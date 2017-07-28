07:53 28 июля

Министр обороны Японии ушла в отставку

Как сообщает РИА Новости , 28 июля глава военного ведомства Японии Томоми Инада заявила о поданном ей прошении об отставке, вызванным скандалом вокруг обнародования документов японских миротворцев в Южном Судане.

Министр обороны Японии ушла в отставку


Осенью 2016 года оппозиция потребовала от минобороны представить дневниковые записи японских миротворцев, сделанные в июле в ходе крупномасштабных столкновений в Южном Судане. В ответ было заявлено об уничтожении документов сухопутными силами самообороны. Однако они были обнаружены в Объединенном штабе сил самообороны и в скором времени должны были быть уничтожены. Со слов министра обороны, она не знала о существовании дневников и никаких указаний на их счет не давала.


В записях, со слов оппозиции, содержится информация о наличии прямой угрозы жизни японских военнослужащих. В связи с разгоревшимся скандалом правящая партия приняла решение о прекращении их деятельности в Южном Судане.

Я несу ответственность как министр обороны и приняла решение подать в отставку. Прошение я сегодня подала премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Оно было принято.


Ранее министра критиковали за махинации с ценами на землю и незаконным получением субсидий от государства в её бытность адвокатом частной образовательной организации 13 лет назад.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Хубун Сегодня, 07:17
    Японский вариант Табуреткина
    Хубун
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:21
    А с какого японцы вызвались выступить в роли миротворцев да еще в Ю.Судане? Министр обороны поступила как полагается
    Я несу ответственность как министр обороны и приняла решение подать в отставку
    Кое кому из министров (гражданских) следует брать пример.
    rotmistr60
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:21
    ... найдут другого министра, дело обычное...
    a.s.zzz888
  4. Беляш Сегодня, 07:31
    Раньше харакири делали или сипуку, как там называется.
    У нас не принято вот так уходить с постов в Израиле, будут до последнего зубами держаться.
    Беляш
  5. pzkrfv4 Сегодня, 07:32
    [/quote]В записях, со слов оппозиции, содержится информация о наличии прямой угрозы жизни японских военнослужащих. В связи с разгоревшимся скандалом правящая партия приняла решение о прекращении их деятельности в Южном Судане.[quote]

    Это как?
    pzkrfv4
  6. Толстоевский Сегодня, 07:33
    министртутка из низкого сословия, иначе сделала бы себе сепуку
    Толстоевский
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