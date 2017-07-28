12:15 28 июля

В ВВО стартовал масштабный полевой выход разведчиков

На полигонах 7-ми регионов стартовал полевой выход подразделений разведки Восточного округа, входящих в состав морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.



Военнослужащие отработают задачи по поиску и ликвидации групп условных диверсантов с применением радиолокационных станций разведки СБР-5 и ПСНР-8, а также беспилотных летательных аппаратов "Гранат-1". Кроме того, разведчики усовершенствуют свое мастерство в приемах маскировки и организации засад,
говорится в релизе.


Подразделения выполнят также комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовкам.

«Военнослужащим предстоит преодолеть комплекс препятствий и заграждений на "тропе разведчика", выполнить упражнения по метанию гранат, штык-ножей и саперных лопаток. На комплексных занятиях по огневой подготовке военные продемонстрируют навыки владения стреляющим ножом разведчика и бесшумным стрелковым оружием», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что полевой выход пройдет «на полигонах ВВО, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях».

К тренировкам привлечено более 1,5 тыс. человек, задействовано около 300 единиц техники.

Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
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Комментарии 8

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  1. Беляш Сегодня, 09:30
    Пора менять калаши на что-то другое. Громоздкий и тяжёлый.
    Сам я калаш не держал, только видел израильский вариант по лицензии Галиль. Тяжеленная бандура чугунная, не удобная. Вроде их уже вывели из оборота у нас.
    Беляш
    1. badens1111 Сегодня, 09:35
      Цитата: Беляш
      Сам я калаш не держал

      Ну если вы его не держали,не стреляли и вообще не видели-бегайте с М16,или АР5,да с тем же ГАЛИЛ-содранным с АК .
      badens1111
      1. Беляш Сегодня, 09:39
        Там внутренности такие же, только под 5,56 калибр. Да и сама переделка оказалась неудачной мягко сказано.
        Цитата: badens1111
        ГАЛИЛ-содранным с АК

        Так это же по лицензии, официально.

        Цитата: badens1111
        бегайте с М16,или АР5

        М16 погегче и удобнее, как по мне, но тоже устарел. Да и , насколько я знаю, уже мало у нас кто с ними ходит. Уже есть Тавор. АР5 не знаю что такое.
        Беляш
    2. Дуплет Сегодня, 09:36
      Цитата: Беляш
      Сам я калаш не держал, только видел

      Не читал, но осуждаю..
      Дуплет
      1. Подрезчик Сегодня, 09:40
        Вот и разведчики тренироваться начали! "Работа" тяжелая, удачи им! hi
        Подрезчик
    3. Velizariy Сегодня, 09:40
      Цитата: Беляш
      Пора менять калаши на что-то другое. Громоздкий и тяжёлый.
      Сам я калаш не держал, только видел израильский вариант по лицензии Галиль

      Точно еврей??? Судя по коменту совсем не еврей)))
      Velizariy
      1. Дуплет Сегодня, 09:46
        Цитата: Velizariy
        Точно еврей??? Судя по коменту совсем не еврей)))

        Он только учится))
        Дуплет
        1. Velizariy Сегодня, 11:01
          Прозелит?)
          Velizariy
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