12:15 28 июля

Эксперт: ударный БЛА «Охотник-Б» имеет сходство с американскими беспилотниками

Согласно информации РИА Новости , эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сообщил о сходстве ударного беспилотника, разрабатываемого в РФ, с разведывательно-ударными аппаратами, создаваемыми лидерами в данном сегменте, в частности странами Европы и США.



Свой вывод он сделал, основываясь на фотографии нового тяжелого беспилотника "Охотник-Б", выполненного по схеме "летающее крыло".


Исходя из данных по взлетной массе, можно предположить, что этот беспилотник будет близок по своим характеристикам к американскому беспилотнику X-47B разработки Northrop Grumman. Он может летать на высоких дозвуковых скоростях, действуя в радиусе до 4 тысяч километров, неся разнообразную целевую нагрузку, в том числе ударную, массой до двух тонн.


Эксперт: ударный БЛА «Охотник-Б» имеет сходство с американскими беспилотниками

X-47B


Предполагается, что летные испытания российского БЛА начнутся в 2018 году. В 2020 году он может быть принят на вооружение.

Со стороны ВО заметим, что «Охотник-Б» оснащен трехстоечным шасси, схема его разработки напоминает проект «Скат» (его производством занималась корпорация «МиГ»).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. rotmistr60 Сегодня, 09:20
    Денис Федутинов

    Наверное большой спец? Не удивлюсь если поддерживает на Украине крымско-татарское националистическое лобби. А вот это вам ни чего не напоминает?
    Свой вывод он сделал, основываясь на фотографии нового тяжелого беспилотника "Охотник-Б",

    По "Боингу" также выводы делают - по фото и сообщениям в интернете. Глядя на фотографии можно столько выводов сделать, что сам потом удивишься.
    rotmistr60
    1. Зяблицев Сегодня, 09:23
      Типа, Facebook - источник самой правдивой информации! Раньше подобную роль выполняли старушки у подъезда, но прогресс не стоит на месте... laughing
      Зяблицев
      1. Deadушка Сегодня, 09:32
        Цитата: Зяблицев
        Facebook - источник самой правдивой информации

        Таки, США об этом не скрывают... в отрытую так и заявляют - "из проверенных компетентных источников" laughing
        Это как для многих "Википукия" кладезь правдивой информации.
        Хотя на "Лицокнига" есть странички нормальных источников(RT, иногда Звезда и т.п.)
        Deadушка
        1. Tomahawk Сегодня, 10:38
          По вашему "RT" и "Звезда" источники правдивой информации?Я зашёл однажды на них из интереса.Там они только восхваляют все российское(включая "Адмирала Кузнецова") , а НАТОвское откровенно унижают.
          Tomahawk
          1. Deadушка Сегодня, 10:43
            Цитата: Tomahawk
            По вашему "RT" и "Звезда" источники правдивой информации?

            Представьте себе - да. А должны были восхвалять США?
            Ерундой не болтайте. CNN наверное "рупор" правды и честности.
            И плохо вы смотрели, если заметили только это(Там они только восхваляют все российское).
            Deadушка
      2. Igorec Сегодня, 10:09
        да бабки уже и там норм себя чувствуют laughing
        Igorec
    2. Ken71 Сегодня, 09:33
      Для вас является открытием что по фотографии технического устройства можно сделать выводы об основных характеристиках. А эксперт тем и отличается что профессионально занимаясь конкретной областью техники он может делать такие выводы.
      Ken71
      1. DenZ Сегодня, 09:40
        Цитата: Ken71
        эксперт тем и отличается что профессионально занимаясь конкретной областью техники он может делать такие выводы.

        Может быть и так, но мы все по внешнему виду можем делать такие же выводы. А если "эксперт" и сделал какие- то более глубокие выводы об основных тех. характеристиках (как Вы пишите) то почему они не озвучены в статье? Потому что этих выводов нет? Или эксперт совсем не эксперт ?
        DenZ
      2. rotmistr60 Сегодня, 10:17
        Для вас является открытием что по фотографии технического устройства можно сделать выводы об основных характеристиках

        Лично для меня - ДА. Вы оказывается такой специалист, что по фотографии можете сделать выводы по ТТХ ракет? А снять порчу, приворожить и т.д вы не можете?
        rotmistr60
      3. bk316 Сегодня, 11:30
        Для вас является открытием что по фотографии технического устройства можно сделать выводы об основных характеристиках.

        Я Вам сейчас пришлю фотографию моего системного блока, определите процессор? wassat
        bk316
    3. Арон Заави Сегодня, 11:13
      Цитата: rotmistr60

      Наверное большой спец?

      Федутинов? Один из крупнейших спецов в РФ по БЛА.
      Арон Заави
      1. Комментарий был удален.
  2. Басарев Сегодня, 09:21
    Сказали бы честно, что содрали. Ну не может наша страна в беспилотники, ума не хватает! Потому что слишком много веков только закидывала трупами и отступала, надеясь на мороз и оставляя огромные территории.
    Басарев
    1. okko077 Сегодня, 09:33
      Содрать беспилотник нельзя, а вернее его систему управления. И купить нельзя.Что этот спец верит , что мы создадим до 2020 году оборудование для управления в реальном времени такими БПЛА, отработаем его, разместим на спутниках, т е их запустим, создадим центр управления и оборудование для него , обучим операторов, ... ?.При этом хватит вычислительных мощностей наших компьютпров для передачи больших массивов информации в реальном времени..?
      okko077
      1. bk316 Сегодня, 11:35
        При этом хватит вычислительных мощностей наших компьютпров для передачи больших массивов информации в реальном времени..?

        Вычислительные мощности тут не причем. А вот спутниковую группировку создать проблематично, тут Вы правы.
        А про то что содрали фюзеляж, так это глупость, летающее крыло оно и есть летающее крыло.
        bk316
    2. Ken71 Сегодня, 09:35
      А что мало что содрали. От копирования до воровства. Другое дело что все занимаются этим по возможности
      Ken71
    3. ButchCassidy Сегодня, 09:38
      Если решается одинаковая задача, то зачастую приходят к похожим решениям. Здесь все сходство ограничивается планером. Отсюда и все выводы.
      ButchCassidy
    4. Deadушка Сегодня, 10:04
      Цитата: Басарев
      Сказали бы честно, что содрали

      Многие летательные аппараты имеют фюзеляж(несущий корпус и т.п.) и двигатель(ли) и по сути являются плагиатом ранее придуманных концепций. yes
      И шо теперь,... давайте друг-другу платить за использование идей?!
      В авиации слава богу этого маразма(с авторскими правами) нет.
      Deadушка
      1. san4es Сегодня, 10:12
        ...ну-да, главное- начинка yes
        san4es
        1. Deadушка Сегодня, 10:27
          Цитата: san4es
          ну-да, главное- начинка

          Ну начинок то у нас много, всяких разных hi
          Deadушка
    5. fzr1000 Сегодня, 10:46
      Диагноз, однако fool
      fzr1000
    6. 210окв Сегодня, 10:55
      А чего смайлик не поставили?Не понятно,то ли шутка,то ли серьезно?
      Цитата: Басарев
      Сказали бы честно, что содрали. Ну не может наша страна в беспилотники, ума не хватает! Потому что слишком много веков только закидывала трупами и отступала, надеясь на мороз и оставляя огромные территории.
      210окв
  3. kolkulon Сегодня, 09:21
    Взял и обозвал китайцами.
    kolkulon
    1. Deadушка Сегодня, 10:25
      Цитата: kolkulon
      Взял и обозвал китайцами.

      Правильно, так их! laughing
      Deadушка
  4. ВАЗ2106 Сегодня, 09:25
    имеет сходство - он тоже беспилотный
    ВАЗ2106
  5. Serzh_R Сегодня, 09:28
    Главное чтобы работало, а то название будет наоборот "ну Б... и - Охотник" и чтобы без жертв.
    Serzh_R
  6. polev66 Сегодня, 09:42
    ммм имеет сходство... поржал, поплакал и снова поржал... внешне возможно, законы аэродинамики никто не отменял, они едины для всей техники, а вот внутренности и технические характеристики этот "эксперт" врядли знает, кто это выложит в открытый доступ ?))))
    polev66
  7. spirit Сегодня, 09:54
    Да выглядят они все одинаково, планер это малое, главное электронная начинка, и двигатели, по фото беспилотник только эксперты из подобных изданий могут судить lol они и Армату по фото в бутафорию записали)
    spirit
  8. Слон Сегодня, 10:16
    А 2 года это не слишком много для летных испытаний? А то, что похож на американца, наоборот хорошо.
    Слон
    1. sabakina Сегодня, 10:29
      Цитата: Слон
      А то, что похож на американца, наоборот хорошо.

      Считаете, что в случае чего они его примут за своего? wink
      sabakina
  9. faiver Сегодня, 10:18
    а эксперт то гигант мысли, а т-90 похож на абрамс - две гусеницы одна пушка, мотор сзади и бронированный - тоже слизали laughing
    faiver
  10. sabakina Сегодня, 10:27
    эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сообщил о сходстве ударного беспилотника, разрабатываемого в РФ, с разведывательно-ударными аппаратами, создаваемыми лидерами в данном сегменте, в частности странами Европы и США.

    И что? Щас Форд-Фокус от Соляриса с трудом отличишь, а тут ЛА с его аэродинамическими законами.
    sabakina
  11. Александр Степанович Сегодня, 10:47
    Для шибко грамотных. Отечественная начинка еще в 80х Буран на орбиту вывела и посадила в автоматическом режтме.
    Александр Степанович
  12. Molot1979 Сегодня, 11:08
    Ага, а танк Т-90 похож на американский "Абрамс". Башня, корпус, две гусеницы, пушка вперед торчит.... не отличишь.
    Molot1979
  13. Михаил м Сегодня, 11:17
    Выглянул в окно, глянул на автомобили, одни мыльницы на дороге. Форды, Шевроле, Тойоты и прочие Хёндаи только шильдиками отличаются (слегка утрирую).Так и не понял, кто у кого дизайн содрал. Не сомневаюсь, что в авиации то же самое творится. Мода есть мода.
    А статью вполне можно было не размещать. Мало ли какой бред "эксперты" несут. Особенно укромовные. Тысячелетнюю укрофлоту только вспомнить. Не в обиду нашим морякам накануне праздника, флот у них стал женского рода и обзывается нынче флота.
    Михаил м
    1. ватник Сегодня, 11:39
      А что тут удивительного? В 2011 году Иран посадил на своей территории секретный американский БПЛА-невидимку RQ-170 Sentinel а затем отказался возвращать его в США не смотря на просьбы Обамы и заявил что к исследованиям данного"аппарата" будут привлечены инженеры и техники из России и Китая.
      Погрузка БПЛА на трейлер для эвакуации иранскими военнослужащими.

      Собственность Исламской республики
      Иран отказался вернуть США сверхсекретный беспилотник
      Руководство США попросило Иран вернуть сверхсекретный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-170 Sentinel, попавший в руки иранских военных. С соответствующим заявлением в понедельник, 12 декабря, выступил президент США Барак Обама. Иран, в свою очередь, шпионский аппарат отдавать отказался
      Заявление Обамы фактически стало первым официальным признанием США того, что в руки иранцев действительно попал RQ-170 Sentinel. Впервые о захвате беспилотника 4 декабря объявил государственный иранский телеканал Press TV. Из его сообщений следовало, что БПЛА американский и захватить его удалось благодаря умелым действиям сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ирана. Иранские военные якобы вывели из строя электронную систему управления летательным аппаратом и с минимальными повреждениями посадили БПЛА в гористой местности на востоке страны, в 225 километрах от границы с Афганистаном
      https://lenta.ru/articles/2011/12/13/sentinel/
      ватник
      1. ватник Сегодня, 11:46
        И это не первый "подарок" от Ирана нам ранее Иран передал нам беспилотник США ScanEagle который они "выловили" в ПЗ а затем наладили их производство у себя.
        ватник
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