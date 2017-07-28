07:53 28 июля

Госдеп эвакуирует семьи дипломатов США из Венесуэлы

Согласно информации новостного портала lenta.ru , интернет-издание Reuters сообщает о том, что Государственный департамент США дал американским дипломатам указание вывезти свои семьи из столицы Венесуэлы Каракаса в связи с предстоящими выборами в учредительное собрание в данной стране (запланированы на 30 июля).

Также сотрудникам дипмиссии США в Каракасе выдано разрешение на выезд на добровольной основе из Венесуэлы.

Госдеп эвакуирует семьи дипломатов США из Венесуэлы



Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, в случае созыва учредительного собрания, наделенного полномочиями вносить изменения в конституцию, США предпримут «решительные и быстрые экономические действия».

Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, в то время как Венесуэла рушится.

- заявил американский лидер.

В стране в течение последних нескольких месяцев наблюдается противоборство между президентом страны Николасом Мадуро и оппозицией. Одной из причин противостояния является глубочайший экономический кризис, в основе которого лежит падение мировых цен на нефть — главного экспортного продукта государства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. oleg-gr Сегодня, 06:01
    Приготовили очередную цветочную революцию? Или нового вида достоинства? Как жаль, что нет сейчас Чавеса.
    oleg-gr
    1. 210окв Сегодня, 06:05
      Да,"этим" известно всё заранее..Всё тут ясно откуда уши торчат..
      210окв
      1. Teberii Сегодня, 06:08
        Америка не даст Венесуэльскому народу ,решать судьбу своей страны самим.
        Teberii
        1. 210окв Сегодня, 06:13
          Тут как посмотреть Понятно что заштатники живут политикой вековой давности..Но и латиносы уже не те.Да,есть кто идет в курсе Вашингтона-Колумбия например.Полно там стран проводящих независимую политику..
          Цитата: Teberii
          Америка не даст Венесуэльскому народу ,решать судьбу своей страны самим.
          210окв
          1. Teberii Сегодня, 06:22
            В КНДР есть ядренная бомба,а у них что есть.
            Teberii
    2. demo Сегодня, 07:19
      Все.
      Это начало конца.
      demo
  2. Masya Masya Сегодня, 06:21
    Уже замутили...
    Masya Masya
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:21
    Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, в то время как Венесуэла рушится.

    Конечно не будут когда сами замутили все это. Не зря же вывозят семьи дипломатов. Значит планируют что-то еще более пакостное и с человеческими жертвами (100 человек погибшими наверное не достаточно для полномасштабного переворота).
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 06:30
      Геннадий, как Вы красиво и литератульно мысль мою развернули.... love респект... love
      Masya Masya
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:34
        Не моя вина, что на несколько минут раньше прочел. Когда писал вашего комментария еще не было. За респект спасибо. hi
        rotmistr60
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:23
    Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, в то время как Венесуэла рушится заявил американский лидер.

    ... во все дырки затычка... angry
    a.s.zzz888
  5. лысова Сегодня, 06:25
    --- "Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, в то время как Венесуэла рушится." --- Да кто бы сомневался. laughing Штатовское "святое" дело "помочь", любому государству в подобных ситуациях. А там конечно назрело и в первую очередь кризис социальный.
    лысова
  6. Беляш Сегодня, 06:43
    Вот так и появляется оппозиция как в Сирии.
    Дальше по известно схеме, как действуют все диктаторы - Пригласить к себе игил и "борьться" с ним и оппозицией.

    Военных в Венесуэле наградили туалетной бумагой за верность президенту
    http://www.mk.ru/politics/2017/07/27/voennykh-v-v
    enesuele-nagradili-tualetnoy-bumagoy-za-vernost-p
    rezidentu.html




    Вам нравятся такие режимы и страны?
    Беляш
    1. rotmistr60 Сегодня, 06:53
      Лично мне не нравятся все ваши провокационные комментарии, но это не значит, что вам необходимо скрутить голову.
      rotmistr60
      1. Беляш Сегодня, 07:09
        я не червонец чтобы всем нравится
        Беляш
        1. Б.Т.В. Сегодня, 07:23
          Цитата: Беляш
          я не червонец чтобы всем нравится


          А вот беляши нравятся очень многим, рискуете быть съеденным, вини или Рабинович.
          Б.Т.В.
  7. Pivot Сегодня, 07:04
    А что они бегут как крысы, пусть наслаждаются наступающей демократией.
    Pivot
  8. куба Сегодня, 07:52
    Цитата: a.s.zzz888
    Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, в то время как Венесуэла рушится заявил американский лидер.

    ... во все дырки затычка... angry

    канэшна нэ будут !!нам бы тоже не надо стоять в стороне...и не только в Венесуэле - в Гейролпе, Украине - объявить это зоной интересов России,разместили батальон у прибалтов- мы-ультиматум-шо мол это угрожает безопасности страны и будет через 24 часа уничтожено - пусть делают ноги !
    куба
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