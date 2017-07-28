Путин: парад ВМФ возрождает традиции, а не «бряцает оружием»

Мы приняли решение возродить главный военно-морской парад, который будет проходить в Петербурге. Уверяю вас, это не бряцанье оружием, это восстановление, возрождение традиций, которым уже более 100 лет.

Как сообщает РИА Новости , президент России Владимир Путин заявил о том, что целью проведения военно-морского парада в Санкт-Петербурге является не демонстрация силы, а возрождение традиций.— пояснил Путин в ходе совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё.В соответствии с указом президента 30 июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге должен состояться главный военно-морской парад. Кроме того, парады кораблей пройдут в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани.В северной столице в торжествах предполагается задействовать около 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.