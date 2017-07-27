Путин о санкциях: в какой-то момент России придется ответить на хамство

Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны

На прошедшей пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в условиях санкций ведет себя сдержанно и терпеливо, но в какой-то момент ей придется ответить на хамство, передает РИА Новости Путин в четверг прибыл с рабочим визитом в Финляндию по личному приглашению президента этой страны Саули Ниинистё. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, визит приурочен к празднованию 100-летия независимости Финляндии и пройдет в городе Савонлинна.— сказал Путин, отвечая на вопрос, каким будет ответ России, если законопроект в США о новых санкциях против РФ будет принят.Палата представителей конгресса США ранее приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Новый пакет мер, в случае принятия, может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".