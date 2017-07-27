21:05 27 июля

Перспективный десантный корабль ВМФ РФ получит имя "Севастополь"

Новый десантный корабль Военно-морского флота России будет носить имя «Севастополь». Об этом в ходе пресс-конференции сказал депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает ТАСС

В целях сохранения памяти о городе-герое Севастополе и его героических традициях действительное наименование "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, поступающего в состав ВМФ РФ после 2022 года
- зачитал Белик письмо Минобороны за подписью начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в котором при этом не уточняется название проекта.

Перспективный десантный корабль ВМФ РФ получит имя "Севастополь"



Последние три года Россия активно строит новые корабли, и поэтому в городе поднялась настоящая волна общественного мнения, чтобы один из боевых кораблей носил имя города военно-морской славы России. Мы обратились к руководству Минобороны и с замиранием сердца получили ответ: Ваше обращение по поводу присвоения действительного наименования "Севастополь" одному из кораблей, строящихся для Военно-Морского Флота, в Минобороны России рассмотрено. В целях сохранения памяти о городе-герое Севастополе и его героических традициях действительное наименование "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, поступающему в состав ВМФ после 2022 года
— подчеркнул депутат.

Как сообщил ранее генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов, десантный корабль нового поколения, создаваемый для Военно-морского флота России, находится на стадии предпроектной проработки. По его словам, "скорее всего, это будет универсальный десантный корабль, что-то похожее на "Мистраль", но немного другого вида".

Облик нового корабля выберет Минобороны РФ. Власов отметил, что внешний вид перспективного "десантника" будет совершенно новым по сравнению с традициями классического военного кораблестроения.

Как сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, Военно-морской флот рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля к 2025 году. Их проектирование и строительство включено в новую госпрограмму вооружений.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 34

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  1. Mystery12345 Сегодня, 19:04
    у нас к 25 году,просто прорыв какой то готовится...всё к этому году откуда то возьмётся... а китайцы штампуют массово всё в невероятных количествах. тревожна такая наша "расторопность".
    Mystery12345
    1. хрыч Сегодня, 19:08
      Цитата: Mystery12345
      а китайцы штампуют массово всё в невероятных количествах

      Учите уже китайский язык, чтоб наизусть декламировать цитатник Мао wassat
      хрыч
      1. Mystery12345 Сегодня, 19:32
        Цитата: хрыч
        Учите уже китайский язык, чтоб наизусть декламировать цитатник Мао

        http://bmpd.livejournal.com/2700060.html -посмотрите,и потом смейтесь...
        Mystery12345
        1. хрыч Сегодня, 19:46
          Цитата: Mystery12345
          посмотрите,и потом смейтесь...

          А я и не смеюсь, меня печалит, что вы плохо знакомы со статьями Военного Обозрения, в частности как ударным вооружением наш даже прибрежный флот (даже флотилия замкнутого водоема - Каспия) превратился в нечто угрожающее. Мне жаль, что три новых Борея, вступивших в строй и способные стереть любую самую крупную страну каждый, на вас совершенно не производит впечатления, а китайская контрафактная флотилия, где самый серьезный корабль - наш недобитый Варяг, устаревший морально еще на стадии закладки. Печалит, что не впечатлила развернутая спутниковая группировка, линейка баллистических ракет и пр. Поэтому зубрите цитатник Мао.
          хрыч
          1. pol-smit.smit Сегодня, 19:57
            где самый серьезный корабль - наш недобитый Варяг, устаревший морально еще на стадии закладки
            это вы про дымящий такр адмирал кузнецов?
            pol-smit.smit
            1. хрыч Сегодня, 19:58
              Цитата: pol-smit.smit
              это вы про такр адмирал кузнецов?

              Авианосец Ляонин
              хрыч
              1. badens1111 Сегодня, 20:28
                Цитата: хрыч
                Печалит

                Печалит ваш уряпатриотизм..нам бы такие темпы строительства ФЛОТА..Назвать Флот КНР,сборищем устаревших корыт..вы батенька,совсем не правы...У нас состояние куда как не лучшее,к величайшему на то сожалению.Не смотря на Бореи,Каракурты и Буяны..
                badens1111
                1. хрыч Сегодня, 20:45
                  Цитата: badens1111
                  Печалит ваш уряпатриотизм..нам бы такие темпы строительства ФЛОТА..

                  Печалит ваше непонимание проблемы. Любой боевой корабль без начинки - самоходная баржа. А начинка - это РЛС, ударные системы, системы ПВО, ПЛО. И что же мы видим в этих системах? Чудовищное отставание китайцев, малоудачные попытки копирования. И что? Нас не берем нам плевать на их китайские моря, но высокотехнологичному флоту Японии и США они в подметки не годятся
                  хрыч
          2. Paranoid50 Сегодня, 20:26
            Цитата: хрыч
            Поэтому зубрите цитатник Мао.

            Кстати,кроме шуток, занятная книжица. good Так получилось ,что случайно попавшую ко мне брошюрку, протаскал в рюкзачке... почти два года laughing Время от времени перечитывал. Там не только о "бумажных тиграх". yes Особенно точное,развёрнутое определение товарищ Мао даёт либералам и либерализму в целом. Есть,конечно же, и "... не стоит пугаться ядерной войны. Пусть половина человечества погибнет, зато другая половина будет жить при коммунизме."(Ну,это "хит всех времён" laughing ). В целом же - весьма поучительно. hi
            Paranoid50
            1. хрыч Сегодня, 20:28
              Цитата: Paranoid50
              Время от времени перечитывал

              А что там сказано про воробьев? wassat
              хрыч
              1. Paranoid50 Сегодня, 21:01
                Цитата: хрыч
                А что там сказано про воробьев?

                Про воробьёв точно не было. Разделы: "о труде", "о войне", "об армии", "об искусстве", "о женщинах", "о молодёжи" и пр. Причём, цитаты не датированы, но из контекста легко понять , в какой период это говорилось. Кстати,притча об умной обезьяне актуальна по сей день. yes А какой фурор происходил среди китайских туристов(в Питере их - валом), когда я ,как бы невзначай, у них на глазах доставал и открывал цитатник. wassat Ну,лёгкий троллинг только на пользу.
                Paranoid50
          3. donavi49 Сегодня, 20:46
            Ну Ляолинь то не один. Следом систершип улучшенный. А собирают уже Тип-002 по схеме CATOBAR.

            Самый серьезный надводный у них 052D - 6 уже в составе флота (десять дней назад приняли 154 Xiamen), каждый несет 64 тяжелых ракеты (их вариант С-300, ПКР/КР/ПЛУР).

            Но удивляет другое - объемы строительства. Вот фото - новейший и самый мощный для НОАК головной тяжелый эсминец 055 (более 100 тяжелых ракет) и 12 (!!!!!) - эсминец 052D - в достройке (а 13 уже на воде и еще 6 эсминцев сформированы визуально и отсняты спотерами). Если что эсминцев 055 - еще три строят, причем следующий будут спускать уже в этом году.
            donavi49
            1. хрыч Сегодня, 21:00
              Цитата: donavi49
              Следом систершип

              Американцы все это конечно же утопят laughing Китайцы они по-жизни кого-нибудь копируют. Мао копировал Сталина, Чери копирует Тоету. Сейчас они копируют флот США, проблема в том, что они не американцы, а китайцы. Нам копировать никого не надо. Есть у нас интересы в Ледовитом океане, строим атомный ледокольный флот, никто даже рядом не валялся. Есть необходимость нанесения неприемлемого ущерба любому, строим атомные подводные ракетоносцы. Есть у нас замкнутые Моря, вооружили их флот стратегическими КР и пр. Мы уже почти сто Ярсов намедни нашлепали и почти 50 Булав, 600-800 новых маневрирующих блока, для ЕС, КНР и США, по братски, по 200 блоков каждому и все нет их. А ведь еще наследство СССР еще не перевелось wassat Поэтому лучше помалкивайте и слушайте, что Генштаб скажет и Верховный bully
              хрыч
    2. vladfill Сегодня, 19:44
      Так десантные суда "Севастополь" и "Владивосток", вроде, сейчас в Египте на бункеровке.
      vladfill
    3. donavi49 Сегодня, 20:52
      Нет. Также как к 20-му году.
      То есть раньше обещали все к 2020. Сейчас пересмотрели и сформировали новую 2025. В 22-23 году пересмотрят 2025 и сформируют 2030. И все будут обещать уже к 30 году. Ну и так дальше.

      Реально еще даже проекта нет. Есть только конкурирующие аванпредложения.
      donavi49
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:07
    "Крым" нужно присвоить , какому нибудь ракетному крейсеру в будущем , а еще Донбасс..! Вот эти названия все в мире знают .. soldier
    А вообще такие статьи приятно читать..Все восстановим!
    ОТДЕЛ
    1. Pirogov Сегодня, 19:22
      Цитата: ОТДЕЛ
      А вообще такие статьи приятно читать..Все восстановим!

      Не перестаю восхищаться вашим оптимизмом.)))
      Pirogov
      1. Mystery12345 Сегодня, 19:34
        Цитата: Pirogov
        Цитата: ОТДЕЛ
        А вообще такие статьи приятно читать..Все восстановим!

        Не перестаю восхищаться вашим оптимизмом.)))

        есть Патриотизм,а есть-фанатизм...-Виталик из последних...привыкайте.
        Mystery12345
        1. irazum Сегодня, 19:41
          есть ПАТРИОТИЗМ, а есть "квасной ура-патриотизм". А от Отдела ничего другого ожидать и не приходится...
          irazum
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:54
          Цитата: Mystery12345
          Цитата: Pirogov
          Цитата: ОТДЕЛ
          А вообще такие статьи приятно читать..Все восстановим!

          Не перестаю восхищаться вашим оптимизмом.)))

          есть Патриотизм,а есть-фанатизм...-Виталик из последних...привыкайте.

          Вы скорее всего из нытиков ..Вас почитаешь и застрелиться хочется! Ну у меня на таких иммунитет , я чую генами к чему такие клонят обычно медленно и целенаправленно..Как в 80-х начало 90-х.. Один в один тактика! Только тогда интернета не было , а были СМИ "НАШИ!!!" Которые нас круглосуточно унижали и поучали , кто мы такие и что с такими делать нужно..
          Или я не прав мистер 1234567 и т.д. ?????? хе хе
          ОТДЕЛ
      2. Бензорез Сегодня, 19:35
        Как сказал бы Лавров-оптимизм зашкаливает. Да и Бог с ним. Должен же быть хоть у кого-то оптимизьмь. Это тоже нужно, черт меня побери.
        Бензорез
      3. 79807420129 Сегодня, 19:48
        Цитата: Pirogov
        Не перестаю восхищаться вашим оптимизмом.)))

        Да ладно Андрей hi Уж лучше читать Виталькин оптимизм,чем читать такое нудение "Леликусепропалополимеры" и т.д.а что будет на самом деле поживем увидим.
        Цитата: ОТДЕЛ
        Крым" нужно присвоить , какому нибудь ракетному крейсеру в будущем ,

        Хотя вот тут Андрей с вами тоже повосхищаюсь оптимизмом Виталика laughing В "Крым" придётся ракетный крейсер"Москва" переименовывать,ну или Петра Первого строительства крейсеров пока вроде не намечается. hi
        79807420129
  3. faiver Сегодня, 19:20
    смущает фраза - "который поступит после 2022года" , ну очень смущает, я так понимаю к тому времени либо ишак сдохнет либо падишах помрет....
    faiver
    1. Комментарий был удален.
  4. внутренний враг Сегодня, 19:20
    Зачем вообще писать про корабль которого нет, а Иван Грен есть, напишите про него когда примут в состав ВМФ например.
    внутренний враг
    1. Burbon Сегодня, 19:22
      Цитата: внутренний враг
      Зачем вообще писать про корабль которого нет, а Иван Грен есть, напишите про него когда примут в состав ВМФ например.

      сразу после того как построят Севастополь....((
      Burbon
    2. san4es Сегодня, 19:32
      Цитата: внутренний враг
      Иван Грен есть, напишите про него когда примут в состав ВМФ например.

      san4es
      1. Стирбьорн Сегодня, 20:08
        Видео за июнь 2016 - он до сих пор все испытания проходит lol
        Стирбьорн
        1. san4es Сегодня, 20:17
          Цитата: Стирбьорн
          Видео за июнь 2016 - он до сих пор все испытания проходит lol

          ...Это нормально...Мы-же не СШАнцы..."сырые" корабли/самолёты в состав ВМФ/ВКС принимать soldier
          san4es
        2. Paranoid50 Сегодня, 20:47
          Цитата: Стирбьорн
          он до сих пор все испытания проходит

          Сейчас встал на Кронштадтском рейде, участвует в параде. Кстати, по поводу парада, правда виртуального. Зашёл-таки вчера на страницу МО "ГлавПарад"... Через пол-часа отправил разгромное письмо с сообщениями об ошибках. Оф. сайт МО,похоже, привлёк к проекту, как говорят, "жертв ЕГЭ" .
          Косяк №1 : БДК "Александр Шабалин" назван... большой противолодочный, притом,что БПК "Вице-адмирал Кулаков" тут же,рядом.
          Косяк №2: РК "Димитровград" назван "Дмитровград". Ну,да - рядом же п/л "Дмитров". И,конечно же, откуда им знать,что город Мелекес Ульяновской области был переименован в честь Георгия Димитрова, а не в честь города в Мос.Области.
          Это самые "жирные". Там ещё кое-что по мелочи, в ТТХ, но на фоне этих перлов незначительно. Что ещё бросилось в глаза - "Дмитрий Донской", ТТХ,вооружение - крупно "НЕТ ДАННЫХ". Ну,тут,как раз, нормально. Заходил буквально только что. Косяки не исправлены. negative
          Paranoid50
  5. Бензорез Сегодня, 19:28
    Почему бы и нет. Должен же пароход как-то называться.
    Бензорез
  6. rudolff Сегодня, 19:30
    Наши предки говорили в подобных случаях: делить шкуру неубитого медведя. Сильны традиции, однако...
    rudolff
  7. Стирбьорн Сегодня, 20:11
    Еще даже проектирование не закончено, а они имена раздают
    Стирбьорн
    1. rudolff Сегодня, 20:37
      Проектирование даже не начиналось.
      "... находится на стадии предпроектной проработки".
      Иными словами: на стадии формирования облика. Далее начнется работа над эскизным проектом, НИР и ОКРы. После утверждения эскизного приступят к техническому. На основе технического будут стряпать рабочую документацию и готовить производство под строительство. Головной корабль в металле появится ну точно не ранее 25-го года, а в составе флота ближе к 30-ым.
      rudolff
  8. rumpeljschtizhen Сегодня, 20:50
    Теперь у нас "почеркушкам" - эскизам дают названия Задолбали этой показухой и ура лозунами
    rumpeljschtizhen
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