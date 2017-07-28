НАСА успешно испытало двигатель RS-25 для сверхтяжелой ракеты
Как сообщает интернет-портал « Мир космоса », НАСА в Космическом центре провело очередные, третьи по счету, огневые испытания двигателя RS-25. Заявляется, что испытания, продлившись 8 часов, прошли успешно, изделие оправдало свою мощь и работоспособность.
До этого тестирование проводилось в марте и мае текущего года и также завершилось успешно.
Силовой агрегат предназначен для ракеты сверхтяжёлого класса, призванной в перспективе совершить полет на Луну и Марс. Его разработка осуществляется в рамках программы создания аппаратов для покорения дальнего космоса – ракеты SLS (Space Launch System) и пилотируемого корабля Orion. Их совместный запуск ожидается в 2019 году. Предполагается, что грузоподъёмность носителя в самой минимальной сборке составит 70 тонн.
До этого тестирование проводилось в марте и мае текущего года и также завершилось успешно.
Силовой агрегат предназначен для ракеты сверхтяжёлого класса, призванной в перспективе совершить полет на Луну и Марс. Его разработка осуществляется в рамках программы создания аппаратов для покорения дальнего космоса – ракеты SLS (Space Launch System) и пилотируемого корабля Orion. Их совместный запуск ожидается в 2019 году. Предполагается, что грузоподъёмность носителя в самой минимальной сборке составит 70 тонн.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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