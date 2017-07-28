07:53 28 июля

Участие ВСУ в учениях НАТО в Черном море

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ сообщает о проходящих в настоящий момент в северо-западной части Черного моря учениях флота PASSEX совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии.

Группировка представлена эсминцем "Duncan" (Британия), фрегатами "Yildirim" (Турция), "Гетман Сагайдачный" (Украина) и "Р.Фердинанд "(Румыния). Корабли отрабатывают взаимодействие в соответствии со стандартами НАТО.

Участие ВСУ в учениях НАТО в Черном море

"Гетман Сагайдачный"



Указывается, что в ходе маневров украинский фрегат принял на борт вертолет Ка-27, после чего состоялась тренировка посадок вертолета на палубу корабля. В целях освещения надводной обстановки был задействован самолет Ан-26 морской авиационной бригады. Команда эсминца "Duncan" провела показательную досмотровую операцию на борту фрегата "Гетман Сагайдачный".

Предполагается тактическое маневрирование в строях и ордерах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. rotmistr60 Сегодня, 06:57
    Так уже на днях обсуждали участие в учениях НАТО "могучего" украинского флота. Они даже с буйками отметились о чем громко заявили на весь мир. Блохастая и голодная дворняжка всегда ищет к чьей ноге прислониться.
    rotmistr60
    1. vovanpain Сегодня, 07:06
      Команда эсминца "Duncan" провела показательную досмотровую операцию на борту фрегата "Гетман Сагайдачный".

      Уже и тут в роли шестерок выступают,ну ну. laughing
      vovanpain
  2. Алексей7777777 Сегодня, 06:59
    Ну лодку-то они красиво поймали на недавних своих учениях............Как минимум-БЧ-7,БЧ-3 своё дело знают...
    Алексей7777777
  3. inkass_98 Сегодня, 06:59
    "Сайгак дачный" тренировался быстренько сдаться в случае чего? Досмотровую партию с хлебом-солью и на коленях встречали по древней укротрадиции?
    inkass_98
  4. Masya Masya Сегодня, 07:08
    Группировка представлена эсминцем "Duncan" (Британия), фрегатами "Yildirim" (Турция), и "Р.Фердинанд "(Румыния)
    и краина....
    Сагайдачный, что от пирса отварили? lol
    Masya Masya
    1. Алексей7777777 Сегодня, 07:40
      Позвольте с Вами,Богиней ВО,познакомиться.......Меня Алексий Родители имели волю свою назвать... love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love
      Давайте так-всё-таки не будем им похожими становиться-будем Людьми оставаться.... wink
      Алексей7777777
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:18
    ... теперь можно "гетЬману" смело лет 20 не отходить от пирса, и ремонтироваться... laughing
    a.s.zzz888
  6. iliitchitch Сегодня, 07:29
    дункан , йылдырым , укргалоша ржавая , херлинад какой-то . Где, спрашивается , дональд кук ? Чего-то он неторопливый стал какой-то .
    iliitchitch
    1. irazum Сегодня, 07:40
      видимо, американцам, уже стыдно этакой клоунаде принимать участие...
      irazum
  7. куба Сегодня, 07:37
    Цитата: inkass_98
    "Сайгак дачный" тренировался быстренько сдаться в случае чего? Досмотровую партию с хлебом-солью и на коленях встречали по древней укротрадиции?

    скоро в кружевных трусиках будут встречать !!
    куба
  8. куба Сегодня, 07:39
    Цитата: a.s.zzz888
    ... теперь можно "гетЬману" смело лет 20 не отходить от пирса, и ремонтироваться... laughing

    на какие шиши ремонтироваться ?...так и сгниет потихоньку или на металлолом в тихую задвинут хитрожопые свидомиты !
    куба
  9. куба Сегодня, 07:40
    Цитата: iliitchitch
    дункан , йылдырым , укргалоша ржавая , херлинад какой-то . Где, спрашивается , дональд кук ? Чего-то он неторопливый стал какой-то .

    дык....ссыкотно как-то !!
    куба
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