата: Подрезчик
      номером один будет президент Даля

      Даля завербовалась, чтоб расшатать режим изнутри, потом еще перевербовалась неоднократно запутав все разведки и пошла дальше, подослала в каждый европейский сортир по литовскому разведчику с боевым вантусом. Сейчас каждый фекалий ЕС под контролем литовских спецслужб ... Так она создает тысячелетнюю фаянсовую империю wassat
      хрыч
      1. Подрезчик Сегодня, 17:23
        Во как закрутили! Но версия остроумная hi и имеет право на жизнь! wink
        Подрезчик
    5. sgazeev Сегодня, 17:43
      Цитата: Подрезчик
      Только не надо удивляться литовцам, если номером один будет президент Даля... laughing

      Ещё во втором поколении. hi
      sgazeev
    6. василий50 Сегодня, 17:55
      подрезчику
      Списки давно уже и проанализированы и подредактированы. Тех кого нужно уже удалили и кого нужно уже добавили.
      Вот только сотрудников гестапо и английских-американских спецслужб там не будет
      Практически все кто вошёл в правительства прибалтов были *рекомендованы* спецслужбами америки-англии, в *благодарность* за верную службу.
      василий50
    7. сибиралт Сегодня, 18:23
      В нашей Думе депутатов в десять раз больше и все чего то постоянно говорят (иначе их "стараний" никто не увидит). Но почему то их высказывания не обсуждаются нигде и той же Далей Грибенко. laughing
      сибиралт
  2. Приговор Сегодня, 17:06
    Не вопрос. Намба уан: Даля Грибаускайте!... tongue Далее по списку литовского правительства... lol
    Приговор
    1. Комментарий был удален.
  3. Logall Сегодня, 17:08
    Охота на ведьм продолжается! Но я сомневаюсь, что это получится. Много нынешних верхушек сотрудничали с КГБ. А иначе, как они в 90е на верх вскарабкались?
    Logall
  4. faiver Сегодня, 17:10
    они пусть лучше опубликуют кто сотрудничал с сс, сд, вермахтом...
    faiver
    1. vovanpain Сегодня, 17:17
      Цитата: faiver
      они пусть лучше опубликуют кто сотрудничал с сс, сд, вермахтом...

      Нельзя request они ныне "герои" боровшиеся с советской "оккупацией". bully
      vovanpain
      1. faiver Сегодня, 17:28
        жаль на сайте материца нельзя...
        faiver
        1. тол100в Сегодня, 18:16
          Цитата: faiver
          жаль на сайте материца нельзя...

          Можно , но с выдумкой! Получится монопенисуале!
          тол100в
    2. Logall Сегодня, 18:07
      Их не нужно опубликовывать. ССовцы об этом в слух с чувством нескрываемой гордости орут.
      Народец то с гнильцой. Думаю при Сталине все сотрудничали. Вввссссеее...
      Logall
      1. Logall Сегодня, 18:30
        Цитата: Logall
        Их не нужно опубликовывать. ССовцы об этом в слух с чувством нескрываемой гордости орут.
        Народец то с гнильцой. Думаю при Сталине все сотрудничали. Вввссссеее...

        Сотрудничали с КГБ.
        Logall
  5. gabonskijfront Сегодня, 17:14
    Поляки и литовцы известные заклятые друзья.Литовский поляк подкладывает мину под местный истеблишмент.
    gabonskijfront
  6. AtenON Сегодня, 17:14
    Первая в списки их подгрибовая президент;)
    AtenON
  7. svp67 Сегодня, 17:18
    Оно вроде как дело правильное и хорошее, но вот как оно повернется на самом деле не кто не знает. Какое количество политиков сразу напишет заявления об уходе?
    svp67
    1. тол100в Сегодня, 18:20
      Цитата: svp67
      Какое количество политиков сразу напишет заявления об уходе?

      Им будет проще создать новое ЦК коммунистической Приебалтии с ЛГБТ уклоном!
      тол100в
  8. irazum Сегодня, 17:30
    Отдел, а своё дело успел прихватить?
    irazum
  9. Дамир Сегодня, 17:37
    "О сколько нам открытий чудных"... как был прав Александр Сергеевич..... ну-ну... публикуйте.... поудивляемся...
    Дамир
  10. Evgenijus Сегодня, 17:47
    Странная ситуация. Ядерное оружие из Литвы вывезли (под контролем спец служб) очень оперативно, а архивы КГБ не успели. Наверное, кому то не выгодно было эти архивы вывозить (отдавать) в Россию. Но и уничтожить их не успели будущие властелины маленького государства, просчитались. Поэтому и засекретили их навечно. Ух, какие там интересные сведения про нынешних литовских парламентариев или их пап и мам. ...
    Evgenijus
  11. К-50 Сегодня, 17:48
    Член литовской парламентской партии "Избирательная акция поляков – Союз христианских семей" Збигнев Единский предлагает с января 2018 года опубликовать список лиц, как признавшихся, так и скрывших сотрудничество с КГБ

    А что тогда с Галей Грибыискайте делать будете? belay laughing
    Придётся президента переизбирать/, опять расходы, а денюжек то и нет. fellow laughing
    К-50
  12. Dzafdet Сегодня, 17:48
    Вот гриба ...те обрадуется! И устроит пляски на полянке! bully
    Dzafdet
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