...Литовский политик предложил опубликовать список лиц, сотрудничавших с КГБ...

Збигнев Единский, член партии "Избирательная акция поляков – Союз христианских семей", зарегистрировал поправку к закону о регистрации, признании, отчетах и защите признавшихся лиц, тайно сотрудничавших со спецслужбами бывшего СССР. Поправка предусматривает с января 2018 года открытую публикацию всех фамилий лиц, которые сотрудничали с КГБ

Часть людей могут шантажировать и использовать тех, кто имел доступ к архиву. Сейчас часто говорят о политиках, общественных деятелях, которые, возможно, сотрудничали со структурами КГБ, однако ни основания, ни доказательств этих фактов никто не представляет. Поэтому необходимо опубликовать важнейшие документы, связанные с этой деятельностью