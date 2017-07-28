Участие ВСУ в учениях НАТО в Черном море
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ сообщает о проходящих в настоящий момент в северо-западной части Черного моря учениях флота PASSEX совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии.
Группировка представлена эсминцем "Duncan" (Британия), фрегатами "Yildirim" (Турция), "Гетман Сагайдачный" (Украина) и "Р.Фердинанд "(Румыния). Корабли отрабатывают взаимодействие в соответствии со стандартами НАТО.
Указывается, что в ходе маневров украинский фрегат принял на борт вертолет Ка-27, после чего состоялась тренировка посадок вертолета на палубу корабля. В целях освещения надводной обстановки был задействован самолет Ан-26 морской авиационной бригады. Команда эсминца "Duncan" провела показательную досмотровую операцию на борту фрегата "Гетман Сагайдачный".
Предполагается тактическое маневрирование в строях и ордерах.
Группировка представлена эсминцем "Duncan" (Британия), фрегатами "Yildirim" (Турция), "Гетман Сагайдачный" (Украина) и "Р.Фердинанд "(Румыния). Корабли отрабатывают взаимодействие в соответствии со стандартами НАТО.
"Гетман Сагайдачный"
Указывается, что в ходе маневров украинский фрегат принял на борт вертолет Ка-27, после чего состоялась тренировка посадок вертолета на палубу корабля. В целях освещения надводной обстановки был задействован самолет Ан-26 морской авиационной бригады. Команда эсминца "Duncan" провела показательную досмотровую операцию на борту фрегата "Гетман Сагайдачный".
Предполагается тактическое маневрирование в строях и ордерах.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти