18:36 27 июля

Берлин: У США и ЕС больше нет единой позиции по санкциям против РФ

Как сообщает газета Neue Osnabrücker Zeitung , США больше не согласовывают с Евросоюзом позицию по санкциям против России. Об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер.

В своем интервью Эрлер заявил, что раньше Брюссель и Вашингтон согласовывали позиции, но в настоящее время Вашингтон сам решает вопрос антироссийских санкций. Новые ограничительные меры американцев выходят за рамки урегулирования украинского кризиса и преследуют своей целью "наказать" Москву за "влияние" на президентские выборы в США, полагает чиновник, передает РИА Новости.

Берлин: У США и ЕС больше нет единой позиции по санкциям против РФ



По его словам, США используют санкции, чтобы увеличить экспорт энергоресурсов, создать рабочие места и укрепить позиции на международной арене.

Также он выразил опасение, что под действие новых санкций может попасть любое сотрудничество России и ЕС в сфере энергетики, "вплоть до ремонта трубопроводов, от которых зависит энергоснабжение Европы".

Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов поддержала законопроект по санкциям против России, Ирана и Северной Корее. Предполагается, что уже на этой неделе документ рассмотрят в сенате, после чего он поступит на подпись президенту.

В случае утверждения новый пакет ограничительных мер может стать самым масштабным с начала 2014 года. В законопроекте закрепляются уже действующие санкции против России, а также вводятся новые ограничения, касающиеся в основном энергетической сферы.

В Кремле законопроект оценивают "крайне негативно" и считают, что он подрывает российско-американские отношения. Документ в нынешней редакции раскритиковали и в ЕС, поскольку санкции предусматривают ограничения против российских энергетических проектов в Европе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 18

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  1. ватник Сегодня, 17:26
    Очень хорошо чем быстрее "перессорится и передерётся" весь так называемый "западный лагерь" тем нам лучше.
    Америка не указ — санкции США не мешают Европе и Азии сотрудничать с «опальными» странами
    ватник
    1. Дуплет Сегодня, 17:32
      Это хорошая новость, но что то мне подсказывает, что нагнут американцы и европу.
      Дуплет
      1. Pirogov Сегодня, 17:34
        Цитата: Дуплет
        Это хорошая новость, но что то мне подсказывает, что нагнут американцы и европу.

        Они её давно нагнули и пользуют как хотят.
        Pirogov
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:38
        Цитата: Дуплет
        Это хорошая новость, но что то мне подсказывает, что нагнут американцы и европу.

        Запад от санкция против России около 100 млрд$ потерял (мы 50 лярдов) , но у нас промышленность и с\х заработало наконец ..Нам санкции очень на пользу пошли , дай Бог чтобы и дальше..А ЕС по выдрыгиваются и молча согласятся!
        ОТДЕЛ
        1. Дуплет Сегодня, 17:49
          Цитата: ОТДЕЛ
          Цитата: Дуплет
          Это хорошая новость, но что то мне подсказывает, что нагнут американцы и европу.

          Запад от санкция против России около 100 млрд$ потерял (мы 50 лярдов) , но у нас промышленность и с\х заработало наконец ..Нам санкции очень на пользу пошли , дай Бог чтобы и дальше..А ЕС по выдрыгиваются и молча согласятся!

          Цитата: ОТДЕЛ
          Запад от санкция против России около 100 млрд$ потерял (мы 50 лярдов)

          Не смешите..Это к тому, кто больше потерял.. Что же до пользы от санкций, я ее пока не наблюдаю. Сыр качественный производить так и не научились, близко лишь Алтайский стоит. Как польские яблоки были на прилавках так и остались, только покупаем сейчас в два раза дороже. Так что ответ с нашей стороны, крайне слабый, а точнее ни какой.. Не могут рынок собственный закрыть. Да и отвечать то , особо нечем.Разве только двигатели запретить продавать.. Да там сумма смешная, что то вроде 30 лям. И вообще санкции - это ерунда всё. У нас две проблемы, это нефть дешевая и либералы во власти. Большая из них - это бездарное правительство.
          Дуплет
      3. ватник Сегодня, 17:46
        Цитата: Дуплет
        Это хорошая новость, но что то мне подсказывает, что нагнут американцы и европу.

        Нагнут 100% Европа уже давно это несамостоятельная сила.
        ватник
        1. ватник Сегодня, 17:52
          Хотя европейцы ещё пытаются "пыжится" изображая из себя "гордый и самостоятельный" союз независимых стран но всё это ненадолго как говорится "сольются" и ещё будут с огромным удовольствием "поддакивать" США.
          ватник
    2. Logall Сегодня, 17:37
      Европу нагибают-нагибают, но спина же не пружина. Есть придел. Но санкции понятны давно. Хотят обезопасить старушку от дешёвого российского газа, продавая свой дорогущий.
      Дороговато обходится такая дружба: когда он друг, а ты холоп...
      Logall
    3. Dmitriy69 Сегодня, 17:44
      А что может Германия и вся Европа противопоставить диктату США? Да ничего ровным счётом! Губки подуют, побрзжят, да и продолжат лежать в привычной поже раздвинув ножки. Чтобы что-то изменить нужна воля и готовность к борьбе, в Европе нет ни того ни другого.
      Dmitriy69
  2. Pirogov Сегодня, 17:32
    У Берлина одна позиция это стоять раком перед Вашингтоном ,а всё остальное ,ЛЯ ЛЯ ЛЯ.
    Pirogov
  3. Подрезчик Сегодня, 17:32
    Ну не дураки сидят в Евросоюзе, "оттуда" и газ дороже, и жди когда привезут, а с СССР и Россией по поставкам проблем никогда не было... soldier
    Подрезчик
    1. Fei_Wong Сегодня, 17:44
      Ну-ну. Березовский, например, по его же словам, стал миллиардером, покупая не активы, а в первую очередь людей. Купи мерзавцев у власти - те с радостью интересы своих стран похерят.
      Fei_Wong
    2. NKT Сегодня, 17:45
      Они уже отменили пять проектов, которые сопровождали Северный поток 2. Сам СП-2 не отменять, но какой-нибудь пряник дадут США.
      NKT
  4. ded100 Сегодня, 17:33
    Просто истерика какаято антиросийская у амеров несолидно както для сверхдержавы!
    ded100
    1. Svetoch Сегодня, 17:39
      Не солидно, но похоже очень выгодно. Всё очень и очень просто. Деньги.
      Svetoch
  5. yuriy55 Сегодня, 17:43
    Берлин: У США и ЕС больше нет единой позиции по санкциям против РФ

    fool У США и ЕС нет даже совместных границ... bully в отличие от России...А общая позиция у США и ЕС по санкциям против России есть... lol
    yuriy55
  6. katalonec2014 Сегодня, 17:51
    Подло поступают,хотят сами газовозами возить свой газ в Европу...не пора ли ВВП учредить какой нибудь новый вид войск...пираты-ихтамнету.
    katalonec2014
  7. Ярик Сегодня, 17:59
    Улыбнула фраза автора: "В Кремле законопроект оценивают "крайне негативно" и считают, что он подрывает российско-американские отношения. " Может быть уже пора понять, что как таковых отношений уже НЕТ, "подрывать" уже НЕЧЕГО. Всё и так уже сто раз подорвано и перестать полосатых называть партнерами. Они на весь мир нас объявили своими врагами номер 1. Пусть кто нить там, в прямом эфире, назовет Россию партнером? Блеяние наших первых лиц по этому поводу уже начинает переходить за рамки здравого смысла.
    Ярик
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