Расчленение Украины не за горами?
Сценарий откола от Украины восточных территорий иностранные эксперты — от западных до китайских — уже окрестили «Крымом 2.0». По мнению аналитиков, Москва не оставит попыток сохранить влияние на Донбассе и «расчленить» Украину. Согласно другому мнению, ситуация на востоке Украины меняется, однако «Крым 2.0» всё-таки под большим вопросом.
О грядущем «расчленении Украины» рассказывается в редакционной статье испанской газеты «El Pais» . По мнению редакции издания, Кремль готов удерживать своё влияние на Донбассе «любой ценой».
Недавнее заявление об объявлении независимости Донецкой области, которая «находится под контролем пророссийских повстанцев», отмечает издание, доказывает: Москва не оставила попыток «расчленить Украину».
Что это за попытки? Под таковыми редакция газеты понимает исторические события начала второго десятилетия XXI века, когда «суверенное государство Украина» решило перейти к этапу переговоров о подписании соглашения об ассоциации с ЕС. Само наименование «Малороссия», использованное «руководителем пророссийских сепаратистов», считает издание, свидетельствует о намерении разрушить государственность Украины в её прежнем виде, то есть в таком, которое признало мировое сообщество после распада СССР.
Историю украинского кризиса «El Pais» изображает следующим образом: Украина — это европейская страна, и часть её территории, а именно Крым, в результате «военного вторжения» была присоединена к России после «незаконного и непризнанного референдума». Другая часть территории Украины попала под контроль подразделений пророссийских повстанцев, которые, по мнению испанских журналистов, «получают военную и денежную поддержку от Москвы». Эти повстанцы, считает редакция газеты, ответственны за известное сбитие пассажирского авиалайнера (погибло 298 человек). Вывод редакции: речь идёт о «военной агрессии России», которая намерена силой «восстановить свою сферу влияния», для чего «попирает суверенитет» и отрезает куски территории у тех, кому планы Кремля не по душе.
А вот Киев в этой ситуации, уверены в Мадриде, придерживается минских соглашений. В их рамках, напоминает издание, европейские государства (Германия и Франция), а также ОБСЕ выступают за мирное разрешение кризиса. Путь для этого обозначен прямо: сохранение Донецкой и Луганской областей в составе Украины.
Однако Кремль, полагают в редакции, «и слышать не желает» о возвращении полуострова Крыма и вообще «не хочет никак сотрудничать».
Противодействия Москве, Европа установила ряд жёстких санкций. И она может их расширить, допускает издание.
Пока испанцы гневно рассуждают о недопустимости расчленения Украины, китайские эксперты сомневаются в вероятности «Крыма 2.0» на востоке страны.
Объявлено государство Малороссия. Состоится ли «Крым 2.0»? Таким вопросом задаются Сунь Шаофэн и Ли Цзябао в китайском издании «Феникс» (источник перевода с китайского — «ИноСМИ» ).
По мнению аналитиков, группировки на востоке Украине лишь на первый взгляд представляются сплочёнными и имеющими единую цель. В реальности у них полно разногласий. Вместе с тем А. Захарченко полагает, что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика создадут государство на базе «дружеских отношений». «Это не революция, а лишь возвращении к истории», — сообщил Захарченко в интервью американской газете «Лос-Анджелес Таймс». У товарища Захарченко есть уже даже новый флаг. За образец был взят флаг, принадлежавший в XVII веке русским казакам.
Кто такой Захарченко? На страницах издания приводится мнение, согласно которому этот человек — не более чем кукла на ниточке Кремля. Мнение это принадлежит президенту Украины Порошенко. «Александр Захарченко — вовсе не политик, он лишь кукла московского Кремля», — цитируют китайцы Петра Порошенко. Президент вовсе не считает, что Украина входит в период раскола. Киев восстановит контроль над Восточной Украиной и даже над Крымом, убеждён Порошенко.
Примерно такое же мнение высказывает и вице-спикер Верховной рады: «Очевидно, что инициатива принадлежит не Александру Захарченко, и это далеко не первый раз, когда Россия прибегает к таким методам».
У Кремля своё мнение. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, сообщил агентству «Sputnik»: «Российская сторона добросовестно выполняет минские соглашения. А что касается других вопросов, они пока не обсуждались».
Международное сообщество тем временем критикует Москву. Критика доносится как со стороны США, так и со стороны ЕС. Германия и Франция не одобряют действий России на Украине.
Далее авторы переходят к самим «республикам» на востоке Украины. Там не только налицо ряд разногласий, но и, как сообщает украинский телеканал «112», в ЛНР даже не знают о соответствующих намерениях ДНР.
Своё мнение имеют и китайские специалисты. «На данный момент создание государства Малороссия не соответствует положениям, которые были закреплены в ходе минских договорённостей», — говорит специалист по России, Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Цзян И.
К тому же ситуация на украинском востоке далека от идеальной. По новейшим данным комитета ООН по правам человека, с начала кризиса на востоке погибло более десяти тысяч человек и около 24 тысяч были ранены.
По мнению Цзян И, «конфликт очень трудно остановить». Что до минских договорённостей, то «несколько основных положений» (проведение выборов на востоке, реформа конституции) до сих пор «не было реализовано».
В результате шум, поднявшийся в связи с образованием так называемой Малороссии, повлияет на отношения Востока с Украиной. Недаром украинская делегация подчеркнула, что высказывания Захарченко нарушают план реализации минских соглашений.
Аналитики из США вообще считают, что из-за конфликта в регионе минские соглашения можно считать сорванными: так говорится в материале «Лос-Анджелес Таймс». Европейские СМИ прокомментировали события так: «Минские соглашения о прекращении боевых действий вряд ли будут выполняться и скорее всего не смогут остановить военный конфликт». В Британии давно предсказывали этот вариант. Газета «Financial Times» писала в во время: «Через неделю после аннексии Крыма ситуация на востоке Украины обострилась, будто Донбасс захотел пойти по тому же сценарию».
Но будет ли «Крым 2.0»? Пойдёт ли Донбасс по крымскому сценарию? «Я считаю, что это весьма маловероятно, — полагает Гао Фэй, профессор Дипломатической академии (Китай). — Вряд ли Киев и Восточная Украина смогут расстаться с друг другом. Мне кажется, что это своего рода политический ход». «Если Донбасс останется в составе Украины, — добавляет эксперт, — то Россия надолго получит огромное влияние в этом регионе и таким образом увеличит количество своих игроков на поле. Для востока Украины станет ещё более важным вхождение в состав России».
Цзян И тоже уверен, что вероятность возникновения «Малороссии» как государства очень мала: «Местные народные вооружённые группировки не имеют контроля и делятся на два лагеря. Россия не пойдёт на такой серьёзный политический риск».
Аналитики «Ассошиэйтед пресс» уверены в том же, но по другой причине: «Несмотря на то, что сепаратисты на востоке Украины имеют широкую поддержку, у них нет нормального правительства и сильных кандидатов».
В целом же, как убеждён Гао Фэй, истинная причина кризиса на Украине лежит во внутриэкономических проблемах всей страны. Украинцы разочарованы действиями нынешнего правительства. 73% украинцев считают, что условия жизни ухудшаются (данные польской газеты «New Eastern Europe»). Поэтому, полагает Гао Фэй, украинский кризис нельзя разрешить быстро.
В сухом остатке мнения различных иностранных экспертов сходятся к ряду тезисов: Малороссия скорее политический шум, нежели реальное государственное образование; шум этот скорее вреден, чем полезен, ибо противоречит «минским соглашениям»; Москва не пойдёт на сознательный раскол Украины путём присоединения территорий по «крымскому сценарию»; сама вновь объявленная Малороссия не состоится уже потому, что единого руководства и единых целей у непризнанных республик нет и не предвидится.
А. Захарченко
О грядущем «расчленении Украины» рассказывается в редакционной статье испанской газеты «El Pais» . По мнению редакции издания, Кремль готов удерживать своё влияние на Донбассе «любой ценой».
Недавнее заявление об объявлении независимости Донецкой области, которая «находится под контролем пророссийских повстанцев», отмечает издание, доказывает: Москва не оставила попыток «расчленить Украину».
Что это за попытки? Под таковыми редакция газеты понимает исторические события начала второго десятилетия XXI века, когда «суверенное государство Украина» решило перейти к этапу переговоров о подписании соглашения об ассоциации с ЕС. Само наименование «Малороссия», использованное «руководителем пророссийских сепаратистов», считает издание, свидетельствует о намерении разрушить государственность Украины в её прежнем виде, то есть в таком, которое признало мировое сообщество после распада СССР.
Историю украинского кризиса «El Pais» изображает следующим образом: Украина — это европейская страна, и часть её территории, а именно Крым, в результате «военного вторжения» была присоединена к России после «незаконного и непризнанного референдума». Другая часть территории Украины попала под контроль подразделений пророссийских повстанцев, которые, по мнению испанских журналистов, «получают военную и денежную поддержку от Москвы». Эти повстанцы, считает редакция газеты, ответственны за известное сбитие пассажирского авиалайнера (погибло 298 человек). Вывод редакции: речь идёт о «военной агрессии России», которая намерена силой «восстановить свою сферу влияния», для чего «попирает суверенитет» и отрезает куски территории у тех, кому планы Кремля не по душе.
А вот Киев в этой ситуации, уверены в Мадриде, придерживается минских соглашений. В их рамках, напоминает издание, европейские государства (Германия и Франция), а также ОБСЕ выступают за мирное разрешение кризиса. Путь для этого обозначен прямо: сохранение Донецкой и Луганской областей в составе Украины.
Однако Кремль, полагают в редакции, «и слышать не желает» о возвращении полуострова Крыма и вообще «не хочет никак сотрудничать».
Противодействия Москве, Европа установила ряд жёстких санкций. И она может их расширить, допускает издание.
Пока испанцы гневно рассуждают о недопустимости расчленения Украины, китайские эксперты сомневаются в вероятности «Крыма 2.0» на востоке страны.
Объявлено государство Малороссия. Состоится ли «Крым 2.0»? Таким вопросом задаются Сунь Шаофэн и Ли Цзябао в китайском издании «Феникс» (источник перевода с китайского — «ИноСМИ» ).
По мнению аналитиков, группировки на востоке Украине лишь на первый взгляд представляются сплочёнными и имеющими единую цель. В реальности у них полно разногласий. Вместе с тем А. Захарченко полагает, что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика создадут государство на базе «дружеских отношений». «Это не революция, а лишь возвращении к истории», — сообщил Захарченко в интервью американской газете «Лос-Анджелес Таймс». У товарища Захарченко есть уже даже новый флаг. За образец был взят флаг, принадлежавший в XVII веке русским казакам.
Кто такой Захарченко? На страницах издания приводится мнение, согласно которому этот человек — не более чем кукла на ниточке Кремля. Мнение это принадлежит президенту Украины Порошенко. «Александр Захарченко — вовсе не политик, он лишь кукла московского Кремля», — цитируют китайцы Петра Порошенко. Президент вовсе не считает, что Украина входит в период раскола. Киев восстановит контроль над Восточной Украиной и даже над Крымом, убеждён Порошенко.
Примерно такое же мнение высказывает и вице-спикер Верховной рады: «Очевидно, что инициатива принадлежит не Александру Захарченко, и это далеко не первый раз, когда Россия прибегает к таким методам».
У Кремля своё мнение. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, сообщил агентству «Sputnik»: «Российская сторона добросовестно выполняет минские соглашения. А что касается других вопросов, они пока не обсуждались».
Международное сообщество тем временем критикует Москву. Критика доносится как со стороны США, так и со стороны ЕС. Германия и Франция не одобряют действий России на Украине.
Далее авторы переходят к самим «республикам» на востоке Украины. Там не только налицо ряд разногласий, но и, как сообщает украинский телеканал «112», в ЛНР даже не знают о соответствующих намерениях ДНР.
Своё мнение имеют и китайские специалисты. «На данный момент создание государства Малороссия не соответствует положениям, которые были закреплены в ходе минских договорённостей», — говорит специалист по России, Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Цзян И.
К тому же ситуация на украинском востоке далека от идеальной. По новейшим данным комитета ООН по правам человека, с начала кризиса на востоке погибло более десяти тысяч человек и около 24 тысяч были ранены.
По мнению Цзян И, «конфликт очень трудно остановить». Что до минских договорённостей, то «несколько основных положений» (проведение выборов на востоке, реформа конституции) до сих пор «не было реализовано».
В результате шум, поднявшийся в связи с образованием так называемой Малороссии, повлияет на отношения Востока с Украиной. Недаром украинская делегация подчеркнула, что высказывания Захарченко нарушают план реализации минских соглашений.
Аналитики из США вообще считают, что из-за конфликта в регионе минские соглашения можно считать сорванными: так говорится в материале «Лос-Анджелес Таймс». Европейские СМИ прокомментировали события так: «Минские соглашения о прекращении боевых действий вряд ли будут выполняться и скорее всего не смогут остановить военный конфликт». В Британии давно предсказывали этот вариант. Газета «Financial Times» писала в во время: «Через неделю после аннексии Крыма ситуация на востоке Украины обострилась, будто Донбасс захотел пойти по тому же сценарию».
Но будет ли «Крым 2.0»? Пойдёт ли Донбасс по крымскому сценарию? «Я считаю, что это весьма маловероятно, — полагает Гао Фэй, профессор Дипломатической академии (Китай). — Вряд ли Киев и Восточная Украина смогут расстаться с друг другом. Мне кажется, что это своего рода политический ход». «Если Донбасс останется в составе Украины, — добавляет эксперт, — то Россия надолго получит огромное влияние в этом регионе и таким образом увеличит количество своих игроков на поле. Для востока Украины станет ещё более важным вхождение в состав России».
Цзян И тоже уверен, что вероятность возникновения «Малороссии» как государства очень мала: «Местные народные вооружённые группировки не имеют контроля и делятся на два лагеря. Россия не пойдёт на такой серьёзный политический риск».
Аналитики «Ассошиэйтед пресс» уверены в том же, но по другой причине: «Несмотря на то, что сепаратисты на востоке Украины имеют широкую поддержку, у них нет нормального правительства и сильных кандидатов».
В целом же, как убеждён Гао Фэй, истинная причина кризиса на Украине лежит во внутриэкономических проблемах всей страны. Украинцы разочарованы действиями нынешнего правительства. 73% украинцев считают, что условия жизни ухудшаются (данные польской газеты «New Eastern Europe»). Поэтому, полагает Гао Фэй, украинский кризис нельзя разрешить быстро.
В сухом остатке мнения различных иностранных экспертов сходятся к ряду тезисов: Малороссия скорее политический шум, нежели реальное государственное образование; шум этот скорее вреден, чем полезен, ибо противоречит «минским соглашениям»; Москва не пойдёт на сознательный раскол Украины путём присоединения территорий по «крымскому сценарию»; сама вновь объявленная Малороссия не состоится уже потому, что единого руководства и единых целей у непризнанных республик нет и не предвидится.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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