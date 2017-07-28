12:15 28 июля

Летчики РФ выполнили за неделю 9 перехватов летательных аппаратов

Согласно информации ТАСС , газета военного ведомства РФ " Красная звезда " сообщает о том, что в течение прошедшей недели российские пилоты выполнили девять перехватов иностранных воздушных аппаратов у границ государства.

Как указывается, воздушное наблюдение осуществляли 23 летательных средства, принадлежащих зарубежным государствам.




Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.


За прошедшую неделю российские военные провели четыре инспекции на территории зарубежных стран: в США (в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений), Китае (в рамках Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы), Германии и Турции (согласно Договору по открытому небу). Территорию России посетили четыре инспекции из Испании, США, совместные миссии США и Турции и США и Канады.

Летчики РФ выполнили за неделю 9 перехватов летательных аппаратов

Использованы фотографии: http://www.redstar.ru/index.php/newspaper/item/33939-vooruzhennye-sily-rossijskoj-federatsii-za-nedelyu ; http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. Толстоевский Сегодня, 09:39
    пора бы начинать сбивать хамло
    Толстоевский
    1. Михаил м Сегодня, 11:21
      Ну к чему такие эмоции? Обычные трудовые будни. Даже к лучшему. Запускают карася, чтобы щука не дремала. Только на пользу нам. А сбивать над чужой территорией совсем не комильфо. Не наш метод.
      Михаил м
  2. Jovanni Сегодня, 10:42
    Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

    Может уже допустить разик? Да и сбить его сердешного к чертям собаческим. Так, для примеру...
    Jovanni
  3. Вздринчер Сегодня, 11:00
    Цитата: Jovanni
    Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

    Может уже допустить разик? Да и сбить его сердешного к чертям собаческим Так, для примеру...


    Он же гад границу то не нарушает
    Вздринчер
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