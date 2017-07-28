07:53 28 июля

Белый дом: русские спонсировали компрометацию Трампа

Согласно информации РИА Новости , представитель Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что компания, подготовившая дискредитирующее досье на президента США Дональда Трампа, финансировалась русскими. При этом никаких доказательств предоставлено не было.

С её слов, данное досье стало "источником фейковых новостей и конспирологических теорий".




И мы узнали, что компания, которая подготовила это (досье), также получала деньги от русских.


Как ранее сообщало издание New York Times, сторонники Демократической партии и противники Трампа в среде республиканцев в 2015 году наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, которой было поручено подготовить досье на кандидата в президенты США. Перед компанией была поставлена задача продемонстрировать слабости Трампа и скандалы, связанные с бизнесом в сфере недвижимости. В итоге появился анонимный документ, компрометирующий Трампа в связях с российскими агентами. Он был выложен ресурсом BuzzFeed.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Teberii Сегодня, 06:33
    И помогли и угробить хотели,хитрые русские из Израиля ,а не из Москвы.
    Teberii
    1. vovanpain Сегодня, 07:16
      И мы узнали, что компания, которая подготовила это (досье), также получала деньги от русских.

      Просто сказочные долбоклюи,то трамп русский агент,теперь уже и его ошельмовали. laughing
      vovanpain
    2. сибиралт Сегодня, 07:29
      Неужто фейки для американцев придумывает самый тупой свидомый Вася Ковтун? belay
      сибиралт
  2. Борис Томаров_2 Сегодня, 06:34
    Совсем америкосы заврались, то Россия вмешивалась в выборы против Клинтон, теперь оказывается и против Трампа, может пауки в банке сами себя жрать начали?
    Борис Томаров_2
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:43
      Борис Томаров_2 Сегодня, 06:34
      Совсем америкосы заврались, то Россия вмешивалась в выборы против Клинтон, теперь оказывается и против Трампа,

      ... а говорили ли они вообще, когда нибудь правду ... request
      a.s.zzz888
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:41
    И мы узнали, что компания, которая подготовила это (досье), также получала деньги от русских.

    " Смешались в кучу кони, люди,..." Ю.Лермонтов... всё кучу валят мерикатосы, уже не выбирая и не перебирая.... wassat
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:41
    Так я не понял, мы выбрали Трампа или пытались его мочить? Тогда зачем весь этот американский балаган, который длится уже 7 месяцев? Вы ребята-демократы (республиканцы) как-то разберитесь кто, чем и против кого занимался. В нормальных странах мира уже смеются над вашими внутренними разборками.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:45
      Геннадий. hi !
      Так я не понял, мы выбрали Трампа или пытались его мочить?

      ... походу, надо делать как в Армии... при поступлении приказа, надо подождать его отмены, и так желательно до трёх раз... wassat
      a.s.zzz888
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:50
        hi Возможно, но есть одно НО - в армии полученный приказ необходимо выполнять. С учетом того, что у самого Трампа "семь пятниц на недели", то приходится реагировать по мере поступления.
        rotmistr60
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:47
          . С учетом того, что у самого Трампа "семь пятниц на недели",

          ... у них другой Устав, там теперь ВООБЩЕ раздрай полный... bully
          a.s.zzz888
  5. LeonidL Сегодня, 06:47
    Деньги от "русских" на дискредитацию Трампа это деньги от телеканала "Дождь" и "Новой газеты" или опять хотят Дядю Вову приплести? От каких "русских"? Или опять все так секретно, что просто засекречено по принципу "Пакет сжечь и пепел проглотить не читая"?
    LeonidL
  6. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:49
    В любой непонятной ситуации вали всё на русских! © Древняя американская мудрость
    Ушлый_башкорт
    1. Ren Сегодня, 06:55
      Цитата: Ушлый_башкорт
      В любой непонятной ситуации вали всё на русских! © Древняя американская мудрость

      Хомыхыз (ну, или сомысыс)!
      И насколько древна (в тысячелетиях) данная му-дурость? lol
      Ren
  7. moskowit Сегодня, 06:52
    "Будут с водкою дебаты, отвечай:
    "Нет ребята-демократы, только чай..." В.Высоцкий
    Совсем эти американские хлопцы с дуба рухнули.... То мы выборы по своему сценарию провели, то теперь Даню Трампова "затоптать" хотим.... Вы, уж, определились бы... fool laughing tongue
    moskowit
  8. inkass_98 Сегодня, 06:52
    Срочно железный занавес, железные двери и железные окна без фрточек. Шо ж такое, везде эти проклятые русские залезли, а голосование в конгрессе и сенате по санкциям в свою пользу переломить не смогли? Не иначе, законодатели американские по старинке голосовали, с ручным подсчетом голосов.
    inkass_98
    1. УАЗ 452 Сегодня, 07:05
      Кто Вам сказал, что не смогли? Просто российские аграрии, с удовольствием поднявшие цены под маркой импортозамещения, скинулись и проплатили именно такие результаты голосования российским хакерам. Плюс ещё добавили представители ОПК, потирающие руки от грядущего и неизбежного теперь расширения госпрограмм по вооружениям.
      УАЗ 452
  9. iliitchitch Сегодня, 06:54
    Ха-ха-ха . Э-э ! Пацаны , вы там только дуба не врежьте ненароком , и друг друга не перемочите . Скучно а то нам станет . wassat . А Ильич-то прав был - загнивают они . Эк шторит болезных .
    iliitchitch
  10. УАЗ 452 Сегодня, 07:02
    - Ты за что сидишь?
    - Я сказал, что Трамп - друг России.
    - А ты за что?
    - Я сказал, что Трамп - враг России.
    - А ты за что?
    - Да я сам не знаю!
    - А зовут тебя как?
    - Дональд Трамп.
    УАЗ 452
  11. savage1976 Сегодня, 07:06
    Пора всему миру обьявить официально, что все жены, мужья и дети известных политиков запада являются внедренными агентами кгб, фсб, гру и т.п. так что все они(политики) давно под колпаком.
    savage1976
  12. g1washntwn Сегодня, 07:08
    "Скучно, девочки"
    g1washntwn
  13. Б.Т.В. Сегодня, 07:18
    - Может ли, у дятла быть сотрясение мозга?!
    - Не может!
    - ?!
    - У дятла нет мозга!
    Б.Т.В.
  14. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:22
    Белый дом: русские спонсировали компрометацию Трампа
    - Аляска это Россия!!!! bully
    Наблюдатель2014
  15. Nix1986 Сегодня, 07:27
    "я тебя породил, я тебя и убью"- в этой новости ничего более не приходит на ум:)))
    Nix1986
  16. cariperpaint Сегодня, 07:31
    вот дают))) сначала раздули до небес фейк а теперь его еще и на нас сваливают) т.е. что получается. мы завербовали Трампа. одновременно хакнули Клинтон. но нам этого мало мы еще заплатили денег что бы завалить уже трампа))) они что сами не понимают что это уже полный.... какой то паноптикум ))))))
    cariperpaint
  17. Pacifist Сегодня, 07:49
    Фееричные деб..ы! Вы уж там определитесь, мы за или против. А то у вас разброд и шатание.
    Pacifist
  18. samoletil18 Сегодня, 07:52
    И что ж они определиться-то не могут! Хотя...
    samoletil18
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