Министр обороны Японии ушла в отставку

Я несу ответственность как министр обороны и приняла решение подать в отставку. Прошение я сегодня подала премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Оно было принято.

Как сообщает РИА Новости , 28 июля глава военного ведомства Японии Томоми Инада заявила о поданном ей прошении об отставке, вызванным скандалом вокруг обнародования документов японских миротворцев в Южном Судане.Осенью 2016 года оппозиция потребовала от минобороны представить дневниковые записи японских миротворцев, сделанные в июле в ходе крупномасштабных столкновений в Южном Судане. В ответ было заявлено об уничтожении документов сухопутными силами самообороны. Однако они были обнаружены в Объединенном штабе сил самообороны и в скором времени должны были быть уничтожены. Со слов министра обороны, она не знала о существовании дневников и никаких указаний на их счет не давала.В записях, со слов оппозиции, содержится информация о наличии прямой угрозы жизни японских военнослужащих. В связи с разгоревшимся скандалом правящая партия приняла решение о прекращении их деятельности в Южном Судане.Ранее министра критиковали за махинации с ценами на землю и незаконным получением субсидий от государства в её бытность адвокатом частной образовательной организации 13 лет назад.