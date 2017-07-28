Белый дом: русские спонсировали компрометацию Трампа

И мы узнали, что компания, которая подготовила это (досье), также получала деньги от русских.

Согласно информации РИА Новости , представитель Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что компания, подготовившая дискредитирующее досье на президента США Дональда Трампа, финансировалась русскими. При этом никаких доказательств предоставлено не было.С её слов, данное досье стало "источником фейковых новостей и конспирологических теорий".Как ранее сообщало издание New York Times, сторонники Демократической партии и противники Трампа в среде республиканцев в 2015 году наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, которой было поручено подготовить досье на кандидата в президенты США. Перед компанией была поставлена задача продемонстрировать слабости Трампа и скандалы, связанные с бизнесом в сфере недвижимости. В итоге появился анонимный документ, компрометирующий Трампа в связях с российскими агентами. Он был выложен ресурсом BuzzFeed.