07:53 28 июля

В окрестностях Мекки сбита ракета из Йемена

Согласно информации РИА Новости , агентство Франс Пресс, ссылаясь на командование арабской коалиции, сообщает о состоявшемся в окрестностях саудовской Мекки перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена.

В окрестностях Мекки сбита ракета из Йемена


Указывается, что баллистическая ракета была сбита в 69 км южнее Мекки, являющейся священным для мусульман местом. Как утверждают в коалиции, обстрел, обозначенный в качестве "безнадежной попытки сорвать хадж", был произведен шиитскими повстанцами-хуситами. Массовое прибытие паломников в Мекку ожидается в конце августа.


Вооруженный конфликт в Йемене ведется с 2014 года. В нем принимают участие повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их противниками являются правительственные войска и ополчение, преданные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 07:49
    Как то странно. Какие б не были противоречия, но мусульманам стрелять по священному для них Городу? Странно, очень странно...
    svp67
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:51
    В окрестностях Мекки сбита ракета из Йемена
    Россия готова взять под охрану мусульманские святыни.Если что конечно.И если так дела дальше пойдут, то не удивлюсь что так и будет.Причём при этом абсолютно не нарушая традиций ислама.
    Наблюдатель2014
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