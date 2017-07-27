Перспективный десантный корабль ВМФ РФ получит имя "Севастополь"
Новый десантный корабль Военно-морского флота России будет носить имя «Севастополь». Об этом в ходе пресс-конференции сказал депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает ТАСС
Как сообщил ранее генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов, десантный корабль нового поколения, создаваемый для Военно-морского флота России, находится на стадии предпроектной проработки. По его словам, "скорее всего, это будет универсальный десантный корабль, что-то похожее на "Мистраль", но немного другого вида".
Облик нового корабля выберет Минобороны РФ. Власов отметил, что внешний вид перспективного "десантника" будет совершенно новым по сравнению с традициями классического военного кораблестроения.
Как сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, Военно-морской флот рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля к 2025 году. Их проектирование и строительство включено в новую госпрограмму вооружений.
В целях сохранения памяти о городе-герое Севастополе и его героических традициях действительное наименование "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, поступающего в состав ВМФ РФ после 2022 года- зачитал Белик письмо Минобороны за подписью начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в котором при этом не уточняется название проекта.
Последние три года Россия активно строит новые корабли, и поэтому в городе поднялась настоящая волна общественного мнения, чтобы один из боевых кораблей носил имя города военно-морской славы России. Мы обратились к руководству Минобороны и с замиранием сердца получили ответ: Ваше обращение по поводу присвоения действительного наименования "Севастополь" одному из кораблей, строящихся для Военно-Морского Флота, в Минобороны России рассмотрено. В целях сохранения памяти о городе-герое Севастополе и его героических традициях действительное наименование "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, поступающему в состав ВМФ после 2022 года— подчеркнул депутат.
Как сообщил ранее генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов, десантный корабль нового поколения, создаваемый для Военно-морского флота России, находится на стадии предпроектной проработки. По его словам, "скорее всего, это будет универсальный десантный корабль, что-то похожее на "Мистраль", но немного другого вида".
Облик нового корабля выберет Минобороны РФ. Власов отметил, что внешний вид перспективного "десантника" будет совершенно новым по сравнению с традициями классического военного кораблестроения.
Как сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, Военно-морской флот рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля к 2025 году. Их проектирование и строительство включено в новую госпрограмму вооружений.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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