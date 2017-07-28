Эксперт: ударный БЛА «Охотник-Б» имеет сходство с американскими беспилотниками
Согласно информации РИА Новости , эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сообщил о сходстве ударного беспилотника, разрабатываемого в РФ, с разведывательно-ударными аппаратами, создаваемыми лидерами в данном сегменте, в частности странами Европы и США.
Свой вывод он сделал, основываясь на фотографии нового тяжелого беспилотника "Охотник-Б", выполненного по схеме "летающее крыло".
Предполагается, что летные испытания российского БЛА начнутся в 2018 году. В 2020 году он может быть принят на вооружение.
Со стороны ВО заметим, что «Охотник-Б» оснащен трехстоечным шасси, схема его разработки напоминает проект «Скат» (его производством занималась корпорация «МиГ»).
Свой вывод он сделал, основываясь на фотографии нового тяжелого беспилотника "Охотник-Б", выполненного по схеме "летающее крыло".
Исходя из данных по взлетной массе, можно предположить, что этот беспилотник будет близок по своим характеристикам к американскому беспилотнику X-47B разработки Northrop Grumman. Он может летать на высоких дозвуковых скоростях, действуя в радиусе до 4 тысяч километров, неся разнообразную целевую нагрузку, в том числе ударную, массой до двух тонн.
X-47B
Предполагается, что летные испытания российского БЛА начнутся в 2018 году. В 2020 году он может быть принят на вооружение.
Со стороны ВО заметим, что «Охотник-Б» оснащен трехстоечным шасси, схема его разработки напоминает проект «Скат» (его производством занималась корпорация «МиГ»).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти