Самоходная артиллерийская установка СУ-152П



Единственный прототип СУ-152П в музее. Фото Wikimedia Commons



Реконструкция облика машины. Рисунок Dogswar.ru



Проекции самоходки. Рисунок Shushpanzer-ru.livejournal.com



Опытная СУ-152П на испытаниях. Фото Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины. XX век"



Вид слева. Дульный тормоз закрыт чехлом. Фото Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины. XX век"



Вид на корму. Можно рассмотреть орудийную установку. Фото Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины. XX век"

По материалам:

http://dogswar.ru/

http://otvaga2004.ru/

http://tankmuseum.ru/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/

http://strangernn.livejournal.com/

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2010. – Т. 3. 1946–1965

Изучение трофейных образцов и захваченной немецкой документации советскими специалистами привело к появлению целого ряда новых проектов. Среди прочего, военные и конструкторы заинтересовались немецкими самоходными артиллерийским установками полуоткрытой архитектуры. К началу пятидесятых годов было создано сразу три проекта подобной техники. Один из них предлагал строительство самоходки с длинноствольным орудием калибром 152 мм и носил название СУ-152П.Напомним, на заключительном этапе Великой Отечественной войны трофеями Красной Армии стало большое число новейших бронемашин гитлеровской Германии. Чуть позже удалось получить доступ к технической и конструкторской документации. В ходе изучения трофеев было установлено, что полуоткрытая установка орудия на самоходном шасси, использовавшаяся в нескольких немецких проектах, представляет определенный интерес и может быть использована при создании новой техники. Указания, в соответствии с которыми следовало начать разработку подобных проектов, появились в середине 1946 года.Проработка облика перспективных бронемашин была поручена отделу №3 предприятия «Уралмашзавод» (г. Свердловск). Работами руководил Л.И. Горлицкий. Достаточно быстро конструкторский коллектив создал предварительные варианты проекта, после чего в течение двух лет продолжал их развитие. Результаты этих работ вновь получили одобрение, после чего был дан старт трем новым проектам. В соответствии с постановлением Совета министров от 22 июня 1948 года ОКБ-3 должно было создать три самоходки, построенные на унифицированном шасси и имеющие разное вооружение.Одна из перспективных САУ должна была нести мощное длинноствольное 152-мм орудие М-53, разработанное заводом №172 (г. Пермь). Этот проект получил рабочее название «Объект 116». Позже самоходку обозначили как СУ-152П. Следует отметить, что, несмотря на определенное сходство обозначений, эта боевая машина не имела прямого отношения к ранее разработанным образцам.В соответствии с техническим заданием, перспективные самоходки трех типов должны были строиться на унифицированном шасси. В рамках нового проекта было решено отказаться от прямого развития существующих самоходных машин и создать требуемое шасси с нуля. Для этого была проведена объемная работа по изучению имеющихся идей и технологий и поиску оптимальных конструкций. Итогом таких работ стало появление оригинальной конструкции самоходного шасси, заметным образом повлиявшей на дальнейшее развитие самоходной артиллерии.Изначально перспективное шасси разрабатывалось для самоходки СУ-100П / «Объект 105», однако в его конструкции учитывались требования проекта «Объект 108» / СУ-152Г. Такая машина должна была отличаться повышенной прочностью и иметь возможность работы с 152-мм орудиями. В рамках третьего проекта «Объект 116» / СУ-152П бронированное шасси пришлось заметным образом доработать. В связи с использованием более крупного и тяжелого орудия нужно было удлинить существующий корпус и оснастить его измененной ходовой частью. Тем не менее, даже после таких переделок гусеничная машина сохраняла основные черты базовых изделий.Перспективная САУ предназначалась для работы на переднем крае, но получила только противопульное бронирование. Как и другие машины своего семейства, самоходка имела корпус, собранный из бронелистов толщиной не более 18 мм. Наиболее мощное бронирование использовалось в лобовой части и на бортах. Прочие элементы корпуса имели толщину не менее 8 мм. Основная часть соединений выполнялась сваркой. Одновременно с этим предусматривалось несколько клепаных соединений. Компоновка соответствовала другим проектам. В передней части корпуса находилась трансмиссия, позади которой расположили моторный отсек (справа) и отделение управления (слева). Прочие объемы отдавались под боевое отделение.Корпус СУ-152П отличался от существующего агрегата, использованного в двух других проектах, только своей длиной. Обводы и компоновка оставались прежними. Лобовая проекция прикрывалась наклонными листами наибольшей толщины, а также расположенной под некоторым углом к горизонтали крышей. Непосредственно за наклонной верхней лобовой деталью помещались люк водителя и крышка моторного отсека. Проект предусматривал применение вертикальных бортов, кормовая часть которых дополнялась откидными щитками боевого отделения. Сзади корпус защищался наклонным кормовым листом.Боевое отделение и казенная часть орудия прикрывались щитом, похожим на использовавшиеся в других проектах. Этот агрегат имел наклонный лобовой лист толщиной 20 мм, треугольные скулы и вертикальные борта. Сверху на щите предусматривалась крыша с проемами для установки оптики. По ряду причин щит орудия собирался при помощи заклепок. Щит монтировался на одной установке с орудием и мог перемещаться вместе с ним в горизонтальной плоскости.В моторном отсеке корпуса помещался дизельный двигатель В-105 мощностью 400 л.с. Этот двигатель представлял собой дальнейшее развитие серийного В-2 и отличался некоторыми преимуществами эксплуатационного характера. В рамках проекта перспективного шасси для двигателя была создана улучшенная система охлаждения, позволившая уменьшить потребные размеры моторного отсека. Двигатель соединялся с механической трансмиссией на основе главного фрикциона сухого трения, двухпоточного механизма передач и поворота и двух одноступенчатых бортовых редукторов, выдававшей мощность на ведущие колеса переднего расположения.Корпус самоходки «Объект 116» отличался увеличенной длиной, из-за чего потребовалась определенная переработка ходовой части. Теперь на каждом борту корпуса помещалось по семь сдвоенных обрезиненных опорных катков с индивидуальной торсионной подвеской. Передняя и задняя пары катков по-прежнему имели гидропневматические амортизаторы. Появилась дополнительная пара поддерживающих роликов. Расположение и конструкция ведущих и направляющих колес не изменялись. Как и в других проектах семейства, планировалось использовать первую отечественную гусеницу с резинометаллическим шарниром.В передней части боевого отделения разместили тумбовую установку для монтажа орудия требуемого типа. Использовались секторные механизмы наводки. Горизонтальное наведение осуществлялось в пределах сектора шириной 143° при помощи ручных или электрических приводов. Углы вертикальной наводки от -5°до +30° устанавливалось только вручную. В связи с большими габаритами и массой орудия установка получила уравновешивающий механизм пружинного типа. Его колонки располагались вертикально непосредственно за щитом. Применялись гидропневматические противооткатные устройства с гидравлическим тормозом отката и пневматическим откатником. Орудие укомплектовали телескопическим и перископическим прицелами. Также имелась панорама для стрельбы с закрытых позиций.Орудие М-53 представляло собой очередной вариант развития довоенной пушки Бр-2, выполненный с использованием новых идей и технологий. Ранее неоднократно предлагались те или иные варианты модернизации базового образца, и к концу сороковых годов завод №172 представил проект М-53. Предполагалось, что такое орудие можно будет использовать в качестве основного вооружения самоходок противотанкового и штурмового класса.Изделие М-53 получило сравнительно длинный нарезной ствол-моноблок калибром 152 мм. Использовался горизонтальный клиновой полуавтоматический затвор. Также в казенной части имелся досылатель пружинного типа. В связи с большой мощностью орудия и ограниченными характеристиками шасси было решено использовать оригинальный дульный тормоз. В дульной части ствола располагался сравнительно длинный агрегат с 12 парами боковых щелей для выброса пороховых газов. Такая конструкция тормоза позволяла компенсировать до 55% импульса отдачи. Максимальная величина отката достигала 1,1 м.Орудие использовало раздельно-гильзовое заряжание и могло применять все существующие снаряды калибра 152 мм. Боекомплект в виде 30 выстрелов перевозился в кормовой укладке боевого отделения. Для большей безопасности снаряды и гильзы помещались внутри бронированного ящика, открываемого из отсека. Работать с боеприпасами должны были двое заряжающих. При помощи механического досылателя они могли обеспечивать скорострельность до 5 выстрелов в минуту.Самоходка СУ-152П управлялась экипажем из пяти человек. В отделении управления помещался механик-водитель. Он имел собственный люк и пару смотровых приборов для вождения в боевой обстановке. В передней части боевого отделения, под прикрытием щита, находились командир и наводчик. В корме боевого отделения работали двое заряжающих. По понятным причинам, рабочие места наводчика, командира и заряжающих не оснащались люками. В то же время, для большего удобства посадки или работы борта отделения могли откидываться наружу.Новая самоходная артиллерийская установка получалась крупнее других образцов своего «семейства». Длина по корпусу увеличилась до 7,3 м, ширина осталась на уровне 3,1 м, высота – менее 2,6 м. Боевая масса превышала 28,5 т. По расчетам, САУ должна была показывать неплохую подвижность. При движении по шоссе максимальная скорость могла достигать 55-60 км/ч. Запас хода – 300 км. Имелась возможность преодоления различных препятствий. Водоемы глубиной до 1 м можно было пересекать вброд.Разработка трех самоходок полуоткрытой компоновки велась одновременно и завершилась в начале 1949 года. Тогда же «Уралмашзавод» приступил к сборке трех опытных образцов. В марте 1949-го прототип «Объект 116» / СУ-152П вышел на полигон для прохождения заводских испытаний. В течение нескольких недель бронемашина прошла более 2900 км и сделала 40 выстрелов. Было установлено, что имеющееся унифицированное шасси не лишено недостатков. Надежность отдельных элементов ходовой части оставляла желать лучшего, а большая боевая масса и мощный импульс отдачи ускоряли изнашивание агрегатов. Кроме того, были выявлены определенные проблемы с артиллерийской частью. В существующем виде САУ не годилась для эксплуатации и потому нуждалась в серьезной доработке.С целью ускорения работ и экономии средств было решено совершенствовать шасси трех самоходок в ходе дальнейшего развития только проекта. Улучшать и отрабатывать базовый образец планировалось только в рамках проекта СУ-100П. При получении желаемых результатов обновленное шасси могло быть перенесено в два других проекта. Что касается орудийных установок, то они совершенствовались отдельно, каждая в рамках своего собственного проекта.Доработка базового шестикаткового шасси продолжалась до января 1950 году и успела столкнуться с определенными проблемами. Параллельно с этим, в соответствии с рекомендациями заказчика, ОКБ-3 искало пути сокращения боевой массы СУ-152П. Для получения желаемых характеристик эта машина должна была весить около 26 т. Путем заметной переделки определенных деталей эту задачу удалось решить, но только частично. Масса доработанной самоходки сократилась, однако по-прежнему превышала рекомендованный уровень.В начале 1950 года на государственные испытания вышли сразу три САУ разных типов, среди которых был и «Объект 116» на обновленном шасси и с переделанной артиллерийской частью. Доработанная и усиленная ходовая часть трех самоходок получила хорошую оценку. Также заказчик одобрил имеющуюся силовую установку и трансмиссию. В то же время, СУ-152П сохранила некоторые негативные особенности комплекса вооружений. В итоге было решено, что все три представленных образца не справились с государственными испытаниями и нуждаются в дальнейшей доработке.Машины вновь возвратили на завод-изготовитель для очередной переделки. Как и ранее, основные идеи и решения, касавшиеся совершенствования техники, проверялись и отрабатывались на опытных СУ-100П, тогда как СУ-152Г и СУ-152П ждали завершения подобных работ, попутно получая улучшенные системы вооружения. Такое обновление перспективных машин продолжалось до середины пятидесятых годов.К этому времени военное и политическое руководство страны поменяло свое мнение о путях развития боевых бронированных машин и вооружения для армии. Увидев значительные успехи ракетной техники, руководители страны и военачальники стали считать ствольную артиллерию устаревшей. Прямым следствием этого стало решение о закрытии целого ряда перспективных проектов орудий и самоходных установок. Вместе с другими разработками под сокращение попала и САУ «Объект 116». Работы были остановлены, а единственный построенный опытный образец позже передали в музей г. Кубинка, где он остается по сей день. В музейном зале можно оценить длину ствола пушки М-53: даже без дульного тормоза он не только нависает над проходом между двумя рядами техники, но и едва ли не достает до экспоната напротив.Чуть позже конструкторам удалось убедить потенциального заказчика в необходимости дальнейшего развития имеющейся техники. Тем не менее, новый проект подразумевал совершенствование самоходки СУ-100П, тогда как два других проекта оставались не у дел. К началу шестидесятых годов на базе этой машины была создана улучшенная самоходная установка СУ-100ПМ, в дальнейшем ставшая базой для нового многоцелевого шасси. Последнее было пригодным для использования в новых проектах военной и специальной техники. Удлиненное унифицированное шасси тоже получило развитие и было использовано в нескольких новых проектах техники различного назначения.Проект «Объект 116» / СУ-152П должен был привести к появлению перспективной самоходной артиллерийской установки с достаточно мощным вооружением, способной бороться с целями как на переднем крае, так и с закрытых позиций. Тем не менее, наличие массы оригинальных идей и решений привело к известным трудностям, из-за чего разработка всего семейства проектов заметным образом затянулась. В дальнейшем руководство и командование изменило свои взгляды на модернизацию сухопутных войск, вследствие чего проект был закрыт. К теме самоходок с орудиями калибром 152 мм вернулись только в середине шестидесятых годов, но более поздние боевые машины основывались на иных идеях и потому имели минимальное сходство с опытной СУ-152П.