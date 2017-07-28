12:15 28 июля

НАСА успешно испытало двигатель RS-25 для сверхтяжелой ракеты

Как сообщает интернет-портал « Мир космоса », НАСА в Космическом центре провело очередные, третьи по счету, огневые испытания двигателя RS-25. Заявляется, что испытания, продлившись 8 часов, прошли успешно, изделие оправдало свою мощь и работоспособность.



До этого тестирование проводилось в марте и мае текущего года и также завершилось успешно.


Силовой агрегат предназначен для ракеты сверхтяжёлого класса, призванной в перспективе совершить полет на Луну и Марс. Его разработка осуществляется в рамках программы создания аппаратов для покорения дальнего космоса – ракеты SLS (Space Launch System) и пилотируемого корабля Orion. Их совместный запуск ожидается в 2019 году. Предполагается, что грузоподъёмность носителя в самой минимальной сборке составит 70 тонн.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 101

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  1. Беляш Сегодня, 08:49
    Здоровенный.
    Беляш
    1. сибиралт Сегодня, 08:57
      Американцы задумали космос покорить, застряв на десятилетия в непокорном Афгане? belay
      сибиралт
      1. Беляш Сегодня, 08:59
        Не понял связи. Афган возле вас, а не возле США. Оттуда наркотрафик идёт к вам, а не в США.
        Беляш
        1. Татьяна Сегодня, 09:03
          Space Launch System (SLS) проектируется как самая мощная в мире ракета. Ее перспективное предназначение — обеспечить старт пилотируемой марсианской экспедиции.
          Первый испытательный полет SLS намечен на 2018 год.
          Грузоподъёмность ракеты планируется на уровне 70 тонн, она будет нести космический корабль Orion в беспилотном режиме. В дальнейшем этот показатель будет увеличен до рекордных 130 тонн.
          Разработка SLS ведётся в рамках контракта между НАСА и Boeing.
          С помощью этого носителя в космос планируется запускать многоразовый корабль Orion, который в 2030 годах должен доставить американских астронавтов к Марсу.

          Интересно, а как дела обстоят в России по освоению космического пространства?
          Татьяна
          1. КОСМОС Сегодня, 09:12
            Цитата: Татьяна
            Интересно, а как дела обстоят в России по освоению космического пространства?

            Вы лучше пространство Сибири и Дальнего Востока освоите.
            З.Ы. Без гралицапЫ в дальнем космосе, русским пока делать нечего.
            КОСМОС
            1. Б.Т.В. Сегодня, 09:45
              Цитата: КОСМОС
              Без гралицапЫ


              ГраВицапа.

              З.Ы. Давно обратила внимание, что безграмотные комментарии, в первую очередь оскорбляют самого автора, а не тех, кому адресуются.
              Б.Т.В.
              1. Татьяна Сегодня, 10:21
                Беляш Сегодня, 08:59 ↑
                Не понял связи. Афган возле вас, а не возле США. Оттуда наркотрафик идёт к вам, а не в США

                Производство наркотиков в Афганистане при американцах выросло более чем в 61 раз. 90% наркотиков вывозится на самолётах ВВС США с баз США из Афганистана на военную базу в Косово. Из Косово наркотики распространяются в страны ЕС и далее. Прибыли в наркобизнесе 1000-кратные. На эти деньги США и ведут агрессивные войны по всему миру. Поэтому США никогда из Афганистана не уйдут!
                Татьяна
              2. КОСМОС Сегодня, 11:58
                Цитата: Б.Т.В.
                ГраВицапа.
                З.Ы. Давно обратила внимание, что безграмотные комментарии, в первую очередь оскорбляют самого автора, а не тех, кому адресуются.

                Не в моих правилах реагировать на безмысленные нравоучительные и всякие прочие поучительные и не имеющие к теме статьи комментарии, устраивая тем самым бестолковые пререкания, но вам, наверное из уважения к слабому полу, отвечу: Во-первых, спасибо за заботу, заметив оскорбления автора laughing Во-вторых это был на мой взгляд прикольный и безобидный каламбур, неимеющий к кому либо какое-то отношение и которым в своих комментариях, уже неоднократно пользовался, можете проверить))). Да и в третьих, примите от меня извинения, за то, что мой примитивный каламбур стал причиной, вашей крайне болезненной реакции и за то, что приходиться тратить время и писать всякую ответную фигню.
                З.Ы. не надо меня учить и я буду молчать... bully
                КОСМОС
            2. лысова Сегодня, 10:01
              А чтой то тогда, сегодня, в 18-00 американцы на нашей ракете, к нашей (не международной) "МКС" полетят? Роскосмос не стоит на месте и развивается приличными темпами (не всё афишируется). За нами и практика.
              лысова
              1. jonhr Сегодня, 10:15
                расшифруйте МКС пожалуйста
                jonhr
                1. лысова Сегодня, 10:30
                  Если мы будем на станцию зверей возить - это не значит что она будет называться "ЗКС".
                  лысова
                  1. jonhr Сегодня, 10:33
                    там не только российские модули в этой станции. это вам так на будущее
                    jonhr
                    1. лысова Сегодня, 10:40
                      Сегодня, один участник, уже предложил станцию разделить пополам - флаг в руки. Станция " Союз " летала одна и сейчас на станции можно хоть город построить, добавляя модули.
                      лысова
                      1. jonhr Сегодня, 10:58
                        ну так возьмите и напишите петицио об отделении российского сегмента от остальной станции и из личных средств содержите её.
                        а если честно не хотелось-бы с вами оказаться в одной лодке где-то в океане. таких обычно надо первыми за борт выкидывать , а то из-за ваших возможных интриг могут пострадать невиновные
                        jonhr
                      2. Spitfire Сегодня, 11:40
                        Цитата: лысова
                        Сегодня, один участник, уже предложил станцию разделить пополам - флаг в руки. Станция " Союз " летала одна и сейчас на станции можно хоть город построить, добавляя модули.


                        Были "Салюты" и был "Мир". "Союз" - это одноразовый космический корабль, а не станция.
                        Spitfire
                    2. Тульский пряник Сегодня, 11:26
                      Вам бы следовало знать что Российские сегменты действительно могут отделиться и летать самостоятельно, системы жизнеобеспечения это позволяют.
                      А вот без российских сегментов МКС обречена.
                      Тульский пряник
            3. Комментарий был удален.
            4. лысова Сегодня, 10:20
              А чтой то сегодня в 18-00 американцы на нашей ракете, к нашей (не международной) "МКС" летят ? Роскосмос не стоит на месте (не всё афишируется). За нами практика. А Сибирь и Дальний восток - это наш заповедник, должна же где то оставаться девственная природа. А вот по нашим территориям скучаю.
              лысова
            5. maxim947 Сегодня, 10:26
              Вы лучше пространство Сибири и Дальнего Востока освоите.
              З.Ы. Без гралицапЫ в дальнем космосе, русским пока делать нечего.              [i][/i]
              Вы советы лучше у себя дома раздавайте. Космос не ваша тема, зачем лезть?
              maxim947
            6. Тульский пряник Сегодня, 11:27
              Знаете хорошую присказку- не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
              Странно что Вы что-то там советуете, о Космосе, космической державе.
              Тульский пряник
          2. Капитан Пушкин Сегодня, 10:23
            Цитата: Татьяна
            Интересно, а как дела обстоят в России по освоению космического пространства?

            В ближайших планах - организация межпланетного шахматного турнира в Нью-Васюках.
            Капитан Пушкин
          3. Jurkovs Сегодня, 11:32
            А ни как. Сперва напрягали мозг в возможности построить сверхтяж. Убедившись, что это очень трудно, стали напрягать мозг доказывая, что он в сущности не нужен.
            Jurkovs
        2. Б.Т.В. Сегодня, 09:07
          Цитата: Беляш
          Не понял связи. Афган возле вас, а не возле США. Оттуда наркотрафик идёт к вам, а не в США.


          Действительно: причём здесь США?! А если Афган возле нас, а не возле США, что они тогда там делают, борются с наркотой, несут на крыльях " доброе,разумное, вечное.."?!
          Б.Т.В.
          1. Ken71 Сегодня, 09:38
            Пока их там не было через границу бармалеи целыми толпами шастали регулярно толь что без танков.
            Ken71
            1. Topotun Сегодня, 09:40
              Угу, а после того как они туда пришли объемы производства героина суть не утроились!
              Topotun
            2. К-612-О Сегодня, 11:27
              Интересно куда они ходили то? 201 дивизия (база) закрыла границу еще в 90-ые! Они к Вам ходили что ли домой? До ветру?
              К-612-О
        3. Толстоевский Сегодня, 09:39
          не для того американы в Афганистане, чтобы там наркотрафик в Россию снижался
          Толстоевский
        4. Комментарий был удален.
        5. tanit Сегодня, 10:33
          Цитата: Беляш
          а не в США.

          Афганская провинция Бадахшан – Горный Бадахшан, Таджикистан – Ош, Киргизия – Сумгаит, Азербайджан (ранее в районе Баку осуществлялась переработка морфия в героин, но с развитием производства в самом Афганистане, Азербайджан превратился в один из транзитных пунктов) – Босния, Хорватия – Западная Европа.
          Афганская провинция Бадахшан – Горный Бадахшан, Таджикистан – Ош – Бишкек – Самара – Москва – Эстония – Швеция – США.
          Афганская провинция Бадахшан – Горный Бадахшан, Таджикистан – Ош – Бишкек – Екатеринбург – Москва – Эстония – Швеция – США.
          Афганская провинция Бадахшан – Горный Бадахшан, Таджикистан – Ош – Бишкек – Нижний Новгород – Москва – Эстония – Швеция – США.
          Афганская провинция Бадахшан – Горный Бадахшан, Таджикистан – Ош – Бишкек – Саранск – Москва – Эстония – Швеция – США.

          И в США, однако, тоже.
          tanit
        6. Комментарий был удален.
      2. Скальпель Сегодня, 09:12
        Вьетнам в своё время не помешал. А вот нефтяной кризис подтолкнул таки к сокращениям.
        Скальпель
      3. NordUral Сегодня, 09:25
        Они задумали давно, а сейчас просто выполняют. А то у нас шутники все про батуты сказки вещают, а янки делают.
        У нас же трепотня и неразбериха - Восточный строим по линейку носителей Ангара, поставили стол для Союза, а Ангару, вроде бы, в долгий ящик. Надеюсь, что не в гроб.
        NordUral
    2. Зяблицев Сегодня, 09:00
      Пин..м срочно нужно попасть на Луну, что бы воткнуть свой флажок иначе там скоро появятся желтые братья и оборжут США на весь мир, затролив их фразой:"Малый саг для селовека и босой саг для селовесества!" laughing
      Зяблицев
      1. Басарев Сегодня, 09:24
        А в России вместо этого стараются повсюду насаждать православие. Религия контрпрогрессивна сама по себе, а господствующая - особенно. Сравните вот на всю голову исламанутый Иран и вполне атеистический Израиль - и поймёте.
        Басарев
        1. Зяблицев Сегодня, 09:30
          Православие головного мозга... laughing
          Зяблицев
          1. пацак Сегодня, 09:48
            Судя по комментариям - мозга нет. Один прогрессирующий реакционный атеизм анусоидального типа.
            пацак
            1. Комментарий был удален.
            2. Комментарий был удален.
        2. Igorec Сегодня, 10:19
          Шалом и Вам вы кошерное мясо кушаете ?
          Igorec
        3. К-612-О Сегодня, 11:31
          Про атеистический Израиль очень улыбнуло! Еще Пакистан забыли упомянуть. Кто Вам православие то насаждает то? И где оно господствует? А без веры человек просто животное с интелектом (у свиньи он тоже какой-никакой есть). А атеист в первую очередь признает и верит в бога поскольку все время ищет доказательства его отсутствия.
          К-612-О
          1. Басарев Сегодня, 11:41
            Ещё скажите, что русский может быть только православным.
            Басарев
    3. Комментарий был удален.
    4. Deadушка Сегодня, 09:45
      Цитата: Беляш
      Здоровенный.

      Переделка старого.
      "Установка RS-25 представляет собой жидкостный ракетный двигатель американской компании Rocketdyne. Изначально он использовался на космических челноках Space Shuttle." (с)
      Но тягу подняли до 900 тонн.
      Deadушка
    5. xetai9977 Сегодня, 09:51
      Радоватся надо успехам американцев. Ведь в конце-концов полёт на Марс это успех всего человечества.А тут читаем ядовитые комменты в адрес очевидного успеха. Лечится надо от фобии
      xetai9977
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 10:29
        Цитата: xetai9977
        Радоватся надо успехам американцев. Ведь в конце-концов полёт на Марс это успех всего человечества.

        А уж как человечество будет радоваться, если все население города Вашингтон, вдруг, однажды рассядется по ракетам и улетит на Марс или куда подальше! Всепланетные карнавалы и фейерверки не меньше чем на месяц.
        Капитан Пушкин
    6. Geisenberg Сегодня, 11:09
      Цитата: Беляш
      Здоровенный.


      И как всё здоровенное бесполезный )
      Geisenberg
  2. inkass_98 Сегодня, 08:52
    Этот "силовой агрегат" с "Шаттла", насколько я помню. Как новую разработку подавать его как минимум некорректно.
    inkass_98
    1. BlackMokona Сегодня, 09:04
      Он модернизирован
      BlackMokona
    2. jonhr Сегодня, 10:18
      зато он экологически чистый
      jonhr
      1. Geisenberg Сегодня, 11:10
        Цитата: jonhr
        зато он экологически чистый


        Что правда ??? )))))))))
        Geisenberg
        1. BlackMokona Сегодня, 11:56
          Таки чистая вода в выхлопе, движок на водороде и кислороде.
          BlackMokona
    3. Walanin Сегодня, 10:31
      Его и не подают как новую разработку. Название осталось прежним
      Walanin
  3. мои пять копеек Сегодня, 08:55
    странные и не нужные испытания.Американцы вроде бы как заявляли,что они уже летали уже на Луну в шестидесятых.И снимки есть в полном ассортименте и видео.
    Значит двигатель у них вместе с ракетой-имеется.Иначе на чём бы они летали?Так зачем ещё его испытывать?
    Сдаётся мне,что всё это,полёт на Луну американцев-бред и ложь.
    мои пять копеек
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 08:57
      В СССР тоже когда то "Буран" был
      Юджин-Евгений
      1. ADmA_RUS Сегодня, 09:28
        И наработки остались и используются) А США имея самый мощный однокамерный двигатель, ставит на первую ступень модификацию дорогущего многоразового двигателя. Мне помнится защитники США когда речь заходила о причинах покупки у нас двигателей и не использования Ф-1 оперировали к экономическому фактору. А теперь насовцы взяли и разрушили данный довод)
        ADmA_RUS
        1. jonhr Сегодня, 10:19
          наверное сажать будут первую ступень
          jonhr
      2. Muvka Сегодня, 09:40
        Цитата: Юджин-Евгений
        В СССР тоже когда то "Буран" был

        Напомните, когда это в 20-21 веке Америка разваливалась? Или кратно сокращались деньги на освоение космоса? Ваше сравнение очень некорректно.
        Muvka
        1. Deadушка Сегодня, 10:21
          Цитата: Muvka
          Напомните, когда это в 20-21 веке Америка разваливалась? Или кратно сокращались деньги на освоение космоса? Ваше сравнение очень некорректно.

          А Ваше таки самое, что ни на есть сравнимое сравнение! laughing
          1. Человек высказал свою мысль, что и во времена СССР было, что-то...
          2. СССР не развалился, а развалили(у некоторых было слишком много амбиций и мания величия). Да и на западе не видели предпосылок для развала(как ни странно но все же был рост экономики прим. 4-5%).
          3. В США "станок" есть и Вам это должно быть известно(лукавите).
          4. В США сократили многие программы по освоению(снова лукавите).
          4. Часть штатов(США) вышла бы из состава "хоть завтра", но у них просто за этим строго смотрят(контролируют).
          Deadушка
          1. Muvka Сегодня, 10:32
            Т.е. вы утверждаете, что в США было подобие наших 90х? Не подскажете когда? Я что-то пропустил. Естественно, я имею ввиду промежуток времени от полета на Луну до н.в.
            Muvka
            1. Deadушка Сегодня, 10:47
              Цитата: Muvka
              Т.е. вы утверждаете, что в США было подобие наших 90х? Не подскажете когда? Я что-то пропустил. Естественно, я имею ввиду промежуток времени от полета на Луну до н.в.

              Вы, где там такое нашли?
              Что у меня, что у Вас не было подобного написано от слова - вообще! good laughing
              Не передергивайте и не уходите от темы в "строну".
              У Вас милейший буйная фантазия, которая даже искажает реальность. hi
              Deadушка
              1. Muvka Сегодня, 11:21
                То, что Буран был именно свернут, виноваты процессы, которые привели к 90 годам. Такого и близко в США не было. А тема этого топика - именно Буран.
                Muvka
                1. Deadушка Сегодня, 12:10
                  Цитата: Muvka
                  То, что Буран был именно свернут, виноваты процессы, которые привели к 90 годам

                  Виноваты не процессы, а за "не надобностью". Он изначально был не нужен. Это только в теории из "Энергии" хотели различные версии наделать.
                  В вашем горячо любимом США жизнь тоже не фонтан, его спасает "станок" и то, что основной финансовый поток через них проходит. В коне 70-х нефтяной крисис их самих не слабо подкосил. По сути сравнение(США-СССР) вообще не корректно.
                  И вообще причем 90-е или "развал-шмазвал"?... здесь статья про ракетную тематику, а не кто круче в экономике или когда у кого, что развалилось.
                  Вам за державу обидно или что не до конца развалили?
                  Deadушка
  4. МВГ Сегодня, 08:55
    Ну очень хотят на Луну все-таки слетать
    МВГ
  5. SarS Сегодня, 09:00
    Скоро кино про покорение Марса снимать будут.
    SarS
  6. Скальпель Сегодня, 09:10
    Прогрессивное человечество радуется! Неудачники завидуют! Недоброжелатели воняют! )))
    Люблю такие темы.
    Скальпель
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:12
    Ну, так если у американцев так все в порядке по ракетным двигателям, так само проведение подталкивает нас прекратить поставки ракетных двигателей. Вот и посмотрим несколько лет на "самою мощную" космическую державу. Уже предполагаю возмущения наших "либералов" по поводу НАСА, которое запустило и то, и это. Да, но пилотируемые полеты пока происходят только с нашей помощью.
    rotmistr60
  8. Аналитик Сегодня, 09:18
    Парогенератор неплохой, а каков он как двигатель - время покажет.
    Аналитик
  9. ВАЗ2106 Сегодня, 09:35
    достойно уважения
    ВАЗ2106
  10. Толстоевский Сегодня, 09:36
    Голливуд - страшная сила
    Толстоевский
  11. СерегаБосс Сегодня, 09:38
    Ну молодцы, удачно испытали. Осталось теперь комплект ракеты собрать и запустить, и молиться насабогу чтобы где нибудь не замкнул проводок или не отвалилась гайка небрежно не затянутая Джоном. Эти испытания только маленький шажок на действительно бесконечном пути в далёкий космос.
    СерегаБосс
    1. spirit Сегодня, 09:50
      Главное чтоб цветмет не тырили как сейчас в стране 1 покорившей космос
      spirit
    2. Walanin Сегодня, 10:33
      До сих пор гайки отваливались только на Протонах
      Walanin
  12. Ken71 Сегодня, 09:41
    Молодцы штатники. Надеюсь нам хоть как-то дадут поучаствовать в программе.
    Ken71
    1. sabakina Сегодня, 10:23
      Цитата: Ken71
      Молодцы штатники. Надеюсь нам хоть как-то дадут поучаствовать в программе.

      Могут пригласить в программу по созданию космического туалета. Но, лично я бы отказался, пущай в скафандр ходют.
      sabakina
  13. лесовозник Сегодня, 09:42
    Луну? Марс? Сценарий для голливуда уже пишется)))
    лесовозник
  14. Ingvar0401 Сегодня, 09:43
    Цитата: SarS
    Скоро кино про покорение Марса снимать будут.

    Режиссером будет Спилберг или Майкл Бей. Съемки будут проходить в Неваде, цвет поверхности будет красный
    Ingvar0401
  15. Старый26 Сегодня, 10:10
    Цитата: inkass_98
    Этот "силовой агрегат" с "Шаттла", насколько я помню. Как новую разработку подавать его как минимум некорректно.

    А в статье нигде и не говорится. что это новая разработка. Он модернизирован, сделан одноразовым....

    Цитата: мои пять копеек
    странные и не нужные испытания.Американцы вроде бы как заявляли,что они уже летали уже на Луну в шестидесятых.И снимки есть в полном ассортименте и видео.
    Значит двигатель у них вместе с ракетой-имеется.Иначе на чём бы они летали?Так зачем ещё его испытывать?
    Сдаётся мне,что всё это,полёт на Луну американцев-бред и ложь.


    А у нас была ракета Н-1. зачем тогда делали "Энергию"? Не стоит путать белое и мягкое. Ракеты была ("Сатурн-5"), двигатель был - F-1. Ну и что? Прошло полвека, поменялось многое, в частности габариты носителей. К тому же двигатель F-1 был кислородно-керосиновый. Двигатель RS-25 - кислородно-водородный

    Цитата: rotmistr60
    Ну, так если у американцев так все в порядке по ракетным двигателям, так само проведение подталкивает нас прекратить поставки ракетных двигателей.

    Вы как в воду смотрели. Действительно, мы должны поставить американцам еще ЕМНИП 10 или 12 двигателей. После этого мы прекращаем их выпуск, и по условиям контрактаЕМНИП и велить нашим источникам - УНИЧТОЖАЕМ ВСЮ КОНСТРУКТОРСКУЮ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ документацию на этот двигатель. Американский двигатель, разработанный и производимый в настоящее время в России уйдет в небытие.
    Все. Больше мы эти двигатели производить не будем. Можно спокойно будет в несколько раз сокращать количество рабочих на заводе, ибо линия по производству будет закрыта. А американцы. Они в этом смысле молодцы. Вместо того, чтобы "бежать впереди паровоза", тратить десятки миллиардов для того, чтобы быстро сделать двигатель - они сделали проще. Объявили тендер. Тендер выиграла Россия. По ТТЗ американцев разработала двигатель у которой вся арматура американская, защищенная американскими же патентами. И начала им поставлять по цене ЕМНИП 9 млн. долларов за двигатель. Американцам даже не понадобилось тратиться на развертывание производства этого двигателя у себя. Они и тут съэкономили. А за это время, спокойно, без суеты и гигантских затрат занимались своими новыми двигателями.
    В результате в этом году будет первый серитифицированный полет уже с американскими двигателями ВЕ-4. С 2019 - серия новой ракеты носителя "Вулкан". И американскими двигателями. 2018 год - это год последнего использования РД-180. И ВЕ-4 выступает уже в качестве "могильщика" этого двигателя

    Цитата: Аналитик
    Парогенератор неплохой, а каков он как двигатель - время покажет.

    Этот двигатель, точнее его многоразовый вариант уже выводил в течение 135 раз на орбиту американские шаттлы. так что показал
    Старый26
    1. Walanin Сегодня, 10:35
      Всегда приятно почитать грамотный развернутый комментарий. Спасибо Вам! hi
      Walanin
      1. Екатерина II Сегодня, 11:25
        присоединяюсь.Жаль что многим ура патриотам это не поможет..
        Екатерина II
    2. fzr1000 Сегодня, 10:36
      Да никуда не уйдет наш двигатель. Нужно быть последним идиотом, чтобы сейчас соблюдать соглашения с этими бешеными Штатами. И сделать хуже нам за это они ничего не смогут
      fzr1000
      1. Walanin Сегодня, 11:34
        Еще как смогут. С Сименсом уже попытались нарушить условия контракта. Обернулось дальнейшим усилением санкций. США в этом плане намного более жестко себя вести будут.
        Walanin
        1. fzr1000 Сегодня, 11:57
          Сименс спроектировал и производит эти турбины. Есть разница? А тут нет. Если не поддаваться на понт, то ничего не смогут сделать.
          fzr1000
          1. Walanin Сегодня, 12:01
            Нет разницы. По контракту двигатель, документация и производственная линия принадлежат США и должны быть уничтожены. Юридически это американский двигатель с локализацией производства в России. Примерно как производство автомобилей Форд в Питере.
            Есть нормы международного права, которые Россия обязана выполнять (смотрите например Венскую конвенцию). Соответственно за нарушение контракта обязательно последуют ответные меры.
            Walanin
      2. Jurkovs Сегодня, 11:47
        Не думаю, что американцы имеют какие-либо права на все модификации РД-180. Вот к примеру РД-180В создавался для Русь-М, были проработки для Союза-5, не теперешнего, а того которого Кириллин презентовал лет 10 назад.
        Jurkovs
    3. Тульский пряник Сегодня, 11:20
      Вообще-то контракт на РД-180 до 22-го года. Вы несколько поторопились.
      Да и ВЕ-4 пока испытания неудачные.
      Тульский пряник
    4. Jurkovs Сегодня, 11:41
      Глас вопиющего в пустыне. Все остальные комменты сплошной флуд. А колокол между тем звонит, по нам звонит.
      Jurkovs
      1. fzr1000 Сегодня, 11:59
        Колокол он , того, в голове.
        fzr1000
  16. JonnyT Сегодня, 10:19
    Уважаемые эксперты, разъясните - Двигатель большой и мощный, на орбиту выводит 130 тонн но он же очень прожорлив! Логично предположить, что большая часть нагрузки это топливо для данного движка! На Марс только с ракетным топливом конечно можно слетать, но смысл без полезной (человеческой) нагрузки?

    Неужели концепция огромных космических аппаратов с тоннами "керосина" наиболее жизнеспособная чем сборка корабля на орбите, путем нескольких запусков готовых модулей и запаса топлива с Земли?
    JonnyT
    1. Walanin Сегодня, 10:37
      Полезная нагрузка это чистая нагрузка без топлива.
      Walanin
      1. JonnyT Сегодня, 11:09
        Спасибо за информацию. Сложно представить, сколько будет весить эта ракета, если наш союз: "Стартовая масса не более 308 тонн, а общая масса топлива не более чем 274 тонны. Сухая масса ракеты-носителя с транспортными патронами и полезной нагрузкой не более чем 34 тонны и зависит от типа запускаемого космического корабля.«Союз» позволяет выводить на низкую околоземную орбиту полезные нагрузки массой до 7,1 тонн" 7 тонн, а тут 130!!! Теперь попробуем представить, какой вес нужно иметь ракетоносителю, чтобы стартовать с поверхности марса, неся на себе Орион с системами жизнеобеспечения. Гравитация на марсе 0.38 от земной. вес ориона 25 тонн. На Марсе он будет весить 9.5 тонн! Ракетоноситель (или стартовый модуль) какого веса должен быть, чтобы поднять 9.5 тонн с Марса??? Если сравнивать по аналогии с тем же союзом, то что то не стыковочка получается! Получается что SLS должен вывести на околоземную орбиту ракетоноситель для подъема с марса весом около 300 тонн!!!
        JonnyT
        1. Walanin Сегодня, 11:42
          Вес ракеты SLS с топливом будет около 2000 тонн в зависимости от модификации. В общем все сопоставимо с лунным Сатурн-5 и советской Н-1 и Энергией.
          Ну и с марса 300 тонн не надо поднимать конечно.
          Walanin
    2. JonnyT Сегодня, 10:38
      Опять же путь к Марсу не близкий, а значит система жизнеобеспечения будет громозкой и тяжелой, у американцев явное отставание в этом вопросе от нас. И как они собираются свой орион с Марса в космос запустить? Марс это же не Луна там и атмосфера есть и притяжение сопоставимо с Земный, а значит стартовый модуль для возвращения с марса должен быть тоже большим и тяжелым, что то не получается уместится в 130 тонн
      JonnyT
      1. BlackMokona Сегодня, 10:49
        Почему отставание? На МКС они всё нужное получили
        BlackMokona
        1. JonnyT Сегодня, 11:30
          Получили то получили, только вот делать (повторить) до сих пор не могут - история с гальюном на МКС тому подтверждение.
          Марс и Земля то приближаются то удаляются друг от друга, аппарат, аналогичный по скорости Saturn-V, долетит до Марса примерно за 870 часов или 36 земных дней. при минимальном расстоянии в 56 млн км (максимально около 400). Минимум туда и обратно 72 дня. 72 дня экипажу (ну к примеру) из 3-х человек нужно чем то дышать, что то пить есть и справлять естественные надобности. Понятное дело, что во время полета к Марсу грузовой корабль не прилетит и пополнить запасы будет не откуда. Сколько нужно кислорода, еды и воды, чтобы 3-м космонавтам продержаться 72 дня - общий вес припасов???? В результате многолетней практики длительных орбитальных полётов на станциях типа «САЛЮТ», «МИР» и «МКС» были получены нормы потребления основных компонентов СЖО: кислород – 0,96 кг на человека в сутки (чел.сут.), питьевая вода – 2,5 кг/чел.сут., пища – 1,75 кг/чел.сут. и т.д.). Основываясь на полученных нормах, легко подсчитать, что необходимая масса запасов для экипажа из 6 человек в условиях 500-суточного полёта (без учета массы тары и систем хранения) составило бы величину более 58 тонн.( если у нас 3 человека и 72 суток, то получается около 5 тонн) В случае использования систем жизнеобеспечения, основанных на запасах расходных материалов (как у моряков), понадобится создание систем хранения продуктов жизнедеятельности космонавтов: фекалий, мочи, конденсата атмосферной влаги, использованных санитарно-гигиенических и кухонных вод и т.д..........Подитожим вес ориона с запасами 30 тонн!!! для того чтобы метнуться туда обратно.
          JonnyT
          1. Walanin Сегодня, 11:46
            Кислород и воду уже очень давно научились регенерировать. Так что моча и конденсат из атмосферы никуда не пропадают. Ну а вес сублиматов он не большой. Поинтересуйтесь у туристов и альпинистов. Даже по тем нормам которые Вы привели, вес еды составит 378кг. Но у Вас приведен вес уже готовой еды. Сублиматы весят в разы меньше.
            Walanin
          2. BlackMokona Сегодня, 11:48
            Кроме уже выше приведённого.
            Орион полетит не один, перед полетом к нему прикрепят ряд модулей.
            И, что за история с гальюном?
            BlackMokona
            1. JonnyT Сегодня, 12:11
              Т.е вес Ориона опять возрастет! А его еще с Марса возвращать надо!

              летающее в невесомости дерьмо в шатлах, целофановые пакетики, Покупка АСУ для американского сегмента МКС у русских (так ка свой сделать не получилось) и его постоянные поломки, слезные просьбы астронавтов сходить в туалет в сегменте РФ на МКС
              JonnyT
  17. gorgo Сегодня, 10:31
    Вот это достижение! Цельных 90 тонн тяги! Но это минимум, а так, может, и все 150 потянет со временем. Круто! Вот только в 60-х на Луну выпихивал носитель с тягой 950 тонн... Куда ж эти наработки-то делись? Странно... Пол века прошло, и технологии совсем не развивались за это время... Проблема, однако, для космической сверхдержавы, которая сама печатает мировую резервную валюту, сделать ракету-носитель... Мне одному кажется, что здесь что-то не так?...
    gorgo
    1. BlackMokona Сегодня, 10:51
      90 тонн на орбиту, а не тяги.
      BlackMokona
  18. фома неверю40 Сегодня, 10:58
    Это пар или дым?Коптит страшно.
    фома неверю40
    1. BlackMokona Сегодня, 11:02
      Это водородный движок, у него выхлоп вода
      BlackMokona
    2. Walanin Сегодня, 11:49
      Цитата: фома неверю40
      Это пар или дым?

      это водяной пар, при сжигании водорода в кислороде образуется чистейшая H2O.
      Walanin
  19. Тульский пряник Сегодня, 11:16
    jonhr,
    Попробуйте выкиньте.Пока выкидывают вас.
    Тульский пряник
  20. Тульский пряник Сегодня, 11:25
    jonhr,
    Вам бы следовало знать что Российские сегменты действительно могут отделиться и летать самостоятельно, системы жизнеобеспечения это позволяют.
    А вот без российских сегментов МКС обречена.
    Тульский пряник
    1. BlackMokona Сегодня, 11:53
      Центральные системы СЖО на МКС принадлежат США
      BlackMokona
  21. Комментарий был удален.
  22. Großer Feldherr Сегодня, 12:05
    Никогда не понимал гигантомании, зачем марсианский корабль выводить на орбиту целиком? Не проще вывести обычными, дешевыми носителями и уже в космосе собрать межпланетный корабль, чем строить огромный уникальный корбль, с уникальными комплектующими и таким же уникальным стартовым столом под него?
    Großer Feldherr
  23. Екатерина II Сегодня, 12:06
    Остается порадоваться, как недавно и за китайцев..продолжают двигать вперед человечество...
    может когда то подхватим упавший факел цивилизации и мы..
    Екатерина II
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