07:52 28 июля

Закладываются две ДЭПЛ проекта 636.3 "Варшавянка"

Согласно информации ТАСС , в "Адмиралтейских верфях" сообщают о запланированной на 28 июля закладке двух первых дизель-электрических субмарин проекта 636.3 "Варшавянка" , предназначенных для Тихоокеанского флота. Данное событие приурочено ко Дню ВМФ, который празднуется в последнее воскресенье июля.

28 июля на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония закладки двух подводных лодок "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" для Тихоокеанского флота.





В данной церемонии предполагается участие заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и главы Ленинградской области Александра Дрозденко.

Проект 636.3 ("Варшавянка") относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж состоит из 52 человек.

Первая серия из шести подлодок проекта, предназначенных для Черноморского флота, уже передана ВМФ РФ. Для Тихоокеанского флота планируется строительство до 2022 года шести "Варшавянок".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Mystery12345 Сегодня, 04:36
    ВВП сказал на днях надо строить-и все бросились строить...интересно,а такой фокус только в оборонке работает? а вообще,пять лодок за пять лет-оптимистично...
    Mystery12345
    1. oleg-gr Сегодня, 05:35
      Отношения с "партнерами" обостряются. Вот и потребность появилась. Не все, как в 90-е, по 10 и более лет строить.
      oleg-gr
      1. Titsen Сегодня, 06:53
        Цитата: oleg-gr
        Вот и потребность появилась.


        Только вот проекты все старые...

        Ничего нового нет!
        Titsen
        1. хрыч Сегодня, 07:15
          Цитата: Titsen
          Только вот проекты все старые...
          Ничего нового нет!

          Не старые, а проверенные и отработанные, а новое - это ракеты Калибр, всех модификаций, включая стратегические-ядерные, да еще новая торпеда "Физик".
          хрыч
          1. Burbon Сегодня, 07:36
            Цитата: хрыч
            а новое - это ракеты Калибр, всех модификаций, включая стратегические-ядерные

            wassat fool ну да, ну да.....калибр уже стратег....в ядерном исполнении laughing
            Burbon
            1. хрыч Сегодня, 07:39
              Цитата: Burbon
              ну да, ну да.

              Убери пост пока не поздно и не позорься, Калибр происходит от советского Граната (аналога Томагавка), у которого не было спутникового позиционирования и то нес 200 килотонный заряд. Вы совсем не в теме? Тот же Томагавк изначально был носителем ядерного оружия, а уже потом все остальное. Стыдоба...
              Для справки:
              С-10 «Гранат» — ракетный комплекс морского базирования с крылатой ракетой стратегического назначения КС-122, предназначенный для использования из 533-мм торпедных аппаратов подводных лодок для поражения административно-промышленных центров противника с заранее известными координатами. Кстати принят на вооружение почти одновременно с Томагавком.
              хрыч
    2. 210окв Сегодня, 05:40
      Ну,у нас большие возможности остались со времен СССР в области строительства подводного флота.Слава богу..А Вы правы по остальным отраслям которые практически разгромлены и кое где собирают из китайской комплекции-станкостроение,электроника,легкая промышленность...Тут фокус" не проходит.Политический строй не тот.Всё зависит от выгоды отдельной группы лиц.
      Цитата: Mystery12345
      ВВП сказал на днях надо строить-и все бросились строить...интересно,а такой фокус только в оборонке работает? а вообще,пять лодок за пять лет-оптимистично...
      210окв
      1. хрыч Сегодня, 07:32
        Цитата: 210окв
        Политический строй не тот.Всё зависит от выгоды отдельной группы лиц.

        Как бы к обороне отношение щепетильное, да и Крым присоединили, а не подарили по пролетарской традиции. СССР работал на мировую революцию, все промышленные и сельскохозяйственные мощности уходили на аборигенов Лат. Америки, Африки, Азии, для халявы объявивших себя марксистами (правда еще от людоедства некоторые не отошли) и конечно бездельников Восточной Европы, да и союзные республики не уработались. А в русской глубинке, ни дорог, ни газа, ни паршивых бананов. Поэтому оставшийся промышленный потенциал РФ оказался достаточный для самой РФ, а зерно мы не покупаем у США, а сами стали крупнейшим экспортером. Также СССР всегда отставал в радиоэлектронике и вычислительной технике, ныне КРЭТ, да НИИДАР превзошли врага по дальности и точности, как в БРЛС, РЛС и ЗГРЛС, ну конечно РЭБ. А Подсолнухи, Контейнеры, Воронежи и пр. просто фантастика. Ну и конечно развитие глобальных и спутниковых систем. Они позволили ставить Калибры, включая стратегические, Бог знает на что, хоть в морском контейнере на баржу.
        хрыч
  2. olhon Сегодня, 04:41
    Три лодки - наш ответ на санкции )))
    olhon
  3. burigaz2010 Сегодня, 04:49
    Вот если захотеть получается! Больше машинок новых!!! Семь футов под килем парни!
    burigaz2010
    1. aliis-M Сегодня, 05:41
      боюсь что у них и "над килем", если так можно выразиться lol
      aliis-M
  4. Хаджи Мурат Сегодня, 05:16
    наконец-то и к нам на Д В придут новые подлодки, вопрос,где будут базироваться?
    Хаджи Мурат
    1. vladfill Сегодня, 05:27
      А что, в Комсомольске на Амуре перестали строить лодки?
      vladfill
      1. jonht Сегодня, 07:06
        Там сейчас больше ремонтом занимаются, да и для кого-то строили лодку типа "Амур"....
        jonht
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:15
      Хаджи Мурат Сегодня, 05:16 Новый
      наконец-то и к нам на Д В придут новые подлодки, вопрос,где будут базироваться?

      ... а Вы часом не шпиЁн?... написано - для КТОФ... были бы лодки, а места найдутся...
      a.s.zzz888
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:16
    Вот и хорошо, вот и славно... good примем как дорогих гостей... можно и больше, всё таки Чёрное море не Тихий Океан... fellow
    a.s.zzz888
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