Госдеп эвакуирует семьи дипломатов США из Венесуэлы

Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, в то время как Венесуэла рушится.

Согласно информации новостного портала lenta.ru , интернет-издание Reuters сообщает о том, что Государственный департамент США дал американским дипломатам указание вывезти свои семьи из столицы Венесуэлы Каракаса в связи с предстоящими выборами в учредительное собрание в данной стране (запланированы на 30 июля).Также сотрудникам дипмиссии США в Каракасе выдано разрешение на выезд на добровольной основе из Венесуэлы.Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, в случае созыва учредительного собрания, наделенного полномочиями вносить изменения в конституцию, США предпримут «решительные и быстрые экономические действия».- заявил американский лидер.В стране в течение последних нескольких месяцев наблюдается противоборство между президентом страны Николасом Мадуро и оппозицией. Одной из причин противостояния является глубочайший экономический кризис, в основе которого лежит падение мировых цен на нефть — главного экспортного продукта государства.