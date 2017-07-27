18:36 27 июля

Путин о санкциях: в какой-то момент России придется ответить на хамство

На прошедшей пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в условиях санкций ведет себя сдержанно и терпеливо, но в какой-то момент ей придется ответить на хамство, передает РИА Новости

Путин в четверг прибыл с рабочим визитом в Финляндию по личному приглашению президента этой страны Саули Ниинистё. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, визит приурочен к празднованию 100-летия независимости Финляндии и пройдет в городе Савонлинна.

Путин о санкциях: в какой-то момент России придется ответить на хамство



Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны
— сказал Путин, отвечая на вопрос, каким будет ответ России, если законопроект в США о новых санкциях против РФ будет принят.

Палата представителей конгресса США ранее приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Новый пакет мер, в случае принятия, может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 23

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  1. Zibelew Сегодня, 18:00
    Давно пора ответить янкесам, вернуть в экономику деньги из российских фондов, размещенных в американской юрисдикции. Только ответка будет снова одна и таже - с народа три шкуры сдерут под соусом санкций.
    Zibelew
    1. oleg-gr Сегодня, 18:04
      ВВП заговорил о хамстве "партнеров". Значит сильно достали. Может пора асимметричные меры принимать? Давно время пришло.
      oleg-gr
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:04
      Давно пора ответить янкесам, вернуть в экономику деньги из российских фондов, размещенных в американской юрисдикции.


      Не получится...доходность американских бумаг действует на финансовую часть нашего правительства как мед на пчел...прибыль достаточная чтобы забыть о патриотизме и о интересах РОССИИ...
      smile
      Капитализм вещь наднациональная...и наши капиталисты в правительстве и ГОСДУМЕ не афишируют свои сделки с нашими заклятыми партнерами.
      Тот же ЛЕХА
    3. Дуплет Сегодня, 18:06
      Этот точно, до выборов на санкции отвечать Путин не хочет, а то народ уже некуда обирать
      Цитата: Zibelew
      Давно пора ответить янкесам, вернуть в экономику деньги из российских фондов, размещенных в американской юрисдикции. Только ответка будет снова одна и таже - с народа три шкуры сдерут под соусом санкций.
      Дуплет
    4. pjastolov Сегодня, 18:07
      Тагирьян hi , они это никогда не сделают, можно же было ответить на американскую космическую программу
      pjastolov
    5. Арон Заави Сегодня, 18:08
      Цитата: Zibelew
      Давно пора ответить янкесам, вернуть в экономику деньги из российских фондов, размещенных в американской юрисдикции. Только ответка будет снова одна и таже - с народа три шкуры сдерут под соусом санкций.

      Давно пора. Кстати с точки зрения американского рынка облигаций ,сумма очень не большая.
      Арон Заави
      1. jonhr Сегодня, 18:13
        для американского рынка небольшая. а для кого-то кровные laughing
        jonhr
      2. pjastolov Сегодня, 18:22
        На данный момент иностранные инвесторы являются держателями 43% американского рынка государственных облигаций объемом в $13.9 трлн.
        у России всего 109 млрд. долл. bully
        pjastolov
  2. Alexandr2637 Сегодня, 18:02
    Слова слова слова.... И только.
    Alexandr2637
    1. Stranger03 Сегодня, 18:06
      Согласен, одно словоблудие. Не понимаю, чего мы боимся? Почему не высылаем 50-100 американских дипл... шпионов в ответ на хамство штатов? Почему не арестовываем имущество? Почему не арестовываем агентов ЦРУ по всему миру в ответ на аресты наших граждан?

      Слова, слова....
      Stranger03
      1. п-к Опарышев Сегодня, 18:18
        Батенька! Нам не известно по какому краю и по какому острию идёт Россия над пропастью Войны.Понятно,что резкие движения не приветствуются.
        п-к Опарышев
  3. Беляш Сегодня, 18:08
    Раньше Путин говорил что санкции на пользу, но когда санкции против близкого окружения , дач - то уже не на пользу.
    Беляш
    1. jonhr Сегодня, 18:15
      мне кажется ещё несколько таких эмоциональных выступлений и добавят санкций.
      такого рода выступление это проявление слабины и признание факта
      jonhr
      1. askme Сегодня, 18:33
        Это не эмоции. Это ответ-предупреждение по делу. Промолчать - нельзя. Всё широко освещается. Истерично отвечать мгновенными действиями - это как раз то, чего хотят оппоненты. Так что все правильно сказано. Очень коротко и емко...
        askme
      2. vovanpain Сегодня, 18:35
        Цитата: jonhr
        мне кажется ещё несколько таких эмоциональных выступлений и добавят санкций.

        Кому,Рабиновичу?Ему только модератор или администратор может подкинуть санкций ввиде бана или предупреждения. fellow
        Цитата: jonhr
        такого рода выступление это проявление слабины и признание факта

        Да ну laughing по вашему смиренно промолчать в тряпочку и поставить другую щеку в ответ на хамство полосатиков? feel Вот не понимаю,Путин молчит-значит слабость,Пути н говорить слабость,Путин делает тоже слабость,определитель хоть laughing По комментариям Путину надо войну и желательно ядерную развязать.Да уж. request
        vovanpain
  4. Старый Хрен Сегодня, 18:12
    в какой-то момент России придется ответить на хамство

    - Подумал "раб на галерах" и перевел очередные десятки миллиардов долларов в Америку.
    Слушайте, я старый, больной, у меня давление. Хватит печатать такой бред. Бабло из России как уходило, так и уходит. А все эти повизгивания только раздражают. Воруете, переводите деньги на Запад - только делайте это молча и тихо. Пожалейте нас, стариков. У нас давление, сердце колет и запоры.
    Старый Хрен
  5. Million Сегодня, 18:14
    Россия давно бы ответила,да у ее властей рыло в таком пуху,что ответить не получается
    Million
  6. Баберметис Сегодня, 18:14
    А отвечелка то выросла, аль все еще отвесалка?
    Баберметис
    1. Черный_Ватник Сегодня, 18:22
      Граждане в Крыму и в Сирии говорят, что выросла.
      Черный_Ватник
    2. тол100в Сегодня, 18:31
      Цитата: Баберметис
      А отвечелка то выросла, аль все еще отвесалка?

      ОБРЕЗАЛКЕ слово не давали!
      тол100в
  7. ОТДЕЛ Сегодня, 18:26
    Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны

    Эх Россия терпеливая душа...Но если нас разозлить, то весь мир поставить можем в положение ...! Не испытывайте наше терпение господа , не советую..
    Вспомнилось недавнее , как 200 наших футбольных болельщиков отметелили 1000 англицких и т.д. Ведь довели явно!
    ОТДЕЛ
    1. jonhr Сегодня, 18:30
      вы явно не смотрели ролик как это было. английские болельщики как будто ставили себе цель такую. технично бросали бутылками в ваших болельщиков, но не лезли в драку. предоставили это дело полиции. разыграли из себя жертв эти аглицкие болельщики
      jonhr
  8. sauvage Сегодня, 18:32
    Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны Оказывается возможно - 26 лет ждем. За это время помимо США хамить стали такие "державы" как Польша, Трибалтийские "державы".
    sauvage
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