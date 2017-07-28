Госдеп эвакуирует семьи дипломатов США из Венесуэлы
Согласно информации новостного портала lenta.ru , интернет-издание Reuters сообщает о том, что Государственный департамент США дал американским дипломатам указание вывезти свои семьи из столицы Венесуэлы Каракаса в связи с предстоящими выборами в учредительное собрание в данной стране (запланированы на 30 июля).
Также сотрудникам дипмиссии США в Каракасе выдано разрешение на выезд на добровольной основе из Венесуэлы.
Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, в случае созыва учредительного собрания, наделенного полномочиями вносить изменения в конституцию, США предпримут «решительные и быстрые экономические действия».
- заявил американский лидер.
В стране в течение последних нескольких месяцев наблюдается противоборство между президентом страны Николасом Мадуро и оппозицией. Одной из причин противостояния является глубочайший экономический кризис, в основе которого лежит падение мировых цен на нефть — главного экспортного продукта государства.
Также сотрудникам дипмиссии США в Каракасе выдано разрешение на выезд на добровольной основе из Венесуэлы.
Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, в случае созыва учредительного собрания, наделенного полномочиями вносить изменения в конституцию, США предпримут «решительные и быстрые экономические действия».
Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, в то время как Венесуэла рушится.
- заявил американский лидер.
В стране в течение последних нескольких месяцев наблюдается противоборство между президентом страны Николасом Мадуро и оппозицией. Одной из причин противостояния является глубочайший экономический кризис, в основе которого лежит падение мировых цен на нефть — главного экспортного продукта государства.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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