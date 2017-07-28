07:53 28 июля

Путин: парад ВМФ возрождает традиции, а не «бряцает оружием»

Как сообщает РИА Новости , президент России Владимир Путин заявил о том, что целью проведения военно-морского парада в Санкт-Петербурге является не демонстрация силы, а возрождение традиций.

Мы приняли решение возродить главный военно-морской парад, который будет проходить в Петербурге. Уверяю вас, это не бряцанье оружием, это восстановление, возрождение традиций, которым уже более 100 лет.

— пояснил Путин в ходе совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё.

Путин: парад ВМФ возрождает традиции, а не «бряцает оружием»



В соответствии с указом президента 30 июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге должен состояться главный военно-морской парад. Кроме того, парады кораблей пройдут в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске, Астрахани.

В северной столице в торжествах предполагается задействовать около 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. Zibelew Сегодня, 07:39
    В основном старые советские корабли.Что имеем нового в настоящем? 4 корвета на Балтфлоте, из них головной ("Стерегущий") в море не ходит (дважды выходила из строя ГЭУ). Остальные корветы долго строятся, в этом году только сдали только - "Совершенный" для ТОФа. Фрегаты пр. 22350 никак не могут довести до рабочего состояния, если "Полимент-Редут" наладят, то только один - головной корпус получим в ноябре 2017. Серию срезали с 6 кораблей до 4-х, последний из которых обещают только к 2025 г. Из 6 сторожевиков 11356 ввели в строй только 2, 3-й должен войти в 2017 году, но дальше опять ступор до получения отечественных двигателей.
    Zibelew
    1. Zibelew Сегодня, 07:52
      Модернизация БПК пр. 1155 откладывается, и будут они до износа ходить со старым вооружением и РЭС. Крейсер "Москва" ждёт-не-дождётся постановки на ремонт и модернизацию, весь изношен, стоит у причала, обещают взять только в начале 2018. Но судя по результатам модернизации "Устинова", ему ничего принципиально нового из вооружения не светит. А на подходе уже "Варяг", добивающий сейчас свой ресурс в бассейне Тихого океана...ТАВКР "Кузнецов" сможет встать на ремонт и модернизацию только в 2018, но по выделенным на это деньгам у него смогут только половину котлов заменить и новые РЭС поставить, и всё это в лучшем случае за 3 года. Из 7 "Ясеней" только одна в строю, а вторую "Казань" обещают только в 2018. Из 8 "Бореев" только 3 в строю, причём эти в старых переделанных корпусах, и только 4-я пойдёт как новый проект, но только в 2018 и одна. Даже "Варшавянки" 06363, строящиеся по плану для Черноморского флота, почему-то после сдачи год не могут уйти к приписанному флоту, до сих пор 2 торчат на БФ. Так что флотом мы что-то сможем показать только под крышей нашей авиации в пределах её радиуса действия и сухопутной системы дальнего ПВО-ПРО.
      Zibelew
  2. Беляш Сегодня, 07:40
    Красиво смотрятся.
    Беляш
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:43
    пояснил Путин в ходе совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё.

    ... и пригласив при этом финнов в Питер на парад...
    a.s.zzz888
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