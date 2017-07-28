В окрестностях Мекки сбита ракета из Йемена
Согласно информации РИА Новости , агентство Франс Пресс, ссылаясь на командование арабской коалиции, сообщает о состоявшемся в окрестностях саудовской Мекки перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена.
Указывается, что баллистическая ракета была сбита в 69 км южнее Мекки, являющейся священным для мусульман местом. Как утверждают в коалиции, обстрел, обозначенный в качестве "безнадежной попытки сорвать хадж", был произведен шиитскими повстанцами-хуситами. Массовое прибытие паломников в Мекку ожидается в конце августа.
Вооруженный конфликт в Йемене ведется с 2014 года. В нем принимают участие повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их противниками являются правительственные войска и ополчение, преданные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Указывается, что баллистическая ракета была сбита в 69 км южнее Мекки, являющейся священным для мусульман местом. Как утверждают в коалиции, обстрел, обозначенный в качестве "безнадежной попытки сорвать хадж", был произведен шиитскими повстанцами-хуситами. Массовое прибытие паломников в Мекку ожидается в конце августа.
Вооруженный конфликт в Йемене ведется с 2014 года. В нем принимают участие повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их противниками являются правительственные войска и ополчение, преданные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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