Закладываются две ДЭПЛ проекта 636.3 "Варшавянка"
Согласно информации ТАСС , в "Адмиралтейских верфях" сообщают о запланированной на 28 июля закладке двух первых дизель-электрических субмарин проекта 636.3 "Варшавянка" , предназначенных для Тихоокеанского флота. Данное событие приурочено ко Дню ВМФ, который празднуется в последнее воскресенье июля.
В данной церемонии предполагается участие заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и главы Ленинградской области Александра Дрозденко.
Проект 636.3 ("Варшавянка") относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж состоит из 52 человек.
Первая серия из шести подлодок проекта, предназначенных для Черноморского флота, уже передана ВМФ РФ. Для Тихоокеанского флота планируется строительство до 2022 года шести "Варшавянок".
28 июля на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония закладки двух подводных лодок "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" для Тихоокеанского флота.
В данной церемонии предполагается участие заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и главы Ленинградской области Александра Дрозденко.
Проект 636.3 ("Варшавянка") относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж состоит из 52 человек.
Первая серия из шести подлодок проекта, предназначенных для Черноморского флота, уже передана ВМФ РФ. Для Тихоокеанского флота планируется строительство до 2022 года шести "Варшавянок".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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