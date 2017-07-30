Афганский поход РККА 1929 года

Нет под солнцем ничего такого, чего не было бы ране. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 году был не первым. Еще на заре Советской власти большевики пытались распространить свое влияние на эту страну.В течение нескольких сот лет Британская империя двигалась из Индии на север, расширяя сферу своего влияния. Навстречу ей с севера на юг двигала свои границы Российская империя. В XIX веке они встретились на территории Афганистана, который стал полем битвы. Агенты разведок обеих стран мутили воду, вспыхивали восстания, в результате которых менялся эмир, и страна делала резкий разворот в своей внешней политике: вчерашний враг становился другом и наоборот.В 1919 году власть в стране захватил Аманулла-хан, тут же развязавший войну против Великобритании с целью освобождения от ее опеки. Англичане разбили афганские войска. Однако если Аманулла мог восполнить людские потери, англичане – нет. Поэтому политический выигрыш остался за афганским эмиром - Великобритания признала за своим бывшим протекторатом право на независимость.Эмир (а с 1926 года король) Аманулла начал усиленно реформировать страну. Король ввел в стране конституцию, запретил браки с несовершеннолетними и многоженство, открыл школы для женщин и специальным указом обязал государственных чиновников водить в них своих дочерей. Вместо традиционной афганской одежды предписывалось носить европейскую.В 1928 году в европейских СМИ печати появились фотографии, на которых королева Афганистана Сорайя Тарзи была в европейском платье и без чадры. Британцы постарались, чтобы это фото увидели в каждом даже самом отдаленном афганском кишлаке. Правоверные мусульмане шептались: «Аманулла-хан предал веру отцов».В ноябре 1928 года на востоке страны поднялись пуштуны. У их предводителя Хабибуллы внезапно оказалось вдоволь и оружия и боеприпасов, его военные советники говорили с непривычным афганцам акцентом. Неудивительно, что мятежники одерживали одну военную победу за другой.17 января 1929 года мятежники взяли Кабул. Первыми своими указами новый эмир отменил все реформы Амануллы, ввел суды шариата, закрыл школы, передал просвещение духовенству. По всей стране начались столкновения на религиозной почве, сунниты-пуштуны начали резать хазарейцев-шиитов. Во множестве стали появляться банды, бравшие под свой контроль целые районы. Страна скатывалась в анархию.Аманулла сдаваться не собирался и бежал в Кандагар, где начал собирать армию чтобы вернуть себе трон. Советники подсказали ему, что было бы неплохо, если бы одновременно с ударом с юга на мятежников ударили и с севера. И вскоре в приемной ЦК ВКП(б) появился Генеральный консул Афганистана Гулям Наби-хан с просьбой разрешить сформировать на территории СССР отряд из сторонников Амануллы.В Москве на просьбу Наби-хана сразу же ответили согласием. В качестве ответной «услуги» Кремль выставил условие ликвидации басмаческих банд, базировавшихся в Афганистане и постоянно беспокоивших южные районы СССР. Условие было принято.Однако никакого «афганского» отряда не получилось. Военные инструкторы докладывали, что афганцы – прекрасные стрелки, но абсолютно не разбираются в устройстве винтовки и чтобы перезарядить ее, бьют по затвору камнем.Что же касается основ тактики, то обучить этому вчерашних дехкан просто нереально. Но не отказываться же из-за такой ерунды от организации «освободительного похода»! Поэтому основой отряда стали коммунисты и комсомольцы Средне-Азиатского Военного Округа.Всех переодели в афганскую военную форму, солдатам и офицерам дали азиатские имена и строго-настрого запретили в присутствии посторонних говорить по-русски. Командовал отрядом «турецкий кадровый офицер Рагиб-бей», он же красный комкор Виталий Примаков - легендарный герой Гражданской войны.Утром 15 апреля отряд в 2.000 сабель при 4-х орудиях, 12 ручных и 12 станковых пулеметах атаковал пограничную заставу Патта-Гиссар. Из 50 афганских пограничников уцелели только двое. Вступив на территорию Афганистана, отряд «сторонников Амануллы» двинулся на Кабул. В этот же день сам Аманулла выступил из Кандагара.16 апреля отряд Примакова подошел к городу Келиф. Гарнизону предложили сдаться и разойтись по домам. Защитники города ответили гордым отказом. Но после нескольких орудийных выстрелов мнение свое изменили и вышли с поднятыми руками. 17 апреля точно так же был взят г. Ханабад. 22 апреля отряд подошел к г. Мазари-Шарифу – столице провинции, четвертому по величине городу Афганистана.Артиллеристы из орудий разбили городские ворота, а затем «сторонники Амануллы» с русским «Ура!» пошли на штурм. Город был взят. Но красноармейцы раскрыли себя. По окрестным мечетям муллы начали призывать правоверных мусульман на священный джихад против вторгнувшихся в страну «шурави».Под Мазари-Шариф прибыл отряд из близлежащего г. Дейдади, усиленный местными ополченцами. Красноармейцы оказались в осаде. Несколько раз афганцы пытались взять город штурмом. С криками «Аллах акбар!» они шли густым строем прямо на выкашивающие их пулеметы. Одну волну атакующих сменяла другая. Красноармейцы держали город, но бесконечно так продолжаться не могло. Нужна была помощь извне.5 мая афгано-советскую границу пересек второй отряд в 400 человек при 6 орудиях и 8 пулеметах. Как и примаковцы, все были переодеты в афганскую военную форму. 7 мая отряд подошел в Мазари-Шарифу и внезапным ударом деблокировал осажденных.Объединенный отряд вышел из города и 8 мая взял Дейдади. Двигаясь далее на Кабул, красноармейцы разгромили высланные против них банду Ибрагим-бека в 3.000 сабель и отряд национальной гвардии в 1.500 сабель. 12 мая был взят г. Балх, на следующий день – Таш-Курган.Отряд продвигался на юг, захватывая города, громя отряды, неся при этом единичные потери. Рядовые красноармейцы и младшие командиры чувствовали себя победителями, а Примаков мрачнел с каждым днем. 18 мая, передав командование заместителю Черепанову, он вылетел в Москву, чтобы доложить о провале похода.Прося о поддержке, Наби-хан утверждал, что «сторонников Амануллы» в Афганистане встретят с восторгом и небольшой конный отряд быстро обрастет новыми формированиями. Отряд действительно численно рос, за неделю похода к нему присоединились 500 хазарейцев, но в целом красноармейцам постоянно приходилось сталкиваться с откровенной враждебностью местного населения.По всему Афганистану духовенство призывало мусульман забыть распри и объединиться для борьбы с неверными. И призывы эти находили отклик, афганцы предпочитали решать свои внутренние проблемы сами, без вмешательства иностранцев.В такой обстановке продвигающийся в глубь страны отряд, все дальше и дальше уходящий от границы, сам загонял себя в ловушку и скоро мог оказаться в очень тяжелом положении. 22 мая пришло известие, что Аманулла, наступающий на Кабул с юга, разбит и покинул Афганистан. Чиновники, которые должны были войти в состав будущего правительства, разбежались. Поход принимал характер откровенной интервенции.28 мая из Ташкента Черепанову пришла телеграмма с приказом возвращаться в СССР. Отряд благополучно вернулся на родину. Более 300 участников похода были награждены орденами Красного Знамени «за ликвидацию бандитизма в Южном Туркестане».После процедуры награждения всем орденоносцам настоятельно рекомендовали как можно скорее забыть о своем участии в афганском походе. В течение нескольких десятилетий даже упоминание о нем было запрещено.С военной точки зрения операция прошла успешно: отряд одерживал блестящие победы с минимальными потерями. Но политические цели достигнуты не были. Расчеты на поддержку местного населения не оправдались, даже сторонники Амануллы поднялись на борьбу против чужеземцев.Оценив ситуацию, большевики отказались от своих планов установить контроль над Афганистаном и принялись крепить южную границу, готовясь к длительной борьбе с басмачами, которая окончательно завершилась только к началу 40-х годов.Пройдут несколько десятилетий и афгано-советскую границу вновь пересекут войска северного соседа, чтобы впоследствии уйти, только не через 1,5 месяца, а через 10 лет.