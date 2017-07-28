В ВВО стартовал масштабный полевой выход разведчиков

Военнослужащие отработают задачи по поиску и ликвидации групп условных диверсантов с применением радиолокационных станций разведки СБР-5 и ПСНР-8, а также беспилотных летательных аппаратов "Гранат-1". Кроме того, разведчики усовершенствуют свое мастерство в приемах маскировки и организации засад,

На полигонах 7-ми регионов стартовал полевой выход подразделений разведки Восточного округа, входящих в состав морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.говорится в релизе.Подразделения выполнят также комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам.«Военнослужащим предстоит преодолеть комплекс препятствий и заграждений на "тропе разведчика", выполнить упражнения по метанию гранат, штык-ножей и саперных лопаток. На комплексных занятиях по огневой подготовке военные продемонстрируют навыки владения стреляющим ножом разведчика и бесшумным стрелковым оружием», – рассказали в пресс-службе.Отмечается, что полевой выход пройдет «на полигонах ВВО, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях».К тренировкам привлечено более 1,5 тыс. человек, задействовано около 300 единиц техники.