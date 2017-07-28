Летчики РФ выполнили за неделю 9 перехватов летательных аппаратов
Согласно информации ТАСС , газета военного ведомства РФ " Красная звезда " сообщает о том, что в течение прошедшей недели российские пилоты выполнили девять перехватов иностранных воздушных аппаратов у границ государства.
Как указывается, воздушное наблюдение осуществляли 23 летательных средства, принадлежащих зарубежным государствам.
За прошедшую неделю российские военные провели четыре инспекции на территории зарубежных стран: в США (в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений), Китае (в рамках Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы), Германии и Турции (согласно Договору по открытому небу). Территорию России посетили четыре инспекции из Испании, США, совместные миссии США и Турции и США и Канады.
Как указывается, воздушное наблюдение осуществляли 23 летательных средства, принадлежащих зарубежным государствам.
Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.
За прошедшую неделю российские военные провели четыре инспекции на территории зарубежных стран: в США (в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений), Китае (в рамках Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы), Германии и Турции (согласно Договору по открытому небу). Территорию России посетили четыре инспекции из Испании, США, совместные миссии США и Турции и США и Канады.
Использованы фотографии: http://www.redstar.ru/index.php/newspaper/item/33939-vooruzhennye-sily-rossijskoj-federatsii-za-nedelyu ; http://www.globallookpress.com
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