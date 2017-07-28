Горек галстук изгнанника

© РИА Новости / Денис Петров

Доскакался «участник трех майданов», любитель галстуков и автор глубокомысленного изречения: «Бе-бе-бе, так со мной еще никто не разговаривал» Михаил Саакашвили. Теперь с ними поговорили по-другому. 26 июля еще один знаменитый майданщик – Петр Порошенко – лишил былого «дружка» украинского гражданства. Таким образом, Мишико фактически стал бомжарой. «», - сказал сам лишенец.Формальный повод к лишению Саакашвили гражданства Украины – то, что он, подавая в 2015 году заявление на получение этого самого гражданства, написал о себе ложные сведения. А именно – умолчал о том, что на его родине против него ведется уголовное преследование.Можно подумать, что в то время, когда гражданство оному лицу было предоставлено, отношение грузинских правоохранительных органов к Саакашвили было тайной за семью замками. Ничего подобного! Украинские СМИ об этом трубили давно. Официальный Тбилиси требовал экстрадиции Мишико, из-за чего в отношениях между Грузией и Украиной даже был «лед».Теперь, вдруг, «секрет Полишинеля» раскрылся. Знаменитый дегустатор галстуков, который отрекся от грузинского гражданства, потерял обретенное гражданство Украины. Теперь он вынужден отсиживаться в проверенном месте – в США. В том самом месте, откуда получал зарплату, когда находился на посту президента Грузии.Ну, как тут обойтись без очередных поскакушек? Вот и неистовый Михаил, отправляясь в изгнание, призвал своих сторонников выйти на улицы и пообещал Петру Порошенко новый майдан. Мини-майданчик, собственно, и состоялся 27 июля в Киеве. Сначала митингующие собрались на натоптанном месте - Майдане Незалежности, грозя Петру Алексеевичу «утопить в золотом унитазе». Затем толпа двинулась было на Банковую улицу, к администрации Порошенко, но дорогу перегородила полиция. Произошла стычка: митингующих разгневало заявление правоохранителей, что на Банковой идет ремонт, хотя никакого ремонта не было.Что ж, ложь тех, кто не пропускал сторонников лица без гражданства, вполне стоит лжи самого Саакашвили, который умолчал о претензиях к нему со стороны грузинских властей. Но это - лишь мелкая ложь.За опального «политбомжа» вступилась аж сама Надя Савченко. Это неудивительно – оба персонажа друг друга вполне достойны. По ее словам, такое решение Порошенко «». Однако «свободный мир» (в лице США) пока молчит в ответ на «нарушение прав человека». Госдеп не комментирует. Не слышно воплей о «диктатуре Порошенко» в связи с «преследованием известного борца за демократию».: преследование политических оппонентов, разгон оппозиционной демонстрации (не говоря уже о коррупции). Обычно такие обвинения приводят к тому, что политик попадает в международную опалу, но далеко не всегда. Зачастую его продолжают использовать, когда это выгодно (например, если нужно усилить антироссийский лагерь). Когда начинает мешать – выкидывают, словно использованное резиновое изделие.Видимо, громкая поездка Петра Порошенко в Грузию, его демарш на границе с Южной Осетией, «душевный» разговор с нынешним грузинским президентом Георгием Маргвелашвили – все это не прошло даром. Хотя и говорилось, что стороны не намерены обсуждать вопрос Саакашвили, но, судя по всему, такой разговор состоялся.Теперь на повестку дня встал вопрос об укреплении антироссийского союза между Грузией и Украиной. И таким «борцом за демократию», как Мишико, ради этого можно и пожертвовать. Вот и всплыла так «неожиданно» ложь Саакашвили в заявлении о предоставлении украинского гражданства.А может, г-н Порошенко настолько впечатлился, побывав на границе с Южной Осетией, что вдруг осознал, что Саакашвили – международный преступник? Ну, да это вряд ли – у самого Петра Алексеевича руки в крови даже не по локоть, а по самые плечи. Скорее, Порошенко мог получить иное впечатление., в результате чего и образовалась граница между Грузией и Южной Осетией. Так может, глава майданной хунты почувствовал в этом и для себя совершенно четкий знак? Вот и решил избавиться от зловещего символа, пока не поздно.В любом случае, судьба Саакашвили весьма показательна: у предателей другой быть и не должно. Даже если тому и удастся что-то доказать с помощью своих адвокатов и восстановить гражданство Украины - это будет означать лишь кратковременную перемену политического ветра. Между тем, один из евродепутатов уже предложил дать Саакашвили статус...Латвии.