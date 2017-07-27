Перспективный десантный корабль ВМФ РФ получит имя "Севастополь"

В целях сохранения памяти о городе-герое Севастополе и его героических традициях действительное наименование "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, поступающего в состав ВМФ РФ после 2022 года

Последние три года Россия активно строит новые корабли, и поэтому в городе поднялась настоящая волна общественного мнения, чтобы один из боевых кораблей носил имя города военно-морской славы России. Мы обратились к руководству Минобороны и с замиранием сердца получили ответ: Ваше обращение по поводу присвоения действительного наименования "Севастополь" одному из кораблей, строящихся для Военно-Морского Флота, в Минобороны России рассмотрено. В целях сохранения памяти о городе-герое Севастополе и его героических традициях действительное наименование "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, поступающему в состав ВМФ после 2022 года